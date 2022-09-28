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Фотокамеры Автофокус Автофокусировка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.09.2022 Нужен ли PDAF в камере смартфона

Фазовый автофокус или PDAF пришел в смартфоны от зеркальных камер, где он неплохо показал себя. Снача
01.03.2022 Старт продаж смартфонов Vivo V23 и V23e в России

объявляет о старте продаж новой серии смартфонов V23. Модели с 50 МП двойной фронтальной камерой с автофокусом и корпусом из фотохромного стекла поступают в продажу 1 марта 2022 г. Об этом CNe
15.02.2022 Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России

а позволяет сохранить четкость изображения движущегося в кадре человека, фокусируясь на его глазах. Фокусировка сохраняется на объекте даже если он исчез из кадра, а затем снова появился. Благо
09.09.2020 Лучшие веб-камеры до 5000 рублей: выбор ZOOM

ии. Цена A4Tech PK-910P начинается от 2790 рублей. Немного странным выглядит отказ производителя от автофокуса, который уже присутствует даже в самых бюджетных камерах. У  камеры A4Tech PK-910P
09.09.2019 Лучшие камерофоны 2019 года: выбор ZOOM

емки сразу окрестили его лучшим камерофоном года. Его камеру хвалят за точность экспозиции, быстрый автофокус и естественную цветопередачу. Samsung Galaxy Note 10+ также занял первое место в ре
25.02.2016 В Canon EOS 80D улучшили автофокус и режим видеозаписи

апазоне от 100 до 16000 единиц ISO (программно – до 25600 ISO) и записывать видео в разрешении Full HD в прогрессивной развёртке с частотой 60 кадров в секунду. Также заметному обновлению подверглась автофокусная система, которая у Canon EOS 80D базируется на 45 крестообразных фазовых датчиках. Наконец, в Canon EOS 80D нужно отметить более качественный, чем у предшественника, видоискатель,

20.08.2015 Toshiba анонсировала новые КМОП-матрицы с фазовым автофокусом для смартфонов и планшетов

Компания Toshiba Electronics Europe расширила ассортимент высокопроизводительных КМОП-матриц с технологией обратной засветки (BSI) и фазовым автофокусом (PDAF). Как сообщили CNews в Toshiba, матрицы, предназначенные для использования в смартфонах и планшетах, обеспечивают высокоэффективную регистрацию изображений и обладают низким э
19.11.2014 Смартфоны освоят фазовый автофокус

Флагманские смартфоны в следующем году станут снимать ещё лучше, соревнуясь по скорости фокусировки с самими зеркальными камерами. Первыми преимущество инновационной матрицы Exmor R
29.10.2014 Cмартфон Jinga Basco L1 — новый бренд на нашем рынке

Jinga Basco L1 видеороликов При просмотре тестового видеоролика можно отметить быстрое срабатывание автофокуса, но качество самой видеозаписи могло бы быть и получше, на картинке видны артефакт
20.06.2014 Обзор флагманского смартфона LG G3: совершенство в деталях

Гб microSD до 128 Гб 3 Гб ОЗУ 16 Гб microSD до 64 Гб Камеры 2,1+13 Мп Вспышка Стабилизация Лазерный автофокус 2,1+16 Мп Вспышка Автофокус 5+ UltraPixel 4 Мп Вспышка Автофокус 2,2+
13.02.2014 Обзор первой в мире полнокадровой системной камеры Sony Alpha A7

сек. и Вulb Серийная съёмка до 5 кадров/сек. Автофокус Гибридный фазово-контрастный фокус 117 точек фокусировки Дисплей LCD 3’’1230 КПс Интерфейсы USB 2.0 HD-видео HDMI аудио Wi-Fi с NFC разъем
23.10.2013 Fujifilm X-E2 - самый быстрый автофокус

16,3 мегапикселя (4896x3264) и поддерживает рабочий диапазон чувствительности от 200 до 6400 единиц ISO.  По утверждению разработчиков, Fujifilm X-E2 обладает самым быстрым среди камер своего класса автофокусом. Принцип его работы – гибридный, фазово-контрастный. Как уже было сказано, аппарат использует ретро-дизайн с характерными для него прямыми формами корпуса и обилием механических эле
07.01.2013 Fujifilm представила камеру со сверхбыстрым автофокусом

ыс. точек. Fujifilm FinePix X20 Вторая новинка - FinePix X20 - также получила новую фазовую систему фокусировки, новую матрицу без сглаживающего фильтра и новый процессор. Разрешение матрицы фо
15.11.2012 Линза из метаматериала: точность фокусировки выросла в разы

