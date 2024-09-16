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Фотокамеры Фотоаппараты Фототехника фотографический аппарат Cameras photographic apparatus

Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus

"Таня, не моргай!", 1954 г Божий Михаил Михайлович "Таня, не моргай!", 1954 г Божий Михаил Михайлович
"Таня, не моргай!", 1954 г Божий Михаил Михайлович

СОБЫТИЯ

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16.09.2024 На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

среднеформатная камера со 102-мегапиксельной CMOS-матрицей. Творческих фотографов заинтересуют возможности съемки с низким уровнем ISO – 80. Также GFX 100S II способна имитировать съемку на пленочный фотоаппарат, причем у камеры теперь 20 вариантов этого творческого режима.  Модель поддерживает функцию съемки со сдвигом пикселей, при этом создается один общий RAW-файл из 16 снимков. Его раз
14.06.2024 В России стали вновь популярны пленочные фотоаппараты

носительно аналогичного периода в прошлом году и назвали самые популярные бренды у россиян. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Возглавляют топ марок с самым заметным ростом продаж за год — фотоаппараты от брендов японских производителей фото и видеотехники. Так, первую строчку, по итогам трех весенних месяцев, занимает Olympus, фотоаппараты этого бренды покупали в этом год
27.09.2022 Xiaomi убивает зеркальные фотоаппараты. Создается смартфон с суперкамерой

хожим на фотоаппарат и оставит еще меньше смысла для обычного пользователя в приобретении отдельной фотокамеры. Стоит ли ждать Ни сроки релиза, ни серия, к которой будет относиться смартфон, в

15.09.2022 Как с помощью продуктов EveryTag решить проблему фотографирования конфиденциальной информации на смартфон

ранения документов: возможность администрирования собственной рабочей области; функционал невидимой маркировки для обеспечения дополнительной превентивной защиты конфиденциальных документов, в т.ч от фотографирования. 22 сентября в рамках конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» представители компании EveryTag для всех желающих подробнее расскажут о тенденциях в совреме
25.01.2022 Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки

Прошли те времена, когда многие носили с собой компактные фотоаппараты «на всякий случай» – если вдруг неожиданно подвернется интересный сюжет или прос
17.01.2022 Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

ого диапазона это, как минимум, странно.Nikon D780 Полупрофессиональная полнокадровая камера – этот фотоаппарат ждали многие поклонники классических «зеркальных» технологий. Он сочетает в себе

29.08.2021 Как превратить цифровой фотоаппарат в веб-камеру

Стоит ли покупать веб-камеру, если она нужна вам два раза в год? Оказывается, если дома есть цифровой фотоаппарат, то с ее покупкой можно повременить. Главное чтобы фотоаппарат имел пару особенностей, о которых мы расскажем ниже. Тогда его можно будет использовать в качестве веб-камеры.

28.07.2021 Как правильно утилизировать старый фотоаппарат

г, например, такие как «Зенит», «Москва», «Зоркий», «Киев» и др. Также фотомагазины иногда выкупают фотоаппараты последних лет выпуска со сменной оптикой — этот вариант подойдет, если вы решили
23.11.2020 Intel почти разрушила бизнес одного из крупнейших производителей фотокамер

ентябрь 2020 г. компания Nikon занимала третье место в общемировом рейтинге производителей цифровых фотокамер. Она удерживала 18,6-процентную долю, обгоняя Fujifilm и Panasonic (у обеих по 4,7%
21.07.2020 Nikon разрабатывает новое программное обеспечение, которое превращает фотокамеру в функциональную веб-камеру

печения, которое позволяет использовать в качестве веб-камеры беззеркальные или цифровые зеркальные фотокамеры Nikon. Программное обеспечение, совместимое с ОС Windows, будет выпущено в начале

21.07.2020 Новая полнокадровая беззеркальная фотокамера Nikon Z 5 и объектив Nikkor Z 24-50mm F/4-6.3

ндовавшей себя эргономичной конструкции Nikon Z, среди особенностей которой – удобный глубокий хват фотокамеры. Эту фотокамеру можно также подключить к источнику питания через USB. Nikon Z 5 Фо
07.10.2019 Владельцы новых iPhone жалуются на «призраки и НЛО» на фотографиях

