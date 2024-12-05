Разделы

|

Smart Engines представила новую систему ИИ для проверки удостоверений личности с нейросетевыми «Шерлоком» и «Да Винчи»

ИИ-компания Smart Engines представила новую версию системы распознавания паспорта и других документов Smart ID Engine 2.5 для удостоверения личности клиентов. Для этого разработчики обучили два нейросетевых ансамбля «Да Винчи» и «Шерлок», которые позволят бизнесу эффективнее бороться с фродом, упростить клиентский путь и повысить конверсию. Время исполнения обеих моделей ИИ на одном изображении составляет в среднем менее 1 секунды без использования GPU.

Нейросетевая архитектура «Да Винчи» способна находить и распознавать документ, расположенный как угодно: под углом, вверх ногами или даже отраженный зеркально, а также определять его геометрию. Разумеется, мало кто будет распознавать документ через зеркало, зато в режиме селфи многие смартфоны отзеркаливают изображения. Скорость и выверенность действий технологии позволили сравнить ее с выдающимся итальянским художником, геометром и изобретателем Леонардо да Винчи — эталоном человека эпохи Возрождения.

В предельных случаях ИИ «Да Винчи» может извлекать паспортные данные, когда разворот документа занимает менее 15% фото с размерами 720 на 1280 пикселей. Число ошибок при распознавании полей документа на селфи сократилось в 5 раз. Это дает возможность проводить процедуру KYC по одному селфи с паспортом для клиентов с бюджетными смартфонами. Используя Smart ID Engine 2.5, банки и финтех смогут предложить передовые стандарты дистанционного обслуживания новой аудитории и увеличить клиентскую базу.

«Шерлок» – это нейросетевой ансамбль для проверки подлинности документов. Как и литературный прототип, созданный Smart Engines ИИ мыслит и действует как настоящий ученый и детектив. ИИ анализирует параллельно сотни параметров и затем делает логически обоснованный вывод, что перед ним: подлинный документ, подделка или муляж. При этом нейросетевой «Шерлок» не голословен – он аргументирует свое решение и дает понятное любому человеку объяснение.

«Шерлок» справляется как с элементарными подделками, так и со сложными — например, выполненными с использованием дипфейк-технологий. Всего ИИ осуществляет 533 проверки, разделенные на 13 групп. Ансамбль нейросетей удостоверяется в цифровой подлинности документа, обнаруживает любые вмешательства в изображения («Антифотошоп»), как настоящий криминалист исследует образцы в ультрафиолетовом, инфракрасном и видимом диапазонах, анализирует данные на предмет согласованности. Помимо этого, «Шерлок» определяет «живость» документа (liveness), исключая подмену реальной бумаги ксерокопией или съемкой с экрана, и сверяет фотографию из документа с лицом предъявителя. Нейросеть определит подделку документа любой страны мира, а если бланк устарел или государства не существует, — сообщит об этом. «Шерлок» подходит для работы и в физическом канале, и в цифровом с фото- и видеопотоками.

Раньше нейросеть была «черным ящиком» для бизнеса, поскольку давала бинарный ответ – «подделка» или «не подделка». Нейросетевой «Шерлок» будет полезен специалистам банков, МФО или других организаций, поскольку в каждом случае будет давать понятное объяснение – почему нейросети дали положительный или отрицательный ответ. Применяемые в новой версии Smart ID Engine алгоритмы ИИ позволят усилить защиту от мошенников в цифровых каналах, не усложняя процесс получения услуг добросовестным клиентам.

Благодаря проведенным алгоритмическим оптимизациям в обновлении Smart ID Engine снижен объем потребляемой памяти для паспорта РФ на 17% и повышено качество распознавания документов. Число ошибок при распознавании паспорта РФ, заполненного от руки, снизилось на 19%, в случае с машинописным – на 6%. Улучшения коснулись и других наиболее востребованных документов: количество ошибок при распознавании СТС сократилось на 29%, водительского удостоверения – на 20%, СНИЛС – на 14%, свидетельства о рождении – на 15%. За счет интеграции 4,6-битных сверхлегких нейросетей скорость детекции печатного и рукописного текстов на изображении увеличилась на 10%.

Соответствие закону обеспечивается как на этапе обучения ИИ, так и во время работы системы у клиента. Для обучения систем и проведения замеров использовались специализированные датасеты графических данных, созданные по методологии MIDV.

Можно ли точно оценить стоимость товара с помощью искусственного интеллекта?
искусственный интеллект

Smart ID Engine 2.5 работает в контуре у заказчика, при этом документы не передаются на обработку в сторонние сервисы, облачным верификаторам, на краудсорсинговые платформы.

«Мы назвали созданные нейросетевые ансамбли так неслучайно. Имя живописца и изобретателя Леонардо да Винчи было дано, поскольку великий итальянский ученый свободно владел зеркальным письмом — как наш ИИ сейчас. Второй ансамбль назван в честь гениального сыщика Шерлока Холмса, который мастерски раскрывал сложнейшие дела и умел элегантно и просто объяснить свои умозаключения. При его разработке мы поставили себе цель – сделать ИИ с интерпретируемым результатом, чтобы компании могли снизить риски мошенничества с документами и не говорили «нет» клиентам без веской и понятной причины», — сказал генеральный директор Smart Engines доктор технических наук Владимир Арлазаров.

В настоящее время Smart ID Engine позволяет распознавать все страницы паспорта РФ, в том числе рукописную регистрацию, водительские права, свидетельства ЗАГС и другие удостоверения личности на фотографиях, сканах и в видеопотоке. В новой версии добавлена поддержка 107 типов документов, теперь Smart ID Engine распознает 2897 типов документов. В общей сложности поддерживается 4573 шаблона документов всех стран мира.

Smart ID Engine включен в Единый реестр ПО Минцифры РФ и относится к классу систем ИИ. Система доступна для интеграции в серверные, десктопные, мобильные и веб-приложения, а также совместима со всеми актуальными ОС, включая отечественные дистрибутивы Linux, ОС «Аврора» и «Эльбрус».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Известный контрактный сборщик открыл офис в Москве для разработки ПК и серверов

Xiaomi демпингует по максимуму. Выпущен телевизор с огромным продвинутым экраном за 42 тысячи рублей

Российские программисты боятся перемен. Они не меняют работу, даже несмотря на очень скромный рост зарплат. Опрос

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для работы с фото и видео: выбор ZOOM

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще