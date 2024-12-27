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США Гавайи Гавайские острова Гавайский архипелаг

США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг

СОБЫТИЯ


27.12.2024 Марк Цукерберг: Да, я строю себе убежище на Гавайях

Цели строительства Американский медиамагнат и предприниматель Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) подтвердил слухи о своем бункере на Гавайях. Он назвал его в интервью Bloomberg «маленьким убежищем» (little shelter). В декабре 2024 г. у издания Wired появилась информация о том, что Марк Цукерберг строит подземный город-бункер
31.08.2015 На Гавайях началась годовая "миссия на Марс"

и на марсианские "Марсианский" дом миссии HI-SEAS расположился на северном склоне горы Мауна-Лоа на Гавайях. Это куполообразное здание  диаметром 11 м и высотой 6 м. У каждого обитателя есть не
25.12.2012 Гавайские острова тают изнутри

Большинство из нас считают, что эрозия почв - основная причина, по которой осыпаются и уменьшаются горы. Но геологи недавно обнаружили, что гора Оаху на Гавайях растворяется изнутри из-за подземных вод. Горная порода оказалась настолько подверженной вымыванию водными потоками, что сама гора буквально тает с каждым годом. Когда-нибудь гора Кулау
21.06.2012 Глава Oracle купил остров из сериала Lost

орпоративного ПО и серверного оборудования, недавно приобрел в собственное владение остров Ланаи на Гавайях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные документы, опубликованн
21.06.2012 Глава Oracle Ларри Эллисон купил Гавайский остров

овал Ланаи. Он увлекается натурализмом, любит океаны и рыбалку, - прокомментировал губернатор штата Гавайи Нейл Аберкромби (Neil Abercrombie). - Мы будем рады увидеть у себя мистера Эллисона в

13.07.2010 Начато размещение F-22A Raptor на Гавайских островах на постоянной основе

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 12 июня 2010 года на авиабазе Hickam (Гавайские острова) официально представлены два первых истребителя F-22A Raptor, которые будут
19.06.2009 Пентагон разворачивает средства ПРО на Гавайях

Министр обороны США Роберт Гейтс отдал приказ развернуть в районе Гавайских островов мобильные наземные противоракетные комплексы и радиолокационную станцию для защиты от возможного ракетного пуска из Северной Кореи через Тихий океан. При помощи этой группиро
18.03.2009 США испытали свою ПРО над Гавайями

пытание системы противоракетной обороны (ПРО) наземного базирования. Ракета-перехватчик, выпущенная мобильным комплексом ПРО, поразила баллистическую цель средней дальности над Тихим океаном в районе Гавайских островов. Агентство противоракетной обороны США (MDA) сообщило, что система THAAD (предназначена для поражения баллистических ракет в конечной, или терминальной, фазе полета), "осущес
20.03.2008 На Гавайях произошел взрыв в кратере вулкана

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в кратере вулкана Килауэа на американских Гавайях произошел взрыв, спровоцировавший обвал обломков горных пород. Обломки засыпали площадь около 30 га, включая популярный туристический курорт. По предварительным данным, никто не пострад
13.12.2007 На Гавайях построят завод по производству биотоплива из микроводорослей

Компании Shell и HR Biopetroleum намерены построить на Гавайских островах опытный завод по получению растительного масла из микроводорослей и его дальнейшей переработке в биотопливо. Проект будет разрабатывать совместное предприятие Cellana, в кото
01.12.2006 Гавайские вулканы и ключевые вопросы геологии: исследование

километров, а затем вновь появилась на поверхности Земли в виде горячей лавы, извергаемой вулканами Гавайских островов. Вопрос о том, может ли кора, погруженная в глубины планеты в результате «
01.12.2006 Гавайские вулканы и ключевые вопросы геологии: исследование

километров, а затем вновь появилась на поверхности Земли в виде горячей лавы, извергаемой вулканами Гавайских островов. Вопрос о том, может ли кора, погруженная в глубины планеты в результате «
27.01.1999 FORE Systems создаст информационную систему для военно-морской базы флота США на Гавайях

Компания FORE Systems Inc. создаст информационную систему Oahu Base Area Network (OBAN) для военно-морской базы флота США в Оаху, Гавайи. После строительства координационного центра в соответствии с условиями инициативы IT-21от Navy's Information Technology сеть OBAN объединит около 4,000 компьютеров в районе Перл Харбор.

Публикаций - 343, упоминаний - 381

США и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 36
Microsoft Corporation 25775 13
Google LLC 12690 11
Oracle Corporation 7074 8
Apple Inc 13156 7
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 6
GM - Hughes - DirecTV 123 5
Samsung Electronics 11065 5
Kometa - Комета 160 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 4
Boeing Satellite Development Center - Boeing Satellite Systems - Hughes Aircraft 28 4
Animoca Brands - Eden Games - Eden Studios 6 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 4
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 3
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 3
Atari 159 3
Deiteriy - Дейтерий 75 2
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 2
Константа - Константа ИТ 51 2
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 2
Vonage 38 2
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 2
SSTL - Surrey Satellite Technology - Саррей Сэтелайт Текнолоджи Лтд - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 38 2
Philips Electronics - VLSI Technology 21 2
DP Technology - Hexagon - NovAtel - NovAtel Wireless 32 2
SAP SE 5601 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
X Corp - Twitter 2938 2
Intel Corporation 12811 2
HP Inc. 5883 2
9594 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Infinidat 32 2
Lockheed Martin 777 14
Boeing 1031 10
Subaru - Субару Мотор 52 9
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 3
Stearman Aircraft - Boeing Stearman 3 3
Island Air 3 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
TMT Investments 115 3
Alaska Airlines 14 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 2
ILS - International Launch Services 61 2
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 2
AeroVironment 18 2
Gordon and Betty Moore Foundation - Фонд Гордона и Бетти Мур 3 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Aston Martin 38 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Русский Страховой Центр 9 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
General Dynamics 60 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Space Transport 9 1
LVMH Louis Vuitton 34 1
Airfarewatchdog 1 1
Honda - Acura 19 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 1
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 47
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 22
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 19
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 11
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 11
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 7
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 5
U.S. Department of Defense - PMRF - Pacific Missile Range Facility 5 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
ООН ЮНФПА - Фонд в области народонаселения - UNFPA - United Nations Population Fund 4 1
U.S. Department of Defense - National Guard of the United States - Национальная гвардия США 17 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 5
Демократическая политическая партия США 122 2
OSEHRA - Open Source Electronic Health Record Agent 1 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 72
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 71
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 48
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 20
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LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 12
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 10
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 10
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 8
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 8
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 381 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
Освещение - яркость источника света 742 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 417 6
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 6
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 264 6
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 59
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 36
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 29
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 14
Microsoft Windows 2000 8678 13
U.S. Department of Defense - RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) - американская зенитная управляемая ракета 41 11
Космодром Байконур 1072 11
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 9
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 7
AURA - Gemini Observatory - Gemini North - Астрономическая обсерватория 15 7
Animoca Brands - Eden Games - Eden Studios - Test Drive Unlimited 58 7
Apple iPhone 6 4861 7
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 6
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 6
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 33 6
Caltech Palomar Observatory - Паломарская обсерватория - обсерватория Маунт-Паломар - Samuel Oschin Telescope 15 6
NRAO - VLBA - Very Long Baseline Array - Антенная решётка со сверхдлинными базами 20 5
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 4
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 4
NASA Gemini Project - Джемини - программа США пилотируемых космических полётов 10 4
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 4
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 4
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 4
Atari IESA - Infogrames V-Rally - компьютерная игра (автосимулятор) 7 3
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 3
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 3
Caltech Submillimeter Observatory - JCMT - James Clerk Maxwell Telescope - инфракрасный телескоп Джеймса Кларка Максвелла 11 3
NASA TMT - Thirty Meter Telescope - Тридцатиметровый телескоп - Thirty Meter Telescope Observatory Corp 5 3
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 3
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 3
Porsche Unleashed 6 3
Microsoft Games for Windows LIVE 23 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 3
Powercom Raptor - Серия ИБП 77 3
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
Mumma Michael - Мамма Майкл 4 4
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 4
