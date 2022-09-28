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Фотокамеры Автофокус Автофокусировка



28.09.2022 Нужен ли PDAF в камере смартфона

Фазовый автофокус или PDAF пришел в смартфоны от зеркальных камер, где он неплохо показал себя. Снача
01.03.2022 Старт продаж смартфонов Vivo V23 и V23e в России

объявляет о старте продаж новой серии смартфонов V23. Модели с 50 МП двойной фронтальной камерой с автофокусом и корпусом из фотохромного стекла поступают в продажу 1 марта 2022 г. Об этом CNe
15.02.2022 Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России

а позволяет сохранить четкость изображения движущегося в кадре человека, фокусируясь на его глазах. Фокусировка сохраняется на объекте даже если он исчез из кадра, а затем снова появился. Благо
09.09.2020 Лучшие веб-камеры до 5000 рублей: выбор ZOOM

ии. Цена A4Tech PK-910P начинается от 2790 рублей. Немного странным выглядит отказ производителя от автофокуса, который уже присутствует даже в самых бюджетных камерах. У  камеры A4Tech PK-910P
09.09.2019 Лучшие камерофоны 2019 года: выбор ZOOM

емки сразу окрестили его лучшим камерофоном года. Его камеру хвалят за точность экспозиции, быстрый автофокус и естественную цветопередачу. Samsung Galaxy Note 10+ также занял первое место в ре
25.02.2016 В Canon EOS 80D улучшили автофокус и режим видеозаписи

апазоне от 100 до 16000 единиц ISO (программно – до 25600 ISO) и записывать видео в разрешении Full HD в прогрессивной развёртке с частотой 60 кадров в секунду. Также заметному обновлению подверглась автофокусная система, которая у Canon EOS 80D базируется на 45 крестообразных фазовых датчиках. Наконец, в Canon EOS 80D нужно отметить более качественный, чем у предшественника, видоискатель,

20.08.2015 Toshiba анонсировала новые КМОП-матрицы с фазовым автофокусом для смартфонов и планшетов

Компания Toshiba Electronics Europe расширила ассортимент высокопроизводительных КМОП-матриц с технологией обратной засветки (BSI) и фазовым автофокусом (PDAF). Как сообщили CNews в Toshiba, матрицы, предназначенные для использования в смартфонах и планшетах, обеспечивают высокоэффективную регистрацию изображений и обладают низким э
19.11.2014 Смартфоны освоят фазовый автофокус

Флагманские смартфоны в следующем году станут снимать ещё лучше, соревнуясь по скорости фокусировки с самими зеркальными камерами. Первыми преимущество инновационной матрицы Exmor R
29.10.2014 Cмартфон Jinga Basco L1 — новый бренд на нашем рынке

Jinga Basco L1 видеороликов При просмотре тестового видеоролика можно отметить быстрое срабатывание автофокуса, но качество самой видеозаписи могло бы быть и получше, на картинке видны артефакт
20.06.2014 Обзор флагманского смартфона LG G3: совершенство в деталях

Гб microSD до 128 Гб 3 Гб ОЗУ 16 Гб microSD до 64 Гб Камеры 2,1+13 Мп Вспышка Стабилизация Лазерный автофокус 2,1+16 Мп Вспышка Автофокус 5+ UltraPixel 4 Мп Вспышка Автофокус 2,2+
13.02.2014 Обзор первой в мире полнокадровой системной камеры Sony Alpha A7

сек. и Вulb Серийная съёмка до 5 кадров/сек. Автофокус Гибридный фазово-контрастный фокус 117 точек фокусировки Дисплей LCD 3’’1230 КПс Интерфейсы USB 2.0 HD-видео HDMI аудио Wi-Fi с NFC разъем
23.10.2013 Fujifilm X-E2 - самый быстрый автофокус

16,3 мегапикселя (4896x3264) и поддерживает рабочий диапазон чувствительности от 200 до 6400 единиц ISO.  По утверждению разработчиков, Fujifilm X-E2 обладает самым быстрым среди камер своего класса автофокусом. Принцип его работы – гибридный, фазово-контрастный. Как уже было сказано, аппарат использует ретро-дизайн с характерными для него прямыми формами корпуса и обилием механических эле
07.01.2013 Fujifilm представила камеру со сверхбыстрым автофокусом

