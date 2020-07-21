Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Новая полнокадровая беззеркальная фотокамера Nikon Z 5 и объектив Nikkor Z 24-50mm F/4-6.3

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания Nikon представила новую полнокадровую фотокамеру начального уровня Z 5 из семейства Nikon Z. Вместе с фотокамерой она представила портативный объектив NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3.

Расположенная в самом начале линейки, перед фотокамерами Nikon Z 7 и Z 6, фотокамера Nikon Z 5 предназначена для тех, кто хочет начать изучение мира полнокадровой фотосъемки. Резких изображений с потрясающим динамическим диапазоном можно добиться даже при высоких значениях ISO, благодаря полнокадровой 24,3-мегапиксельной КМОП-матрице, которая в полной мере использует возможности сверхширокого байонета Z. 273-точечная система гибридной АФ от Nikon обеспечивает резкость изображения по всему кадру, а тот же электронный видоискатель, что и у моделей Z 6 и Z 7, позволяет видеть все предельно четко. Двойные гнезда для карт памяти обеспечивают удобное хранение. Фотокамера удобна в обращении благодаря зарекомендовавшей себя эргономичной конструкции Nikon Z, среди особенностей которой – удобный глубокий хват фотокамеры. Эту фотокамеру можно также подключить к источнику питания через USB.

nik600.jpg

Nikon Z 5

Фотокамера Nikon Z 5 совместима со всеми объективами NIKKOR Z, будь то зум-телеобъективы или широкоугольные объективы с постоянным фокусным расстоянием. В базовый комплект фотокамеры входит сверхпортативный NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3. Фотокамера Nikon Z 5 полностью совместима с переходником байонета FTZ, что позволяет использовать объективы NIKKOR с байонетом F без снижения качества изображения.

Линейка NIKKOR Z компании Nikon будет пополняться новыми объективами. NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S планируется анонсировать позже в 2020 г.

Список характеристик Nikon Z 5 включает сверхширокий байонет Z, процессор EXPEED 6, полнокадровую 24,3-мегапиксельную КМОП-матрицу с диапазоном чувствительности от 100 до 51 200 единиц ISO. В базовый комплект фотокамеры Z 5 входит объектив NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3, охватывающий диапазон фокусных расстояний от 24 до 50 мм и позволяющий использовать фильтры 52 мм. Стекло ED и асферические элементы объектива обеспечивают минимальный уровень искажений во всем диапазоне зуммирования. Постоянное минимальное расстояние фокусировки составляет 0,35 м во всем диапазоне зуммирования. Также у объектива есть настраиваемое кольцо управления: его можно использовать для контроля диафрагмы, коррекции экспозиции или регулировки ISO.

Другие материалы рубрики

Москва строит систему слежки за пассажирами метро за 1,4 млрд

Pornhub помогает малому бизнесу подняться

«Лаборатория Касперского» стала крупнейшим акционером «Моего офиса»

Microsoft пишет «новую операционную систему». Какой она будет

«Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана

Intel больше не лидер. Крупнейшим в мире производителем процессоров стала TSMC

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи?

Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM

Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж

Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях

Показать еще

Наука

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live