из которых слегка искривляет радиоволны. Совместив такие ячейки в достаточном количестве и ориентировав их под точно выверенными углами, ученые и получили сфокусированную волну. Тестирование процесса фокусировки выявило отсутствие ощутимого замедления волны метаматериалом. Эта эффективность в сочетании с высокой точностью фокусировки и небольшой массой линзы (менее чем полкилограмма)
03.10.2012 Sony отобрала у RX1 автофокус

ony Cyber-shot DSC-RX1. По сравнению с выставочным образцом, в итоговом варианте камеры исчез режим автофокуса при съёмке фотоизображений. Также производитель отказался от включения режима след
04.09.2012 Sony NEX-5R: системная камера с Wi-Fi и гибридным автофокусом

EX-5R несет еще одно нововведение: гибридную автофокусную систему, включающую фазовый и контрастный автофокус. Сначала фазовый автофокус определяет расстояние до объекта. Затем активируе
20.10.2011 Создана революционная фотокамера без фокусировки

вия. Она оперирует не пикселями, а лучами света, записывая цвет, интенсивность и направление лучей в каждой точке пространства. Благодаря этому пользователю не нужно фокусироваться на объекте - точку фокусировки можно выбрать на готовом изображении произвольно и менять ее, разглядывая разные участки изображения. Так как у камеры нет системы фокуса, в ней нет электромотора, следовательно, съ
16.09.2011 Ricoh представила фотоаппарат GR Digital IV с улучшенным автофокусом

gital III на более новую – GR Digital IV. В устройстве установлена более быстрая система гибридного автофокуса, новый процессор и улучшенный фильтр. В итоге камера фокусируется в два раза быстр
24.06.2011 Sony сделала фотокамеру SLT-A35 с полупрозрачным зеркалом и непрерывным автофокусом

атрицы в режиме реального времени. От полупрозрачного зеркала свет частично направляется на матрицу автофокуса для осуществления постоянной точной TTL-автофокусировки — преимущество, нехарактер
14.05.2011 Зеркальная фотокамера Canon EOS 60D: любитель с претензией

атрицу, влагозащищённый корпус, увеличенную «скорострельность» и несколько улучшенную оперативность фокусировки фотографам предлагалось переплатить едва ли не вдвое. Понятно, что многие продвин
26.12.2007 Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года

и отличается низкой дисторсией. Скорость съемки хорошая для компакта. Также быстро и точно работает автофокус. Потрясающая серия TZ — компактных камер Panasonic с 10-кратным зумом – получила до
07.12.2007 Самые продаваемые фотокамеры октября

ера снимает 2 кадра – с длинной выдержкой и короткой. Первый для информации о цвете, а второй – для фокусировки. Они комбинируются и получаются качественные снимки. При включении функции Wise S
05.12.2007 Тест топового ультразума Canon S5 IS

жности по работе с освещением объектов в кадре. Сбоку на объективе есть кнопки для включения ручной фокусировки и макрорежима Направив вспышку в потолок, или используя рассеиватель, вы легко см
04.12.2007 Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших

ыключенным следящим автофокусом — до 11 кадров в секунду. Камера снимает до 64 JPEG кадров в серии. Автофокус (система Multi-CAM 3500FX) с 51 датчиком (15 крестовых и 36 горизонтальных), функци
04.12.2007 Фотокомпакт Nikon Coolpix P5100: лучше только зеркалки

авить нужный съемочный параметр. Экспозамер, светочувствительность, размер и качество снимка, режим фокусировки и другие настраиваются после нажатия на кнопку «menu». Колесико управления вместе
08.10.2007 Canon IXUS 950 IS — самый популярный из топовых ультракомпактов

куса пробивается из окна строго по центру фронтальной панели прямо над объективом, при этом система фокусировки традиционно является сильным местом у Canon. В этом фотоаппарате существует два в
11.09.2007 Fujifilm S5800: компактный ультразум с отличной эргономикой

тива у S5800 составляет 38–380мм.) Система фокусировки далека от идеала. Даже при хорошем освещении автофокус не всегда работает уверенно, особенно при больших фокусных расстояниях. Камера имее
10.08.2007 Canon HV20: лучшая бытовая камера 2007 года

а — для нее на камере предусмотрено колесико, находящееся рядом с объективом. Для облегчения ручной фокусировки используется функция FOCUS ASSIST (кнопка на ЖК-экранчике камеры) — при ее включе
30.07.2007 Sony T100: неотразимая внешность и впечатляющие возможности

