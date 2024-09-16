Получите все материалы CNews по ключевому слову
Фотокамеры Фотоаппараты Фототехника фотографический аппарат Cameras photographic apparatus
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|16.09.2024
|
На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году
среднеформатная камера со 102-мегапиксельной CMOS-матрицей. Творческих фотографов заинтересуют возможности съемки с низким уровнем ISO – 80. Также GFX 100S II способна имитировать съемку на пленочный фотоаппарат, причем у камеры теперь 20 вариантов этого творческого режима. Модель поддерживает функцию съемки со сдвигом пикселей, при этом создается один общий RAW-файл из 16 снимков. Его раз
|14.06.2024
|
В России стали вновь популярны пленочные фотоаппараты
носительно аналогичного периода в прошлом году и назвали самые популярные бренды у россиян. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Возглавляют топ марок с самым заметным ростом продаж за год — фотоаппараты от брендов японских производителей фото и видеотехники. Так, первую строчку, по итогам трех весенних месяцев, занимает Olympus, фотоаппараты этого бренды покупали в этом год
|27.09.2022
|
Xiaomi убивает зеркальные фотоаппараты. Создается смартфон с суперкамерой
хожим на фотоаппарат и оставит еще меньше смысла для обычного пользователя в приобретении отдельной фотокамеры. Стоит ли ждать Ни сроки релиза, ни серия, к которой будет относиться смартфон, в
|15.09.2022
|
Как с помощью продуктов EveryTag решить проблему фотографирования конфиденциальной информации на смартфон
ранения документов: возможность администрирования собственной рабочей области; функционал невидимой маркировки для обеспечения дополнительной превентивной защиты конфиденциальных документов, в т.ч от фотографирования. 22 сентября в рамках конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» представители компании EveryTag для всех желающих подробнее расскажут о тенденциях в совреме
|25.01.2022
|
Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки
Прошли те времена, когда многие носили с собой компактные фотоаппараты «на всякий случай» – если вдруг неожиданно подвернется интересный сюжет или прос
|17.01.2022
|
Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM
ого диапазона это, как минимум, странно.Nikon D780 Полупрофессиональная полнокадровая камера – этот фотоаппарат ждали многие поклонники классических «зеркальных» технологий. Он сочетает в себе
|29.08.2021
|
Как превратить цифровой фотоаппарат в веб-камеру
Стоит ли покупать веб-камеру, если она нужна вам два раза в год? Оказывается, если дома есть цифровой фотоаппарат, то с ее покупкой можно повременить. Главное чтобы фотоаппарат имел пару особенностей, о которых мы расскажем ниже. Тогда его можно будет использовать в качестве веб-камеры.
|28.07.2021
|
Как правильно утилизировать старый фотоаппарат
г, например, такие как «Зенит», «Москва», «Зоркий», «Киев» и др. Также фотомагазины иногда выкупают фотоаппараты последних лет выпуска со сменной оптикой — этот вариант подойдет, если вы решили
|23.11.2020
|
Intel почти разрушила бизнес одного из крупнейших производителей фотокамер
ентябрь 2020 г. компания Nikon занимала третье место в общемировом рейтинге производителей цифровых фотокамер. Она удерживала 18,6-процентную долю, обгоняя Fujifilm и Panasonic (у обеих по 4,7%
|21.07.2020
|
Nikon разрабатывает новое программное обеспечение, которое превращает фотокамеру в функциональную веб-камеру
печения, которое позволяет использовать в качестве веб-камеры беззеркальные или цифровые зеркальные фотокамеры Nikon. Программное обеспечение, совместимое с ОС Windows, будет выпущено в начале
|21.07.2020
|
Новая полнокадровая беззеркальная фотокамера Nikon Z 5 и объектив Nikkor Z 24-50mm F/4-6.3
ндовавшей себя эргономичной конструкции Nikon Z, среди особенностей которой – удобный глубокий хват фотокамеры. Эту фотокамеру можно также подключить к источнику питания через USB. Nikon Z 5 Фо
|07.10.2019
|
Владельцы новых iPhone жалуются на «призраки и НЛО» на фотографиях
на пять часов в сравнении с iPhone XS Max. Емкость батарей, как и в случае с iPhone 11, неизвестна. Фотокамера в Pro-моделях отличается от iPhone 11 дополнительным третьим модулем. Это телевик,
|20.09.2019
|
Zecurion представит модуль защиты от фотографирования экрана
о информационным технологиям GITEX Technology Week 2019, которая пройдет в Dubai World Trade Centre (Дубай, ОАЭ) c 6 по 10 октября. Среди разработок также будет продемонстрирован DLP модуль защиты от фотографирования экранов компьютеров — Zecurion Camera Detector. Команда Zecurion продемонстрирует на стенде SR-H31 в зале Rashid Hall последние версии своих продуктов для предотвращения утечки
|17.07.2019
|
Россиян перестанут сажать за GPS-трекеры и фотокамеры
аботчиков ПО. Их недовольство было связано с неясной формулировкой, предложенной в документе – согласно ей, шпионским можно было назвать очень широкий список устройств, в том числе и бытовые приборы (фотоаппараты, видеокамеры, диктофоны и т. д.), а также программы мониторинга взлома программ, применяемых разработчиками. Участники рынка внесли свои предложения к поправкам, одна из которых пр
