VK Education VK Образование ВК Образование
VK Education — образовательные и развивающие проекты VK и инициативы для школьников, студентов, учителей и профессионалов индустрии, которые дают возможность молодежи учиться, строить карьеру и профессионально расти по спектру IT и digital-специальностей. Компания сотрудничает с вузами страны, проводит онлайн-практику, стажировку, образовательные курсы и программы по востребованным направлениям.
СОБЫТИЯ
|25.06.2025
|
VK Education запускает профориентационную программу в сфере медиа для школьников
олучить баллы за выполненные задания. Открытая часть доступна всем желающим в сообществе «Песочница VK Education». Те, кто наберет достаточное количество баллов, получат доступ к закрытой части
|19.05.2025
|
VK Education запускает единую программу практики для студентов в 11 российских вузах
Программа VK Education Practice позволит 1000 студентов пройти учебную и производственную практику в VK
|13.05.2025
|
Опрос VK Education: 80% студентов хотели бы трудоустроиться после практики
Аналитики VK Education выяснили, что считают важным студенты при выборе практики и компаний для ее прохождения. На учебной практике студенты ожидают получить рекомендации от компаний (56%), от производст
|18.02.2025
|
VK Education открывает набор на бесплатные образовательные программы в ИТ и digital
курсы для новичков, углубленные курсы с серьезным отбором, а также программа проектной деятельности VK Education Projects. Среди направлений — искусственный интеллект, машинное обучение, анализ
|17.01.2025
|
Работа с ИИ и креативность: VK Education назвала навыки года
в 2025 г. Главным профессиональным навыком года студенты назвали — работу с искусственным интеллектом и нейросетями, мягким — креативность. Об этом CNews сообщили представители VK . По данным опроса VK Education, в 2024 г. студенты и выпускники вузов обучались с целью освоить новую профессию и приобрести дополнительные навыки (43%), узнать новое и расширить свой кругозор (34%), добиться бо
|05.12.2024
|
VK Education сообщил о росте числа преподавателей из бизнеса в российских вузах
ва практики и реальных кейсов от бизнеса, интегрированных в образовательные программы. 12% считают, что количество практики осталось на том же уровне, 6% — уменьшилось. Такие результаты показал опрос VK Education среди представителей 40 российских вузов. Об этом CNews сообщили представители VK. Опрос также показал, что преподаватели из бизнеса чаще всего работают в ИT-сфере (70%), маркетинг
|02.10.2024
|
VK Education представила программу развития в программировании для школьников
олимпиадам и собеседованиям, а также получить базовые навыки фронтенд- и бэкенд-разработки. Закрепить полученные знания и навыки ребятам поможет участие в олимпиаде «Технокубок» — совместном проекте VK Education с ведущими техническими вузами России. Победители и призеры «Технокубка» получают льготы при поступлении в вузы, включая зачисление без вступительных испытаний. Также расширить сво
|23.09.2024
|
VK Education запускает базу учебных проектов для студентов
Новая программа VK Education Projects поможет студентам и преподавателям в реализации проектной и учебной дея
|22.08.2024
|
VK Education открывает набор на бесплатные образовательные ИT-курсы
онлайн-лектории на «VK Видео», асинхронные курсы для новичков, долгосрочные программы для студентов в ведущих вузах страны и углубленные курсы с серьезным отбором. Количество образовательных программ VK Education по сравнению с весенним набором выросло вдвое. Об этом CNews сообщили представители VK. Программы VK Education бесплатны и ориентированы на студентов и начинающих специалист
|19.08.2024
|
VK Education познакомит школьников с цифровыми специальностями в лаборатории dreamlab
Стартовал набор в dreamlab — бесплатную профориентационную лабораторию VK Education для школьников. Учащиеся 8-11 классов смогут познакомиться с востребованными digital-профессиями и поработать над кейсами от экспертов VK. Обучение начнется 23 сентября 2024 г. и п
|09.08.2024
|
Исследование VK Education: для 27% молодежи гибкие навыки важнее технических на старте карьеры
ее важными для старта карьеры, входят: коммуникабельность (85%), навыки работы в команде (71%), способность к обучению (66%), стрессоустойчивость (65%), адаптивность и гибкость (60%). Согласно данным VK Education, soft skills помогают молодым людям выстраивать продуктивное взаимодействие с коллегами (81%), делают их более привлекательными кандидатами при отборе на стажировки и вакансии (63%
|24.07.2024
|
VK Education познакомит школьников с цифровыми профессиями в онлайн-лагере «ИT-дайвинг»
Стартовал набор на бесплатную летнюю профориентационную смену в онлайн-лагере «ИT-дайвинг» от VK Education — она пройдет с 5 по 18 августа 2024 г. Под руководством экспертов VK участники «ИT-дайвинга» попробуют себя в перспективных ИT- и digital-направлениях — машинном обучении, разрабо
|10.07.2024
|
ИТМО и VK Education будут готовить кадры для внедрения ИИ в бизнес и промышленность
ИТМО и VK Education запускают совместную программу бакалавриата «Инженерия искусственного интеллекта». На ней будут готовить специалистов по внедрению систем искусственного интеллекта в бизнес-процесс
|12.03.2024
|
ИТМО и VK Education открывают набор на программу для будущих разработчиков веб-сервисов
В Петербурге стартует набор студентов в корпоративную магистратуру «Распределенные веб-сервисы» ― совместная образовательная программа VK Education и Института прикладных компьютерных наук ИТМО. Она рассчитана на подготовку специалистов, отвечающих за работу высоконагруженных систем. Обучение будет проходить в очном формате и
|15.02.2024
|
VK Education открывает набор на бесплатные образовательные программы в ИТ и digital
разный уровень подготовки. Лучшие студенты программ смогут претендовать на позиции в штате компании или приглашение на стажировку. Об этом CNews сообщили представители VK. Весенний набор на программы VK Education включает в себя три направления: ИТ-курсы, проект Digital Camp по нетехническим специальностям и курс по гибким навыкам. Участников ждет практико-ориентированное обучение, среди фо
|12.12.2023
|
4,8 тысяч студентов из 300 вузов и 160 городов: VK подводит итоги стипендиальной программы
VK Education объявляет результаты набора на подписку от VK Education — стипендиальную программу для студентов технических специальностей. Обладателями подписки в 2023–2024 учебном году стали 273 студента бакалавриата и специалитета. Всего было подан
|17.10.2023
|
VK Education открывает набор в профориентационную лабораторию DreamLab для школьников
ся с востребованными цифровыми профессиями. Обучение начнется 6 ноября и пройдет офлайн в девяти российских городах. Об этом CNews сообщили представители VK. DreamLab — профориентационная лаборатория VK Education, где ученики 8—11 классов могут попробовать свои силы в digital-профессиях и поработать над реальными проектами, которые можно будет включить в портфолио. Школьники смогут выбрать
|22.09.2023
|
Исследование VK Education и «Профилум»: 53% молодежи планируют развиваться в ИТ
ть, ребята с гуманитарным и креативным бэкграундом также могут реализоваться в IT. Мы со своей стороны помогаем студентам бесплатно получать полезные навыки и востребованные специальности на проектах VK Education», — сказала Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK. «Высокий интерес к ИТ и digital-профессиям понятен — это динамичная и интересная сфера, в ко
|13.09.2023
|
В новом учебном году VK Education поможет школьникам выбрать востребованную профессию в ИТ
равлениям для школьников. Ребятам станут доступны новые профессии в сервисе «Тест-драйв ИТ-профессий», который помогает выбрать подходящее направление для старта карьеры. Вместе с «Билетом в будущее» VK Education также проведет 14 сентября 2023 г. профориентационный марафон для детей, родителей и педагогов со всей страны. Об этом CNews сообщили представители VK. В профориентационном мини-пр
|11.09.2023
|
VK Education запускает сервис для проверки грамотности школьников к старту чемпионата сочинений «Своими словами»
Открылась регистрация на Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами», который в 2023 г. проходит при поддержке VK Education. К старту состязания на платформе VK Mini Apps запущено мини-приложение, в котором школьники и все желающие могут проверить свою читательскую грамотность. Об этом CNews сообщили пр
|27.12.2021
|
Опрос «VK Образования»: 72% российских студентов интересуются стажировками в сфере искусственного интеллекта
Почти три четверти российских студентов хотели бы стажироваться в крупных компаниях и попробовать свои силы в разработке искусственного интеллекта. «VK Образование» провело опрос среди 1236 студентов российских вузов и узнало, насколько сильно им интересно изучение ИИ. Результаты опроса показали, что студентам не хватает университетских зна
