Получите все материалы CNews по ключевому слову
Фотокамеры Автофокус Автофокусировка
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|28.09.2022
|
Нужен ли PDAF в камере смартфона
Фазовый автофокус или PDAF пришел в смартфоны от зеркальных камер, где он неплохо показал себя. Снача
|01.03.2022
|
Старт продаж смартфонов Vivo V23 и V23e в России
объявляет о старте продаж новой серии смартфонов V23. Модели с 50 МП двойной фронтальной камерой с автофокусом и корпусом из фотохромного стекла поступают в продажу 1 марта 2022 г. Об этом CNe
|15.02.2022
|
Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России
а позволяет сохранить четкость изображения движущегося в кадре человека, фокусируясь на его глазах. Фокусировка сохраняется на объекте даже если он исчез из кадра, а затем снова появился. Благо
|09.09.2020
|
Лучшие веб-камеры до 5000 рублей: выбор ZOOM
ии. Цена A4Tech PK-910P начинается от 2790 рублей. Немного странным выглядит отказ производителя от автофокуса, который уже присутствует даже в самых бюджетных камерах. У камеры A4Tech PK-910P
|09.09.2019
|
Лучшие камерофоны 2019 года: выбор ZOOM
емки сразу окрестили его лучшим камерофоном года. Его камеру хвалят за точность экспозиции, быстрый автофокус и естественную цветопередачу. Samsung Galaxy Note 10+ также занял первое место в ре
|25.02.2016
|
В Canon EOS 80D улучшили автофокус и режим видеозаписи
апазоне от 100 до 16000 единиц ISO (программно – до 25600 ISO) и записывать видео в разрешении Full HD в прогрессивной развёртке с частотой 60 кадров в секунду. Также заметному обновлению подверглась автофокусная система, которая у Canon EOS 80D базируется на 45 крестообразных фазовых датчиках. Наконец, в Canon EOS 80D нужно отметить более качественный, чем у предшественника, видоискатель,
|20.08.2015
|
Toshiba анонсировала новые КМОП-матрицы с фазовым автофокусом для смартфонов и планшетов
Компания Toshiba Electronics Europe расширила ассортимент высокопроизводительных КМОП-матриц с технологией обратной засветки (BSI) и фазовым автофокусом (PDAF). Как сообщили CNews в Toshiba, матрицы, предназначенные для использования в смартфонах и планшетах, обеспечивают высокоэффективную регистрацию изображений и обладают низким э
|19.11.2014
|
Смартфоны освоят фазовый автофокус
Флагманские смартфоны в следующем году станут снимать ещё лучше, соревнуясь по скорости фокусировки с самими зеркальными камерами. Первыми преимущество инновационной матрицы Exmor R
|29.10.2014
|
Cмартфон Jinga Basco L1 — новый бренд на нашем рынке
Jinga Basco L1 видеороликов При просмотре тестового видеоролика можно отметить быстрое срабатывание автофокуса, но качество самой видеозаписи могло бы быть и получше, на картинке видны артефакт
|20.06.2014
|
Обзор флагманского смартфона LG G3: совершенство в деталях
Гб microSD до 128 Гб 3 Гб ОЗУ 16 Гб microSD до 64 Гб Камеры 2,1+13 Мп Вспышка Стабилизация Лазерный автофокус 2,1+16 Мп Вспышка Автофокус 5+ UltraPixel 4 Мп Вспышка Автофокус 2,2+
|13.02.2014
|
Обзор первой в мире полнокадровой системной камеры Sony Alpha A7
сек. и Вulb Серийная съёмка до 5 кадров/сек. Автофокус Гибридный фазово-контрастный фокус 117 точек фокусировки Дисплей LCD 3’’1230 КПс Интерфейсы USB 2.0 HD-видео HDMI аудио Wi-Fi с NFC разъем
|23.10.2013
|
Fujifilm X-E2 - самый быстрый автофокус
16,3 мегапикселя (4896x3264) и поддерживает рабочий диапазон чувствительности от 200 до 6400 единиц ISO. По утверждению разработчиков, Fujifilm X-E2 обладает самым быстрым среди камер своего класса автофокусом. Принцип его работы – гибридный, фазово-контрастный. Как уже было сказано, аппарат использует ретро-дизайн с характерными для него прямыми формами корпуса и обилием механических эле
|07.01.2013
|
Fujifilm представила камеру со сверхбыстрым автофокусом
ыс. точек. Fujifilm FinePix X20 Вторая новинка - FinePix X20 - также получила новую фазовую систему фокусировки, новую матрицу без сглаживающего фильтра и новый процессор. Разрешение матрицы фо
|15.11.2012
|
Линза из метаматериала: точность фокусировки выросла в разы
из которых слегка искривляет радиоволны. Совместив такие ячейки в достаточном количестве и ориентировав их под точно выверенными углами, ученые и получили сфокусированную волну. Тестирование процесса фокусировки выявило отсутствие ощутимого замедления волны метаматериалом. Эта эффективность в сочетании с высокой точностью фокусировки и небольшой массой линзы (менее чем полкилограмма)