|03.07.2019
|
Россияне создали «первое в мире» средство защиты от фотографирования экранов ПК
спользуется ли камера другими приложениями или нет. Zecurion Camera Detector фиксирует факт попытки сфотографировать экран комьютера Отвечая на вопрос CNews о том, возможно ли использование Cam
|02.07.2019
|
Zecurion разработал защиту от фотографирования экранов компьютеров
вания экранов компьютеров и ноутбуков — Zecurion Camera Detector. Zecurion Camera Detector выявляет фотографирование экранов корпоративных компьютеров на смартфон за счет использования технолог
|31.01.2019
|
Лучшие фотоаппараты с моментальной печатью. Выбор ZOOM
-Автомат, но с повышением интереса со стороны мирового сообщества оно стало выпускать и собственные фотоаппараты, количество которых уже перевалило за второй десяток. Естественно, такое интерес
|22.01.2019
|
ЦРПТ станет оператором экспериментов по маркировке духов и фотокамер
ектов — тестирование возможностей использования технологии нанесения средства идентификации, разработка предложений по внесению изменений в законодательство РФ, регламентирующее производство и оборот фотокамер, вспышек, духов и туалетной воды. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) уже начал работу над пилотным проектом в парфюмерной отрасли при поддержке участников рынка. В декабре
|21.12.2018
|
Фотокамер Nikon стало меньше
Nikon официально объявила о прекращении производства и поддержки зеркальных фотокамер D5500 и D7200. Nikon D5500 и Nikon D7200 – это две зеркальные камеры с матрицей типоразмера APS-C, выпущенные в 2015 году. Nikon D5500 относится к классу любительских камер среднего у
|01.10.2018
|
Рухнувший рынок фотоаппаратов удерживают на плаву очень дорогие камеры. Цифры
ральном выражении рынок сократился на 15%. Eдинственный сектор, где растут обороты и число продаж – фотокамеры премиум-класса. К таким выводам пришла Gfk, крупнейшая германская исследовательска
|01.10.2018
|
GfK: рынок фотоиндустрии сократился на 15%, рост наблюдается только в премиум сегменте
ыражении рынок сократился на 15%. При этом единственный сектор, где растут обороты и число продаж – фотокамеры класса премиум, говорится в пресс-релизе GfK. Падение рынка в первом полугодии 201
|14.09.2018
|
В Nikon наступила эпоха Z
Nikon представила две дебютные полнокадровые беззеркальные фотокамеры с новым байонетом Nikon Z. Байонет Nikon Z отличается увеличенным диаметром, благо
|02.08.2018
|
Собираемся в отпуск: ZOOM рекомендует, что взять с собой
инструмент, то её в большинстве случаев заменит компактный беззеркальный аппарат, а то и защищенная фотокамера. Водостойкий плеер на деле тоже мало кому нужен: во-первых, не все устройства, что
|13.07.2018
|
Как выбрать объектива для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов
отосъёмки, гиды по выбору зеркальной и беззеркальной камеры, и всё же твёрдо уверены, что вам нужен фотоаппарат именно со съёмными объективами. Зеркальный фотоаппарат со сменными объе
|04.07.2018
|
Лучшие защищенные компактные фотоаппараты. Выбор ZOOM
Защита спасает фотоаппараты от проникновения внутрь влаги, пыли или песка — с такими камерами можно без опас
|13.04.2018
|
Как выбрать беззеркальный фотоаппарат
ти, самый важный этап в выборе беззеркального фотоаппарата. Если вам в итоге захочется сменить свой фотоаппарат на более современный или более функциональный — вы наверняка сможете найти у этог
|26.03.2018
|
Самые интересные фотокамеры последнего полугодия. Выбор ZOOM
ifilm стала, безусловно, флагманская беззеркальная камера Fujifilm X-H1. Как вы, возможно, знаете у фотокамер Fujifilm уже достаточно давно существует проблема лидерства в линейке Fujifilm X. Е
|26.02.2018
|
Хиты продаж: беззеркальные фотокамеры
Вначале кратко напомним, чем же беззеркальные фотокамеры лучше зеркальных. Во-первых, за счет того, что в беззеркальных фотокамерах нет мех
|06.12.2017
|
Хиты продаж: зеркальные фотокамеры 2017 года
процессоре DIGIC 6. Система Dual Pixel является одной из лучших технологий автофокусировки на рынке фотокамер. Она обеспечивает точное слежение за объектом во время фото и видеосъемки с плавным
|18.09.2017
|
Nikon объявила о начале продаж фотокамеры D850 в России
Nikon объявила о начале продаж в России новой цифровой зеркальной фотокамеры D850. Она обладает сочетанием высокого разрешения, скорости и светочувствительност
|08.09.2017
|
Лучшие фотоаппараты с GPS. Выбор ZOOM
те, они не очень удобны из-за габаритов. Рядовому пользователю больше подойдут небольшие защищенные фотоаппараты, допускающие использование в любых погодных условиях, продвинутые компакты или б
|22.08.2017
|
Европейские эксперты оценили Nikon D7500
камера Nikon D7500 названа лучшей в Европе. Звания «Лучшей полупрофессиональной цифровой зеркальной фотокамеры Европы в 2017–2018 годах» назвала Nikon D7500 ассоциация EISA (European Imaging an
|31.03.2017
|
Фотоаппараты со сменной оптикой. Хиты продаж 2017
тке – сейчас способно удовлетворить далеко не всех.4 место. Nikon D750 Body Попадание полнокадровой фотокамеры в пятёрку (даже в четвёрку) лидеров продаж – особое событие, много говорящее о кач
|17.03.2017
|
Новые фотоаппараты начала 2017 года. Последняя надежда?
