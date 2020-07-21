Новая полнокадровая беззеркальная фотокамера Nikon Z 5 и объектив Nikkor Z 24-50mm F/4-6.3

Компания Nikon представила новую полнокадровую фотокамеру начального уровня Z 5 из семейства Nikon Z. Вместе с фотокамерой она представила портативный объектив NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3.

Расположенная в самом начале линейки, перед фотокамерами Nikon Z 7 и Z 6, фотокамера Nikon Z 5 предназначена для тех, кто хочет начать изучение мира полнокадровой фотосъемки. Резких изображений с потрясающим динамическим диапазоном можно добиться даже при высоких значениях ISO, благодаря полнокадровой 24,3-мегапиксельной КМОП-матрице, которая в полной мере использует возможности сверхширокого байонета Z. 273-точечная система гибридной АФ от Nikon обеспечивает резкость изображения по всему кадру, а тот же электронный видоискатель, что и у моделей Z 6 и Z 7, позволяет видеть все предельно четко. Двойные гнезда для карт памяти обеспечивают удобное хранение. Фотокамера удобна в обращении благодаря зарекомендовавшей себя эргономичной конструкции Nikon Z, среди особенностей которой – удобный глубокий хват фотокамеры. Эту фотокамеру можно также подключить к источнику питания через USB.

Nikon Z 5

Фотокамера Nikon Z 5 совместима со всеми объективами NIKKOR Z, будь то зум-телеобъективы или широкоугольные объективы с постоянным фокусным расстоянием. В базовый комплект фотокамеры входит сверхпортативный NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3. Фотокамера Nikon Z 5 полностью совместима с переходником байонета FTZ, что позволяет использовать объективы NIKKOR с байонетом F без снижения качества изображения.

Линейка NIKKOR Z компании Nikon будет пополняться новыми объективами. NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S планируется анонсировать позже в 2020 г.

Список характеристик Nikon Z 5 включает сверхширокий байонет Z, процессор EXPEED 6, полнокадровую 24,3-мегапиксельную КМОП-матрицу с диапазоном чувствительности от 100 до 51 200 единиц ISO. В базовый комплект фотокамеры Z 5 входит объектив NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3, охватывающий диапазон фокусных расстояний от 24 до 50 мм и позволяющий использовать фильтры 52 мм. Стекло ED и асферические элементы объектива обеспечивают минимальный уровень искажений во всем диапазоне зуммирования. Постоянное минимальное расстояние фокусировки составляет 0,35 м во всем диапазоне зуммирования. Также у объектива есть настраиваемое кольцо управления: его можно использовать для контроля диафрагмы, коррекции экспозиции или регулировки ISO.