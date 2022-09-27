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Фотокамеры Фотоаппараты Фототехника фотографический аппарат Cameras photographic apparatus

Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus

"Таня, не моргай!", 1954 г Божий Михаил Михайлович "Таня, не моргай!", 1954 г Божий Михаил Михайлович
"Таня, не моргай!", 1954 г Божий Михаил Михайлович


27.09.2022 Xiaomi убивает зеркальные фотоаппараты. Создается смартфон с суперкамерой

хожим на фотоаппарат и оставит еще меньше смысла для обычного пользователя в приобретении отдельной фотокамеры. Стоит ли ждать Ни сроки релиза, ни серия, к которой будет относиться смартфон, в

15.09.2022 Как с помощью продуктов EveryTag решить проблему фотографирования конфиденциальной информации на смартфон

ранения документов: возможность администрирования собственной рабочей области; функционал невидимой маркировки для обеспечения дополнительной превентивной защиты конфиденциальных документов, в т.ч от фотографирования. 22 сентября в рамках конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» представители компании EveryTag для всех желающих подробнее расскажут о тенденциях в совреме
25.01.2022 Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки

Прошли те времена, когда многие носили с собой компактные фотоаппараты «на всякий случай» – если вдруг неожиданно подвернется интересный сюжет или прос
17.01.2022 Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

ого диапазона это, как минимум, странно.Nikon D780 Полупрофессиональная полнокадровая камера – этот фотоаппарат ждали многие поклонники классических «зеркальных» технологий. Он сочетает в себе

29.08.2021 Как превратить цифровой фотоаппарат в веб-камеру

Стоит ли покупать веб-камеру, если она нужна вам два раза в год? Оказывается, если дома есть цифровой фотоаппарат, то с ее покупкой можно повременить. Главное чтобы фотоаппарат имел пару особенностей, о которых мы расскажем ниже. Тогда его можно будет использовать в качестве веб-камеры.

28.07.2021 Как правильно утилизировать старый фотоаппарат

г, например, такие как «Зенит», «Москва», «Зоркий», «Киев» и др. Также фотомагазины иногда выкупают фотоаппараты последних лет выпуска со сменной оптикой — этот вариант подойдет, если вы решили
23.11.2020 Intel почти разрушила бизнес одного из крупнейших производителей фотокамер

ентябрь 2020 г. компания Nikon занимала третье место в общемировом рейтинге производителей цифровых фотокамер. Она удерживала 18,6-процентную долю, обгоняя Fujifilm и Panasonic (у обеих по 4,7%
21.07.2020 Nikon разрабатывает новое программное обеспечение, которое превращает фотокамеру в функциональную веб-камеру

печения, которое позволяет использовать в качестве веб-камеры беззеркальные или цифровые зеркальные фотокамеры Nikon. Программное обеспечение, совместимое с ОС Windows, будет выпущено в начале

21.07.2020 Новая полнокадровая беззеркальная фотокамера Nikon Z 5 и объектив Nikkor Z 24-50mm F/4-6.3

ндовавшей себя эргономичной конструкции Nikon Z, среди особенностей которой – удобный глубокий хват фотокамеры. Эту фотокамеру можно также подключить к источнику питания через USB. Nikon Z 5 Фо
07.10.2019 Владельцы новых iPhone жалуются на «призраки и НЛО» на фотографиях

на пять часов в сравнении с iPhone XS Max. Емкость батарей, как и в случае с iPhone 11, неизвестна. Фотокамера в Pro-моделях отличается от iPhone 11 дополнительным третьим модулем. Это телевик,
20.09.2019 Zecurion представит модуль защиты от фотографирования экрана

о информационным технологиям GITEX Technology Week 2019, которая пройдет в Dubai World Trade Centre (Дубай, ОАЭ) c 6 по 10 октября. Среди разработок также будет продемонстрирован DLP модуль защиты от фотографирования экранов компьютеров — Zecurion Camera Detector. Команда Zecurion продемонстрирует на стенде SR-H31 в зале Rashid Hall последние версии своих продуктов для предотвращения утечки
17.07.2019 Россиян перестанут сажать за GPS-трекеры и фотокамеры

аботчиков ПО. Их недовольство было связано с неясной формулировкой, предложенной в документе – согласно ей, шпионским можно было назвать очень широкий список устройств, в том числе и бытовые приборы (фотоаппараты, видеокамеры, диктофоны и т. д.), а также программы мониторинга взлома программ, применяемых разработчиками. Участники рынка внесли свои предложения к поправкам, одна из которых пр
03.07.2019 Россияне создали «первое в мире» средство защиты от фотографирования экранов ПК