|03.10.2012
|
Sony отобрала у RX1 автофокус
ony Cyber-shot DSC-RX1. По сравнению с выставочным образцом, в итоговом варианте камеры исчез режим автофокуса при съёмке фотоизображений. Также производитель отказался от включения режима след
|04.09.2012
|
Sony NEX-5R: системная камера с Wi-Fi и гибридным автофокусом
EX-5R несет еще одно нововведение: гибридную автофокусную систему, включающую фазовый и контрастный автофокус. Сначала фазовый автофокус определяет расстояние до объекта. Затем активируе
|20.10.2011
|
Создана революционная фотокамера без фокусировки
вия. Она оперирует не пикселями, а лучами света, записывая цвет, интенсивность и направление лучей в каждой точке пространства. Благодаря этому пользователю не нужно фокусироваться на объекте - точку фокусировки можно выбрать на готовом изображении произвольно и менять ее, разглядывая разные участки изображения. Так как у камеры нет системы фокуса, в ней нет электромотора, следовательно, съ
|16.09.2011
|
Ricoh представила фотоаппарат GR Digital IV с улучшенным автофокусом
gital III на более новую – GR Digital IV. В устройстве установлена более быстрая система гибридного автофокуса, новый процессор и улучшенный фильтр. В итоге камера фокусируется в два раза быстр
|24.06.2011
|
Sony сделала фотокамеру SLT-A35 с полупрозрачным зеркалом и непрерывным автофокусом
атрицы в режиме реального времени. От полупрозрачного зеркала свет частично направляется на матрицу автофокуса для осуществления постоянной точной TTL-автофокусировки — преимущество, нехарактер
|14.05.2011
|
Зеркальная фотокамера Canon EOS 60D: любитель с претензией
атрицу, влагозащищённый корпус, увеличенную «скорострельность» и несколько улучшенную оперативность фокусировки фотографам предлагалось переплатить едва ли не вдвое. Понятно, что многие продвин
|26.12.2007
|
Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года
и отличается низкой дисторсией. Скорость съемки хорошая для компакта. Также быстро и точно работает автофокус. Потрясающая серия TZ — компактных камер Panasonic с 10-кратным зумом – получила до
|07.12.2007
|
Самые продаваемые фотокамеры октября
ера снимает 2 кадра – с длинной выдержкой и короткой. Первый для информации о цвете, а второй – для фокусировки. Они комбинируются и получаются качественные снимки. При включении функции Wise S
|05.12.2007
|
Тест топового ультразума Canon S5 IS
жности по работе с освещением объектов в кадре. Сбоку на объективе есть кнопки для включения ручной фокусировки и макрорежима Направив вспышку в потолок, или используя рассеиватель, вы легко см
|04.12.2007
|
Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших
ыключенным следящим автофокусом — до 11 кадров в секунду. Камера снимает до 64 JPEG кадров в серии. Автофокус (система Multi-CAM 3500FX) с 51 датчиком (15 крестовых и 36 горизонтальных), функци
|04.12.2007
|
Фотокомпакт Nikon Coolpix P5100: лучше только зеркалки
авить нужный съемочный параметр. Экспозамер, светочувствительность, размер и качество снимка, режим фокусировки и другие настраиваются после нажатия на кнопку «menu». Колесико управления вместе
|08.10.2007
|
Canon IXUS 950 IS — самый популярный из топовых ультракомпактов
куса пробивается из окна строго по центру фронтальной панели прямо над объективом, при этом система фокусировки традиционно является сильным местом у Canon. В этом фотоаппарате существует два в
|11.09.2007
|
Fujifilm S5800: компактный ультразум с отличной эргономикой
тива у S5800 составляет 38–380мм.) Система фокусировки далека от идеала. Даже при хорошем освещении автофокус не всегда работает уверенно, особенно при больших фокусных расстояниях. Камера имее
|10.08.2007
|
Canon HV20: лучшая бытовая камера 2007 года
а — для нее на камере предусмотрено колесико, находящееся рядом с объективом. Для облегчения ручной фокусировки используется функция FOCUS ASSIST (кнопка на ЖК-экранчике камеры) — при ее включе
|30.07.2007
|
Sony T100: неотразимая внешность и впечатляющие возможности
осьми лиц. Т100 производит фокусировку так, чтобы обеспечить максимальную резкость именно на лицах. Автофокус можно установить и на одно из пяти фиксированных расстояний. Это может оказаться по
