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США Гавайи Гавайские острова Гавайский архипелаг
СОБЫТИЯ
|27.12.2024
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Марк Цукерберг: Да, я строю себе убежище на Гавайях
Цели строительства Американский медиамагнат и предприниматель Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) подтвердил слухи о своем бункере на Гавайях. Он назвал его в интервью Bloomberg «маленьким убежищем» (little shelter). В декабре 2024 г. у издания Wired появилась информация о том, что Марк Цукерберг строит подземный город-бункер
|31.08.2015
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На Гавайях началась годовая "миссия на Марс"
и на марсианские "Марсианский" дом миссии HI-SEAS расположился на северном склоне горы Мауна-Лоа на Гавайях. Это куполообразное здание диаметром 11 м и высотой 6 м. У каждого обитателя есть не
|25.12.2012
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Гавайские острова тают изнутри
Большинство из нас считают, что эрозия почв - основная причина, по которой осыпаются и уменьшаются горы. Но геологи недавно обнаружили, что гора Оаху на Гавайях растворяется изнутри из-за подземных вод. Горная порода оказалась настолько подверженной вымыванию водными потоками, что сама гора буквально тает с каждым годом. Когда-нибудь гора Кулау
|21.06.2012
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Глава Oracle купил остров из сериала Lost
орпоративного ПО и серверного оборудования, недавно приобрел в собственное владение остров Ланаи на Гавайях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные документы, опубликованн
|21.06.2012
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Глава Oracle Ларри Эллисон купил Гавайский остров
овал Ланаи. Он увлекается натурализмом, любит океаны и рыбалку, - прокомментировал губернатор штата Гавайи Нейл Аберкромби (Neil Abercrombie). - Мы будем рады увидеть у себя мистера Эллисона в
|13.07.2010
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Начато размещение F-22A Raptor на Гавайских островах на постоянной основе
Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 12 июня 2010 года на авиабазе Hickam (Гавайские острова) официально представлены два первых истребителя F-22A Raptor, которые будут
|19.06.2009
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Пентагон разворачивает средства ПРО на Гавайях
Министр обороны США Роберт Гейтс отдал приказ развернуть в районе Гавайских островов мобильные наземные противоракетные комплексы и радиолокационную станцию для защиты от возможного ракетного пуска из Северной Кореи через Тихий океан. При помощи этой группиро
|18.03.2009
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США испытали свою ПРО над Гавайями
пытание системы противоракетной обороны (ПРО) наземного базирования. Ракета-перехватчик, выпущенная мобильным комплексом ПРО, поразила баллистическую цель средней дальности над Тихим океаном в районе Гавайских островов. Агентство противоракетной обороны США (MDA) сообщило, что система THAAD (предназначена для поражения баллистических ракет в конечной, или терминальной, фазе полета), "осущес
|20.03.2008
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На Гавайях произошел взрыв в кратере вулкана
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в кратере вулкана Килауэа на американских Гавайях произошел взрыв, спровоцировавший обвал обломков горных пород. Обломки засыпали площадь около 30 га, включая популярный туристический курорт. По предварительным данным, никто не пострад
|13.12.2007
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На Гавайях построят завод по производству биотоплива из микроводорослей
Компании Shell и HR Biopetroleum намерены построить на Гавайских островах опытный завод по получению растительного масла из микроводорослей и его дальнейшей переработке в биотопливо. Проект будет разрабатывать совместное предприятие Cellana, в кото
|01.12.2006
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Гавайские вулканы и ключевые вопросы геологии: исследование
километров, а затем вновь появилась на поверхности Земли в виде горячей лавы, извергаемой вулканами Гавайских островов. Вопрос о том, может ли кора, погруженная в глубины планеты в результате «
|01.12.2006
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Гавайские вулканы и ключевые вопросы геологии: исследование
километров, а затем вновь появилась на поверхности Земли в виде горячей лавы, извергаемой вулканами Гавайских островов. Вопрос о том, может ли кора, погруженная в глубины планеты в результате «
|27.01.1999
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FORE Systems создаст информационную систему для военно-морской базы флота США на Гавайях
Компания FORE Systems Inc. создаст информационную систему Oahu Base Area Network (OBAN) для военно-морской базы флота США в Оаху, Гавайи. После строительства координационного центра в соответствии с условиями инициативы IT-21от Navy's Information Technology сеть OBAN объединит около 4,000 компьютеров в районе Перл Харбор.
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