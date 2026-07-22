Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198099
ИКТ 15296
Организации 11724
Ведомства 1509
Ассоциации 1105
Технологии 3586
Системы 27015
Персоны 86364
География 3105
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 895

CUPS Common Unix Printing System

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.07.2026 «Ред Софт» выпустила корректирующие релизы «Ред ОС» версий 8.0.3 и 7.3.7 1
02.10.2024 VK Education представила программу развития в программировании для школьников 1
13.08.2024 На платформе All Cups открылась регистрация на Всероссийскую контрольную «Выходи решать!» 1
04.07.2023 Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту пройдет на платформе All Cups от VK 1
07.04.2023 Российские разработчики назвали самую востребованную мобильную операционную систему 1
26.08.2022 Российские программисты влюбились в Java вопреки всемирной любви к Python. Названы самые востребованные языки в России 1
21.06.2022 VK запускает турнир по программированию искусственного интеллекта Russian AI Cup 1
24.03.2022 Российские разработчики назвали самые «влиятельные» ИТ-специальности 1
23.09.2021 Петербург включает искусственный интеллект 1
05.08.2021 Аналитика All Cups: важнее «удаленки» для российских ИТ-шников только большая зарплата 1
22.07.2021 У голосового помощника «Маруся» появятся новые социальные навыки 1
08.04.2021 Mail.ru выпустила бесплатный онлайн-редактор для программирования на Python, C++, Java и PHP 1
02.12.2020 Tele2 и Ericsson обновили платформу интернета вещей для предприятий 1
27.12.2019 Минтруд развернул по всей стране российский Linux, заставив передраться поставщиков 1
27.02.2019 Cisco представила новые решения для перехода на сети 5G 1
21.02.2019 Huawei и Turkcell построят базовую сеть 5G на основе облачных технологий 1
17.04.2018 Huawei протестировала ядро сети для 5G NSA проекта IMT-2020 (5G) 1
27.02.2017 УК «Вертолеты России» перешла с Windows на Linux 1
09.10.2015 «НТЦ ИТ Роса» обновил серверную ОС Rosa Enterprise Linux Server до версии 6.7 1
16.12.2014 Leorsa Group инвестировала $750 тыс. в мобильное приложение для кофеманов Израиля и США 1
05.12.2013 «Роса» выпустила Rosa Desktop Fresh R2 1
07.09.2012 Успешные разработчики ПО используют Open Source 1
15.10.2009 В Казани откроется крупнейший в Восточной Европе ИТ-парк 1
24.02.2009 «Армада» и «Альт Линукс» выпустили расширенный «Школьный Сервер» 1
27.02.2008 Продукты Mozilla лидируют по числу критических уязвимостей 1
18.10.2005 Novell начинает поставки SUSE Linux 10.0 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

CUPS и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4933 10
VK - Mail.ru Group 3598 4
ИТ1 Группа - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 44 2
Cisco Systems 5364 2
Huawei 4654 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 488 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 444 2
Google LLC 12652 1
ЦРТ Инновации 71 1
EFI - Electronics for Imaging 45 1
Beorg - Биорг 129 1
Roundred - Раунд ред 1 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 1
Upstream 54 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Black Duck Software - SpikeSource 23 1
С-Инновации 45 1
МФТИ - Физтех-Союз НП 8 1
Samsung Electronics 11035 1
Broadcom - VMware 2603 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3331 1
Amazon Inc - Amazon.com 3265 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 1
Microsoft Corporation 25742 1
Apple Inc 13115 1
Meta Platforms - Facebook 4615 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
IBM - International Business Machines Corp 9692 1
9562 1
Microsoft Corporation - GitHub 1067 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3035 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 378 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3089 1
Telegram Group 2921 1
Red Hat 1378 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 506 1
Vodafone Group 1412 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 290 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ЯКласс 69 1
Cisco Systems Capital - Cisco Capital - Сиско Кэпитал СНГ 19 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 1
Skysoft Victory - Скайсофт Виктори 4 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Ростех - Вертолеты России - У-УАЗ - Улан-Удэнский авиационный завод 11 1
Dunkin’ Donuts - Данкин Донатс 3 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 33 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 1
Ростех - Вертолеты России - Роствертол - Ростовский вертолётный производственный комплекс 13 1
Leorsa Group of Companies - Leorsa Innovations - Леорса 2 1
Росохрана ГК 2 1
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Газпром нефть 723 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 1
Superjob - Суперджоб 843 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 341 1
Кировский завод 37 1
Starbucks 91 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3426 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5638 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13739 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 299 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5413 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 348 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Linux Foundation - Free Standards Group 205 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28172 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24307 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33358 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2553 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36014 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27331 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22854 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2531 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22218 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18056 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64779 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7167 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8613 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25491 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12798 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12886 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 888 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 621 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6834 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 909 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6207 2
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 207 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13857 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 631 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2225 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5994 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4766 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12147 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2801 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10726 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5163 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9882 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5267 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10100 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6466 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12832 2
Оцифровка - Digitization 5169 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26052 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2960 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10168 2
Linux OS 11494 7
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 236 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1279 4
Mozilla Firefox - браузер 1944 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 630 3
Apple iOS 8557 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 670 3
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 228 3
C/C++ - Язык программирования 887 2
Google Android 15205 2
Linux KDE Plasma 264 2
Microsoft Windows 16853 2
Oracle Java - язык программирования 3461 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5684 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 279 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 130 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 279 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 2
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 2
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 159 2
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 1
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 23 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 63 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 1
Squid - прокси-сервер 42 1
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 63 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 65 1
Google Station 2 1
Cisco IOS - Cisco IOS-XR Network OS 23 1
Cisco Wi-Fi 5 1
Cisco NCS - Cisco Network Convergence System - серия маршрутизаторов 2 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 1
Cisco Unified Domain Center 1 1
Cisco Ultra Cloud Core 1 1
Cisco Crosswork Cloud 4 1
Cisco Crosswork SON 1 1
Cisco NSO - Cisco Network Services Orchestrator 3 1
Cisco Trusted Platform - Cisco Trusted Security 3 1
Санников Дмитрий 3 3
Новиков Павел 113 2
Телков Алексей 45 1
Турчин Алексей 2 1
Григорьева Людмила 2 1
Казарин Станислав 175 1
Фивинцев Алексей 1 1
Бачевский Сергей 6 1
Пономарева Ольга 6 1
Сокольская Ирина 8 1
Zemlin Jim - Землин Джим 26 1
Чудин Роман 1 1
Якубович Вероника 1 1
Лаврушко Александр 1 1
Горобец Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165492 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54645 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19474 2
Израиль - Иерусалим 109 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19051 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47461 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3435 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13797 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3453 1
Израиль 2851 1
Израиль - Тель-Авив 123 1
США - Нью-Йорк 3177 1
Турция - Турецкая республика 2606 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 532 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33604 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15972 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18085 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5681 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57469 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5749 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3811 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21541 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2304 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6070 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 320 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2108 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3057 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11672 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10846 1
Физика - Physics - область естествознания 2933 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6028 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53267 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6637 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3023 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6154 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3463 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 739 1
Quality of Life - Качество жизни 37 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 682 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4421 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5879 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11593 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3946 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7766 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6705 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3818 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5731 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 666 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27184 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7004 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9098 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 61 1
Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 4 1
Gartner - Гартнер 3655 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 2
Государственный университет просвещения - Просвет - МГОУ - Московский государственный областной университет 8 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1210 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 645 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
VK All Cups 18 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2657 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 396 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще