Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году среднеформатная камера со 102-мегапиксельной CMOS-матрицей. Творческих фотографов заинтересуют возможности съемки с низким уровнем ISO – 80. Также GFX 100S II способна имитировать съемку на пленочный фотоаппарат, причем у камеры теперь 20 вариантов этого творческого режима. Модель поддерживает функцию съемки со сдвигом пикселей, при этом создается один общий RAW-файл из 16 снимков. Его раз

В России стали вновь популярны пленочные фотоаппараты носительно аналогичного периода в прошлом году и назвали самые популярные бренды у россиян. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Возглавляют топ марок с самым заметным ростом продаж за год — фотоаппараты от брендов японских производителей фото и видеотехники. Так, первую строчку, по итогам трех весенних месяцев, занимает Olympus, фотоаппараты этого бренды покупали в этом год

Xiaomi убивает зеркальные фотоаппараты. Создается смартфон с суперкамерой хожим на фотоаппарат и оставит еще меньше смысла для обычного пользователя в приобретении отдельной фотокамеры. Стоит ли ждать Ни сроки релиза, ни серия, к которой будет относиться смартфон, в

Как с помощью продуктов EveryTag решить проблему фотографирования конфиденциальной информации на смартфон ранения документов: возможность администрирования собственной рабочей области; функционал невидимой маркировки для обеспечения дополнительной превентивной защиты конфиденциальных документов, в т.ч от фотографирования. 22 сентября в рамках конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» представители компании EveryTag для всех желающих подробнее расскажут о тенденциях в совреме

Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки Прошли те времена, когда многие носили с собой компактные фотоаппараты «на всякий случай» – если вдруг неожиданно подвернется интересный сюжет или прос

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM ого диапазона это, как минимум, странно.Nikon D780 Полупрофессиональная полнокадровая камера – этот фотоаппарат ждали многие поклонники классических «зеркальных» технологий. Он сочетает в себе

Как превратить цифровой фотоаппарат в веб-камеру Стоит ли покупать веб-камеру, если она нужна вам два раза в год? Оказывается, если дома есть цифровой фотоаппарат, то с ее покупкой можно повременить. Главное чтобы фотоаппарат имел пару особенностей, о которых мы расскажем ниже. Тогда его можно будет использовать в качестве веб-камеры.

Как правильно утилизировать старый фотоаппарат г, например, такие как «Зенит», «Москва», «Зоркий», «Киев» и др. Также фотомагазины иногда выкупают фотоаппараты последних лет выпуска со сменной оптикой — этот вариант подойдет, если вы решили

Intel почти разрушила бизнес одного из крупнейших производителей фотокамер ентябрь 2020 г. компания Nikon занимала третье место в общемировом рейтинге производителей цифровых фотокамер. Она удерживала 18,6-процентную долю, обгоняя Fujifilm и Panasonic (у обеих по 4,7%

Nikon разрабатывает новое программное обеспечение, которое превращает фотокамеру в функциональную веб-камеру печения, которое позволяет использовать в качестве веб-камеры беззеркальные или цифровые зеркальные фотокамеры Nikon. Программное обеспечение, совместимое с ОС Windows, будет выпущено в начале

Новая полнокадровая беззеркальная фотокамера Nikon Z 5 и объектив Nikkor Z 24-50mm F/4-6.3 ндовавшей себя эргономичной конструкции Nikon Z, среди особенностей которой – удобный глубокий хват фотокамеры. Эту фотокамеру можно также подключить к источнику питания через USB. Nikon Z 5 Фо

Владельцы новых iPhone жалуются на «призраки и НЛО» на фотографиях на пять часов в сравнении с iPhone XS Max. Емкость батарей, как и в случае с iPhone 11, неизвестна. Фотокамера в Pro-моделях отличается от iPhone 11 дополнительным третьим модулем. Это телевик,

Zecurion представит модуль защиты от фотографирования экрана о информационным технологиям GITEX Technology Week 2019, которая пройдет в Dubai World Trade Centre (Дубай, ОАЭ) c 6 по 10 октября. Среди разработок также будет продемонстрирован DLP модуль защиты от фотографирования экранов компьютеров — Zecurion Camera Detector. Команда Zecurion продемонстрирует на стенде SR-H31 в зале Rashid Hall последние версии своих продуктов для предотвращения утечки