ыс. точек. Fujifilm FinePix X20 Вторая новинка - FinePix X20 - также получила новую фазовую систему фокусировки, новую матрицу без сглаживающего фильтра и новый процессор. Разрешение матрицы фо
15.11.2012 Линза из метаматериала: точность фокусировки выросла в разы

из которых слегка искривляет радиоволны. Совместив такие ячейки в достаточном количестве и ориентировав их под точно выверенными углами, ученые и получили сфокусированную волну. Тестирование процесса фокусировки выявило отсутствие ощутимого замедления волны метаматериалом. Эта эффективность в сочетании с высокой точностью фокусировки и небольшой массой линзы (менее чем полкилограмма)
03.10.2012 Sony отобрала у RX1 автофокус

ony Cyber-shot DSC-RX1. По сравнению с выставочным образцом, в итоговом варианте камеры исчез режим автофокуса при съёмке фотоизображений. Также производитель отказался от включения режима след
04.09.2012 Sony NEX-5R: системная камера с Wi-Fi и гибридным автофокусом

EX-5R несет еще одно нововведение: гибридную автофокусную систему, включающую фазовый и контрастный автофокус. Сначала фазовый автофокус определяет расстояние до объекта. Затем активируе
20.10.2011 Создана революционная фотокамера без фокусировки

вия. Она оперирует не пикселями, а лучами света, записывая цвет, интенсивность и направление лучей в каждой точке пространства. Благодаря этому пользователю не нужно фокусироваться на объекте - точку фокусировки можно выбрать на готовом изображении произвольно и менять ее, разглядывая разные участки изображения. Так как у камеры нет системы фокуса, в ней нет электромотора, следовательно, съ
16.09.2011 Ricoh представила фотоаппарат GR Digital IV с улучшенным автофокусом

gital III на более новую – GR Digital IV. В устройстве установлена более быстрая система гибридного автофокуса, новый процессор и улучшенный фильтр. В итоге камера фокусируется в два раза быстр
24.06.2011 Sony сделала фотокамеру SLT-A35 с полупрозрачным зеркалом и непрерывным автофокусом

атрицы в режиме реального времени. От полупрозрачного зеркала свет частично направляется на матрицу автофокуса для осуществления постоянной точной TTL-автофокусировки — преимущество, нехарактер
14.05.2011 Зеркальная фотокамера Canon EOS 60D: любитель с претензией

атрицу, влагозащищённый корпус, увеличенную «скорострельность» и несколько улучшенную оперативность фокусировки фотографам предлагалось переплатить едва ли не вдвое. Понятно, что многие продвин
26.12.2007 Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года

и отличается низкой дисторсией. Скорость съемки хорошая для компакта. Также быстро и точно работает автофокус. Потрясающая серия TZ — компактных камер Panasonic с 10-кратным зумом – получила до
07.12.2007 Самые продаваемые фотокамеры октября

ера снимает 2 кадра – с длинной выдержкой и короткой. Первый для информации о цвете, а второй – для фокусировки. Они комбинируются и получаются качественные снимки. При включении функции Wise S
05.12.2007 Тест топового ультразума Canon S5 IS

жности по работе с освещением объектов в кадре. Сбоку на объективе есть кнопки для включения ручной фокусировки и макрорежима Направив вспышку в потолок, или используя рассеиватель, вы легко см
04.12.2007 Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших

ыключенным следящим автофокусом — до 11 кадров в секунду. Камера снимает до 64 JPEG кадров в серии. Автофокус (система Multi-CAM 3500FX) с 51 датчиком (15 крестовых и 36 горизонтальных), функци
04.12.2007 Фотокомпакт Nikon Coolpix P5100: лучше только зеркалки

авить нужный съемочный параметр. Экспозамер, светочувствительность, размер и качество снимка, режим фокусировки и другие настраиваются после нажатия на кнопку «menu». Колесико управления вместе
11.09.2007 Fujifilm S5800: компактный ультразум с отличной эргономикой