спользуется ли камера другими приложениями или нет. Zecurion Camera Detector фиксирует факт попытки сфотографировать экран комьютера Отвечая на вопрос CNews о том, возможно ли использование Cam
02.07.2019 Zecurion разработал защиту от фотографирования экранов компьютеров

вания экранов компьютеров и ноутбуков — Zecurion Camera Detector. Zecurion Camera Detector выявляет фотографирование экранов корпоративных компьютеров на смартфон за счет использования технолог
31.01.2019 Лучшие фотоаппараты с моментальной печатью. Выбор ZOOM

-Автомат, но с повышением интереса со стороны мирового сообщества оно стало выпускать и собственные фотоаппараты, количество которых уже перевалило за второй десяток. Естественно, такое интерес
22.01.2019 ЦРПТ станет оператором экспериментов по маркировке духов и фотокамер

ектов — тестирование возможностей использования технологии нанесения средства идентификации, разработка предложений по внесению изменений в законодательство РФ, регламентирующее производство и оборот фотокамер, вспышек, духов и туалетной воды. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) уже начал работу над пилотным проектом в парфюмерной отрасли при поддержке участников рынка. В декабре
21.12.2018 Фотокамер Nikon стало меньше

Nikon официально объявила о прекращении производства и поддержки зеркальных фотокамер D5500 и D7200. Nikon D5500 и Nikon D7200 – это две зеркальные камеры с матрицей типоразмера APS-C, выпущенные в 2015 году. Nikon D5500 относится к классу любительских камер среднего у
01.10.2018 Рухнувший рынок фотоаппаратов удерживают на плаву очень дорогие камеры. Цифры

ральном выражении рынок сократился на 15%. Eдинственный сектор, где растут обороты и число продаж – фотокамеры премиум-класса. К таким выводам пришла Gfk, крупнейшая германская исследовательска
01.10.2018 GfK: рынок фотоиндустрии сократился на 15%, рост наблюдается только в премиум сегменте

ыражении рынок сократился на 15%. При этом единственный сектор, где растут обороты и число продаж – фотокамеры класса премиум, говорится в пресс-релизе GfK. Падение рынка в первом полугодии 201
14.09.2018 В Nikon наступила эпоха Z

Nikon представила две дебютные полнокадровые беззеркальные фотокамеры с новым байонетом Nikon Z. Байонет Nikon Z отличается увеличенным диаметром, благо
02.08.2018 Собираемся в отпуск: ZOOM рекомендует, что взять с собой

инструмент, то её в большинстве случаев заменит компактный беззеркальный аппарат, а то и защищенная фотокамера. Водостойкий плеер на деле тоже мало кому нужен: во-первых, не все устройства, что
13.07.2018 Как выбрать объектива для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов

отосъёмки, гиды по выбору зеркальной и беззеркальной камеры, и всё же твёрдо уверены, что вам нужен фотоаппарат именно со съёмными объективами.    Зеркальный фотоаппарат со сменными объе
04.07.2018 Лучшие защищенные компактные фотоаппараты. Выбор ZOOM

Защита спасает фотоаппараты от проникновения внутрь влаги, пыли или песка — с такими камерами можно без опас
13.04.2018 Как выбрать беззеркальный фотоаппарат

ти, самый важный этап в выборе беззеркального фотоаппарата. Если вам в итоге захочется сменить свой фотоаппарат на более современный или более функциональный — вы наверняка сможете найти у этог
26.03.2018 Самые интересные фотокамеры последнего полугодия. Выбор ZOOM

ifilm стала, безусловно, флагманская беззеркальная камера Fujifilm X-H1. Как вы, возможно, знаете у фотокамер Fujifilm уже достаточно давно существует проблема лидерства в линейке Fujifilm X. Е
26.02.2018 Хиты продаж: беззеркальные фотокамеры

Вначале кратко напомним, чем же беззеркальные фотокамеры лучше зеркальных. Во-первых, за счет того, что в беззеркальных фотокамерах нет мех
06.12.2017 Хиты продаж: зеркальные фотокамеры 2017 года

