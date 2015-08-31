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США Гавайи Гавайские острова Гавайский архипелаг

США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг


31.08.2015 На Гавайях началась годовая "миссия на Марс"
19.06.2009 Пентагон разворачивает средства ПРО на Гавайях
18.03.2009 США испытали свою ПРО над Гавайями
20.03.2008 На Гавайях произошел взрыв в кратере вулкана
13.12.2007 На Гавайях построят завод по производству биотоплива из микроводорослей
27.01.1999 FORE Systems создаст информационную систему для военно-морской базы флота США на Гавайях

Публикаций - 269, упоминаний - 286

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 1077 20
Google LLC 10352 7
Microsoft Corporation 22497 7
Oracle Corporation 6035 5
GM - Hughes - DirecTV 114 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 3
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 3
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 183 2
HP Inc. 5313 2
EchoStar Communications 78 2
SAP SE 4595 2
Pioneer Corporation 405 2
Infinidat 30 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 545 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 2
Элемент ГК - Elementec 1523 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 2
Twitter 2493 2
Парус Корпорация 442 2
Verizon Communications 883 2
Iridium Satellite - Iridium Communications 65 2
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 80 2
6072 2
Vonage 37 2
Atari 150 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 1
Microsoft - Activision Blizzard 467 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 489 1
VMware 2025 1
ServiceNow 53 1
GitHub 487 1
InfoWatch - Инфовотч 842 1
Apple Inc 10683 1
Canon 1339 1
KPMG 302 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 1
TDK 108 1
DigitalGlobe 125 1
Eutelsat 143 1
Verizon - WorldCom 480 1
Самолёт ГК 216 8
Boeing 957 8
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 6
Lockheed Martin 730 6
Subaru - Субару Мотор 45 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 5
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 196 4
TMT Investments 99 3
AeroVironment 0 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 2
Universal Pictures 55 2
Русский Страховой Центр 8 1
Delta Air Lines - авиакомпания 43 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 48 1
General Dynamics 54 1
ILS - International Launch Services 58 1
BAE Systems 162 1
Northrop Grumman 200 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 50 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 1
Точка 1820 1
Aston Martin 26 1
Pixar 43 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 1
DST Global 173 1
Citi - Citigroup 283 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 1
Royal Dutch Shell - Шелл 184 1
Sony Pictures Entertainment 135 1
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
American Express - Amex 309 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 1
United Airlines - авиакомпания 88 1
LinkedIn 558 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 38
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 16
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 110 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 135 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
Администрация Президента РФ 904 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 110 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 53 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 91 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 0 5
Демократическая политическая партия США 91 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 0 25
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 13
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 7
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 6
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels 0 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 775 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 3
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 3
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 332 2
SMA - Service Manager Automation - Service Management Automation - Решение для автоматизации сервисных подразделений 26 2
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 232 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 945 2
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 74 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 2
CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 379 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 1197 2
Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1335 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 2
FinFET - A fin field-effect transistor - Направление в проектировании микросхем - Транзисторы 63 2
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра 276 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 1
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 1274 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 1
ARM64 - Архитектура процессора 1261 1
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 0 53
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 0 35
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 443 26
Microsoft Windows 2000 2856 9
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 97 8
U.S. Department of Defense - RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) - американская зенитная управляемая ракета 40 7
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 0 6
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 32 6
Космодром Байконур 1025 6
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 128 5
AURA - Gemini Observatory - Gemini North - Астрономическая обсерватория 13 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 403 5
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 78 4
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 136 4
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 0 4
NASA New Horizons 84 3
NASA TMT - Thirty Meter Telescope - Тридцатиметровый телескоп - Thirty Meter Telescope Observatory Corp 0 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 241 3
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 160 3
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 64 3
NASA Helios Prototype 2 2
Infinidat InfiniBox - СХД 17 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 2
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 2
Южмаш - Зенит-3SL - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 57 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 309 2
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 2
СВД Встраиваемые Системы - ЗОСРВ Нейтрино 77 2
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 53 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 2
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 122 2
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 23 2
Infinidat InfiniGuard 4 2
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 65 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 169 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 2
