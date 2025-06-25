VK Education - VK Образование - ВК Образование

VK Education запускает профориентационную программу в сфере медиа для школьников олучить баллы за выполненные задания. Открытая часть доступна всем желающим в сообществе «Песочница VK Education». Те, кто наберет достаточное количество баллов, получат доступ к закрытой части

VK Education запускает единую программу практики для студентов в 11 российских вузах Программа VK Education Practice позволит 1000 студентов пройти учебную и производственную практику в VK

Опрос VK Education: 80% студентов хотели бы трудоустроиться после практики Аналитики VK Education выяснили, что считают важным студенты при выборе практики и компаний для ее прохождения. На учебной практике студенты ожидают получить рекомендации от компаний (56%), от производст

VK Education открывает набор на бесплатные образовательные программы в ИТ и digital курсы для новичков, углубленные курсы с серьезным отбором, а также программа проектной деятельности VK Education Projects. Среди направлений — искусственный интеллект, машинное обучение, анализ

Работа с ИИ и креативность: VK Education назвала навыки года в 2025 г. Главным профессиональным навыком года студенты назвали — работу с искусственным интеллектом и нейросетями, мягким — креативность. Об этом CNews сообщили представители VK . По данным опроса VK Education, в 2024 г. студенты и выпускники вузов обучались с целью освоить новую профессию и приобрести дополнительные навыки (43%), узнать новое и расширить свой кругозор (34%), добиться бо

VK Education сообщил о росте числа преподавателей из бизнеса в российских вузах ва практики и реальных кейсов от бизнеса, интегрированных в образовательные программы. 12% считают, что количество практики осталось на том же уровне, 6% — уменьшилось. Такие результаты показал опрос VK Education среди представителей 40 российских вузов. Об этом CNews сообщили представители VK. Опрос также показал, что преподаватели из бизнеса чаще всего работают в ИT-сфере (70%), маркетинг

VK Education представила программу развития в программировании для школьников олимпиадам и собеседованиям, а также получить базовые навыки фронтенд- и бэкенд-разработки. Закрепить полученные знания и навыки ребятам поможет участие в олимпиаде «Технокубок» — совместном проекте VK Education с ведущими техническими вузами России. Победители и призеры «Технокубка» получают льготы при поступлении в вузы, включая зачисление без вступительных испытаний. Также расширить сво

VK Education запускает базу учебных проектов для студентов Новая программа VK Education Projects поможет студентам и преподавателям в реализации проектной и учебной дея

VK Education открывает набор на бесплатные образовательные ИT-курсы онлайн-лектории на «VK Видео», асинхронные курсы для новичков, долгосрочные программы для студентов в ведущих вузах страны и углубленные курсы с серьезным отбором. Количество образовательных программ VK Education по сравнению с весенним набором выросло вдвое. Об этом CNews сообщили представители VK. Программы VK Education бесплатны и ориентированы на студентов и начинающих специалист

VK Education познакомит школьников с цифровыми специальностями в лаборатории dreamlab Стартовал набор в dreamlab — бесплатную профориентационную лабораторию VK Education для школьников. Учащиеся 8-11 классов смогут познакомиться с востребованными digital-профессиями и поработать над кейсами от экспертов VK. Обучение начнется 23 сентября 2024 г. и п

Исследование VK Education: для 27% молодежи гибкие навыки важнее технических на старте карьеры ее важными для старта карьеры, входят: коммуникабельность (85%), навыки работы в команде (71%), способность к обучению (66%), стрессоустойчивость (65%), адаптивность и гибкость (60%). Согласно данным VK Education, soft skills помогают молодым людям выстраивать продуктивное взаимодействие с коллегами (81%), делают их более привлекательными кандидатами при отборе на стажировки и вакансии (63%

VK Education познакомит школьников с цифровыми профессиями в онлайн-лагере «ИT-дайвинг» Стартовал набор на бесплатную летнюю профориентационную смену в онлайн-лагере «ИT-дайвинг» от VK Education — она пройдет с 5 по 18 августа 2024 г. Под руководством экспертов VK участники «ИT-дайвинга» попробуют себя в перспективных ИT- и digital-направлениях — машинном обучении, разрабо

ИТМО и VK Education будут готовить кадры для внедрения ИИ в бизнес и промышленность ИТМО и VK Education запускают совместную программу бакалавриата «Инженерия искусственного интеллекта». На ней будут готовить специалистов по внедрению систем искусственного интеллекта в бизнес-процесс

ИТМО и VK Education открывают набор на программу для будущих разработчиков веб-сервисов В Петербурге стартует набор студентов в корпоративную магистратуру «Распределенные веб-сервисы» ― совместная образовательная программа VK Education и Института прикладных компьютерных наук ИТМО. Она рассчитана на подготовку специалистов, отвечающих за работу высоконагруженных систем. Обучение будет проходить в очном формате и

VK Education открывает набор на бесплатные образовательные программы в ИТ и digital разный уровень подготовки. Лучшие студенты программ смогут претендовать на позиции в штате компании или приглашение на стажировку. Об этом CNews сообщили представители VK. Весенний набор на программы VK Education включает в себя три направления: ИТ-курсы, проект Digital Camp по нетехническим специальностям и курс по гибким навыкам. Участников ждет практико-ориентированное обучение, среди фо

4,8 тысяч студентов из 300 вузов и 160 городов: VK подводит итоги стипендиальной программы VK Education объявляет результаты набора на подписку от VK Education — стипендиальную программу для студентов технических специальностей. Обладателями подписки в 2023–2024 учебном году стали 273 студента бакалавриата и специалитета. Всего было подан

VK Education открывает набор в профориентационную лабораторию DreamLab для школьников ся с востребованными цифровыми профессиями. Обучение начнется 6 ноября и пройдет офлайн в девяти российских городах. Об этом CNews сообщили представители VK. DreamLab — профориентационная лаборатория VK Education, где ученики 8—11 классов могут попробовать свои силы в digital-профессиях и поработать над реальными проектами, которые можно будет включить в портфолио. Школьники смогут выбрать

Исследование VK Education и «Профилум»: 53% молодежи планируют развиваться в ИТ ть, ребята с гуманитарным и креативным бэкграундом также могут реализоваться в IT. Мы со своей стороны помогаем студентам бесплатно получать полезные навыки и востребованные специальности на проектах VK Education», — сказала Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK. «Высокий интерес к ИТ и digital-профессиям понятен — это динамичная и интересная сфера, в ко

В новом учебном году VK Education поможет школьникам выбрать востребованную профессию в ИТ равлениям для школьников. Ребятам станут доступны новые профессии в сервисе «Тест-драйв ИТ-профессий», который помогает выбрать подходящее направление для старта карьеры. Вместе с «Билетом в будущее» VK Education также проведет 14 сентября 2023 г. профориентационный марафон для детей, родителей и педагогов со всей страны. Об этом CNews сообщили представители VK. В профориентационном мини-пр

VK Education запускает сервис для проверки грамотности школьников к старту чемпионата сочинений «Своими словами» Открылась регистрация на Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами», который в 2023 г. проходит при поддержке VK Education. К старту состязания на платформе VK Mini Apps запущено мини-приложение, в котором школьники и все желающие могут проверить свою читательскую грамотность. Об этом CNews сообщили пр