осьми лиц. Т100 производит фокусировку так, чтобы обеспечить максимальную резкость именно на лицах. Автофокус можно установить и на одно из пяти фиксированных расстояний. Это может оказаться по
24.07.2007 Nikon D40x и Olympus E400: тест-дуэль любительских «зеркалок»

ысокая – вы не пропустите самые динамичные кадры. У Nikon время затемнения видоискателя очень мало, автофокус быстрый и цепкий, скорость выше, чем у Е400. У D40x есть лампа подсветки автофокуса
06.07.2007 Обзор Sony HC7, топовой любительской HDV-камеры

ной режим включается ползунком слева от объектива. Там же расположен миниатюрный цилиндр для ручной фокусировки Кнопка Easy служит для включения режима съемок «без заморочек» с ручными настройк
04.06.2007 Samsung E590: стильный моноблок с 3-Мпикс камерой и автофокусом

изайн обратной стороны устройства ассоциируется с компактной цифровой камерой. Кстати, встроенная камера — одно из наиболее сильных мест Samsung E590, так как ее разрешение составляет 3 Мпикс (с автофокусом). Для удобной панорамной съемки предусмотрен специальный режим с подсказками для стыковки кадров. Более того, в комплекте с телефоном поставляется уникальный портативный штатив. В о
28.04.2007 BenQ T700 — самая тонкая камера с сенсорным дисплеем

стилуса и шкалы расстояний на экране можно сфокусироваться на нужном объекте. Есть еще один способ фокусировки — следящий фокус, использовать его очень удобно для увеличения скорости съемки: п
24.04.2007 Самые популярные фотокамеры: март 2007

– 2 дюйма, 15 сюжетных программ, фирменный набор из четырех функций, улучшающих качество картинки: автофокус с приоритетом лица в кадре; Best Shot Selector – камера снимает несколько снимков,

24.04.2007 Сенсация на рынке любительского видео - Full HD камера JVC HD7

тся в любительских камерах, но пользоваться ручным фокусом обычно крайне неудобно. У HD7 для ручной фокусировки имеется широкое обрезиненное кольцо на объективе – именно такое всегда просят у п
20.04.2007 Взгляни на мир шире

ет установить компенсацию экспозиции и выбрать одну из девяти областей кадра, в которых выполняется фокусировка. Формат изображения можно легко выбрать между широкоэкранным форматом 16:9, «плен
20.03.2007 Самые распространенные ошибки начинающих фотолюбителей

может случайно переключиться в режим макро, может включиться вспышка, когда она совсем не нужна, а автофокус может быть сбит с AF (автоматическая фокусировка) на MF (ручная фокусировка). Если

15.03.2007 Sony R1 vs Canon EOS 400D: что удобнее - зеркалка или компакт?

и тугая, через несколько секунд палец начинает болеть. У R1 есть переключатель режима фокусировки (автофокус, ручной фокус и макро), а кроме него — кнопка, включающая кратковременно автофок
07.03.2007 Камера Kodak P712: отличные снимки даются с трудом

ами вынесены в отдельную графу установок? Джойстик используется для навигации по меню и выбора зоны фокусировки Обычная многокадровая съемка проходит со скоростью 1 кадр в секунду, максимум 8 J
05.03.2007 Дуэль топовых любительских зеркалок: Canon EOS 400D vs Nikon D80

нд без труда устанавливаются все оперативные параметры: выдержка, диафрагма, светочувствительность, фокусировка и т.п. Расположение органов управления у камер различается сильно, но и к тому, и

Публикаций - 2490, упоминаний - 3454

Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:

