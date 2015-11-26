Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Медиаплеер Media player аудиоплеер audio player

Медиаплеер - Media player - аудиоплеер - audio player

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


26.11.2015 Портативные аудиоплееры: догнать и обогнать смартфоны

и этом средняя цена плееров по состоянию на середину ноября 2015 года находится в диапазоне от 7 000 рублей (Х1) до 21 тыс. (Х5 II). [pagebreak]Как продать айфон за миллион Всем, кто когда-то покупал аудиоплееры, должна быть известна марка iRiver. Лет десять назад под этой маркой выходили относительно недорогие и хорошие (относительно других марок, то есть) аудиоплееры: как с хорошей
30.06.2015 Наушники и аудиоплеер Astell & Kern: сногсшибательный звук в кармане

как это всё звучит. Много стали и углеродного волокна — вот то, что обнаружил бы анализ в приехавших коробках, а это уже само по себе вызывает интерес. Среди линеек продуктов Astell&Kern можно найти аудиоплееры, наушники разных типов и даже одну аудиосистему. Присутствуют и самые разные аксессуары вроде док-станций, чехлов и кабелей. Наушники, приехавшие на тест, относятся к категории вста
17.01.2011 Iriver анонсировала топовый цифровой аудиоплеер
07.09.2010 Sony показала «таинственный» аудиоплеер Walkman на IFA-2010
15.05.2008 Spider Player 2.3.1: бесплатный аудиоплеер

Обновился бесплатный аудиоплеер Spider Player, который может служить альтернативой Winamp, iTunes и Windows Media Player. Spider Player поддерживает большинство форматов аудиофайлов, преобразование в MP3, WMA, OGG

22.04.2008 BBox 2.0.0.440: многофункциональный аудиоплеер

BBox – бесплатный аудиоплеер, позволяющий преобразовывать и организовывать музыкальные файлы, а также копировать треки с аудиодисков. Помимо этого, BBox обладает возможностями для прослушивания онлайн-радио, име
21.04.2008 Spider Player 2.3.0.2: бесплатный аудиоплеер

Обновился бесплатный аудиоплеер Spider Player, который может служить альтернативой Winamp, iTunes и Windows Media Player. Spider Player поддерживает большинство форматов аудиофайлов, преобразование в MP3, WMA, OGG

31.03.2008 Spider Player 2.3 Beta 2: бесплатный аудиоплеер

Обновился бесплатный аудиоплеер Spider Player, который может служить альтернативой Winamp, iTunes и Windows Media Player. Spider Player поддерживает большинство форматов аудиофайлов, преобразование в MP3, WMA, OGG

14.03.2008 1by1 1.64: бесплатный аудиоплеер

1by1 – небольшой и быстрый аудиоплеер, не требующий создания плей-листов или баз данных композиций. 1by1 непосредственно проигрывает композиции из выбранной папки или диска. Плеер способен запоминать последний проигрывае
12.02.2008 DaZed U-23: аудиоплеер-валентинка

Ко дню святого Валентина компания Data Storage Distribution представила оригинальный плеер DaZed U-23. DaZed U-23 - это сразу два плеера-кулона в комплекте, выполненные в форме двух половинок сердца. Аудиоплеер DaZed U-23 Каждый из миниатюрных девайсов вмещает до 4 Гб флеш-памяти и способен воспроизводить музыку форматов MP3, WMA, WAV до 5 часов без остановки. Управление осуществляется поср
09.11.2007 Evil Player 1.22: компактный аудиоплеер

Evil Player 1.22 – компактный аудиоплеер, поддерживающий форматы WAV, OGG, MP1, MP2, MP3, MOD, XM, IT, S3M, MTM, UMX и MO3. Evil Player не требователен к ресурсам компьютера, позволяет прослушивать потоковое радио и поддерж
15.08.2006 Samsung создал аудиоплеер с пространственным звучанием

Компания Samsung представила в Корее свое новое детище - цифровой аудиоплеер YP-K5, оснащенный внешними динамиками DNSE (Digital Natural Sound Engine), создающими эффект пространственного звучания. Samsung YP-K5 Устройство позволяет воспроизводить музыку в фо
25.05.2005 Archos выпустил сверхкомпактный аудиоплеер с 3 ГБ жестким диском

