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Индексная книга CNews*
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U.S. Department of Commerce Министерство торговли США Bureau of Industry and Security, BIS Бюро промышленности и безопасности США

U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США


01.12.2022 Америка перестаралась. Своими ИТ-санкциями она уничтожает не только Китай, но и саму себя 1
15.11.2022 Отчаянный шаг. Выпущены рекордные по скорости HDD, несмотря на агонию этого формата 2
11.11.2022 Месть операторов связи. Бросившего Россию поставщика телеком-оборудования уничтожат в суде 1
08.11.2022 Китайские разработчики специально портят свои передовые чипы, чтобы не попасть под санкции США 2
08.11.2022 Nokia попросила у США разрешения продавать «железо» в Россию 2
27.10.2022 Крупнейший производитель жестких дисков выгоняет тысячи сотрудников. Всему виной Huawei и мировой кризис 2
24.10.2022 Крупнейший производитель флеш-памяти Китая изгоняет американских сотрудников из-за санкций США 2
13.10.2022 США убивают производство китайской флеш-памяти и бьют по российской микроэлектронике 2
10.10.2022 Конец прекрасной эпохи. США закрыли Китаю доступ к чипам для суперкомпьютеров 1
12.09.2022 США ужесточают поставки своих полупроводников в Китай 2
23.08.2022 Разработчик скандальной шпионской программы уволил гендиректора и свыше 100 разработчиков 2
03.08.2022 Хваленый алгоритм защиты от атак квантовых компьютеров бесполезен. Его может обойти древний одноядерный ПК 1
02.08.2022 Китайцы обвинили Microsoft в плагиате и краже технологий антивируса 1
01.08.2022 США готовятся разгромить производство флеш-памяти в Китае. Последствия накроют весь мир 1
01.08.2022 Власти США не дадут производителям процессоров разбогатеть за счет налогоплательщиков 1
06.07.2022 Сооснователи NtechLab покинули компанию 1
27.06.2022 США манипулируют иностранными компаниями. Их отлучат от американских полупроводников за поддержку России 1
03.06.2022 Разработчик российских ARM-процессоров сменил владельца 1
18.05.2022 Китай не спасает. Поставки смартфонов, ноутбуков и телеком-«железа» в Россию рухнули в разы 2
17.05.2022 Huawei и его друзья придумали, как выпускать 5G-смартфоны вопреки санкциям США 1
26.04.2022 Huawei научилась хитро обходить американские санкции, которые мешают выпускать смартфоны 1
20.04.2022 Власти выпустили методичку для МТС, «Билайна», «Мегафона», Tele2 по предельному росту тарифов на мобильную связь 2
01.04.2022 США ввели санкции против «Микрона» и раскрыли тайную сеть поставок в Россию «военного железа» 1
04.03.2022 Autodesk уходит из России 2
03.03.2022 МИФИ спешно возродил старый проект миграции на российское ПО, остановленный без объяснения причин 1
03.03.2022 США разрешили для России смартфоны Samsung и машины Kia и Hyundai 1
25.02.2022 США запретили продажу в Россию телеком-оборудования и электроники. Введены санкции против банков и их ИТ-«дочек» 1
23.02.2022 Глава VK попал под американские санкции из-за своего отца 1
15.12.2021 «Микрон» избежал огромного штрафа за космический проект, сославшись на санкции США и COVID-19 1
25.11.2021 Америка ввела санкции против МФТИ. Под вопросом поставки «железа» и ПО 3
12.11.2021 Из крупнейшего китайского производителя чипов сбежали четверо топ-менеджеров. Они испугались американских санкций 1
11.10.2021 Ntechlab признан лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта 1
12.08.2021 Ntechlab научила камеры распознавать силуэты людей и автомобили 1
04.08.2021 Госдеп США поголовно сидит на устаревшей Windows и пускает в свою секретную сеть кого попало 1
28.07.2021 США пригрозили России и Китаю в ответ на кибератаки настоящей войной 1
26.07.2021 Ученый сел в тюрьму за продажу чипов в Китай. Он чудом избежал срока в 219 лет 1
24.05.2021 Алгоритм распознавания лиц NtechLab признан лучшим в мире 2
15.04.2021 США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei 2
20.02.2021 У Microsoft украли исходный код Azure и Exchange 1
22.01.2021 Трамп напоследок наказал облачным провайдерам США усилить шпионаж за иностранными клиентами 1

