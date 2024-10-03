«Яндекс» запустил «Поиск с Нейро»

В результатах поиска «Яндекса» появился «Нейро», который изучит все доступные знания интернета и объединит в один ответ информацию из нескольких источников. «Поиск с Нейро» поможет разобраться даже в таких вопросах, на которые в интернете нет готовых ответов, а ещё решит математическую задачу из школьной программы и расскажет всё про заинтересовавший товар в режиме диалога.

Пользователи также смогут выбирать в «Поиске» самые выгодные для них банковские продукты, а ещё искать подходящего врача в одной из самых больших баз докторов России, которая насчитывает более чем 740 тыс. специалистов. Информация будет появляться в новых тематических блоках прямо в результатах «Поиска» на запросы пользователей про финансовые предложения и врачей.

Ответ «Нейро» появится в «Поиске» на те запросы, где он будет полезен и поможет сэкономить время. Например, «Поиск с Нейро» поможет быстрее разобраться в этапах строительства Московского Кремля или расскажет, кто больше — современный слон или стегозавр. В режиме диалога информацию можно уточнить или задать дополнительные вопросы. Если ответ «Нейро» сразу не появился в результатах «Поиска», можно нажать на специальную кнопку под поисковой строкой.

«Поиск с Нейро» теперь справляется с многосоставными вопросами, на которые обычно в интернете нет прямого ответа и нужно изучить несколько тем по отдельности. Например, чтобы узнать, куда из Москвы лететь дольше — в Пекин или Ханой, раньше пользователю нужно было посмотреть сначала рейсы в один город, а затем в другой. «Нейро» же самостоятельно разделит такой вопрос на два, изучит информацию по каждому из них и даст уже готовый ответ.

«Поиск с Нейро» научился понимать, актуальна ли информация. Поэтому он может подсказать даты ближайших концертов и фестивалей и рассказать, как сыграла любимая спортивная команда.

В «Поиске по картинкам» и «Умной камере» можно задать вопрос об изображении — ответ на него найдёт «Нейро». Это стало возможно благодаря новой нейросети, которая лучше распознаёт объекты на загруженных изображениях. Теперь пользователь может не только узнать, что изображено на картинке, но и задать вопрос по каждой её детали. Например, гуляя по музею, можно сфотографировать натюрморт голландского живописца и спросить, что символизирует тот или иной предмет на картине.

«Поиск с Нейро» объяснит, как решать задания для начальной и средней школы по математике, например: задачи, уравнения или неравенства. «Поиск с Нейро» даст ответ, даже если его ещё нет в интернете, но увидеть его можно будет только после поэтапного решения.

Чтобы «Поиск с Нейро» помог с решением, в приложении «Яндекс с Алисой» можно загрузить фотографию примера, даже если он написан от руки, или ввести текст в поисковую строку. На других платформах «Поиск с Нейро» ответит на текстовый запрос.

Теперь в базе «Поиска» есть информация о 2,7 млрд товарных предложений от интернет-магазинов. Когда пользователь ищет в «Поиске» какой-нибудь товар, он сразу может увидеть в поисковой выдаче его стоимость и изображения, выбрать подходящий вариант и перейти на сайт магазина. Также «Поиск» научился лучше определять, когда пользователь приходит, чтобы выбрать и купить товар, и предсказывает, совершит ли человек покупку на том или другом сайте.

«Нейро» поможет в режиме диалога ответить на уточняющие вопросы про понравившиеся товары — например, какова вместимость и габариты холодильника, сколько в нём полок и какие модели можно рассмотреть в качестве аналогов.

Поиск «Яндекса» поможет пользователям найти самые выгодные и подходящие вклады, разобраться в ипотечных предложениях, а также быстро выбрать дебетовую карту с лучшими условиями. Например, теперь при запросе «вклад с высокими ставками» в результатах «Поиска» появится тематический блок, в котором собраны предложения от разных банков. Так пользователи смогут изучить условия организаций, сравнить их между собой и рассчитать на калькуляторе итоговую сумму дохода или платежей.

«Яндекс» объединил информацию по более чем 740 тыс. врачей России, чтобы пользователи «Поиска» могли быстро выбрать нужного им специалиста. Сведения о докторах появляются прямо в результатах «Поиска» в виде карточек, когда пользователь ищет врача определённой специализации, например: «ЛОР в Адмиралтейском районе». В них сразу можно увидеть, в каких клиниках принимает доктор, где он учился, какой у него стаж работы, а также изучить отзывы пациентов и ответы врача. Для того чтобы определиться с визитом к доктору было проще, можно найти ближайшую клинику или врача на карте.

В поиске по врачам более трёх миллионов отзывов на специалистов. Если пользователь уже знает конкретное заболевание или медицинскую процедуру, с которыми ему нужно обратиться ко врачу, — нейросети выделят отзывы именно про них.