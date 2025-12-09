В США арестовали китайцев за нелегальный вывоз чипов на $160 млн. Они меняли маркировку на придуманный бренд

Сотрудники Министерства юстиций США в декабре 2025 г. задержали двух мужчин, предположительно нарушивших законы экспортного контроля, пытавшихся контрабандой ввезти в Китай чипы с искусственным интеллектом производства Nvidia на сумму не менее $160 млн. В ведомстве утверждают, что эти мужчины организовали контрабандную сеть, которая перед отправкой заменяла маркировку Nvidia на чипах с искусственным интеллектом H100 и H200 на вымышленный бренд. В 2025 г. на территории США действуют ограничения на экспорт в Китай, которые, по заявлению правительства, представляют угрозу национальной безопасности.

Обвинение и арест

Граждан Китая в декабре 2025 г. задержали в США из-за контрабанды чипов Nvidia на сумму не менее $160 млн, пишет Bloomberg. Прокуратура раскрыла схему, по которой H100 и H200 пытались тайно отправлять в Китай, но это произошло на фоне того, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) разрешил Nvidia экспортировать свои чипы H200 в Пекин.

Прокуроры утверждают, что Фаньюэ Гун (Fanyue Gong) в возрасте 43 лет, гражданин Китая, проживающий в Нью-Йорке, и Бенлин Юань (Benling Yuan) в возрасте 58 лет, гражданин Канады китайского происхождения, сговорились с сотрудниками логистической компании из Гонконга и китайской компании, занимающейся технологиями искусственного интеллекта, чтобы обойти экспортный контроль США.

Как полагают сотрудники Министерства юстиций (Минюст) США, что Фаньюэ Гун и его сообщники получали чипы Nvidia через посредников и фиктивных покупателей, а затем ложным образом заявляли, что товары предназначены для клиентов в США, Тайване или Таиланде.

ИИ-чипы отправлялись на несколько складов в США, где их сотрудники снимали маркировку Nvidia и наклеивали ярлыки с названием компании Sandkyan, которую, по мнению прокуроров, не существовало. После этого чипы готовили к экспорту, говорится в обвинительном заключении. В отдельном документе прокуроры утверждают, что Бенлин Юань помогал привлекать и организовывать людей для проверки неправильно маркированных чипов от имени гонконгской логистической компании. Прокуроры оценивают, что схема действовала как минимум с ноября 2023 г.

Оформление экспортной документации

Третий участник схемы, Алан Хао Сюй (Alan Hao Xu) в возрасте 43 лет, и его компания признали себя виновными еще в октябре 2025 г. в контрабанде и незаконном экспорте, проинформировал Минюст США. Он является владельцем компании в техасском Хьюстоне и нескольких складов на территории США. Именно эти помещения использовались для перемаркировки ускорителей Nvidia с целью облегчения контрабанды, как полагает следствие.

Алан Хао Сюй и его компания получили более $50 млн через переводы из Китая для финансирования операций, в рамках которых экспортировались или пытались экспортировать чипы Nvidia на сумму не менее $160 млн.

«Система экспорта является строгой и всеобъемлющей», — заявил представитель Nvidia. «Даже продажи продуктов старого поколения на вторичном рынке подлежат строгому контролю и проверке. Несмотря на то, что миллионы контролируемых графических процессоров используются в предприятиях, домах и школах, мы будем продолжать работать с американским правительством и нашими клиентами, чтобы обеспечить отсутствие контрабанды подержанных товаров».

Реакция посольства

Представитель посольства Китая в Вашингтоне 9 декабря 2025 г. заявил, что китайское правительство требует от своих граждан за рубежом строго соблюдать местные законы и правила, при этом легально защищая законные права и интересы за границей.

Адвокат Бенлина Юаня отказался от комментариев, а представитель Фаньюэ Гуна пока не был установлен.

Запрет на экспорт

В 2022 г. правительство США ввело экспортные ограничения, которые запрещают Китаю получать определенные полупроводниковые чипы, произведенные где-либо в мире с использованием американского оборудования.

В сентябре 2025 г. администрация Трампа расширила список ограничений, автоматически включая дочерние компании, в которых 50% или более принадлежит компании из списка.

Это объявление демонстрирует важность микросхем, которые стали центром растущего соперничества между Пекином и Вашингтоном, о чем информировал CNews. США ужесточили ограничения на экспорт в Китай, который, по их мнению, представляет угрозу национальной безопасности. Эти правила стоили Nvidia и ее конкурентам миллиарды долларов в виде упущенной выручки.

Разрешение Nvidia экспортировать

9 декабря 2025 г. Дональд Трамп сообщил о снятии экспортного контроля с используемых в ИИ-технологии чипов H200 производства компании Nvidia. «Я проинформировал председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина (Xi Jinping) о том, что США позволят Nvidia поставлять свои H200 проверенным клиентам в Китае и других странах на условиях, позволяющих обеспечить сохранение национальной безопасности на высоком уровне. Председатель Си Цзиньпин отреагировал положительно», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. При этом он уточнил, что пользующиеся большим спросом чипы Blackwell и чипы Rubin следующего поколения от Nvidia не являются частью сделки. Трамп также уточнил, что Министерство торговли США завершает работу над деталями и аналогичным подходом для AMD, Intel и других американских компаний-производителей чипов.

В свою очередь руководство Nvidia высоко оценило это решение, сообщив, что оно обеспечивает продуманный баланс, который выгоден для Америки.