Публикаций - 220, упоминаний - 280

U.S. Department of Commerce упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11624 36
Microsoft Corporation 23396 35
Qualcomm Technologies 1692 24
Huawei 3459 24
Cisco Systems 4858 23
Google LLC 10867 19
Dell Technologies - Dell Computer 1918 16
AMD - Advanced Micro Devices 3836 15
Micron Technology - Crucial - Ballistix 331 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 15
NtechLab - НтехЛаб 89 14
Oracle - Sun Microsystems 2206 14
IBM - International Business Machines Corp 9168 13
Apple Inc 11104 12
Oracle Corporation 6271 11
Samsung Electronics 9667 10
Meta Platforms - Facebook 4332 10
Dell EMC 4892 10
РТИ Микрон - Micron 1216 10
ZTE Corporation 719 10
Amazon Inc - Amazon.com 2779 9
Broadcom Inc - Avago Technologies 485 9
HP - Hewlett-Packard 3597 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 8
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2532 8
AT&T Inc 1650 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 7
Verizon - WorldCom 486 7
Verisign 356 7
JDSU - JDS Uniphase 218 6
Lenovo Motorola 3502 6
Adobe Systems 1496 6
Applied Materials 271 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 637 6
Vocord - Вокорд 153 6
3DiVi - Тридиви 10 5
Neurotechnology 6 5
VCognition 6 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 334 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1885 51
Merrill Lynch 433 10
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 8
eBay Inc 1595 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 439 7
Prudential Securities 68 6
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 6
Boeing 987 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 4
Federated Hermes - Federated Investors 57 4
State Street Global Advisors 36 4
Expedia Group 133 4
UBS AG 299 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 535 4
Walt Disney Company 570 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 4
NDF - инвестиционный фонд 6 3
Morgens Waterfall Vintiadis 4 2
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 218 2
Walmart - Wal-Mart Stores 366 2
GM - General Motors 448 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 2
ABN AMRO 67 2
Ford Motor 166 2
Газпром ПАО 1144 2
Priceline.com - online travel agency 139 2
Visa International 1866 2
ПСБ - Промсвязьбанк 727 2
Май - Российская торговая компания 1017 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 63 2
Impulse VC - венчурный фонд 14 2
Expedia - Travelocity 60 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 81 2
Calpine 2 2
Procter&Gamble - P&G 207 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
Prudential Financial 52 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 2
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 35 1
Стройгаз 2 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17685 90
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 26
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 386 20
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 18
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 975 13
Администрация Президента РФ 976 10
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8918 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10301 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 426 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 5
Президент Российской Федерации 3492 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 566 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 5
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 125 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 496 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 4
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1071 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 3
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 18 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 3
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 61 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 150 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3629 2
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 196 2
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 13 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 54
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 20
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 10
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 59 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 43 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 32 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 240 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 246 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
Демократическая политическая партия США 116 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 25
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19124 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21159 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78753 18
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 1980 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19436 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 13079 11
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52552 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17305 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 8
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DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 4
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5617 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 4
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Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6819 3
NtechLab FindFace 39 11
Google Android 12435 11
Microsoft Windows 10 13411 11
Google Play - Google Store - Android Market 2897 9
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 334 8
Google FaceNet 6 4
Microsoft Windows 2693 3
Apple - App Store 2565 3
Huawei Mate - серия смартфонов 294 3
Linux OS 8156 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 3
Huawei MateBook - серия ноутбуков 77 2
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 21 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1741 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 2
Oracle PeopleSoft 381 2
InterActiveCorp Excite@Home 123 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1468 2
Huawei Harmony OS - Harmonica 135 2
Dudack Gail - Дадэк Гэйл 6 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 95 2
Intel x86 - архитектура процессора 1578 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 2
WeChat - Мессенджер 110 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 2
ByteDance TikTok 169 2
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 29 1
Poloniex - криптовалютная биржа 6 1
Vocord FaceControl 38 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 285 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 1
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 383 1
DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 91 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 441 1
Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune - Microsoft Windows Intune 52 1
Sunway TaihuLight 17 1
SAP Ariba 282 1
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 106 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 363 21
Рейман Леонид 1030 6
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 5
Кухаренко Артём 15 5
Исанин Антон 29 4
Никифоров Николай 1172 4
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 4
Xi Jinping - Си Цзиньпин 43 4
Biden Joe - Байден Джо 74 4
Путин Владимир 2696 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 3
Ross Wilbur - Росс Уилбур 4 3
Теленков Андрей 26 2
Bush George - Буш Джордж 305 2
Cerf Vint - Серф Винт 34 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
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Иванов Михаил 79 2
Колесников Андрей 84 2
Граванова Юлия 20 2
Шойгу Сергей 84 1
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Chambers John - Чемберс Джон 118 1
Фишенко Александр 4 1
Wei Miao - Вэй Мяо 4 1
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
Wang Wei - Ванг Вэй 5 1
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Johnson Boris - Джонсон Борис 12 1
Велихов Евгений 30 1
Чутов Олег 11 1
Фролова Наталия 7 1
Бровко Василий 51 1
Минин Александр 6 1
Ливанов Дмитрий 45 1
Альперович Дмитрий 8 1
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Изосимов Александр 193 1
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Кириенко Владимир 129 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49974 178
Россия - РФ - Российская федерация 121506 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14928 47
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12779 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39010 24
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 380 16
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Германия - Федеративная Республика 11762 11
Индия - Республика 5036 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14732 9
Америка 2151 9
Иран - Исламская Республика Иран 997 9
Италия - Итальянская Республика 4211 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1618 7
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 509 7
Южная Корея - Республика 6252 7
США - Калифорния 4659 7
Украина 7215 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13079 6
США - Колумбия - Вашингтон 1217 5
Сингапур - Республика 1619 5
США - Нью-Йорк 2807 5
Россия - СФО - Новосибирск 3664 4
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 78 4
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 80 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2465 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 578 4
США - Техас 967 4
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