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Samsung Electronics 11064 432
Canon 1439 304
Google LLC 12688 263
Nikon 646 257
Apple Inc 13154 210
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 192
Huawei 4676 187
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 182
HTC Corporation 1512 175
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 165
Olympus 475 152
LG Electronics 3735 139
Leica Camera 282 123
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 108
Microsoft Corporation 25775 103
Qualcomm Technologies 1974 93
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 86
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 85
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 83
Lenovo Motorola 3566 82
Acer Group - Acer Inc 2776 81
Meta Platforms - Facebook 4621 79
Xiaomi - Сяоми 2231 78
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 78
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 70
Lenovo Group 2446 69
Yandex - Яндекс 9216 67
X Corp - Twitter 2938 64
MediaTek - Ralink 595 63
Konica Minolta 423 62
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 47
Nvidia Corp 4002 46
Eastman Kodak - Кодак 509 46
Casio 338 44
Intel Corporation 12811 39
ZTE Corporation 800 38
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 38
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 34
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 32
Carl Zeiss AG 307 111
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 57
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 46
Связной ГК 1401 39
Евросеть 1421 31
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 31
Геометрия НПО 165 30
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Совкомбанк Совесть 279 24
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 197
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 26
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 25
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 9
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
Symbian Foundation 38 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Bryan Norris Associates 14 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1225
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1161
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1094
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1077
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 1050
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 935
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 835
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 826
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 803
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 756
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 732
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 671
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 637
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 634
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 618
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 607
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 590
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 587
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 534
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 528
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 462
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 449
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 414
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 408
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 404
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 398
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 371
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 368
Контрастность 3042 368
Наушники - Headphones 4478 362
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 360
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 347
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 320
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 320
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 317
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 315
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 313
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 308
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 307
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 306
Google Android 15243 629
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 537
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 387
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 213
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 193
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 174
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 166
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 163
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 154
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 146
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 143
Microsoft Windows 16882 138
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 138
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 132
Samsung Galaxy 1035 130
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 130
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 128
Canon DIGIC - серия процессоров 199 125
Apple iOS 8583 106
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 104
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 99
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 99
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 98
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 98
Apple iPhone 6 4861 94
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 90
Google YouTube - Видеохостинг 3002 89
Samsung Galaxy Note 702 89
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 88
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 87
Microsoft Windows 2000 8678 86
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 84
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 82
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 80
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 78
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 77
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 77
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 73
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 71
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 70
Газаров Артур 77 52
Лаптева Марина 114 33
Гордеева Анна 36 28
Ксенин Алекс 311 26
Принцевская Людмила 34 22
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 17
Бровкин Дмитрий 55 13
Музалев Дмитрий 13 12
Ерофеева Мария 31 10
Ширшов Павел 76 8
Овсянников Денис 23 8
Mullins Craig - Муллинз Крейг 8 7
Виноградов Александр 65 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
Rubin Andy - Рубин Энди 63 5
Попов Алексей 339 5
Наумов Максим 100 5
Симонов Игорь 103 5
Сергеев Иван 74 5
Москалева Татьяна 73 5
Набоков Сергей 27 5
Адров Дмитрий 34 5
Бушуева Светлана 8 5
Березкин Григорий 42 4
Катаев Александр 40 4
Сорокин Андрей 23 4
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 4
Милехин Сергей 4 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Zhao George - Чжао Джордж 17 3
Малков Павел 51 3
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 3
Помозов Алексей 88 3
Губанов Андрей 117 3
Манцветов Константин 10 3
Герчук Михаил 88 3
Пузанов Владимир 14 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 3
Демидов Михаил 134 3
Фадеев Михаил 57 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 932
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 330
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 283
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 246
Европа 24964 213
Япония 13807 161
Южная Корея - Республика 7052 123
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 91
Германия - Федеративная Республика 13221 85
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 66
Китай - Тайвань 4245 62
Финляндия - Финляндская Республика 3697 60
Азия - Азиатский регион 5920 54
Франция - Французская Республика 8177 46
Солнечная система - Solar system 2569 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 41
Земля - планета Солнечной системы 10865 38
Испания - Каталония - Барселона 752 36
Швеция - Королевство 3782 32
Индия - Bharat 5869 32
Канада 5081 28
Италия - Итальянская Республика 4508 26
Испания - Королевство 3840 24
США - Калифорния - Купертино 281 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 23
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 20
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 20
Америка - Американский регион 2206 19
Украина 7928 16
Германия - Берлин 732 16
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 16
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 15
Африка - Африканский регион 3641 14
Нидерланды 3746 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 13
Сингапур - Республика 1953 13
Казахстан - Республика 6048 12
Великобритания - Лондон 2432 12
Сатурн - Титан (спутник) 533 11
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 491
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 268
Ergonomics - Эргономика 1755 261
Видеокамера - Видеосъёмка 720 253
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 183
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 173
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 156
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 128
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 101
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 99
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 92
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 90
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 87
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 81
Английский язык 7030 77
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 76
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 67
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 59
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 57
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 56
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 53
Дневной свет - Дневное освещение 146 47
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 44
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 43
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 42
Металлы - Золото - Gold 1251 41
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 39
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 32
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Northeastern Illinois University - Северо-Восточный университет Иллинойса США 3 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 13 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
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CeBIT 614 16
Photokina 60 16
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Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 9
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Фотофорум 48 7
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Samsung Unpacked 41 4
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NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
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