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 43 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 123 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 69 1
Caltech Hale Telescope - оптический телескоп-рефлектор Хэйла 0 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 4
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 171 4
Bullinger Phil - Буллингер Фил 12 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
Bush George - Буш Джордж 301 2
Faraday Michael - Фарадей Майкл 24 2
Clarke Richard - Кларк Ричард 11 2
Лахова Олеся 35 1
Гусинский Владимир 16 1
Назарбаев Нурсултан 81 1
Gabbard Tulsi - Габбард Тулси 1 1
Sciuto Riva - Скиуто Рива 2 1
Sander Matthew R. - Сандер Меттью 1 1
Глушко Виктор 3 1
Истомин Максим 26 1
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 51 1
Левкевич Михаил 60 1
Bond James - Бонд Джеймс 48 1
Баланова Светлана 29 1
Larry Page - Ларри Пейдж 181 1
Brin Sergey - Сергей Брин 183 1
Боровиков Игорь 77 1
Зимин Дмитрий 35 1
Rogers Michael - Роджерс Майкл 12 1
Amon Cristiano - Амон Кристиано 11 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Мильнер Юрий 130 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 62 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 1
Касперский Евгений 290 1
Lee Jerry Chun Shing - Ли Джерри Чун Шин 1 1
Востриков Юрий 18 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 109
Земля - планета Солнечной системы 7427 101
Солнечная система - Solar system 2236 63
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 37
Юпитер - планета Солнечной системы 529 33
Чили - Республика 435 30
Япония 10069 28
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 477 22
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 522 20
США - Калифорния 3381 20
США - Аляска 236 20
Россия - РФ - Российская федерация 108428 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 17
Нептун - планета Солнечной системы 180 15
Луна - спутник Земли 1184 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2791 12
Канада 3319 11
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 11
Плутон - малая планета Солнечной системы 234 11
США - Аризона 468 11
Европа 12319 10
США - Нью-Йорк 2616 10
Германия - Федеративная Республика 8903 9
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 179 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 8
США - Техас 813 7
США - Нью-Мексико 239 7
США - Мэриленд 260 7
США - Колорадо 368 6
США - Колумбия - Вашингтон 1169 6
Азия - Азиатский регион 3803 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 6
Америка Северная 2650 5
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 5
Уран - планета Солнечной системы 177 5
Франция - Французская Республика 5665 4
США - Флорида 734 4
США - Невада 203 4
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 483 4
Нидерланды 2197 4
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 39
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 614 28
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 16
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 252 16
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 11
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 0 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 9
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 7
Физика - Physics - область естествознания 889 7
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 145 7
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 7
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 78 6
Метан - methanum - болотный газ 0 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 5
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 4
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 3
Астрономия - Космос - Перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы 0 3
Градус Цельсия 239 2
Тёмная материя - Dark Matter 0 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 1
Солнце - Солнечная туманность - Небулярная гипотеза 0 1
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 0 1
Геология - Вечная мерзлота - Многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - Permafrost 0 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula 0 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 33 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 225 1
Человеческий фактор - Human factor 1099 1
Экономический эффект 694 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
New Scientist 1447 24
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 14
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 11
CNews RND - R&D.CNews 2112 10
Thomson Reuters - Рейтер 5731 8
AP - Associated Press 1975 8
Phys.org 972 6
Nature 770 6
ScienceDaily 400 6
SpaceDaily - Space Daily 187 5
Forbes - Форбс 591 5
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 4
NYT - The New York Times 956 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
Future - Space.com 195 3
Independent 98 2
NEWSru.com 221 2
PhysicsWeb 180 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 2
Sky and Telescope - Space and Telescope 49 2
Space Daily 528 2
NE Asia Online 313 2
DigiTimes - Издание 1284 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
Business Insider 192 1
The Engineer 79 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
ZDnet 584 1
Mercury News 37 1
Bloomberg 1009 1
Defense Tech 44 1
Optics 128 1
Newsbytes News Network 319 1
IDC - International Data Corporation 4671 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
Fortune Global 500 280 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Fortune Global 100 138 1
Fortune Global 50 6 1
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 2 11
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 10
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 10
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 7
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 6
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 37 5
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория 0 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 4
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 66 4
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 78 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 4
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 0 3
University of Toronto - Университет Торонто 95 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories 48 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 69 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 2
РАН - Российская академия наук 1397 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 10 1
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 0 1
UCSC - University of California, Santa Cruz - Калифорнийский университет в Санта-Крузе - Lick Observatory - Обсерватория Лики - Ликская обсерватория 0 1
NAOJ - National Astronomical Observatory of Japan - 国立天文台, kokuritsu tenmondai - Национальная астрономическая обсерватория Японии - Mizusawa VLBI Kansokusho - Subaru Telescope 0 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 97 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
Qualcomm Snapdragon Tech Summit 3 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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