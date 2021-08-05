Аналитика All Cups: важнее «удаленки» для российских ИТ-шников только большая зарплата

Аналитики платформы для проведения онлайн-соревнований All Cups от Mail.ru Group выяснили, как за последние 1,5 года изменился подход к поиску работы среди ИТ-специалистов. По данным опроса среди 1577 разработчиков из разных регионов России, больше половины соискателей в ИТ в первую очередь смотрят на размер заработной платы, а каждый десятый – престижный бренд работодателя.

Почти половина опрошенных ИТ-специалистов признались, что постоянно рассматривают предложения о вакансиях. Каждый третий Junior-специалист ищет работу на специальных сервисах для размещения вакансий. А каждый четвертый (25,6%) разработчик Middle- и Senior-уровня чаще мониторит вакансии в блогах компаний, где хотел бы получить предложение. Почти 20% ИТ-специалистов ищут работу в социальных сетях (Telegram, Facebook, ВКонтакте). При этом 60% опрошенных отметили, что получают предложения с вакансиями от HR-специалистов не реже одного раза в месяц.

Абсолютное большинство опрошенных (79,6%) отметили, что изменили свой подход к выбору работодателя за прошедшие 1,5 года. Почти каждый четвертый (23,7%) стал чаще обращать внимание на вакансии в других городах. А каждый десятый отмечает престижность бренда компании работодателя как важный фактор при поиске работы. Среди важных параметров идеальной вакансии четверть разработчиков отметили социальный пакет и условия труда (удаленная работа, бонусы и т.д.).

Почти половина опрошенных считает, что важнее «удаленки» может быть только высокая заработная плата. «Но важно, что деньги мотивируют далеко не всех. Среди участников нашего опроса почти 30% признались, что ищут интересные задачи и возможность профессионального развития, – сказал Дмитрий Санников, CTO образовательных проектов Mail.ru Group и руководитель платформы All Cups, – В ИТ вы просто не можете остановиться и не получать новые знания, не тестировать и не проверять себя. Одной из лучших возможностей получить интересные задачи и даже оффер от крупных компаний все чаще становятся не отклики на вакансии, а ИТ-чемпионаты и соревнования».