Ghez Andrea - Гез Андреа 4 3
Butler Paul - Батлер Пол 5 3
Larry Page - Ларри Пейдж 197 3
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 2
Bullinger Phil - Буллингер Фил 12 2
Trujillo Chadwick - Труджильо Чадвик - Trujillio Chad - Трухильо Чад 13 2
Pataki George - Патаки Джордж 10 2
Formisano Vittorio - Формисано Витторио 5 2
Haseda Katsumi - Хаседа Кацуми 2 2
Hainaut Olivier - Хейно Оливье 2 2
Hartigan Patrick - Хартиган Патрик 2 2
Petitjean Patrick - Птижан Патрик 2 2
Griffin Caitlin - Гриффин Кэйтлин 4 2
Osborne Julian - Осборн Джулиан 2 2
Boss Alan - Босс Алан 9 2
Краснопольский Владимир 4 2
Konacki Maciej - Конацки Мацей 4 2
Толич Николай 2 2
Murphy Michael - Мэрфи Майкл 4 2
Teston Frederic - Тестон Фредерик 2 2
Herald Dave - Херальд Дэйв 2 2
Melendez Jorge - Мелендес Джордж 2 2
Marcy Geoffrey - Марси Джеффри 9 2
Magueijo Joao - Магуэйо Жоао 11 2
Herzberg Claude - Херцберг Клод 2 2
Gilmore Gerry - Гилмор Джерри 2 2
Keeney Timothy - Кини Тимоти 3 2
McCullough Peter - Макаллоу Питер 4 2
Bode Michael - Боуд Майкл 2 2
Lis Dariusz - Лис Дариус 2 2
Clarke Fraser - Кларк Фрейзер 2 2
Wolszczan Alex - Вольшчан Алекс 3 2
Brin Sergey - Сергей Брин 193 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 148
Земля - планета Солнечной системы 10865 127
Солнечная система - Solar system 2569 78
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 57
США - Калифорния 4829 45
Россия - РФ - Российская федерация 166168 38
Япония 13807 36
Юпитер - планета Солнечной системы 557 35
Чили - Республика 494 35
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 31
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 29
США - Аляска 246 29
Европа 24964 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 26
Канада 5082 21
Германия - Федеративная Республика 13221 20
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 20
Нептун - планета Солнечной системы 203 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 16
Франция - Французская Республика 8177 15
США - Аризона 549 15
США - Гавайи - Гонолулу 27 14
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 13
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 12
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 12
США - Нью-Йорк 3180 12
США - Колумбия - Вашингтон 1487 12
США - Нью-Мексико 249 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
Индия - Bharat 5870 10
США - Флорида 786 10
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 9
США - Техас 1048 9
Мировой океан - World Ocean 528 9
Испания - Канарские острова - Канарский архипелаг 45 8
Великобритания - Лондон 2432 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
США - Невада 214 8
США - Мэриленд 299 8
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 124
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 67
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 42
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 30
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 25
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 21
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 18
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 18
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 17
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 17
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 15
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 15
Физика - Physics - область естествознания 2940 13
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 13
Астрономия - Квазар - Quasar 85 13
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 13
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 10
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 10
Английский язык 7030 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 8
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 8
Молекула - Molecula 1102 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 7
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 7
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 7
Астрономия - Космос - Красный гигант 62 7
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 6
Астрономия - Космос - Перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы 46 6
New Scientist 1448 24
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NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 14
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
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Forbes - Форбс 1002 7
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IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Fortune Global 100 142 1
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 12
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 12
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 12
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 12
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 10
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 9
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 7
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 7
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 6
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 5
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 4
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 4
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 4
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 3
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 3
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 3
Herzberg Institute of Astrophysics - Институт астрофизики Герцберга 3 3
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 2
SAAO - South African Astronomical Observatory - Южноафриканская астрономическая обсерватория 2 2
Royal Observatory, Greenwich - Гринвичская королевская обсерватория 16 2
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 2
Institut d'Astrophysique de Paris - Парижский астрофизический институт - Парижский институт астрофизики 4 2
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 2
AAS - American Astronomical Society - Американское астрономическое общество 17 2
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 33 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
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