процессоре DIGIC 6. Система Dual Pixel является одной из лучших технологий автофокусировки на рынке фотокамер. Она обеспечивает точное слежение за объектом во время фото и видеосъемки с плавным
18.09.2017 Nikon объявила о начале продаж фотокамеры D850 в России

Nikon объявила о начале продаж в России новой цифровой зеркальной фотокамеры D850. Она обладает сочетанием высокого разрешения, скорости и светочувствительност
08.09.2017 Лучшие фотоаппараты с GPS. Выбор ZOOM

те, они не очень удобны из-за габаритов. Рядовому пользователю больше подойдут небольшие защищенные фотоаппараты, допускающие использование в любых погодных условиях, продвинутые компакты или б
22.08.2017 Европейские эксперты оценили Nikon D7500

камера Nikon D7500 названа лучшей в Европе. Звания «Лучшей полупрофессиональной цифровой зеркальной фотокамеры Европы в 2017–2018 годах» назвала Nikon D7500 ассоциация EISA (European Imaging an
31.03.2017 Фотоаппараты со сменной оптикой. Хиты продаж 2017

тке – сейчас способно удовлетворить далеко не всех.4 место. Nikon D750 Body Попадание полнокадровой фотокамеры в пятёрку (даже в четвёрку) лидеров продаж – особое событие, много говорящее о кач
17.03.2017 Новые фотоаппараты начала 2017 года. Последняя надежда?

ки на треть. Безусловно, столь значительная перестройка рынка связана с заменой компактных цифровых фотокамер смартфонами – в качестве массового устройства для повседневной любительской съёмки.
15.02.2017 Фотоаппараты Nikon DL на рынок не выйдут

ако конструкторами была обнаружена проблема с интегральной микросхемой обработки изображения – из-за чего срок выхода аппаратов был перенесён на более позднее время. срок вывода на рынок трёх моделей фотокамер был отложен на неопределённое время. К сожалению, увеличение затрат на разработку и снижение потенциальных объемов продаж из-за замедления темпов роста рынка вынуждает Nikon вовсе отм
10.02.2017 Фотокамеры, которые не хочется выпускать из рук. Выбор ZOOM

ает талант фотохудожника. К сожалению, производителям фототехники не так уж часто удаётся создавать фотокамеры, которые хочется обязательно купить, аккуратно использовать годами (если не десяти
31.01.2017 Российский фотограф принял участие в кампании Apple «Одна ночь, снятая на iPhone 7». Фото

телефона в руках. Специальный датчик позволяет отследить и уравновесить колебания — выдержка может быть в 3 раза длиннее, чем на iPhone 6s.Впервые в истории для кампании Apple съемку делал российский фотограф Дмитрий Марков из Пскова (www.instagram.com/dcim.ru/). Он давно перешел с камеры на съемку на iPhone, что позволяет ему добиваться интересных снимков в его сфере социальной фотографии.
27.01.2017 Фото 2016: ZOOM подводит итоги года

Компактные фотокамеры Общеизвестно, что рынок цифровых компактных фотоаппаратов ( так называемых «цифром
12.01.2017 Обзор фотоаппарата Nikon D3400

винутый, D7xxx — уже серьёзный любительский, можно даже сказать, полупрофессиональный уровень (фотографии, сделанные на Nikon D7000/D7100 нередко можно увидеть на всяких фотовыставках).    Зеркальная фотокамера Nikon D3400 Отличия между D3xxx и D5xxx всегда были минимальными. Чуть меньше функций, отсутствие поворотного экрана. Кроме того, D3xxx были доступны не только в чёрном цвете, но и т
09.11.2016 Первый взгляд на фотокамеру Sony Alpha a99 Mark II. Назад в будущее?

озрачным зеркалом»? Как он был создан Sony и зачем это понадобилось?Дела давно минувших дней Первые фотокамеры с технологией Translucent Mirror - SLT Alpha A55 и SLT Alpha A33 – появились у Son
14.10.2016 Обзор фотокамеры Canon EOS 5D Mark IV: очень зрелое решение

статочные) дополнения в технологических моментах. [pagebreak]Негатив с позитивным будущим Выпускать фотокамеры (да и любую другую технику) в наше время – дело достойное, но недостаточное. Элеме
23.03.2016 Сканировать или фотографировать? Как выбрать технологию

канирование «выросло» из фотографирования, и основой многих планетарных сканеров и сегодня являются фотоаппараты. Но профессиональная сканирующая техника сделала шаг вперед, и разработчики удел