на пять часов в сравнении с iPhone XS Max. Емкость батарей, как и в случае с iPhone 11, неизвестна. Фотокамера в Pro-моделях отличается от iPhone 11 дополнительным третьим модулем. Это телевик,
20.09.2019 Zecurion представит модуль защиты от фотографирования экрана

о информационным технологиям GITEX Technology Week 2019, которая пройдет в Dubai World Trade Centre (Дубай, ОАЭ) c 6 по 10 октября. Среди разработок также будет продемонстрирован DLP модуль защиты от фотографирования экранов компьютеров — Zecurion Camera Detector. Команда Zecurion продемонстрирует на стенде SR-H31 в зале Rashid Hall последние версии своих продуктов для предотвращения утечки
17.07.2019 Россиян перестанут сажать за GPS-трекеры и фотокамеры

аботчиков ПО. Их недовольство было связано с неясной формулировкой, предложенной в документе – согласно ей, шпионским можно было назвать очень широкий список устройств, в том числе и бытовые приборы (фотоаппараты, видеокамеры, диктофоны и т. д.), а также программы мониторинга взлома программ, применяемых разработчиками. Участники рынка внесли свои предложения к поправкам, одна из которых пр
03.07.2019 Россияне создали «первое в мире» средство защиты от фотографирования экранов ПК

спользуется ли камера другими приложениями или нет. Zecurion Camera Detector фиксирует факт попытки сфотографировать экран комьютера Отвечая на вопрос CNews о том, возможно ли использование Cam
02.07.2019 Zecurion разработал защиту от фотографирования экранов компьютеров

вания экранов компьютеров и ноутбуков — Zecurion Camera Detector. Zecurion Camera Detector выявляет фотографирование экранов корпоративных компьютеров на смартфон за счет использования технолог
31.01.2019 Лучшие фотоаппараты с моментальной печатью. Выбор ZOOM

-Автомат, но с повышением интереса со стороны мирового сообщества оно стало выпускать и собственные фотоаппараты, количество которых уже перевалило за второй десяток. Естественно, такое интерес
22.01.2019 ЦРПТ станет оператором экспериментов по маркировке духов и фотокамер

ектов — тестирование возможностей использования технологии нанесения средства идентификации, разработка предложений по внесению изменений в законодательство РФ, регламентирующее производство и оборот фотокамер, вспышек, духов и туалетной воды. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) уже начал работу над пилотным проектом в парфюмерной отрасли при поддержке участников рынка. В декабре
21.12.2018 Фотокамер Nikon стало меньше

Nikon официально объявила о прекращении производства и поддержки зеркальных фотокамер D5500 и D7200. Nikon D5500 и Nikon D7200 – это две зеркальные камеры с матрицей типоразмера APS-C, выпущенные в 2015 году. Nikon D5500 относится к классу любительских камер среднего у
01.10.2018 Рухнувший рынок фотоаппаратов удерживают на плаву очень дорогие камеры. Цифры

ральном выражении рынок сократился на 15%. Eдинственный сектор, где растут обороты и число продаж – фотокамеры премиум-класса. К таким выводам пришла Gfk, крупнейшая германская исследовательска
01.10.2018 GfK: рынок фотоиндустрии сократился на 15%, рост наблюдается только в премиум сегменте

ыражении рынок сократился на 15%. При этом единственный сектор, где растут обороты и число продаж – фотокамеры класса премиум, говорится в пресс-релизе GfK. Падение рынка в первом полугодии 201
14.09.2018 В Nikon наступила эпоха Z

Nikon представила две дебютные полнокадровые беззеркальные фотокамеры с новым байонетом Nikon Z. Байонет Nikon Z отличается увеличенным диаметром, благо
02.08.2018 Собираемся в отпуск: ZOOM рекомендует, что взять с собой

инструмент, то её в большинстве случаев заменит компактный беззеркальный аппарат, а то и защищенная фотокамера. Водостойкий плеер на деле тоже мало кому нужен: во-первых, не все устройства, что
13.07.2018 Как выбрать объектива для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов

отосъёмки, гиды по выбору зеркальной и беззеркальной камеры, и всё же твёрдо уверены, что вам нужен фотоаппарат именно со съёмными объективами.    Зеркальный фотоаппарат со сменными объе
04.07.2018 Лучшие защищенные компактные фотоаппараты. Выбор ZOOM