Компания Archos, производитель потребительской электроники и лидер в портативных цифровых решениях для развлечений представил новинку — Gmini XS 100 — сверхпортативный аудиоплеер. Archos Gmini XS 100 — компактный 3 ГБ аудиоплеер на основе жесткого диска может вмещать до 1500 композиций, он поддерживает платформу Microsoft PlaysForSure. Размеры уст
25.01.2005 Creative представил аудиоплеер с резиновым корпусом

Российское представительство компании Creative представило персональный аудиоплеер MuVo C100. Особенность данной модели - в резиновом корпусе, который защищает устройство от пыли. Плеер включает FM-приемник и интеллектуальный секундомер с функцией обратного отсчета
25.11.2004 Аудиоплееры серии Н от iRiver смогут проигрывать видео

Компания iRiver представила новое программное обеспечение для плееров серии H-300, благодаря чему аудиоплеер сможет стать аудиовидеоплеером. Прошивка V1.20 превращает серию Н-300 в универсальную, обеспечивая модели H-320/340 дополнительной функцией – воспроизведение видео. Модель будет подд
19.11.2004 Creative представила свой самый миниатюрный аудиоплеер

Компания Creative представила свой самый миниатюрный цифровой аудиоплеер - MuVo Micro N200. Новинка выпускается в черном или белом цветах, с блестящими поверхностями. Яркий ЖК-дисплей с голубой подсветкой служит для отображения информации о воспроизводимы
27.10.2004 Archos выпустила миниатюрный аудиоплеер из серии Gmini

Компания Archos представила МР3-плеер Gmini XS200 – самый маленький в мире аудиоплеер с жестким диском 20 Гб. Размеры Gmini XS200: 76x59x 19,5 мм. а вес 120 граммов. При этом он может записывать и хранить более 300 часов музыки, а одной зарядки Li-Ion аккумулятора хва
30.07.2004 Toshiba выпустит самый маленький в мире аудиоплеер с винчестером

Toshiba выпустит самый маленький аудиоплеер с винчестером Японская компания Toshiba обещает выпуститьв 2005 году самый миниатю
30.07.2004 Toshiba выпустит самый маленький в мире аудиоплеер с винчестером

Toshiba выпустит самый маленький аудиоплеер с винчестером Японская компания Toshiba обещает выпуститьв 2005 году самый миниатю
20.08.2003 Новый аудиоплеер Creative MuVo NX - для ведущих активный образ жизни

Creative представил на российском рынке новый персональный цифровой аудиоплеер Creative MuVo NX. Как и его предшественник MuVo, новый MuVo NX имеет весьма оригинальную конструкцию. Чтобы загрузить музыку из ПК, достаточно просто разделить MuVo NX на две половин
18.01.2002 Evolution Technologies, MTV и DataPlay представили новый цифровой аудиоплеер

рживает следующие форматы звуковых файлов: MP3, WMA, AAC и QDX, а также позволяет записывать до 500 Мб данных любого содержания: музыку, изображения, документы, программы, игры, видео и т. д. То есть аудиоплеер может хранить MP3-музыкальные файлы высокого качества общей длительностью звучания до 11 часов, или пять музыкальных альбомов CD-качества. Evolution Technologies была в числе несколь
23.10.2001 Compaq представила аудиоплееры без флэш-памяти

компакт-дисков по сравнению с флэш-памятью, но и более привычного вида компакт-дисков для пользователей.Новые плееры- это не первый опыт Compaq в области цифрового аудио. До этого компания выпустила аудиоплеер iPaq Personal Audio Player PA-2, использовавший флэш-память, и домашний музыкальный центр iPaq Music Center, использовавший для хранения данных жесткий диск.Другие производители ПК т
11.10.2001 Matsushita представила новый цифровой аудиоплеер SV-SD80

Компания Matsushita представила новый носимый цифровой аудиоплеер под кодовым названием SV-SD80. Носимое устройство имеет размеры 1,69 х 1,75 х 0,69 дюймов (около 42,2 x 41,6 x 15,8 мм) и весит меньше унции без батарейки (38 г - со сменной батарейк
09.12.2000 Intel представит в скором времени цифровой аудио-плеер

