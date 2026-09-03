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Bing Han Бин Хань

СОБЫТИЯ


03.09.2026 ИТ-шник без навыков хакера после увольнения разгромил инфраструктуру бывшей работы. Ущерб на сотни тысяч долларов 1
06.06.2023 Разгневанный сисадмин в отместку на игнор своих требований подменил коллегам музыку на iPod коровьим мычанием 1
30.09.2022 Уволенный сисадмин разгромил ИТ-систему компании, надеясь, что его вернут на работу и повысят зарплату 1
16.05.2022 Обиженный сисадмин уничтожил ИТ-систему компании за то, что к нему не прислушивались 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Bing Han и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25819 3
Apple Inc 13222 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1213 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 786 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 633 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 953 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33677 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54298 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6738 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15499 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35359 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4576 1
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 267 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3331 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2738 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13540 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13761 1
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 220 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 627 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8554 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4775 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14821 1
Медиаплеер - Media player - аудиоплеер - audio player 244 1
Оповещение и уведомление - Notification 6035 1
AAC - Advanced Audio Coding 481 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13215 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4171 1
Оцифровка - Digitization 5214 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4464 1
WAV - Waveform Audio File Format 533 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17045 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36464 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9577 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4674 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10742 1
Microsoft Office 365 1046 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7658 1
Apple iPod 1554 1
Kher Deepanshu - Дипаншу Кхер 6 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19247 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54892 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 1
США - Гавайи - Гонолулу 27 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19621 1
США - Нью-Йорк 3185 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2866 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16184 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3145 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1384 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53768 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8285 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5657 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7617 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 729 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1896 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3162 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4584 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1123 1
The Register - The Register Hardware 1789 1
BleepingComputer - Издание 461 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725121.
Создано именных указателей - 200518.
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