Защита спасает фотоаппараты от проникновения внутрь влаги, пыли или песка — с такими камерами можно без опас
13.04.2018 Как выбрать беззеркальный фотоаппарат

ти, самый важный этап в выборе беззеркального фотоаппарата. Если вам в итоге захочется сменить свой фотоаппарат на более современный или более функциональный — вы наверняка сможете найти у этог
26.03.2018 Самые интересные фотокамеры последнего полугодия. Выбор ZOOM

ifilm стала, безусловно, флагманская беззеркальная камера Fujifilm X-H1. Как вы, возможно, знаете у фотокамер Fujifilm уже достаточно давно существует проблема лидерства в линейке Fujifilm X. Е
26.02.2018 Хиты продаж: беззеркальные фотокамеры

Вначале кратко напомним, чем же беззеркальные фотокамеры лучше зеркальных. Во-первых, за счет того, что в беззеркальных фотокамерах нет мех
06.12.2017 Хиты продаж: зеркальные фотокамеры 2017 года

процессоре DIGIC 6. Система Dual Pixel является одной из лучших технологий автофокусировки на рынке фотокамер. Она обеспечивает точное слежение за объектом во время фото и видеосъемки с плавным
18.09.2017 Nikon объявила о начале продаж фотокамеры D850 в России

Nikon объявила о начале продаж в России новой цифровой зеркальной фотокамеры D850. Она обладает сочетанием высокого разрешения, скорости и светочувствительност
08.09.2017 Лучшие фотоаппараты с GPS. Выбор ZOOM

те, они не очень удобны из-за габаритов. Рядовому пользователю больше подойдут небольшие защищенные фотоаппараты, допускающие использование в любых погодных условиях, продвинутые компакты или б
22.08.2017 Европейские эксперты оценили Nikon D7500

камера Nikon D7500 названа лучшей в Европе. Звания «Лучшей полупрофессиональной цифровой зеркальной фотокамеры Европы в 2017–2018 годах» назвала Nikon D7500 ассоциация EISA (European Imaging an
31.03.2017 Фотоаппараты со сменной оптикой. Хиты продаж 2017

тке – сейчас способно удовлетворить далеко не всех.4 место. Nikon D750 Body Попадание полнокадровой фотокамеры в пятёрку (даже в четвёрку) лидеров продаж – особое событие, много говорящее о кач
17.03.2017 Новые фотоаппараты начала 2017 года. Последняя надежда?

ки на треть. Безусловно, столь значительная перестройка рынка связана с заменой компактных цифровых фотокамер смартфонами – в качестве массового устройства для повседневной любительской съёмки.
15.02.2017 Фотоаппараты Nikon DL на рынок не выйдут

ако конструкторами была обнаружена проблема с интегральной микросхемой обработки изображения – из-за чего срок выхода аппаратов был перенесён на более позднее время. срок вывода на рынок трёх моделей фотокамер был отложен на неопределённое время. К сожалению, увеличение затрат на разработку и снижение потенциальных объемов продаж из-за замедления темпов роста рынка вынуждает Nikon вовсе отм
10.02.2017 Фотокамеры, которые не хочется выпускать из рук. Выбор ZOOM

ает талант фотохудожника. К сожалению, производителям фототехники не так уж часто удаётся создавать фотокамеры, которые хочется обязательно купить, аккуратно использовать годами (если не десяти
31.01.2017 Российский фотограф принял участие в кампании Apple «Одна ночь, снятая на iPhone 7». Фото

телефона в руках. Специальный датчик позволяет отследить и уравновесить колебания — выдержка может быть в 3 раза длиннее, чем на iPhone 6s.Впервые в истории для кампании Apple съемку делал российский фотограф Дмитрий Марков из Пскова (www.instagram.com/dcim.ru/). Он давно перешел с камеры на съемку на iPhone, что позволяет ему добиваться интересных снимков в его сфере социальной фотографии.
27.01.2017 Фото 2016: ZOOM подводит итоги года

Компактные фотокамеры Общеизвестно, что рынок цифровых компактных фотоаппаратов ( так называемых «цифром
12.01.2017 Обзор фотоаппарата Nikon D3400

винутый, D7xxx — уже серьёзный любительский, можно даже сказать, полупрофессиональный уровень (фотографии, сделанные на Nikon D7000/D7100 нередко можно увидеть на всяких фотовыставках).    Зеркальная фотокамера Nikon D3400 Отличия между D3xxx и D5xxx всегда были минимальными. Чуть меньше функций, отсутствие поворотного экрана. Кроме того, D3xxx были доступны не только в чёрном цвете, но и т
09.11.2016 Первый взгляд на фотокамеру Sony Alpha a99 Mark II. Назад в будущее?