В следующем году на Consumer Electronics Show (выставка потребительской электроники) компания Intel представит свой цифровой аудио-плеер, а также иные новые продукты, сообщает CNet News. Плеер был разработан подразделением сопутствующих товаров Intel, которое занимается продвижением на рынок цифровых камер, беспровод
15.11.2000 Аудиоплеер HipZip от компании Iomega скоро появится в Москве

рового аудиоплеера HipZip. Новый продукт компании Iomega представляет собой устройство для записи и воспроизведения цифровых музыкальных файлов, которые защищены законом об авторских правах. Цифровой аудиоплеер HipZip основан на дисководе PocketZip (Clik!) и использует те же 40-мегабайтные дискеты, каждая из которых вмещает 70 минут музыки. Дискета PocketZip примерно в четыре раза меньше об
08.11.2000 Hitachi выпустит карманный цифровой аудиоплеер

Согласно заявлению компании Hitachi, сделанному в понедельник, 11 декабря в Японии в продажу поступит карманный цифровой аудиоплеер. Стоимость HDM-MP1, использующего мультимедийную карту как устройство хранения данных, загруженных через персональный компьютер с компакт-дисков, составит $345. Для сравнения, плеер

23.06.2000 TDK представила цифровой аудио-плеер на базе MultiMediaCard

TDK Corp. представила цифровой аудио-плеер D-XS2, который для хранения и проигрывания музыки использует карточку памяти MultiMediaCard. Плеер поддерживает два формата - ACC (MPEG-2 Advanced Audio Coding) и MP3. Для скачивани
15.07.1999 Audiohighway получает патент на цифровые аудиоплееры

новостей и др. информации через Интернет, объявила о получении патента на свой портативный цифровой аудиоплеер. Заявка на патент была подана еще в 1995 г. Этот патент распространяется на все ци