ки на треть. Безусловно, столь значительная перестройка рынка связана с заменой компактных цифровых фотокамер смартфонами – в качестве массового устройства для повседневной любительской съёмки.
|15.02.2017
|
Фотоаппараты Nikon DL на рынок не выйдут
ако конструкторами была обнаружена проблема с интегральной микросхемой обработки изображения – из-за чего срок выхода аппаратов был перенесён на более позднее время. срок вывода на рынок трёх моделей фотокамер был отложен на неопределённое время. К сожалению, увеличение затрат на разработку и снижение потенциальных объемов продаж из-за замедления темпов роста рынка вынуждает Nikon вовсе отм
|10.02.2017
|
Фотокамеры, которые не хочется выпускать из рук. Выбор ZOOM
ает талант фотохудожника. К сожалению, производителям фототехники не так уж часто удаётся создавать фотокамеры, которые хочется обязательно купить, аккуратно использовать годами (если не десяти
|31.01.2017
|
Российский фотограф принял участие в кампании Apple «Одна ночь, снятая на iPhone 7». Фото
телефона в руках. Специальный датчик позволяет отследить и уравновесить колебания — выдержка может быть в 3 раза длиннее, чем на iPhone 6s.Впервые в истории для кампании Apple съемку делал российский фотограф Дмитрий Марков из Пскова (www.instagram.com/dcim.ru/). Он давно перешел с камеры на съемку на iPhone, что позволяет ему добиваться интересных снимков в его сфере социальной фотографии.
|27.01.2017
|
Фото 2016: ZOOM подводит итоги года
Компактные фотокамеры Общеизвестно, что рынок цифровых компактных фотоаппаратов ( так называемых «цифром
|12.01.2017
|
Обзор фотоаппарата Nikon D3400
винутый, D7xxx — уже серьёзный любительский, можно даже сказать, полупрофессиональный уровень (фотографии, сделанные на Nikon D7000/D7100 нередко можно увидеть на всяких фотовыставках). Зеркальная фотокамера Nikon D3400 Отличия между D3xxx и D5xxx всегда были минимальными. Чуть меньше функций, отсутствие поворотного экрана. Кроме того, D3xxx были доступны не только в чёрном цвете, но и т
|09.11.2016
|
Первый взгляд на фотокамеру Sony Alpha a99 Mark II. Назад в будущее?
озрачным зеркалом»? Как он был создан Sony и зачем это понадобилось?Дела давно минувших дней Первые фотокамеры с технологией Translucent Mirror - SLT Alpha A55 и SLT Alpha A33 – появились у Son
Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:
|Лаптева Марина 114 73
|Газаров Артур 77 63
|Арлазаров Владимир 290 58
|Симонов Игорь 103 37
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 32
|Принцевская Людмила 34 30
|Гордеева Анна 36 24
|Кожевников Алексей 66 23
|Москалева Татьяна 73 21
|Бровкин Дмитрий 55 20
|Ксенин Алекс 311 18
|Путин Владимир 3454 16
|Сергеев Иван 74 14
|Набоков Сергей 27 13
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 12
|Малафеев Андрей 52 11
|Наумов Станислав 30 10
|Демидов Михаил 134 9
|Музалев Дмитрий 13 9
|Recher Urs - Рехер Урс 10 9
|Овсянников Денис 23 8
|Адров Дмитрий 34 8
|Никитин Николай 24 8
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Лахова Олеся 35 7
|Борушевский Денис 37 7
|Гуляева Татьяна 39 7
|Дубин Михаил 50 7
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
|Попова Мария 141 6
|Jun Lei - Цзунь Лей 46 6
|Ширшов Павел 76 6
|Левкевич Михаил 59 6
|Ерофеева Мария 31 6
|Бушуева Светлана 8 6
|Мамонтова Евгения 6 6
|Eismann Katrin - Айсман Катрин 7 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Лысенко Эдуард 317 6
|Никифоров Николай 1138 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.