Китайцы создали чипы, которые генерят видео в 100 раз быстрее ИИ-процессоров Nvidia
Созданный китайскими учеными полностью оптический, работающий на фотонах вместо электронов, ИИ-чип продемонстрировал генеративной способности, по скорости и эффективности превосходящие в сотню раз популярные чипы Nvidia. Правда, полностью заменить традиционные графические процессоры для ИИ он не сможет.
Прорыв китайских ученых
Китайские ученые из Шанхайского университета Цзяотун (Jiao Tong) и университета Цинхуа (Tsinghua) создали полностью оптический чип для искусственного интеллекта (ИИ) LightGen, пишет издание Interesting Engineering.
Разработанный в Китае оптический вычислитель позволяет создавать реалистичные изображения и видео, превосходя более чем в сто раз по скорости и энергоэффективности процессоры лидера в этой области — американской Nvidia.
LightGen содержит более двух млн фотонных «нейронов» и способен выполнять задачи генерации изображений, шумоподавления и обработки 3D-изображений.
Фотоны лучше электронов, но не во всем
Оптические чипы используют фотоны вместо электронов. Они могут выполнять вычисления посредством оптической интерференции, что делает их невероятно быстрыми и сверхэффективными.
LightGen «предоставляет новый способ связать новые архитектуры чипов со сложными задачами ИИ, выполняемыми ежедневно, без снижения производительности и со скоростью и эффективностью на порядки выше, что способствует устойчивому развитию ИИ», цитирует South China Morning Post руководителя команды исследователей Чена Итуна (Chen Yitong).
Чипы на фотонах, к тому же, можно относительно легко изготовить, используя более старые технологические процессы. Например, Accel (ранее разработан в университете Цинхуа, в отличие от LightGen представляет собой гибридный чип, состоящий из фотонных компонентов и аналоговых электронных элементов) может создаваться с использованием технологии Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), при этом обеспечивает производительность 4,6 петафлопс и потребляет ничтожно мало энергии.
Это особенно актуально для крупномасштабных моделей, которые сталкиваются с серьезной нехваткой вычислительной мощности и энергии.
Правда, в отличие от графических процессоров Nvidia, фотонные чипы обладают относительно ограниченной гибкостью, не могут запускать программы, обучать ИИ-модели.
LightGen является самым убедительным на сегодняшний день доказательством того, что фотоника способна создавать настоящий генеративный ИИ, но только в строго ограниченных областях, заявили разработчики.
Китайская замена Nvidia
В США действуют экспортные правила, которые запрещают Китаю получать некоторые полупроводниковые чипы, произведенные с использованием американского оборудования, в том числе передовые чипы искусственного интеллекта, производимые Nvidia и AMD. В России в последние несколько лет компании тоже столкнулись с ограничениями, ростом сроков поставок и отсутствием официальной поддержки оборудования.
В декабре 2025 г. представители МФТИ сообщили CNews, что Институт искусственного интеллекта вуза провел комплексное исследование рынка альтернативных решениям Nvidia ускорителей, включая продукты китайских производителей Moore Threads и MetaX, чтобы оценить их способность обеспечивать полный цикл работы современных ИИ-моделей.
Исследование подтвердило, что альтернативные карты s4000 от Moore Threads и C500 от MetaX могут применяться в широком спектре сценариев без потери функциональности. Тесты продемонстрировали стабильный запуск популярных LLM, корректную работу современных фреймворков и предсказуемую производительность. В отдельных типах вычислений показатели альтернативных карт достигли или превзошли результаты Nvidia A100.