тива у S5800 составляет 38–380мм.) Система фокусировки далека от идеала. Даже при хорошем освещении автофокус не всегда работает уверенно, особенно при больших фокусных расстояниях. Камера имее
10.08.2007 Canon HV20: лучшая бытовая камера 2007 года

а — для нее на камере предусмотрено колесико, находящееся рядом с объективом. Для облегчения ручной фокусировки используется функция FOCUS ASSIST (кнопка на ЖК-экранчике камеры) — при ее включе
30.07.2007 Sony T100: неотразимая внешность и впечатляющие возможности

осьми лиц. Т100 производит фокусировку так, чтобы обеспечить максимальную резкость именно на лицах. Автофокус можно установить и на одно из пяти фиксированных расстояний. Это может оказаться по
24.07.2007 Nikon D40x и Olympus E400: тест-дуэль любительских «зеркалок»

ысокая – вы не пропустите самые динамичные кадры. У Nikon время затемнения видоискателя очень мало, автофокус быстрый и цепкий, скорость выше, чем у Е400. У D40x есть лампа подсветки автофокуса
06.07.2007 Обзор Sony HC7, топовой любительской HDV-камеры

ной режим включается ползунком слева от объектива. Там же расположен миниатюрный цилиндр для ручной фокусировки Кнопка Easy служит для включения режима съемок «без заморочек» с ручными настройк
04.06.2007 Samsung E590: стильный моноблок с 3-Мпикс камерой и автофокусом

изайн обратной стороны устройства ассоциируется с компактной цифровой камерой. Кстати, встроенная камера — одно из наиболее сильных мест Samsung E590, так как ее разрешение составляет 3 Мпикс (с автофокусом). Для удобной панорамной съемки предусмотрен специальный режим с подсказками для стыковки кадров. Более того, в комплекте с телефоном поставляется уникальный портативный штатив. В о
28.04.2007 BenQ T700 — самая тонкая камера с сенсорным дисплеем

стилуса и шкалы расстояний на экране можно сфокусироваться на нужном объекте. Есть еще один способ фокусировки — следящий фокус, использовать его очень удобно для увеличения скорости съемки: п
24.04.2007 Сенсация на рынке любительского видео - Full HD камера JVC HD7

тся в любительских камерах, но пользоваться ручным фокусом обычно крайне неудобно. У HD7 для ручной фокусировки имеется широкое обрезиненное кольцо на объективе – именно такое всегда просят у п
24.04.2007 Самые популярные фотокамеры: март 2007

– 2 дюйма, 15 сюжетных программ, фирменный набор из четырех функций, улучшающих качество картинки: автофокус с приоритетом лица в кадре; Best Shot Selector – камера снимает несколько снимков,

20.04.2007 Взгляни на мир шире

ет установить компенсацию экспозиции и выбрать одну из девяти областей кадра, в которых выполняется фокусировка. Формат изображения можно легко выбрать между широкоэкранным форматом 16:9, «плен
20.03.2007 Самые распространенные ошибки начинающих фотолюбителей

может случайно переключиться в режим макро, может включиться вспышка, когда она совсем не нужна, а автофокус может быть сбит с AF (автоматическая фокусировка) на MF (ручная фокусировка). Если

15.03.2007 Sony R1 vs Canon EOS 400D: что удобнее - зеркалка или компакт?

и тугая, через несколько секунд палец начинает болеть. У R1 есть переключатель режима фокусировки (автофокус, ручной фокус и макро), а кроме него — кнопка, включающая кратковременно автофок
07.03.2007 Камера Kodak P712: отличные снимки даются с трудом

ами вынесены в отдельную графу установок? Джойстик используется для навигации по меню и выбора зоны фокусировки Обычная многокадровая съемка проходит со скоростью 1 кадр в секунду, максимум 8 J
05.03.2007 Дуэль топовых любительских зеркалок: Canon EOS 400D vs Nikon D80

нд без труда устанавливаются все оперативные параметры: выдержка, диафрагма, светочувствительность, фокусировка и т.п. Расположение органов управления у камер различается сильно, но и к тому, и
25.12.2006 Тест топового ультразума Panasonic – Lumix FZ50

м объектива – лампа-индикатор автоспуска. На теле встроенного зума слева есть переключатель режимов фокусировки – AF/ AF-макро/ МF и кнопка Focus для выбора зоны автофокусировки. Над объективом

