Leonardo di ser Piero da Vinci Леонардо ди сер Пьеро да Винчи


СОБЫТИЯ


26.01.2026 В «Аэрофлоте» глобальный сбой в ИТ-системе. Ограничены оформление и возврат билетов, регистрация пассажиров и багажа 1
05.12.2024 Smart Engines представила новую систему ИИ для проверки удостоверений личности с нейросетевыми «Шерлоком» и «Да Винчи» 1
15.10.2024 Аналитика «МегаФона»: у жителей Северной Осетии вырос интерес к творчеству Коста Хетагурова 1
08.09.2021 Эрмитаж продал NFT картин из своей коллекции на 32,5 млн рублей 1
31.08.2021 Государственный Эрмитаж объявляет о старте продаж NFT токенов на маркетплейсе Binance NFT 1
26.07.2021 «Эрмитаж» станет продавать цифровые копии картин на криптобирже 1
16.07.2013 Assassin's Creed 2 - бесплатно 1
03.08.2012 Как развлекаются ИТ-миллиардеры: Самолеты, яхты, острова. ФОТО 1
13.03.2012 Обнаружена замурованная фреска да Винчи 1
16.11.2011 Французский физик объяснил загадочное правило да Винчи 1
26.08.2011 Club.CNews: История контактных линз 1
15.02.2011 Дата выхода Assassin’s Creed: Brotherhood 1
02.12.2010 Assassin’s Creed: Brotherhood в России 1
15.11.2010 Стать великим художником Да Винчи помогла дислексия 1
23.09.2010 В Канаде изобретен первый махолет для человека 1
16.07.2010 Химики близки к разгадке секрета сфумато 1
05.03.2010 Assassin's Creed II в продаже 1
23.02.2010 Assassin's Creed II. Скриншоты 1
15.02.2010 Коллекционное издание Assassin's Creed II в России 1
13.01.2010 Assassin's Creed 2 для РС на две недели раньше 1
23.12.2009 Assassin's Creed в России 1
04.12.2009 Assassin's Creed 2 для РС в марте 2010 года 1
24.11.2009 Assassin's Creed 2 продается лучше первой части 1
14.11.2009 Фильм Assassin's Creed: Lineage. Полная версия 1
07.11.2009 Assassin's Creed 2. Видео 1
02.11.2009 Assassin's Creed II на "Игромире" 1
27.10.2009 Assassin's Creed: Lineage в сети 1
23.10.2009 Assassin's Creed 2: Скриншоты 1
20.10.2009 Assassin's Creed: Lineage. Трейлер 1
17.10.2009 Assassin's Creed 2. Видео 1
07.10.2009 Assassin's Creed 2. Видео 1
26.09.2009 Assassin's Creed 2. Скриншоты и видео 1
24.09.2009 Assassin's Creed 2 для РС задержится 1
20.08.2009 Assassin's Creed 2: Скриншоты 1
14.08.2009 Assassin's Creed 2. Видео 1
12.06.2009 Коллекционное издание Assassin's Creed 2 1
02.06.2009 Assassin's Creed 2: Дата выхода 1
17.04.2009 Assassin's Creed 2 официально 1
12.03.2009 Продолжается дискуссия о происхождении человека 1
14.01.2008 История швейных машин: от Адама до Зингера 1

Публикаций - 54, упоминаний - 55

Leonardo di ser Piero da Vinci и организации, системы, технологии, персоны:

Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 753 19
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 849 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1080 2
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 24 1
МегаФон 10027 1
Dell EMC 5101 1
Amazon Inc - Amazon.com 3152 1
Microsoft Corporation 25304 1
Meta Platforms - Facebook 4544 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 436 1
Oracle Corporation 6894 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 1
HPE SGI - Silicon Graphics 388 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Sony 6639 1
PayPal 662 1
Yahoo! 3711 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 334 1
Brother - Brother Industries - Бразер 205 1
Netscape Communications Corporation 425 1
Google LLC 12313 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 1
Ubisoft Montreal 46 1
Аристократ 13 6
Dassault Aviation 12 2
Boeing 1019 2
Совкомбанк Совесть 277 2
Air France–KLM - Air France - KLM 80 2
Lockheed Martin 767 2
Husqvarna - Хускварна 11 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
Portland Trailblazers 3 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Belavia - Белавиа - Белорусские авиалинии - Авиакомпания 6 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 33 1
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 23 1
Christie's - Кристис 16 1
Magnum Photos 3 1
Uffizi Galleries - Galleria degli Uffizi - Галерея Уффици 5 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 1
Лента - Сеть розничной торговли 2284 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 228 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
MSD Capital 14 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 65 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 120 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 23
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73621 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 4
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 83 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1551 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1017 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 2
Стандартизация - Standardization 2243 2
Электронный документ - Electronic document 1531 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 2
Оцифровка - Digitization 4936 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4842 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4150 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 2
ESI - Electronically Stored Information - Сохраненная электронным образом информация 10 2
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 968 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 1
Joystick - Джойстик 1143 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1041 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1546 1
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 400 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1892 1
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 230 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 260 25
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 76 3
Google YouTube - Видеохостинг 2907 2
Microsoft Office 3977 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4102 2
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 37 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 121 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 1
NCSoft Lineage 98 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson Z - серия мобильных телефонов 2 1
Thales - Gemalto Ezio - Todos AB 11 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
Linux OS 10982 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 228 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 960 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 398 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 530 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1888 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 1
Oz Liveness 45 1
Stafory - робот Вера 355 1
Oracle Hyperion 241 1
Microsoft Xbox Live 307 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 951 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 182 1
VK - Mail.ru Одноклассники Робби 17 1
Sony Walkman 285 1
Monet Claude - Моне Клод 16 4
Пиотровский Михаил 12 3
Кандинский Василий 10 3
Presley Elvis - Пресли Элвиса 9 2
Петров Борис 3 2
Сикорский Игорь 6 2
Лаптев Геннадий 2 2
Терешкова Валентина 4 2
Brown Dan - Браун Дэн 16 2
Suzuki Matsumi - Судзуки Мацуми 2 2
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 2
Clarke Arthur - Кларк Артур 13 2
Church Doug - Черч Даг 2 2
Циолковский Константин 46 2
Гагарин Юрий 94 2
Королев Сергей 45 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 2
Кнышев Андрей 1 1
Хрущев Никита 5 1
Хетагуров Коста 4 1
Lim Drahoslav - Лим Драгослав 1 1
Walter Philippe - Вальтер Филипп 3 1
Walter Philippe - Уолтер Филипп 1 1
Williams Robbie - Вильямс Робби 10 1
Бородецкий Александр 1 1
Мацкевич Антон 12 1
Лиознова Татьяна 1 1
Lopez Jennifer - Лопес Дженнифер 11 1
Walport Mark - Уолпорт Марк 2 1
Christie Agatha - Кристи Агата 11 1
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 1
Пассер Иван 1 1
Hanks Tom - Хэнкс Том 9 1
Warhol Andy - Уорхол Энди 6 1
Ахмеев Алексей 2 1
Cage Nicolas - Кейдж Николас 6 1
Austin Reggie - Остин Реджи 1 1
Tuohy Kevin - Таухи Кевин 1 1
Brin Sergey - Сергей Брин 192 1
Larry Page - Ларри Пейдж 196 1
Италия - Итальянская Республика 4432 28
Италия - Венеция 78 20
Россия - РФ - Российская федерация 157926 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 9
Италия - Тоскана - Флоренция 22 7
Европа 24665 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46001 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13576 5
Ближний Восток 3043 5
Франция - Французская Республика 7989 5
Земля - планета Солнечной системы 10684 4
Германия - Федеративная Республика 12951 4
Япония 13562 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3055 3
Европа Восточная 3124 3
Нидерланды - Амстердам 622 3
Нидерланды 3640 3
Италия - Рим 206 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4106 2
Финляндия - Финляндская Республика 3659 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18739 2
Америка - Американский регион 2190 2
Великобритания - Лондон 2410 2
Египет - Арабская Республика 1049 2
Португалия - Португальская Республика 938 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 810 2
Колумбия - Республика 538 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 341 2
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
Чехословакия 17 1
Созвездие Живописец - Pictor 21 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 75 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Алагир 20 1
Казахстан - Республика 5828 1
Южная Корея - Республика 6873 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3598 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 6
Средневековье - Крестовые походы - The Crusades 89 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 4
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 3
Средневековье - Средние века - Middle Ages 150 3
Английский язык 6881 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1723 2
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 160 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 2
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 202 2
Федеральный закон 78-ФЗ - О библиотечном деле 9 2
Образование в России 2560 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 2
New Scientist 1448 2
Washington Profile 142 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11431 1
РИА Новости 998 1
NYT - The New York Times 1090 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2192 1
National Geographic 95 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Scientific American 80 1
e-TERM - European Training for Electronic Records Management 2 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - French National Centre for Scientific Research - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 24 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 2
ИгроМир 119 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
