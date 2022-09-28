Фотокамеры Автофокус Автофокусировка

Нужен ли PDAF в камере смартфона Фазовый автофокус или PDAF пришел в смартфоны от зеркальных камер, где он неплохо показал себя. Снача

Старт продаж смартфонов Vivo V23 и V23e в России объявляет о старте продаж новой серии смартфонов V23. Модели с 50 МП двойной фронтальной камерой с автофокусом и корпусом из фотохромного стекла поступают в продажу 1 марта 2022 г. Об этом CNe

Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России а позволяет сохранить четкость изображения движущегося в кадре человека, фокусируясь на его глазах. Фокусировка сохраняется на объекте даже если он исчез из кадра, а затем снова появился. Благо

Лучшие веб-камеры до 5000 рублей: выбор ZOOM ии. Цена A4Tech PK-910P начинается от 2790 рублей. Немного странным выглядит отказ производителя от автофокуса, который уже присутствует даже в самых бюджетных камерах. У камеры A4Tech PK-910P

Лучшие камерофоны 2019 года: выбор ZOOM емки сразу окрестили его лучшим камерофоном года. Его камеру хвалят за точность экспозиции, быстрый автофокус и естественную цветопередачу. Samsung Galaxy Note 10+ также занял первое место в ре

В Canon EOS 80D улучшили автофокус и режим видеозаписи апазоне от 100 до 16000 единиц ISO (программно – до 25600 ISO) и записывать видео в разрешении Full HD в прогрессивной развёртке с частотой 60 кадров в секунду. Также заметному обновлению подверглась автофокусная система, которая у Canon EOS 80D базируется на 45 крестообразных фазовых датчиках. Наконец, в Canon EOS 80D нужно отметить более качественный, чем у предшественника, видоискатель,

Toshiba анонсировала новые КМОП-матрицы с фазовым автофокусом для смартфонов и планшетов Компания Toshiba Electronics Europe расширила ассортимент высокопроизводительных КМОП-матриц с технологией обратной засветки (BSI) и фазовым автофокусом (PDAF). Как сообщили CNews в Toshiba, матрицы, предназначенные для использования в смартфонах и планшетах, обеспечивают высокоэффективную регистрацию изображений и обладают низким э

Смартфоны освоят фазовый автофокус Флагманские смартфоны в следующем году станут снимать ещё лучше, соревнуясь по скорости фокусировки с самими зеркальными камерами. Первыми преимущество инновационной матрицы Exmor R

Cмартфон Jinga Basco L1 — новый бренд на нашем рынке Jinga Basco L1 видеороликов При просмотре тестового видеоролика можно отметить быстрое срабатывание автофокуса, но качество самой видеозаписи могло бы быть и получше, на картинке видны артефакт

Обзор флагманского смартфона LG G3: совершенство в деталях Гб microSD до 128 Гб 3 Гб ОЗУ 16 Гб microSD до 64 Гб Камеры 2,1+13 Мп Вспышка Стабилизация Лазерный автофокус 2,1+16 Мп Вспышка Автофокус 5+ UltraPixel 4 Мп Вспышка Автофокус 2,2+

Обзор первой в мире полнокадровой системной камеры Sony Alpha A7 сек. и Вulb Серийная съёмка до 5 кадров/сек. Автофокус Гибридный фазово-контрастный фокус 117 точек фокусировки Дисплей LCD 3’’1230 КПс Интерфейсы USB 2.0 HD-видео HDMI аудио Wi-Fi с NFC разъем

Fujifilm X-E2 - самый быстрый автофокус 16,3 мегапикселя (4896x3264) и поддерживает рабочий диапазон чувствительности от 200 до 6400 единиц ISO. По утверждению разработчиков, Fujifilm X-E2 обладает самым быстрым среди камер своего класса автофокусом. Принцип его работы – гибридный, фазово-контрастный. Как уже было сказано, аппарат использует ретро-дизайн с характерными для него прямыми формами корпуса и обилием механических эле

Fujifilm представила камеру со сверхбыстрым автофокусом ыс. точек. Fujifilm FinePix X20 Вторая новинка - FinePix X20 - также получила новую фазовую систему фокусировки, новую матрицу без сглаживающего фильтра и новый процессор. Разрешение матрицы фо

Линза из метаматериала: точность фокусировки выросла в разы из которых слегка искривляет радиоволны. Совместив такие ячейки в достаточном количестве и ориентировав их под точно выверенными углами, ученые и получили сфокусированную волну. Тестирование процесса фокусировки выявило отсутствие ощутимого замедления волны метаматериалом. Эта эффективность в сочетании с высокой точностью фокусировки и небольшой массой линзы (менее чем полкилограмма)

Sony отобрала у RX1 автофокус ony Cyber-shot DSC-RX1. По сравнению с выставочным образцом, в итоговом варианте камеры исчез режим автофокуса при съёмке фотоизображений. Также производитель отказался от включения режима след

Sony NEX-5R: системная камера с Wi-Fi и гибридным автофокусом EX-5R несет еще одно нововведение: гибридную автофокусную систему, включающую фазовый и контрастный автофокус. Сначала фазовый автофокус определяет расстояние до объекта. Затем активируе

Создана революционная фотокамера без фокусировки вия. Она оперирует не пикселями, а лучами света, записывая цвет, интенсивность и направление лучей в каждой точке пространства. Благодаря этому пользователю не нужно фокусироваться на объекте - точку фокусировки можно выбрать на готовом изображении произвольно и менять ее, разглядывая разные участки изображения. Так как у камеры нет системы фокуса, в ней нет электромотора, следовательно, съ

Ricoh представила фотоаппарат GR Digital IV с улучшенным автофокусом gital III на более новую – GR Digital IV. В устройстве установлена более быстрая система гибридного автофокуса, новый процессор и улучшенный фильтр. В итоге камера фокусируется в два раза быстр