|24.07.2007
|
Nikon D40x и Olympus E400: тест-дуэль любительских «зеркалок»
ысокая – вы не пропустите самые динамичные кадры. У Nikon время затемнения видоискателя очень мало, автофокус быстрый и цепкий, скорость выше, чем у Е400. У D40x есть лампа подсветки автофокуса
|06.07.2007
|
Обзор Sony HC7, топовой любительской HDV-камеры
ной режим включается ползунком слева от объектива. Там же расположен миниатюрный цилиндр для ручной фокусировки Кнопка Easy служит для включения режима съемок «без заморочек» с ручными настройк
|04.06.2007
|
Samsung E590: стильный моноблок с 3-Мпикс камерой и автофокусом
изайн обратной стороны устройства ассоциируется с компактной цифровой камерой. Кстати, встроенная камера — одно из наиболее сильных мест Samsung E590, так как ее разрешение составляет 3 Мпикс (с автофокусом). Для удобной панорамной съемки предусмотрен специальный режим с подсказками для стыковки кадров. Более того, в комплекте с телефоном поставляется уникальный портативный штатив. В о
|28.04.2007
|
BenQ T700 — самая тонкая камера с сенсорным дисплеем
стилуса и шкалы расстояний на экране можно сфокусироваться на нужном объекте. Есть еще один способ фокусировки — следящий фокус, использовать его очень удобно для увеличения скорости съемки: п
|24.04.2007
|
Самые популярные фотокамеры: март 2007
– 2 дюйма, 15 сюжетных программ, фирменный набор из четырех функций, улучшающих качество картинки: автофокус с приоритетом лица в кадре; Best Shot Selector – камера снимает несколько снимков,
|24.04.2007
|
Сенсация на рынке любительского видео - Full HD камера JVC HD7
тся в любительских камерах, но пользоваться ручным фокусом обычно крайне неудобно. У HD7 для ручной фокусировки имеется широкое обрезиненное кольцо на объективе – именно такое всегда просят у п
|20.04.2007
|
Взгляни на мир шире
ет установить компенсацию экспозиции и выбрать одну из девяти областей кадра, в которых выполняется фокусировка. Формат изображения можно легко выбрать между широкоэкранным форматом 16:9, «плен
|20.03.2007
|
Самые распространенные ошибки начинающих фотолюбителей
может случайно переключиться в режим макро, может включиться вспышка, когда она совсем не нужна, а автофокус может быть сбит с AF (автоматическая фокусировка) на MF (ручная фокусировка). Если
|15.03.2007
|
Sony R1 vs Canon EOS 400D: что удобнее - зеркалка или компакт?
и тугая, через несколько секунд палец начинает болеть. У R1 есть переключатель режима фокусировки (автофокус, ручной фокус и макро), а кроме него — кнопка, включающая кратковременно автофок
|07.03.2007
|
Камера Kodak P712: отличные снимки даются с трудом
ами вынесены в отдельную графу установок? Джойстик используется для навигации по меню и выбора зоны фокусировки Обычная многокадровая съемка проходит со скоростью 1 кадр в секунду, максимум 8 J
|05.03.2007
|
Дуэль топовых любительских зеркалок: Canon EOS 400D vs Nikon D80
нд без труда устанавливаются все оперативные параметры: выдержка, диафрагма, светочувствительность, фокусировка и т.п. Расположение органов управления у камер различается сильно, но и к тому, и
Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:
|Газаров Артур 77 52
|Лаптева Марина 114 33
|Гордеева Анна 36 28
|Ксенин Алекс 311 26
|Принцевская Людмила 34 22
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 17
|Бровкин Дмитрий 55 13
|Музалев Дмитрий 13 12
|Ерофеева Мария 31 10
|Ширшов Павел 76 8
|Овсянников Денис 23 8
|Mullins Craig - Муллинз Крейг 8 7
|Виноградов Александр 65 7
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
|Rubin Andy - Рубин Энди 63 5
|Попов Алексей 339 5
|Наумов Максим 100 5
|Симонов Игорь 103 5
|Сергеев Иван 74 5
|Москалева Татьяна 73 5
|Набоков Сергей 27 5
|Адров Дмитрий 34 5
|Бушуева Светлана 8 5
|Березкин Григорий 42 4
|Катаев Александр 40 4
|Сорокин Андрей 23 4
|Elop Stephen - Элоп Стивен 156 4
|Милехин Сергей 4 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
|Zhao George - Чжао Джордж 17 3
|Малков Павел 51 3
|Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 3
|Помозов Алексей 88 3
|Губанов Андрей 117 3
|Манцветов Константин 10 3
|Герчук Михаил 88 3
|Пузанов Владимир 14 3
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 3
|Демидов Михаил 134 3
|Фадеев Михаил 57 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.