Публикаций - 4493, упоминаний - 6525

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6498 698
Samsung Electronics 9868 608
Canon 1383 529
Nikon 612 436
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 360
Apple Inc 11446 330
Olympus 467 314
Google LLC 11199 256
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 253
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6487 214
Zoom Int - Zoom Video Communications 1364 186
Microsoft Corporation 23848 185
Fujifilm - Fuji Photo Film 325 184
Ростех - Автоматика Концерн 1550 172
Ricoh Pentax 218 165
Eastman Kodak - Кодак 493 156
Xiaomi 1407 141
Meta Platforms - Facebook 4358 137
Casio 333 130
Leica Camera 252 126
LG Electronics 3561 126
Konica Minolta 393 125
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 125
Lenovo Motorola 3506 118
Intel Corporation 11789 113
Huawei 3606 111
HTC Corporation 1500 109
Seiko Epson Corporation 890 103
HP Inc. 5595 103
Qualcomm Technologies 1736 100
Asahi Pentax 122 94
X Corp - Twitter 2767 91
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2982 83
Yandex - Яндекс 6087 82
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 285 73
ДОК 779 70
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2456 68
Цифра ГК 2206 66
Siemens AG - Siemens Group 2557 62
Toshiba Corporation 2905 60
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6745 144
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6359 131
Carl Zeiss AG 299 97
Россети Ленэнерго 2411 83
Евросеть 1402 59
Dixis - Диксис 360 57
Связной ГК 1353 50
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1931 50
Май - Майский чай - российская торговая компания 1070 40
Белый Ветер 354 37
Лента - Сеть розничной торговли 1805 37
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6182 33
Совкомбанк Совесть 271 27
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 948 26
Альфа-Банк 1640 26
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2562 26
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 621 22
Открытие ФК - Банк Открытие 2848 22
Почта Банк 385 20
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 533 20
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 18
Почта России ПАО 2059 18
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 119 16
Visa International 1896 15
Геометрия НПО 130 15
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 14
Цифроград 171 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1005 14
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 13
АльфаСтрахование СГ 277 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2529 12
ГПБ - Газпромбанк 976 12
X5 Group 873 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1795 11
101Hotels.com 716 11
TÜV Rheinland Group 106 11
eBay Inc 1605 11
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 161 11
Евросеть Техмаркет 80 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3954 147
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17293 68
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 65
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4716 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9797 42
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5418 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2830 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2928 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2493 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2065 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3129 17
Президент Российской Федерации 3867 14
Правительство Москвы 2143 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2006 12
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1225 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2580 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1584 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1625 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2561 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3105 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1099 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2458 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 721 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 913 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1126 9
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 342 9
Судебная власть - Judicial power 2162 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1716 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 552 7
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 256 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1363 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2073 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1766 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1265 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 848 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 511 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 365 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1281 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 525
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 159
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 117
4CIO 752 54
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 37
8K Association - Ассоциация 8K 166 8
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 98 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 989 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 4
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 53 3
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 40 2
OIN - Open Invention Network 22 2
Коммунизм - Коммунистические партии 75 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 592 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2617 2
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 235 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и информационны 21 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 171 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 23 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 254 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 260 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41674 1825
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12047 1217
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22112 1182
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8896 1082
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10059 996
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6234 964
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5848 960
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19627 956
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1763 880
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12992 875
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2757 815
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2254 804
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12567 762
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11785 717
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9466 699
Объектив - Lens 1343 665
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26038 647
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17837 644
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1068 633
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22797 622
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22879 619
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5747 605
Карты памяти - Запоминающее устройство 2211 599
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6853 599
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5761 522
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8654 477
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 729 473
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5618 426
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11533 419
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15359 415
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6652 404
Наушники - Headphones 3667 381
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13516 361
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4267 337
Аксессуары 3580 335
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13821 335
RAW - Формат цифровых файлов изображения 550 331
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 694 326
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1515 322
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6785 312
