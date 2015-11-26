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Медиаплеер Media player аудиоплеер audio player



26.11.2015 Портативные аудиоплееры: догнать и обогнать смартфоны
30.06.2015 Наушники и аудиоплеер Astell & Kern: сногсшибательный звук в кармане
17.01.2011 Iriver анонсировала топовый цифровой аудиоплеер
07.09.2010 Sony показала «таинственный» аудиоплеер Walkman на IFA-2010
15.05.2008 Spider Player 2.3.1: бесплатный аудиоплеер
22.04.2008 BBox 2.0.0.440: многофункциональный аудиоплеер
21.04.2008 Spider Player 2.3.0.2: бесплатный аудиоплеер
31.03.2008 Spider Player 2.3 Beta 2: бесплатный аудиоплеер
14.03.2008 1by1 1.64: бесплатный аудиоплеер
12.02.2008 DaZed U-23: аудиоплеер-валентинка
09.11.2007 Evil Player 1.22: компактный аудиоплеер
15.08.2006 Samsung создал аудиоплеер с пространственным звучанием
25.05.2005 Archos выпустил сверхкомпактный аудиоплеер с 3 ГБ жестким диском
25.01.2005 Creative представил аудиоплеер с резиновым корпусом
25.11.2004 Аудиоплееры серии Н от iRiver смогут проигрывать видео
19.11.2004 Creative представила свой самый миниатюрный аудиоплеер
27.10.2004 Archos выпустила миниатюрный аудиоплеер из серии Gmini
30.07.2004 Toshiba выпустит самый маленький в мире аудиоплеер с винчестером
30.07.2004 Toshiba выпустит самый маленький в мире аудиоплеер с винчестером
20.08.2003 Новый аудиоплеер Creative MuVo NX - для ведущих активный образ жизни
18.01.2002 Evolution Technologies, MTV и DataPlay представили новый цифровой аудиоплеер
23.10.2001 Compaq представила аудиоплееры без флэш-памяти
11.10.2001 Matsushita представила новый цифровой аудиоплеер SV-SD80
09.12.2000 Intel представит в скором времени цифровой аудио-плеер
15.11.2000 Аудиоплеер HipZip от компании Iomega скоро появится в Москве
08.11.2000 Hitachi выпустит карманный цифровой аудиоплеер
23.06.2000 TDK представила цифровой аудио-плеер на базе MultiMediaCard
15.07.1999 Audiohighway получает патент на цифровые аудиоплееры

Публикаций - 216, упоминаний - 222
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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