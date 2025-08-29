Разделы

Созвездие Живописец Pictor

Созвездие Живописец - Pictor

УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 Бесплатные аудиогиды МТС из Казани до Болгар и Свияжска стали доступны на новой платформе Tmatic.travel 1
05.12.2024 Smart Engines представила новую систему ИИ для проверки удостоверений личности с нейросетевыми «Шерлоком» и «Да Винчи» 1
21.11.2024 Семенихин Владимир Анатольевич: Биографический портрет 1
08.10.2024 МТС: петербуржцы стали чаще отдыхать в Свияжске 1
04.10.2024 МТС: нижегородцы смогут узнать, как седло купца Сайдашева повлияло на появление железной дороги до Казани 1
03.10.2024 «Яндекс» запустил «Поиск с Нейро» 1
03.10.2024 МТС оцифровала маршрут электропоезда «Казань-Свияжск» 1
21.02.2024 Работа юной томички вошла в экспозицию генеративного искусства в Русском музее 1
03.06.2014 Вышла в обращение почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная С.В. Иванову 1
28.05.2014 Анонс продукции на июнь 2014 г. 1
11.05.2012 «Элар» оцифровал часть фонда Мемориального музея космонавтики 1
14.02.2011 Чума с Земли: ученые предлагают рассылать микробов по всему космосу 1
24.11.2008 Сфотографирована рекордно близкая к звезде планета 2
12.11.2008 Новая лазерная технология позволит создавать белковые матрицы 1
17.06.2008 Обнаружены три новые планеты земного типа 1
25.09.2007 Живописные полотна помогут в изучении климата 1
20.07.2007 "Синяя игла": новый вызов астрономам? 3
29.06.2006 У звезды Бета Живописца формируется будущий "Юпитер" 2
29.06.2006 У звезды Бета Живописца формируется будущий "Юпитер" 2
09.06.2006 В космосе нашлись углеродные планеты 3
09.06.2006 В космосе нашлись углеродные планеты 3

Публикаций - 21, упоминаний - 30

Созвездие Живописец и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13657 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1537 2
Галактика - Корпорация 1492 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1052 1
Ростех - Автоматика Концерн 1705 1
Yandex - Яндекс 8052 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 398 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 152 2
Ленфильм - Киностудия имени Горького ТПО - Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького Творческо-производственное объединение 12 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 39 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
ТГАТ им. Г.Камала - Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала 5 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 351 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 20 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 69 1
Стройтэкс 2 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3419 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 153 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4692 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3071 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 278 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 185 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 4 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 108 1
Правительство Республики Тыва 13 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
НОПРИЗ - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54884 6
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1402 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4809 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9956 3
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 683 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3670 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25100 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13172 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1920 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16249 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22317 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5695 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21826 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4092 2
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 245 1
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 58 1
Оцифровка - Digitization 4797 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2733 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28558 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 236 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11645 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70327 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5027 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1944 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16566 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11871 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1387 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16719 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2064 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1590 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4783 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11043 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1605 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3023 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6021 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12673 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1
Podcasts - Подкастинг 275 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2198 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 128 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 502 5
Microsoft Windows 2000 8665 3
МТС Big Data 298 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 83 3
Linux FUSE 28 2
NASA EUVE - NASA Extreme Ultraviolet Explorer - NASA EUVI - NASA Extreme Ultraviolet Imager - NASA SEE - NASA Solar Extreme Ultraviolet Experiment - NASA XPS - NASA Extreme Ultraviolet Photometer System - NASA UVIS - NASA Ultraviolet Imaging Spectrometer 18 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1528 1
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 140 1
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 212 1
Linux OS 10588 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 900 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 966 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 760 1
Росимущество - КТРВ - Искандер ОТРК - оперативно-тактический ракетный комплекс 16 1
Яндекс.Нейросеть - Поиск с Нейро - Поиск с Алисой 12 1
Иванов Сергей 395 2
Голимовский Давид 2 2
Mouillet David - Муйе Давид 2 2
Алейников Петр 3 1
Пятницкий Митрофан 2 1
Челомей Владимир 2 1
Turner William - Тернер Уильям 3 1
Гриднев Антон 27 1
Сухарева Елизавета 1 1
Рерих Николай 7 1
Мухамедов Фарид 1 1
Карцев Булат 1 1
Семенихин Владимир 1 1
Остудин Михаил 1 1
Кизевальтер Георгий 1 1
Булатов Эрик 1 1
Арлазаров Владимир 250 1
Дусаева Лейсан 3 1
Салахов Таир 1 1
Косыгин Алексей 3 1
Колдер Александр 1 1
Warhol Andy - Уорхол Энди 6 1
Филиппов Андрей 5 1
Солнечная система - Solar system 2538 10
Земля - планета Солнечной системы 10536 9
Россия - РФ - Российская федерация 152517 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5301 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44864 5
Юпитер - планета Солнечной системы 555 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3008 5
Франция - Французская Республика 7938 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18179 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52933 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3097 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3169 3
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск - Остров-град Свияжск - Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 6 3
Нидерланды 3584 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 2
США - Мэриленд - Балтимор 178 2
Европа 24493 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 731 2
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск 11 2
Россия - УФО - Свердловская область 1656 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 866 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1306 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13471 1
Канада 4949 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 335 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1589 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 133 1
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 1
Нептун - планета Солнечной системы 202 1
Уран - планета Солнечной системы 545 1
Сатурн - планета Солнечной системы 136 1
Чили - Республика 479 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1076 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 588 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 445 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 851 1
Россия - СФО - Республика Тыва 342 1
СССР - Ленинград 109 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 746 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Магас 30 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3756 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30960 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11266 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6763 5
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 820 4
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1707 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2529 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2133 2
Газы - Метан - methanum - болотный газ 361 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1000 2
Углерод - Сarboneum - химический элемент 337 2
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 289 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50141 2
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 241 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53725 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 660 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8819 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1416 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5163 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1427 1
Металлы - Серебро - Silver 787 1
Увлечения и хобби - Hobbies 377 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 529 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 528 1
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 387 1
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 124 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 478 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1712 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 424 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9344 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5944 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1548 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5756 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3099 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9649 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5177 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1300 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 545 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6201 1
New Scientist 1448 1
Wissenschaft 35 1
Phys.org 972 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 86 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 2
CNRS - Grenoble Observatory for Sciences of the Universe - OSUG - Observatoires des sciences de l'Univers de Grenoble - IPAG - L’Institut de Planétologie et d’Astrophysique - Laboratory of Planetology - Гренобльская обсерватория наук о Вселенной 3 2
McGill University - Университет Макгилла 26 1
UdeM - Université de Montréal - Montreal University - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 16 1
Государственный Русский музей 48 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 492 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 157 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 73 1
День молодёжи - 27 июня 964 1
