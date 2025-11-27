Санкции США нипочем. Китайские ИТ-гиганты начали совершенно законно обучать ИИ на самом современном «железе» в чужих дата-центрах

ЮВА помогает КНР обходить санкции США

Китайские ИТ-гиганты, ведущие разработки в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), научились обходить ограничения США на экспорт передовых ускорителей вычислений. Согласно сообщению газеты Financial Times, несколько крупных компаний из КНР занимаются обучением моделей ИИ за рубежом.

По информации издания, среди компаний, выбравших данную стратегию, интернет-гиганты Alibaba (владеет маркетплейсом Aliexpress) и ByteDance (управляет соцсетью TikTok). Они оба работают над своими новейшими большими языковыми моделями с использованием инфраструктуры дата-центров, расположенных в Юго-Восточной Азии, сообщили Financial Times два осведомленных источника.

Источники утверждают, что спрос на заграничную ИИ-инфраструктуру со стороны китайского бизнеса стабильно растет с апреля 2025 г. Именно тогда администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) ввела ограничения экспорт востребованных ускорителей на основе GPU Nvidia H20, специально разработанного и производимого Nvidia для рынка КНР.

Сингапурские и малазийские дата-центры приютили китайские LLM

За последний год большие языковые модели (LLM) Qwen (Alibaba) и Doubao (ByteDance) приобрели большую популярность, причем не только в Китае, но и во всем мире. Qwen получила широкое распространение благодаря тому, что является открытой моделью, которую можно использовать совершенно бесплатно.

Mathew Schwartz / Unsplash Китайские ИТ-гиганты вновь сумели обойти экспортные ограничения США

Рынок дата-центров в настоящее время бурно развивается в Сингапуре и Малайзии благодаря спросу со стороны китайского бизнеса. Как отмечает Financial Times, многие из ЦОДов, расположенных в этих странах, располагают оборудованием, по своей производительности сопоставимым с инфраструктурой, используемой западными компаниями-лидерами ИИ-отрасли.

По информации издания, нуждающиеся в вычислительных ресурсах для обучения ИИ китайские компании, как правило, заключают договор аренды с владельцем или оператором одного из зарубежных дата-центров, который при этом не является юридическим лицом, зарегистрированным в Китае. Это важное условие, поскольку его соблюдение позволяет обеим сторонам оставаться в правовом поле и не нарушать американские санкции.

Арендованные дата-центры в ЮВА китайские ИТ-гиганты также используют для предоставления облачных услуг иностранным клиентам. Alibaba и ByteDance по-прежнему стремятся к увеличению собственной доли на глобальном рынке облачных услуг.

Неоценимая услуга Трампа

Благодарить за наличие такой лазейки, вероятно, следует администрацию Трампа, которая, как ранее писал CNews, в середине мая 2025 г. отменила норму “AI Diffusion Rule” («Правило распространения ИИ») за день до ее вступления в силу.

Инициатива, одобренная предшественником Трампа Джозефом Байденом (Joseph Biden) в середине января 2025 г., предполагала разделение всех стран мира на три группы с разным уровнем доступа к американским технологиям искусственного интеллекта, в том числе передовым ускорителям вычислений и проприетарным моделям машинного обучения. Китай, как и Россия, должен был оказаться в третьей группе, что означало бы для него фактическое закрытие доступа к ИИ-технологиям.

Игра в кошки-мышки

Китайский бизнес и ранее находил различные пути обхода американских санкций, о которых в конечном счете становилось известно Вашингтону, который впоследствии пытался их перекрыть.

Так, в августе 2024 г. стало известно, что китайские компании без каких-либо проблем пользуются облачным сервисом AWS, принадлежащем американской Amazon.

В январе 2023 г. Бюро промышленности и безопасности США, следящее за соблюдением экспортных ограничений, обнаружило лазейку, которая позволяла китайским компаниям спокойно импортировать высокотехнологичную продукцию – через специальный административный район КНР Макао – на него санкции не распространялись.

В марте 2023 г. Financial Times писала, что попавшие в «черные списки» Минторга США представители высокотехнологичного бизнеса КНР приобретают «запретное» оборудование через посредников, прибегают к его аренде или просто используют его виртуальные версии в частном облаке.

Самостоятельная DeepSeek

Однако же существуют китайские компании в сфере ИИ, которые обходятся исключительно ресурсами, доступными внутри страны. Это, в частности, компания DeepSeek, известная как разработчик больших языковых моделей высокого качества, обучение которых обошлось в сущие копейки по сравнению с западными аналогами. В сентябре 2025 г. DeepSeek объявила, что на обучение LLM R1 она израсходовала лишь $294 тыс.

По данным Financial Times, компания обходится собственной инфраструктурой, которую выстроила заблаговременно. В частности, DeepSeek удалось приобрести крупную партию ускорителей Nvidia до вступления в силу жестких экспортных ограничений со стороны США.

Кроме того, DeepSeek работает в тесном сотрудничестве с местным технологическим гигантом Huawei и другими чипмейкерами. Группа организаций трудится над разработкой ИИ-чипов нового поколения. По данным издания, целая команда инженеров Huawei развернута в штаб-квартире DeepSeek, который находится в Ханчжоу (провинция Чжэцзян).