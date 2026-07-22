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CUPS Common Unix Printing System
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 26, упоминаний - 26
CUPS и организации, системы, технологии, персоны:
|Санников Дмитрий 3 3
|Новиков Павел 113 2
|Телков Алексей 45 1
|Турчин Алексей 2 1
|Григорьева Людмила 2 1
|Казарин Станислав 175 1
|Фивинцев Алексей 1 1
|Бачевский Сергей 6 1
|Пономарева Ольга 6 1
|Сокольская Ирина 8 1
|Zemlin Jim - Землин Джим 26 1
|Чудин Роман 1 1
|Якубович Вероника 1 1
|Лаврушко Александр 1 1
|Горобец Андрей 1 1
|Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 4 1
|Gartner - Гартнер 3655 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.