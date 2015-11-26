Медиаплеер - Media player - аудиоплеер - audio player

Портативные аудиоплееры: догнать и обогнать смартфоны и этом средняя цена плееров по состоянию на середину ноября 2015 года находится в диапазоне от 7 000 рублей (Х1) до 21 тыс. (Х5 II). [pagebreak]Как продать айфон за миллион Всем, кто когда-то покупал аудиоплееры, должна быть известна марка iRiver. Лет десять назад под этой маркой выходили относительно недорогие и хорошие (относительно других марок, то есть) аудиоплееры: как с хорошей

Наушники и аудиоплеер Astell & Kern: сногсшибательный звук в кармане как это всё звучит. Много стали и углеродного волокна — вот то, что обнаружил бы анализ в приехавших коробках, а это уже само по себе вызывает интерес. Среди линеек продуктов Astell&Kern можно найти аудиоплееры, наушники разных типов и даже одну аудиосистему. Присутствуют и самые разные аксессуары вроде док-станций, чехлов и кабелей. Наушники, приехавшие на тест, относятся к категории вста

Spider Player 2.3.1: бесплатный аудиоплеер Обновился бесплатный аудиоплеер Spider Player, который может служить альтернативой Winamp, iTunes и Windows Media Player. Spider Player поддерживает большинство форматов аудиофайлов, преобразование в MP3, WMA, OGG

BBox 2.0.0.440: многофункциональный аудиоплеер BBox – бесплатный аудиоплеер, позволяющий преобразовывать и организовывать музыкальные файлы, а также копировать треки с аудиодисков. Помимо этого, BBox обладает возможностями для прослушивания онлайн-радио, име

Spider Player 2.3.0.2: бесплатный аудиоплеер Обновился бесплатный аудиоплеер Spider Player, который может служить альтернативой Winamp, iTunes и Windows Media Player. Spider Player поддерживает большинство форматов аудиофайлов, преобразование в MP3, WMA, OGG

Spider Player 2.3 Beta 2: бесплатный аудиоплеер Обновился бесплатный аудиоплеер Spider Player, который может служить альтернативой Winamp, iTunes и Windows Media Player. Spider Player поддерживает большинство форматов аудиофайлов, преобразование в MP3, WMA, OGG

1by1 1.64: бесплатный аудиоплеер 1by1 – небольшой и быстрый аудиоплеер, не требующий создания плей-листов или баз данных композиций. 1by1 непосредственно проигрывает композиции из выбранной папки или диска. Плеер способен запоминать последний проигрывае

DaZed U-23: аудиоплеер-валентинка Ко дню святого Валентина компания Data Storage Distribution представила оригинальный плеер DaZed U-23. DaZed U-23 - это сразу два плеера-кулона в комплекте, выполненные в форме двух половинок сердца. Аудиоплеер DaZed U-23 Каждый из миниатюрных девайсов вмещает до 4 Гб флеш-памяти и способен воспроизводить музыку форматов MP3, WMA, WAV до 5 часов без остановки. Управление осуществляется поср

Evil Player 1.22: компактный аудиоплеер Evil Player 1.22 – компактный аудиоплеер, поддерживающий форматы WAV, OGG, MP1, MP2, MP3, MOD, XM, IT, S3M, MTM, UMX и MO3. Evil Player не требователен к ресурсам компьютера, позволяет прослушивать потоковое радио и поддерж

Samsung создал аудиоплеер с пространственным звучанием Компания Samsung представила в Корее свое новое детище - цифровой аудиоплеер YP-K5, оснащенный внешними динамиками DNSE (Digital Natural Sound Engine), создающими эффект пространственного звучания. Samsung YP-K5 Устройство позволяет воспроизводить музыку в фо

Archos выпустил сверхкомпактный аудиоплеер с 3 ГБ жестким диском Компания Archos, производитель потребительской электроники и лидер в портативных цифровых решениях для развлечений представил новинку — Gmini XS 100 — сверхпортативный аудиоплеер. Archos Gmini XS 100 — компактный 3 ГБ аудиоплеер на основе жесткого диска может вмещать до 1500 композиций, он поддерживает платформу Microsoft PlaysForSure. Размеры уст

Creative представил аудиоплеер с резиновым корпусом Российское представительство компании Creative представило персональный аудиоплеер MuVo C100. Особенность данной модели - в резиновом корпусе, который защищает устройство от пыли. Плеер включает FM-приемник и интеллектуальный секундомер с функцией обратного отсчета

Аудиоплееры серии Н от iRiver смогут проигрывать видео Компания iRiver представила новое программное обеспечение для плееров серии H-300, благодаря чему аудиоплеер сможет стать аудиовидеоплеером. Прошивка V1.20 превращает серию Н-300 в универсальную, обеспечивая модели H-320/340 дополнительной функцией – воспроизведение видео. Модель будет подд

Creative представила свой самый миниатюрный аудиоплеер Компания Creative представила свой самый миниатюрный цифровой аудиоплеер - MuVo Micro N200. Новинка выпускается в черном или белом цветах, с блестящими поверхностями. Яркий ЖК-дисплей с голубой подсветкой служит для отображения информации о воспроизводимы

Archos выпустила миниатюрный аудиоплеер из серии Gmini Компания Archos представила МР3-плеер Gmini XS200 – самый маленький в мире аудиоплеер с жестким диском 20 Гб. Размеры Gmini XS200: 76x59x 19,5 мм. а вес 120 граммов. При этом он может записывать и хранить более 300 часов музыки, а одной зарядки Li-Ion аккумулятора хва

Toshiba выпустит самый маленький в мире аудиоплеер с винчестером Toshiba выпустит самый маленький аудиоплеер с винчестером Японская компания Toshiba обещает выпуститьв 2005 году самый миниатю

Toshiba выпустит самый маленький в мире аудиоплеер с винчестером Toshiba выпустит самый маленький аудиоплеер с винчестером Японская компания Toshiba обещает выпуститьв 2005 году самый миниатю

Новый аудиоплеер Creative MuVo NX - для ведущих активный образ жизни Creative представил на российском рынке новый персональный цифровой аудиоплеер Creative MuVo NX. Как и его предшественник MuVo, новый MuVo NX имеет весьма оригинальную конструкцию. Чтобы загрузить музыку из ПК, достаточно просто разделить MuVo NX на две половин

Evolution Technologies, MTV и DataPlay представили новый цифровой аудиоплеер рживает следующие форматы звуковых файлов: MP3, WMA, AAC и QDX, а также позволяет записывать до 500 Мб данных любого содержания: музыку, изображения, документы, программы, игры, видео и т. д. То есть аудиоплеер может хранить MP3-музыкальные файлы высокого качества общей длительностью звучания до 11 часов, или пять музыкальных альбомов CD-качества. Evolution Technologies была в числе несколь

Compaq представила аудиоплееры без флэш-памяти компакт-дисков по сравнению с флэш-памятью, но и более привычного вида компакт-дисков для пользователей.Новые плееры- это не первый опыт Compaq в области цифрового аудио. До этого компания выпустила аудиоплеер iPaq Personal Audio Player PA-2, использовавший флэш-память, и домашний музыкальный центр iPaq Music Center, использовавший для хранения данных жесткий диск.Другие производители ПК т

Matsushita представила новый цифровой аудиоплеер SV-SD80 Компания Matsushita представила новый носимый цифровой аудиоплеер под кодовым названием SV-SD80. Носимое устройство имеет размеры 1,69 х 1,75 х 0,69 дюймов (около 42,2 x 41,6 x 15,8 мм) и весит меньше унции без батарейки (38 г - со сменной батарейк

Intel представит в скором времени цифровой аудио-плеер В следующем году на Consumer Electronics Show (выставка потребительской электроники) компания Intel представит свой цифровой аудио-плеер, а также иные новые продукты, сообщает CNet News. Плеер был разработан подразделением сопутствующих товаров Intel, которое занимается продвижением на рынок цифровых камер, беспровод

Аудиоплеер HipZip от компании Iomega скоро появится в Москве рового аудиоплеера HipZip. Новый продукт компании Iomega представляет собой устройство для записи и воспроизведения цифровых музыкальных файлов, которые защищены законом об авторских правах. Цифровой аудиоплеер HipZip основан на дисководе PocketZip (Clik!) и использует те же 40-мегабайтные дискеты, каждая из которых вмещает 70 минут музыки. Дискета PocketZip примерно в четыре раза меньше об

Hitachi выпустит карманный цифровой аудиоплеер Согласно заявлению компании Hitachi, сделанному в понедельник, 11 декабря в Японии в продажу поступит карманный цифровой аудиоплеер. Стоимость HDM-MP1, использующего мультимедийную карту как устройство хранения данных, загруженных через персональный компьютер с компакт-дисков, составит $345. Для сравнения, плеер

TDK представила цифровой аудио-плеер на базе MultiMediaCard TDK Corp. представила цифровой аудио-плеер D-XS2, который для хранения и проигрывания музыки использует карточку памяти MultiMediaCard. Плеер поддерживает два формата - ACC (MPEG-2 Advanced Audio Coding) и MP3. Для скачивани