Google Android 13016 533
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4408 411
Apple iPhone - серия смартфонов 6756 283
Microsoft Windows 14782 239
Apple iOS 7099 237
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 274 218
Microsoft Windows 2000 12887 212
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 313 207
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 199
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 229 187
Apple iPhone 6 6329 162
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 160
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 158
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1454 158
Canon DIGIC - серия процессоров 199 141
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 139
Google Play - Google Store - Android Market 3066 127
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 564 118
Apple iPad 3776 110
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 108
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2557 105
Samsung Galaxy 1071 103
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 370 103
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 481 98
Google YouTube - Видеохостинг 2515 96
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 773 90
VK - Mail.ru Одноклассники 1530 90
Samsung SVR-диктофон 449 89
Samsung Galaxy Note 686 89
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 115 89
Casio Exilim 107 87
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 658 87
Fujifilm FinePix 107 83
Nokia Symbian OS 1400 83
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 938 82
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 113 82
Adobe Photoshop 699 81
Linux OS 8665 81
Apple - App Store 2698 79
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 405 78
Лаптева Марина 115 71
Газаров Артур 77 62
Арлазаров Владимир 182 47
Симонов Игорь 102 36
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 32
Принцевская Людмила 34 30
Кожевников Алексей 65 23
Гордеева Анна 36 23
Москалева Татьяна 73 21
Бровкин Дмитрий 56 19
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 14
Сергеев Иван 74 14
Набоков Сергей 28 13
Ксенин Алекс 314 12
Малафеев Андрей 51 11
Наумов Станислав 27 10
Демидов Михаил 133 9
Музалев Дмитрий 13 9
Путин Владимир 2839 9
Адров Дмитрий 34 8
Никитин Николай 20 8
Борушевский Денис 37 7
Гуляева Татьяна 36 7
Овсянников Денис 23 7
Лахова Олеся 35 7
Дубин Михаил 44 6
Jun Lei - Цзунь Лей 44 6
Лысенко Эдуард 283 6
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 6
Евстигнеев Денис 10 6
Мамонтова Евгения 6 6
Ширшов Павел 76 6
Ерофеева Мария 31 6
Левкевич Михаил 60 6
Попова Мария 140 6
Бушуева Светлана 8 6
Солнцева Екатерина 47 5
Горюнов Михаил 16 5
Буров Олег 25 5
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 5
Россия - РФ - Российская федерация 128065 1399
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50845 609
Япония 13054 452
Солнце - звезда Солнечной системы 4966 379
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15594 370
Европа 21559 365
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40529 343
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13865 232
Южная Корея - Республика 6376 215
Германия - Федеративная Республика 12234 193
Земля - планета Солнечной системы 10014 149
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13120 131
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15728 103
Китай - Тайвань 3838 95
Финляндия - Финляндская Республика 3511 92
Индия - Bharat 5178 88
Азия - Азиатский регион 5197 88
Франция - Французская Республика 7642 86
Солнечная система - Solar system 2469 72
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13467 65
Швеция - Королевство 3555 59
Италия - Итальянская Республика 4259 55
Испания - Королевство 3631 50
Украина 7408 49
США - Нью-Йорк 3107 45
Луна - спутник Земли 1448 43
США - Калифорния 4690 41
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2717 39
Канада 4752 39
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3455 38
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6614 38
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2409 38
Великобритания - Лондон 2388 37
Нидерланды 3355 36
Америка Северная 3129 32
Америка 2167 31
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1282 30
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 673 30
Европа Восточная 3022 28
Казахстан - Республика 5115 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21528 415
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4408 367
Ergonomics - Эргономика 1510 295
Видеокамера - Видеосъёмка 671 284
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43549 280
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10237 238
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5064 225
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11350 164
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15826 135
Английский язык 6274 134
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9520 119
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1288 105
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1653 96
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5442 94
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4412 81
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Паспорт - Паспортные данные 2175 80
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3972 78
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Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 5
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 295 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 186 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 228 3
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 93 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 278 3
Columbia University - Колумбийский университет 152 3
University of Aberdeen - Абердинский университет - Университет Абердина 9 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 2
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 56 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 46 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 210 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 76 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 471 2
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 56 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 77 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 512 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 2
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 28 2
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 14 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11960 146
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 47
Photokina 61 42
Фотофорум 48 29
День молодёжи - 27 июня 710 27
CeBIT 461 22
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 19
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 19
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 17
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1060 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2164 12
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 11
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1842 9
Международный женский день - 8 марта 284 9
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 160 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 689 5
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 187 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 942 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 361 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 4
Samsung Unpacked 32 4
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 4
CEATEC 49 3
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 9 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 3
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 5 2
CNews FORUM Кейсы 155 2
ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge 3 2
CNews Мисс ИТ России 12 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 2
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 223 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 481 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 2
Red Dot Design Award 54 2
JD.com 618 Shopping Festival 74 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 28 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 238 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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