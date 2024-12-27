США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг

Марк Цукерберг: Да, я строю себе убежище на Гавайях Цели строительства Американский медиамагнат и предприниматель Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) подтвердил слухи о своем бункере на Гавайях. Он назвал его в интервью Bloomberg «маленьким убежищем» (little shelter). В декабре 2024 г. у издания Wired появилась информация о том, что Марк Цукерберг строит подземный город-бункер

На Гавайях началась годовая "миссия на Марс" и на марсианские "Марсианский" дом миссии HI-SEAS расположился на северном склоне горы Мауна-Лоа на Гавайях. Это куполообразное здание диаметром 11 м и высотой 6 м. У каждого обитателя есть не

Гавайские острова тают изнутри Большинство из нас считают, что эрозия почв - основная причина, по которой осыпаются и уменьшаются горы. Но геологи недавно обнаружили, что гора Оаху на Гавайях растворяется изнутри из-за подземных вод. Горная порода оказалась настолько подверженной вымыванию водными потоками, что сама гора буквально тает с каждым годом. Когда-нибудь гора Кулау

Глава Oracle купил остров из сериала Lost орпоративного ПО и серверного оборудования, недавно приобрел в собственное владение остров Ланаи на Гавайях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные документы, опубликованн

Глава Oracle Ларри Эллисон купил Гавайский остров овал Ланаи. Он увлекается натурализмом, любит океаны и рыбалку, - прокомментировал губернатор штата Гавайи Нейл Аберкромби (Neil Abercrombie). - Мы будем рады увидеть у себя мистера Эллисона в

Начато размещение F-22A Raptor на Гавайских островах на постоянной основе Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 12 июня 2010 года на авиабазе Hickam (Гавайские острова) официально представлены два первых истребителя F-22A Raptor, которые будут

Пентагон разворачивает средства ПРО на Гавайях Министр обороны США Роберт Гейтс отдал приказ развернуть в районе Гавайских островов мобильные наземные противоракетные комплексы и радиолокационную станцию для защиты от возможного ракетного пуска из Северной Кореи через Тихий океан. При помощи этой группиро

США испытали свою ПРО над Гавайями пытание системы противоракетной обороны (ПРО) наземного базирования. Ракета-перехватчик, выпущенная мобильным комплексом ПРО, поразила баллистическую цель средней дальности над Тихим океаном в районе Гавайских островов. Агентство противоракетной обороны США (MDA) сообщило, что система THAAD (предназначена для поражения баллистических ракет в конечной, или терминальной, фазе полета), "осущес

На Гавайях произошел взрыв в кратере вулкана Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в кратере вулкана Килауэа на американских Гавайях произошел взрыв, спровоцировавший обвал обломков горных пород. Обломки засыпали площадь около 30 га, включая популярный туристический курорт. По предварительным данным, никто не пострад

На Гавайях построят завод по производству биотоплива из микроводорослей Компании Shell и HR Biopetroleum намерены построить на Гавайских островах опытный завод по получению растительного масла из микроводорослей и его дальнейшей переработке в биотопливо. Проект будет разрабатывать совместное предприятие Cellana, в кото

Гавайские вулканы и ключевые вопросы геологии: исследование километров, а затем вновь появилась на поверхности Земли в виде горячей лавы, извергаемой вулканами Гавайских островов. Вопрос о том, может ли кора, погруженная в глубины планеты в результате «

Гавайские вулканы и ключевые вопросы геологии: исследование километров, а затем вновь появилась на поверхности Земли в виде горячей лавы, извергаемой вулканами Гавайских островов. Вопрос о том, может ли кора, погруженная в глубины планеты в результате «