Публикаций - 2248, упоминаний - 3081

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6497 427
Samsung Electronics 9847 418
Canon 1382 297
Nikon 612 253
Google LLC 11155 222
Apple Inc 11416 200
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6445 188
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5624 188
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 180
HTC Corporation 1495 176
Zoom Int - Zoom Video Communications 1358 164
Ростех - Автоматика Концерн 1536 158
Olympus 467 152
LG Electronics 3557 137
Huawei 3595 136
Leica Camera 252 113
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 110
Microsoft Corporation 23796 101
Qualcomm Technologies 1735 90
Fujifilm - Fuji Photo Film 325 86
ДОК 779 86
Lenovo Motorola 3506 80
4A Games 774 79
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2980 78
Meta Platforms - Facebook 4358 77
Ricoh Pentax 218 73
ASUS - AsusTek Computer Inc 1982 70
Lenovo Group 2205 66
X Corp - Twitter 2760 64
Konica Minolta 392 62
Xiaomi 1388 62
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2442 60
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 554 59
MediaTek 473 54
Yandex - Яндекс 6015 53
Eastman Kodak - Кодак 493 47
Asahi Pentax 122 47
Casio 333 44
Nvidia Corp 3256 43
ZTE Corporation 729 38
Carl Zeiss AG 299 109
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 95
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6339 75
Россети Ленэнерго 2404 49
Связной ГК 1351 37
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1914 32
Евросеть 1402 31
Геометрия НПО 130 29
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 28
Белый Ветер 354 24
Совкомбанк Совесть 271 23
Dixis - Диксис 360 23
Май - Майский чай - российская торговая компания 1069 19
Лента - Сеть розничной торговли 1788 16
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6137 15
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 119 14
Netflix - онлайн-кинотеатр 454 11
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 399 10
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 10
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 160 9
TÜV Rheinland Group 105 9
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 8
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 533 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 981 8
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2554 8
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 8
101Hotels.com 715 7
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 6
Nike 175 6
X5 Group 864 6
Градиент 83 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 700 5
Porsche Design GmbH 23 5
BMW Group 415 5
Техносила - СервисТрейд 241 5
Ferrari NV 154 5
Porsche - Порше Руссланд 97 5
Возрождение - Коммерческий банк 332 5
eBay Inc 1605 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3912 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18533 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2059 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 717 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2915 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9665 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1935 4
МВД РФ Управление К 118 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5381 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2540 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4697 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1635 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1001 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1218 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 866 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 199 2
Президент Российской Федерации 3848 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2811 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1235 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2009 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1277 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3112 2
РНФ - Российский научный фонд 24 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 140 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 1
Правительство Саратовской области 26 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 143 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2439 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 401 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 56 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 707 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 142 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 506 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 199 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 453
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6159 191
4CIO 741 79
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1815 68
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 26
8K Association - Ассоциация 8K 165 10
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 23 9
Symbian Foundation 38 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 53 1
DVD Forum 23 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2613 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 98 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 584 1
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12027 1078
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22000 1073
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2754 987
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19567 964
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8854 962
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5837 877
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4487 801
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11752 758
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12507 739
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TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6232 516
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6604 335
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7033 320
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2472 319
Контрастность 2688 312
Наушники - Headphones 3645 311
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RAW - Формат цифровых файлов изображения 550 288
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6225 277
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Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 639 269
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3019 263
Google Android 12936 583
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4404 456
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1452 273
Apple iPhone - серия смартфонов 6737 204
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 274 169
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 154
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 151
Microsoft Windows 2000 12856 150
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 656 143
Microsoft Windows 14727 140
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 938 136
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 772 130
Samsung Galaxy 1068 129
Canon DIGIC - серия процессоров 199 123
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 479 121
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 229 121
Apple iPhone 6 6299 116
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 101
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 100
Apple iOS 7049 99