Публикаций - 244, упоминаний - 250

Медиаплеер и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 39
Samsung Electronics 11065 26
ONYX International 158 25
Sony 6739 24
МакЦентр - MacCentre 171 21
Google LLC 12690 17
Microsoft Corporation 25775 16
Lenovo EMC - Iomega 177 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
Philips 2099 12
iRiver 182 11
Creative Technology 273 10
Intel Corporation 12811 9
Yandex - Яндекс 9216 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 7
PalmStore 16 7
Qualcomm Technologies 1974 6
LG Electronics 3735 6
Toshiba Corporation 2980 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
MediaTek - Ralink 595 6
Lenovo Motorola 3566 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 5
Prology 72 5
Archos Technology 72 5
X Corp - Twitter 2938 4
Huawei 4677 4
Digma 251 4
Fly - Explay - Эксплей 243 4
PocketBook International 98 4
JVC Kenwood 422 4
Cowon Systems 73 4
Gmini 20 3
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 58 3
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 13
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Carl Zeiss AG 307 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Nike 195 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 2
101Hotels.com 456 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Sojitz - Nissho Iwai Corporation - Nisshō Iwai Kabushiki-gaisha - Nichimen Corporation 14 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Stellantis - Maserati 14 1
Почта России ПАО 2370 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Adidas - Адидас 170 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Kickstarter 136 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Walt Disney Company 647 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
WMG - Warner Music Group 210 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Спорт Против Наркотиков - фонд 1 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 111
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 102
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 95
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 87
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 82
Наушники - Headphones 4479 78
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 69
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 68
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 64
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 64
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 60
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 59
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 58
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 57
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 55
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 53
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 52
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 47
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 45
WAV - Waveform Audio File Format 532 43
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 40
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 38
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 37
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 36
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 36
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 35
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 35
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 286 33
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 32
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 31
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 28
AAC - Advanced Audio Coding 479 28
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 28
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 28
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 27
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 26
Микрофон - Microphone 2809 26
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 25
Аксессуары 4282 25
Google Android 15244 45
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 35
Microsoft Windows 16882 29
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 26
Apple iPod 1553 24
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 22
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 22
Samsung SVR-диктофон 464 21
ONYX MOON Light 52 20
ONYX SNOW Field 56 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 19
Lenovo EMC - Iomega HipZip 18 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 15
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 15
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 15
Linux OS 11533 13
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 12
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 10
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 10
ONYX Glass 25 9
Nokia Symbian OS 1411 9
Creative MuVo 36 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 8
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 114 8
Apple iTunes Store 1118 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 8
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 8
Sony - ATRAC - ATRAC3 - ATRAC3plus - Adaptive Transform Acoustic Coding 58 7
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 7
Mozilla Firefox - браузер 1951 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 7
Sony Walkman 285 7
Prology Latitude 21 7
Lenovo EMC - Iomega ZIP 40 6
Apple iOS 8583 6
Creative ZEN - Creative Zen Aurvana - Creative Zen Vision - Creative Zen Air Plus 88 6
Путин Владимир 3454 4
Fanning Shawn - Фэнинг Шон 16 3
Мишустин Михаил 787 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Наумов Максим 100 2
Солонин Виталий 90 2
Сергеев Иван 74 2
Артамонов Алексей 3 1
Демочко Владимир 2 1
Рыбальченко Марк 1 1
Романов Андроник 1 1
Еременко Вячеслав 1 1
Поляков Эдуард 5 1
Саруханян Иосиф 2 1
Newman Edward - Ньюман Эдвард 2 1
Луханин Виктор 1 1
Williams Robert - Вильямс Роберт 5 1
Живихина Ирина 2 1
Цуриков Николай 1 1
Куневич Ольга 1 1
Кузенкова Ольга 1 1
Meyerson Bernard - Меерсон Бернар 7 1
Meyerson Bernard - Мейерсон Бернард 4 1
Kristensen Thomas - Кристенсен Томас 4 1
Clapton Eric - Клэптон Эрик 4 1
Kher Deepanshu - Дипаншу Кхер 6 1
Карклит Валентин 1 1
Young Neil - Янг Нил 3 1
Bing Han - Бин Хань 3 1
Alahuhta Matti - Алахухта Матти 6 1
McHugh Craig - Макхью Крейг 4 1
Heid Werner - Хайд Вернер 2 1
Иванов Сергей 405 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Катаев Александр 40 1
Тихонов Александр 69 1
Соколов Андрей 22 1
Фрадков Михаил 161 1
Лесин Михаил 28 1
Гуськов Антон 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 79
Япония 13807 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 20
Южная Корея - Республика 7052 15
Европа 24964 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 11
Франция - Французская Республика 8177 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Китай - Тайвань 4245 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Украина 7928 3
США - Юта 198 3
Казахстан - Республика 6048 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Швеция - Королевство 3782 2
Европа Восточная 3138 2
Канада 5082 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
США - Калифорния 4829 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Нидерланды 3746 2
США - Калифорния - Сан-Диего 370 2
США - Нью-Йорк штат 253 1
США - Нью-Йорк - Ист-Фишкилл 28 1
США Западное побережье - Западное взморье 40 1
США - Калифорния - Северная Калифорния 12 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Армения - Республика 2449 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Сингапур - Республика 1953 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 31
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 28
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 21
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 20
Ergonomics - Эргономика 1755 13
Английский язык 7030 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 11
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 7
Видеокамера - Видеосъёмка 720 6
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 6
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 6
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 4
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 149 4
Литий - Lithium - химический элемент 663 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 3
Федеральный закон 425-ФЗ - Закон о предустановке российского ПО 33 3
Образование в России 2893 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 566 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 19
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
Computer Bild 9 2
VK - Mail.ru Новости 33 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
9to5Google 60 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
9to5Mac 70 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Tom’s Hardware 600 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
23ABC News 183 1
The Washington Post 350 1
Ars Technica 450 1
Patently Apple 27 1
TechSpot 188 1
Daily Mail 58 1
Российская газета 290 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
NE Asia Online 313 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Times 661 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Envisioneering Group 10 1
BCGroup - БИСИГРУПП 10 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Forrester Research 834 1
Fortune Global 100 142 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
In-Stat 115 1
SmartMarketing 74 1
In-Stat/MDR 74 1
Cahners-Instat Group 34 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
CeBIT 614 1
Microsoft Build - конференция 39 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
MacWorld Expo 35 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще