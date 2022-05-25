В России начался параллельный импорт. iPhone и iPad никто не завозит

Крупные розничные сети начали продавать технику, ввезенную на условиях параллельного импорта. В числе первых оказались магазины сети «М.Видео-Эльдорадо». Однако «серых» iPhone и iPad на витринах магазинов нет – ритейлеры опасаются штрафов со стороны Apple и удаленной блокировки крупных партий устройств, ввезенных в страну без разрешения компании.

Ритейлеры боятся «серых» iPhone

Российские сети распространения начали ввозить технику по новым правилам параллельного импорта, пишут «Известия». В числе первых к нему подключилась «М.Видео-Эльдорадо».

Параллельный импорт, он же «серый» импорт, подразумевает ввоз товаров на территорию России без согласия правообладателя. Подобные схемы существовали и раньше, но в нынешнее время на фоне санкций власти легализовали их. Также составлен список из приблизительно 200 брендов, продукция которых может быть официально ввезена в Россию на условиях параллельного импорта.

В списке есть, в том числе, и компания Apple. Она долгое время являлась одним из лидеров российского рынка смартфонов, но в итоге оказалась в числе тех, кто решил покинуть Россию. Apple cделала это еще в начале марта 2022 г.

Возвращение iPhone в магазины откладывается

Однако розничные сети не спешат начинать продажи iPhone, MacBook и других творений Apple, ввезенных по «серым» схемам. К этому, предположительно, приложила руку сама Apple.

Санкции Apple

На момент публикации материала «М.Видео-Эльдорадо» не ввозила технику Apple, опасаясь, что «серые» устройства с известным всему миру логотипом на корпусе не будут работать на территории России. В компании полагают, что они могут не активироваться, пишут «Известия».

Один из источников издания утверждает, что у Apple есть возможность отслеживания оптовых закупок ее устройств. Другими словами, компания, которая открыто показала свое нежелание работать в России, будет знать, если часть выпущенных ею iPhone, MacBook и iMac окажется на территории этой страны. Владея этой информацией, она может удаленно заблокировать устройства, в результате чего пользоваться ими будет невозможно.

Дополнительная ответственность никому не нужна

Возможность Apple удаленно мешать активации своих устройств повышает риски для ритейлеров. Они могут закупить партии заблокированных гаджетов, работоспособность которых нельзя проверить без вскрытия упаковки.

О том, что, к примеру, iPhone не будет функционировать в России, станет известно уже после того, как клиент приобретет его. В итоге задача по поиску выхода из сложившейся ситуации ляжет на плечи ритейлеров.

В теории, у Apple есть возможность блокировки даже «серых» iPhone, купленных россиянами за рубежом для личного использования. Но в этом случае российские сети за его неработоспособность ответственность нести не будут.

Дополнительным риском для российских ритейлеров являются санкции самой Apple, направленные напрямую против них. Со слов источников издания, официальные дистрибьюторы Apple связаны с ней контрактами, и параллельный импорт может являться нарушением его условий российской стороной. Это может привести к крупным штрафам.

В настоящее время у крупных сетей еще есть запас техники Apple, легально ввезенной в страну до начала спецоперации на Украине. Тем не менее, они не бесконечны, о чем свидетельствует ситуация вокруг магазинов re:Store. Как сообщал CNews, на конец мая 2022 г. из 87 магазинов этой сети 20 были закрыты. Одна из причин – дефицит техники Apple.

Опыт иностранных государств

В мире, помимо России, есть и другие страны, находящиеся под гнетом санкций. До 24 февраля 2022 г. абсолютным мировым лидером по их количеству был Иран, но после начала спецоперации Россия отобрала у него первое место.

Николай Шуткин, ВТБ: Основной фокус в ближайшие годы мы сделаем на автоматизации и самообслуживании ИТ в банках

Санкции в отношении Ирана действуют десятилетиями. Страна накопила немалый опыт ввоза и реализации иностранной техники. По информации источников издания, сейчас Иран выступает в качестве консультанта российских ритейлеров по вопросам обхода ограничений. Это касается, в том числе, и техники Apple, официальные поставки которой в эту страну под запретом. Тем не менее, iPhone, iPad и другие гаджеты компании по-прежнему присутствуют на витринах иранских магазинов электроники.

Особенности национального импорта

О необходимости в России параллельного импорта власти страны заговорили еще в марте 2022 г. На этот месяц пришлось наибольшее число заявлений иностранных компаний об уходе с российского рынка.

В конце апреля 2022 г. власти подготовили список из около 200 брендов, чью продукцию можно официально ввозить в Россию по «серым» схемам. В первых числах мая он был утвержден.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, начало массовых продаж товаров, ввезенных на условиях параллельного импорта, ожидается в июне 2022 г. Он также подчеркнул, что легализация «серого» импорта – явление временное. Пока что она действует до конца 2022 г., однако не исключена вероятность, что легальный ввоз техники в обход правообладателей продолжится и в 2023 г. Такое будет возможно при условии сохранения действующих ограничений на импорт.

Импортозамещение SIEM: что важно учесть Импортозамещение

Следует отметить, что на «серые» смартфоны, смарт-ТВ и планшеты не действует требование по обязательной установке отечественного ПО. CNews писал, что над импортерами висела угроза гигантских штрафов за ввоз техники без российского софта. Но в итоге власти решили сделать для них исключение.

Ушли, но при этом остались

На фоне начала параллельного импорта компании Apple и Samsung, в числе первых приостановившие продажи своих гаджетов в России, в теории, не возражают против возвращения на этот рынок. Компании начали подавать заявки на продажу своих устройств в странах, входящих в ЕАЭС, пишет «Коммерсант».

Евразийский экономический союз на май 2022 г. включал пять государств. В составе союза числятся Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Так, Samsung оформила декларацию на смартфон Galaxy A13 5G, пока еще не продающийся в Европе. Также поданы заявки на Galaxy A04 и A13s. Эти устройства еще не анонсированы. По информации издания, эти устройства проходили тестирование 16 мая 2022 г. в центре №300 «Ростест-Москва».

Упоминания Apple в декларациях касаются целого ряда техники, пока не поступившей в Россию. Это, в частности, новый неттоп Mac Studio и монитор Studio Display. Декларации были оформлены в период с 10 по 21 марта 2022 г., то есть после ухода Apple из России.

Помимо этого, изданию стало известно, что в испытательном центре российского НИИ радио проходили испытания смартфона iPhone SE третьего поколения. Его анонс состоялся весной 2022 г.