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 97
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 91
Google Play - Google Store - Android Market 3046 90
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 574 89
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Samsung Galaxy Note 686 85
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Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 440 81
Google YouTube - Видеохостинг 2498 80
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 725 79
Microsoft Windows BitLocker 1295 77
VK - Mail.ru Одноклассники 1519 77
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 74
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 115 73
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 69
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 337 68
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 478 67
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 67
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 85 66
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 296 66
Газаров Артур 77 51
Лаптева Марина 115 32
Гордеева Анна 36 28
Ксенин Алекс 314 26
Принцевская Людмила 34 22
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 14
Бровкин Дмитрий 56 13
Музалев Дмитрий 13 12
Ерофеева Мария 31 10
Овсянников Денис 23 8
Ширшов Павел 76 8
Виноградов Александр 53 7
Наумов Максим 97 5
Набоков Сергей 28 5
Rubin Andy - Рубин Энди 61 5
Попов Алексей 330 5
Москалева Татьяна 73 5
Симонов Игорь 102 5
Адров Дмитрий 34 5
Сергеев Иван 74 5
Бушуева Светлана 8 5
Березкин Григорий 35 4
Катаев Александр 40 4
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 4
Сорокин Андрей 23 4
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 183 3
Демидов Михаил 133 3
Bond James - Бонд Джеймс 48 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 3
Лопатин Виктор 25 3
Герчук Михаил 87 3
Манцветов Константин 8 3
Фадеев Михаил 56 3
Мамонтова Евгения 6 3
Милехин Сергей 4 3
Евстигнеев Денис 10 3
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 3
Малков Павел 50 3
Малевич Казимир 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 127190 778
Солнце - звезда Солнечной системы 4957 304
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50755 276
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15510 210
Европа 21537 187
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13849 170
Япония 13041 160
Южная Корея - Республика 6358 125
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40349 84
Германия - Федеративная Республика 12206 78
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13096 64
Финляндия - Финляндская Республика 3503 61
Китай - Тайвань 3825 59
Азия - Азиатский регион 5180 47
Франция - Французская Республика 7632 41
Солнечная система - Solar system 2465 40
Земля - планета Солнечной системы 10001 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13433 35
Испания - Каталония - Барселона 719 35
Швеция - Королевство 3549 32
Индия - Республика 5167 28
Канада 4746 27
Италия - Итальянская Республика 4250 24
Испания - Королевство 3627 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15655 21
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 314 20
США - Калифорния - Купертино 254 20
Америка Северная 3126 17
Америка 2167 17
Германия - Берлин 705 16
Украина 7394 15
Луна - спутник Земли 1445 13
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 667 13
Африка - Африканский регион 3324 12
Великобритания - Лондон 2384 11
Нидерланды 3345 11
Казахстан - Республика 5095 11
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Видеокамера - Видеосъёмка 670 250
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21371 213
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 172
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5009 168
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4774 125
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10207 121
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11170 103
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2508 91
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1285 85
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1647 81
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4846 81
Английский язык 6257 70
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 192 64
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5396 56
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25143 55
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Дневной свет - Дневное освещение 134 47
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Фотокамеры - эффект красных глаз 112 43
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Экстремальная ситуация - экстремальные условия 847 40
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2340 39
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15725 39
Зоология - наука о животных 2355 38
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Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 9 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 12 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 210 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 20 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 13 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 9 1
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 7 1
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 28 1
UH - University of Hyogo - Университет Хиого - Nishi-Harima Observatory, NHAO - Астрономическая обсерватория Ниши-Харима 5 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 8 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 8 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 1
VK Образование 9 1
Northeastern Illinois University - Северо-Восточный университет Иллинойса США 3 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 1
Harvard University - Harvard John A. Paulson SEAS - Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences - Гарвардская школа инженерных и прикладных наук 6 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 292 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 749 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11903 71
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 66
Photokina 61 18
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 15
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 13
CeBIT 461 11
День молодёжи - 27 июня 708 9
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2145 7
Фотофорум 48 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 5
Red Dot Design Award 54 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 4
Samsung Unpacked 32 4
iF Design Awards 25 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 2
JD.com 618 Shopping Festival 74 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 160 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1833 2
День знаний - 1 сентября 30 1
MacWorld Expo 35 1
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ERP-Диалоги 3 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
Canon Expo 2 1
IT-Лидер - премия 3 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 1
Международный женский день - 8 марта 284 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 360 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
GITEX Technology Week - Выставка 21 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 687 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 1
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