Sony сделала фотокамеру SLT-A35 с полупрозрачным зеркалом и непрерывным автофокусом атрицы в режиме реального времени. От полупрозрачного зеркала свет частично направляется на матрицу автофокуса для осуществления постоянной точной TTL-автофокусировки — преимущество, нехарактер

Зеркальная фотокамера Canon EOS 60D: любитель с претензией атрицу, влагозащищённый корпус, увеличенную «скорострельность» и несколько улучшенную оперативность фокусировки фотографам предлагалось переплатить едва ли не вдвое. Понятно, что многие продвин

Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года и отличается низкой дисторсией. Скорость съемки хорошая для компакта. Также быстро и точно работает автофокус. Потрясающая серия TZ — компактных камер Panasonic с 10-кратным зумом – получила до

Самые продаваемые фотокамеры октября ера снимает 2 кадра – с длинной выдержкой и короткой. Первый для информации о цвете, а второй – для фокусировки. Они комбинируются и получаются качественные снимки. При включении функции Wise S

Тест топового ультразума Canon S5 IS жности по работе с освещением объектов в кадре. Сбоку на объективе есть кнопки для включения ручной фокусировки и макрорежима Направив вспышку в потолок, или используя рассеиватель, вы легко см

Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших ыключенным следящим автофокусом — до 11 кадров в секунду. Камера снимает до 64 JPEG кадров в серии. Автофокус (система Multi-CAM 3500FX) с 51 датчиком (15 крестовых и 36 горизонтальных), функци

Фотокомпакт Nikon Coolpix P5100: лучше только зеркалки авить нужный съемочный параметр. Экспозамер, светочувствительность, размер и качество снимка, режим фокусировки и другие настраиваются после нажатия на кнопку «menu». Колесико управления вместе

Canon IXUS 950 IS — самый популярный из топовых ультракомпактов куса пробивается из окна строго по центру фронтальной панели прямо над объективом, при этом система фокусировки традиционно является сильным местом у Canon. В этом фотоаппарате существует два в

Fujifilm S5800: компактный ультразум с отличной эргономикой тива у S5800 составляет 38–380мм.) Система фокусировки далека от идеала. Даже при хорошем освещении автофокус не всегда работает уверенно, особенно при больших фокусных расстояниях. Камера имее

Canon HV20: лучшая бытовая камера 2007 года а — для нее на камере предусмотрено колесико, находящееся рядом с объективом. Для облегчения ручной фокусировки используется функция FOCUS ASSIST (кнопка на ЖК-экранчике камеры) — при ее включе

Sony T100: неотразимая внешность и впечатляющие возможности осьми лиц. Т100 производит фокусировку так, чтобы обеспечить максимальную резкость именно на лицах. Автофокус можно установить и на одно из пяти фиксированных расстояний. Это может оказаться по

Nikon D40x и Olympus E400: тест-дуэль любительских «зеркалок» ысокая – вы не пропустите самые динамичные кадры. У Nikon время затемнения видоискателя очень мало, автофокус быстрый и цепкий, скорость выше, чем у Е400. У D40x есть лампа подсветки автофокуса

Обзор Sony HC7, топовой любительской HDV-камеры ной режим включается ползунком слева от объектива. Там же расположен миниатюрный цилиндр для ручной фокусировки Кнопка Easy служит для включения режима съемок «без заморочек» с ручными настройк

Samsung E590: стильный моноблок с 3-Мпикс камерой и автофокусом изайн обратной стороны устройства ассоциируется с компактной цифровой камерой. Кстати, встроенная камера — одно из наиболее сильных мест Samsung E590, так как ее разрешение составляет 3 Мпикс (с автофокусом). Для удобной панорамной съемки предусмотрен специальный режим с подсказками для стыковки кадров. Более того, в комплекте с телефоном поставляется уникальный портативный штатив. В о

BenQ T700 — самая тонкая камера с сенсорным дисплеем стилуса и шкалы расстояний на экране можно сфокусироваться на нужном объекте. Есть еще один способ фокусировки — следящий фокус, использовать его очень удобно для увеличения скорости съемки: п

Самые популярные фотокамеры: март 2007 – 2 дюйма, 15 сюжетных программ, фирменный набор из четырех функций, улучшающих качество картинки: автофокус с приоритетом лица в кадре; Best Shot Selector – камера снимает несколько снимков,

Сенсация на рынке любительского видео - Full HD камера JVC HD7 тся в любительских камерах, но пользоваться ручным фокусом обычно крайне неудобно. У HD7 для ручной фокусировки имеется широкое обрезиненное кольцо на объективе – именно такое всегда просят у п

Взгляни на мир шире ет установить компенсацию экспозиции и выбрать одну из девяти областей кадра, в которых выполняется фокусировка. Формат изображения можно легко выбрать между широкоэкранным форматом 16:9, «плен

Самые распространенные ошибки начинающих фотолюбителей может случайно переключиться в режим макро, может включиться вспышка, когда она совсем не нужна, а автофокус может быть сбит с AF (автоматическая фокусировка) на MF (ручная фокусировка). Если

Sony R1 vs Canon EOS 400D: что удобнее - зеркалка или компакт? и тугая, через несколько секунд палец начинает болеть. У R1 есть переключатель режима фокусировки (автофокус, ручной фокус и макро), а кроме него — кнопка, включающая кратковременно автофок

Камера Kodak P712: отличные снимки даются с трудом ами вынесены в отдельную графу установок? Джойстик используется для навигации по меню и выбора зоны фокусировки Обычная многокадровая съемка проходит со скоростью 1 кадр в секунду, максимум 8 J