Россиян перестанут сажать за GPS-трекеры и фотокамеры аботчиков ПО. Их недовольство было связано с неясной формулировкой, предложенной в документе – согласно ей, шпионским можно было назвать очень широкий список устройств, в том числе и бытовые приборы (фотоаппараты, видеокамеры, диктофоны и т. д.), а также программы мониторинга взлома программ, применяемых разработчиками. Участники рынка внесли свои предложения к поправкам, одна из которых пр

Россияне создали «первое в мире» средство защиты от фотографирования экранов ПК спользуется ли камера другими приложениями или нет. Zecurion Camera Detector фиксирует факт попытки сфотографировать экран комьютера Отвечая на вопрос CNews о том, возможно ли использование Cam

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Фотокамер Nikon стало меньше Nikon официально объявила о прекращении производства и поддержки зеркальных фотокамер D5500 и D7200. Nikon D5500 и Nikon D7200 – это две зеркальные камеры с матрицей типоразмера APS-C, выпущенные в 2015 году. Nikon D5500 относится к классу любительских камер среднего у

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GfK: рынок фотоиндустрии сократился на 15%, рост наблюдается только в премиум сегменте ыражении рынок сократился на 15%. При этом единственный сектор, где растут обороты и число продаж – фотокамеры класса премиум, говорится в пресс-релизе GfK. Падение рынка в первом полугодии 201

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Nikon объявила о начале продаж фотокамеры D850 в России Nikon объявила о начале продаж в России новой цифровой зеркальной фотокамеры D850. Она обладает сочетанием высокого разрешения, скорости и светочувствительност

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Европейские эксперты оценили Nikon D7500 камера Nikon D7500 названа лучшей в Европе. Звания «Лучшей полупрофессиональной цифровой зеркальной фотокамеры Европы в 2017–2018 годах» назвала Nikon D7500 ассоциация EISA (European Imaging an

Фотоаппараты со сменной оптикой. Хиты продаж 2017 тке – сейчас способно удовлетворить далеко не всех.4 место. Nikon D750 Body Попадание полнокадровой фотокамеры в пятёрку (даже в четвёрку) лидеров продаж – особое событие, много говорящее о кач

Новые фотоаппараты начала 2017 года. Последняя надежда? ки на треть. Безусловно, столь значительная перестройка рынка связана с заменой компактных цифровых фотокамер смартфонами – в качестве массового устройства для повседневной любительской съёмки.

Фотоаппараты Nikon DL на рынок не выйдут ако конструкторами была обнаружена проблема с интегральной микросхемой обработки изображения – из-за чего срок выхода аппаратов был перенесён на более позднее время. срок вывода на рынок трёх моделей фотокамер был отложен на неопределённое время. К сожалению, увеличение затрат на разработку и снижение потенциальных объемов продаж из-за замедления темпов роста рынка вынуждает Nikon вовсе отм

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Российский фотограф принял участие в кампании Apple «Одна ночь, снятая на iPhone 7». Фото телефона в руках. Специальный датчик позволяет отследить и уравновесить колебания — выдержка может быть в 3 раза длиннее, чем на iPhone 6s.Впервые в истории для кампании Apple съемку делал российский фотограф Дмитрий Марков из Пскова (www.instagram.com/dcim.ru/). Он давно перешел с камеры на съемку на iPhone, что позволяет ему добиваться интересных снимков в его сфере социальной фотографии.

Фото 2016: ZOOM подводит итоги года Компактные фотокамеры Общеизвестно, что рынок цифровых компактных фотоаппаратов ( так называемых «цифром

Обзор фотоаппарата Nikon D3400 винутый, D7xxx — уже серьёзный любительский, можно даже сказать, полупрофессиональный уровень (фотографии, сделанные на Nikon D7000/D7100 нередко можно увидеть на всяких фотовыставках). Зеркальная фотокамера Nikon D3400 Отличия между D3xxx и D5xxx всегда были минимальными. Чуть меньше функций, отсутствие поворотного экрана. Кроме того, D3xxx были доступны не только в чёрном цвете, но и т