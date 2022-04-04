Параллельный импорт смартфонов задушат штрафами

Импортеры, поставляющие в Россию смартфоны по условиям параллельного импорта, могут нарваться на штрафы за невыполнение требований по установке на гаджеты российского ПО. Они могут достигать 200 тыс. руб. При этом список необходимых к предустановке приложений постоянно растет, а сами вендоры, которые раньше занимались этим, теперь отказываются поставлять технику в Россию.

Полезный для России бизнес могут уничтожить штрафами

Параллельный импорт смартфонов в Россию оказался под угрозой лавины штрафов, пишет «Коммерсант». В России действует закон об обязательной предустановке отечественных приложений на ввозимые в страну устройства, но это касается только «белого» импорта.

Устанавливать приложения должны производители, а не ритейлеры. А если смартфон не предназначен для российского рынка, то на нем не будет оговоренного в тексте закона софта. Это влечет за собой риски штрафов для тех, кто решит заняться параллельным импортом. Согласно действующему законодательству, они могут достигать 200 тыс. руб.

Угроза отчислять деньги в казну из собственного кармана нависла и над теми, кто хочет ввозить в Россию компьютеры, ноутбуки и смарт-ТВ. Закон о предустановке отечественного софта действует и на эти устройства.

Требование о предустановке отечественного ПО может подхлестнуть рост дефицита гаджетов в России

Параллельный импорт – это ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, то есть производителя. Другими словами, это «серый» импорт, который десятилетиями присутствует в России. В марте 2022 г. власти легализовали его на фоне многочисленных антироссийских санкций, прервавших поставки иностранной техники в страну.

Параллельному импорту софт не нужен

В настоящее время из России ушли многие крупные поставщики техники. Это, к примеру, Apple, Dell, Samsung, плюс о планах по приостановке бизнеса в России заявляла Asus. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, многие иностранные вендоры работали на российском рынке по модели прямого импорта. Другими словами, они сами ввозили в страну свой товар, и потому именно на них лежала ответственность за несоблюдение отечественного законодательства, включая пункт об обязательной предустановке российского ПО.

Параллельный импорт предусматривает ввоз в страну техники, первоначально выпускавшейся для других государств, к примеру, для Китая. На такие устройства производители российский софт не устанавливают. Из этого и вытекает опасность получения штрафов за отсутствие такого ПО на ввозимых в страну гаджетах.

Штрафы будут. Минцифры подтвердило

О том, что бизнесменов, занявшихся параллельным импортом, неминуемо будут ждать штрафы за отсутствие на зарубежной технике российского ПО, изданию сообщили представители Минцифры. Они подтвердили, что импортерам грозит административная ответственность в виде штрафа. В России он составляет от 30 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

Вариантов у импортеров не так уж и много. Один из них – это самостоятельная установка необходимого набора ПО, что означает вскрытие коробок с новыми устройствами. Согласится ли покупатель приобретать устройство, которое ранее уже кем-то включалось, неизвестно.

Собеседники издания видят и другой вариант решения проблемы. Ритейлеры, получившие те же смартфоны, ввезенные при помощи параллельного импорта, могут начать предлагать клиентам установку российского ПО прямо в магазине, непосредственно перед покупкой. «Это все еще будет формальным нарушением ст. 14.8 КоАП РФ, но может исключить наступление ответственности», – заявляют источники издания.

Впрочем, штрафы за отсутствие отечественного ПО в памяти гаджетов едва ли станут ежедневным явлением. Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (в нее входят Apple, Huawei, LG, HP и др.) Антон Гуськов считает, что проверка всех ввезенных в страну устройств в рамках параллельного импорта будет очень трудновыполнимой задачей. С его слов, для этого надзорным органам придется вскрывать каждую коробку и запускать устройства.

Софта становится все больше

Закон о предустановке российского софта был принят еще в декабре 2019 г. и должен был вступить в силу в июле 2020 г. Однако из-за ковидных ограничений начало его работы регулярно откладывалось. Власти сперва хотели, чтобы он заработал в апреле 2021 г., но в итоге все было перенесено на июль 2021 г.

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Как сообщал CNews, продажа устройств без российского ПО карается штрафами. Они составляют от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб. – для юридических.

В течение всего 2020 г. в России не существовало итогового списка программ для предустановки. Его первая итоговая версия была готова лишь к январю 2021 г. и содержала 28 пунктов – 16 для смартфонов, 11 для телевизоров и один для компьютеров и ноутбуков.

Позже выяснилось, что этих программ недостаточно. В августе 2021 г. в перечень было внесено приложение OK Video для смарт-ТВ, позволяющее смотреть видеоролики из соцсети «Одноклассники» (принадлежит VK) и, по заверениям разработчиков, открывающая доступ к более 10 тыс. каналов.

Спустя еще месяц Минцифры предложило увеличить до 33 количество обязательных к предустановке российских приложений. В список было добавлено четыре программы – онлайн-магазин, аудиоплеер, сервис видеоконференций и ПО для чтения электронных книг.

При этом 53% россиян, согласно исследованию BCGroup и «МойОфис», на апрель 2022 г. продолжали пользоваться иностранными приложениями, даже несмотря на предустановку российского ПО. Лишь 35% стали использовать отечественный софт более активно.

По мнению представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антона Гуськова, ввиду сложившейся в России ситуации из-за санкций в стране нужно ввести мораторий на расширение перечня необходимых к предустановке отечественных программ. С ним не согласен директор по продуктовому маркетингу «МойОфис» Петр Щеглов: «В условиях, когда зарубежные разработчики ПО угрожают блокировками и убирают свои приложения из российского региона, российские приложения помогут сохранить работоспособность устройств», – заявил он «Коммерсанту».