озрачным зеркалом»? Как он был создан Sony и зачем это понадобилось?Дела давно минувших дней Первые фотокамеры с технологией Translucent Mirror - SLT Alpha A55 и SLT Alpha A33 – появились у Son

Публикаций - 4897, упоминаний - 7122

Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 726
Samsung Electronics 11064 638
Canon 1439 548
Nikon 646 455
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 371
Apple Inc 13154 353
Olympus 475 322
Google LLC 12688 278
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 253
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 195
Microsoft Corporation 25775 195
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 182
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 178
Xiaomi - Сяоми 2231 165
Eastman Kodak - Кодак 509 162
Meta Platforms - Facebook 4621 137
LG Electronics 3735 135
Leica Camera 282 133
Casio 338 132
Huawei 4676 128
Konica Minolta 423 125
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 124
Intel Corporation 12811 118
Yandex - Яндекс 9216 114
Lenovo Motorola 3566 113
Seiko Epson Corporation 908 112
HTC Corporation 1512 112
HP Inc. 5883 108
Qualcomm Technologies 1974 106
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 94
X Corp - Twitter 2938 89
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 86
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 76
Acer Group - Acer Inc 2776 71
HP - Hewlett-Packard 3662 65
Nvidia Corp 4002 64
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 61
MediaTek - Ralink 595 61
Siemens AG - Siemens Group 2673 60
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 59
Carl Zeiss AG 307 99
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 78
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 68
Евросеть 1421 60
Dixis - Диксис - Dиксис 371 59
Связной ГК 1401 55
Россети Ленэнерго 1699 52
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 49
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 46
Белый Ветер 365 36
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 33
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 31
Альфа-Банк 1979 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 30
Совкомбанк Совесть 279 29
ВТБ - Почта Банк 514 24
Почта России ПАО 2370 21
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 19
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
Visa International 1993 18
TÜV Rheinland Group 181 17
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 17
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 16
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 15
Геометрия НПО 165 15
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 15
Цифроград 171 14
ГПБ - Газпромбанк 1273 14
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 14
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 13
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 13
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 12
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 12
АльфаСтрахование СГ 394 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 11
eBay Inc 1640 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 172
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 65
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 62
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 56
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 36
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 35
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 24
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 12
Судебная власть - Judicial power 2500 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 11
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
Федеральное казначейство России 1949 7
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 531
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 168
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 37
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 27
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 4
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 3
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
OIN - Open Invention Network 24 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
Ассоциация производителей пива 3 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1341
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1270
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1165
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1048
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1031
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 1011
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 999
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 921
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 912
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 835
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 834
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 767
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 746
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 687
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 685
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 679
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 661
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 649
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 647
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 638
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 606
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 553
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 547
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 480
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 465
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 464
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 458
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 450
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 439
Наушники - Headphones 4478 422
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 394
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 391
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 371
Аксессуары 4282 367
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 362
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 357
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 356
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 348
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 334
Контрастность 3042 329
Google Android 15243 580
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 467
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 299
Apple iOS 8583 258
Microsoft Windows 16882 247
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 242
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 226
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 207
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 207
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 200
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 164
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 162
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 160
Canon DIGIC - серия процессоров 199 143
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 142
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 137
Microsoft Windows 2000 8678 133
Apple iPhone 6 4861 132
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 131
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 128
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 117
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 116
Apple iPad 4011 116
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 110
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 109
Samsung Galaxy 1035 109
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 102
Google YouTube - Видеохостинг 3002 101
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 101
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 100
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 97
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 95
Linux OS 11533 94
Samsung SVR-диктофон 464 90
Samsung Galaxy Note 702 90
Casio Exilim 108 88
Adobe Photoshop 804 88
Apple - App Store 3109 86
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 83
Fujifilm FinePix 107 83
Лаптева Марина 114 73
Газаров Артур 77 63
Арлазаров Владимир 290 58
Симонов Игорь 103 37
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 32
Принцевская Людмила 34 30
Гордеева Анна 36 24
Кожевников Алексей 66 23
Москалева Татьяна 73 21
Бровкин Дмитрий 55 20
Ксенин Алекс 311 18
Путин Владимир 3454 16
Сергеев Иван 74 14
Набоков Сергей 27 13
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 12
Малафеев Андрей 52 11
Наумов Станислав 30 10
Демидов Михаил 134 9
Музалев Дмитрий 13 9
Recher Urs - Рехер Урс 10 9
Овсянников Денис 23 8
Адров Дмитрий 34 8
Никитин Николай 24 8
Медведев Дмитрий 1665 7
Лахова Олеся 35 7
Борушевский Денис 37 7
Гуляева Татьяна 39 7
Дубин Михаил 50 7
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Попова Мария 141 6
Jun Lei - Цзунь Лей 46 6
Ширшов Павел 76 6
Левкевич Михаил 59 6
Ерофеева Мария 31 6
Бушуева Светлана 8 6
Мамонтова Евгения 6 6
Eismann Katrin - Айсман Катрин 7 6
Шадаев Максут 1210 6
Лысенко Эдуард 317 6
Никифоров Николай 1138 6
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1645
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 644
Япония 13807 466
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 418
Европа 24964 416
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 384
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 383
Южная Корея - Республика 7052 223
Германия - Федеративная Республика 13221 212
Земля - планета Солнечной системы 10865 156
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 135
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 130
Индия - Bharat 5869 102
Финляндия - Финляндская Республика 3697 96
Азия - Азиатский регион 5920 95
Франция - Французская Республика 8177 94
Китай - Тайвань 4245 94
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 83
Солнечная система - Solar system 2569 76
Швеция - Королевство 3782 62
Италия - Итальянская Республика 4508 59
Украина 7928 54
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 50
Испания - Королевство 3840 50
США - Нью-Йорк 3180 47
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 46
Канада 5081 44
США - Калифорния 4829 44
Нидерланды 3746 44
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 43
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 43
Великобритания - Лондон 2432 37
Беларусь - Белоруссия 6289 36
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 36
Казахстан - Республика 6048 35
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 34
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 31
Америка - Американский регион 2206 31
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 30
Европа Восточная 3138 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 492
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 414
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 349
Ergonomics - Эргономика 1755 310
Видеокамера - Видеосъёмка 720 288
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 276
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 243
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 238
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 237
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 230
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 207
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 181
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 176
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 154
Английский язык 7030 142
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 114
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 109
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 107
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 107
Паспорт - Паспортные данные 2848 106
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 100
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 92
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 89
Зоология - наука о животных 2887 87
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 84
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 83
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 81
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 79
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 76
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 74
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 73
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 73
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 72
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 72
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 71
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 71
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 71
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 70
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 69
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 67
CNews - ZOOM.CNews 1866 274
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 76
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 45
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GSM Arena 78 17
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The Verge - Издание 619 14
Wikipedia - Википедия 650 14
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Bloomberg 1627 12
Engadget - Блог о технологиях 429 12
Gizmodo 133 11
Times 661 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 11
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Mobile Research Group 87 6
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Harvey Spencer Associates 16 3
AVentures Group 6 3
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IDC Ukraine - IDC Украина 7 2
Redshift Research 7 2
Techno Systems Research 3 2
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РАН - Российская академия наук 2122 12
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 8
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 8
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 6
University of Oxford - Оксфордский университет 211 5
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 5
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 5
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 5
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 4
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 3
Columbia University - Колумбийский университет 157 3
University of Aberdeen - Абердинский университет - Университет Абердина 9 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 2
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 2
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 88
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 50
Photokina 60 44
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 41
CeBIT 614 31
Фотофорум 48 30
День молодёжи - 27 июня 1087 30
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 21
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 17
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 13
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 12
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 12
Международный женский день - 8 марта 418 10
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 9
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 8
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 5
Samsung Unpacked 41 5
CNews AWARDS - награда 571 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 4
Red Dot Design Award 57 3
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 3
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 3
Связь-Экспокомм 276 3
CEATEC 45 3
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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