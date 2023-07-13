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U.S. Department of Commerce Министерство торговли США Bureau of Industry and Security, BIS Бюро промышленности и безопасности США
СОБЫТИЯ
|13.07.2023
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Китайцы взломали электронную почту чиновников Госдепа и Минторга США
кое заявление Эмили Килкриз (Emily Kilcrease), бывшего сотрудника отдела экономической безопасности Министерства торговли США, цитирует Washington Post. Администрация Байдена предприняла шаги п
|20.04.2023
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Seagate поймали на тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei. Власти США выписали ей штраф в $300 млн
ение требований американских властей обойдется ей в $300 млн – штраф такого размера наложило на нее Министерство торговли США. Впервые о том, что кто-то из трех оставшихся на мировом рынке прои
|14.12.2020
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Взломаны Минфин и Минторг США. Американцы все валят на Россию
названием APT29. В газете уверены, что она каким-то образом связана с российской СВР. Как хакеры взломали министерства По данным агентства Reuters, для проникновения в компьютерные системы Минфина и Минторга США хакеры не использовали тактику атаки непосредственно их компьютеров. Вместо этого они взломали обновления ПО компании SolarWinds, которая обслуживает госзаказчиков, в том числе в и
|24.06.2019
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Новый удар. Китайские суперкомпьютеры лишились комплектующих из США
Пополнение в списке Министерство торговли США добавило в «черный список» несколько китайских компаний и государст
|17.05.2019
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Huawei выступила с заявлением относительно внесения компании в список запрещенных физических и юридических лиц Минторгом США
я сделает все возможное, чтобы максимально смягчить последствия сложившейся ситуации. Напомним, что Министерство торговли США объявило, что внесет Huawei Technologies и ее дочерние компании в с
|05.10.2012
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Российские электронщики объявлены врагами США: 119 имен и компаний
еленоград) http://www.sysvp.ru/ “Видео-Лоджик» Москва (Зеленоград) http://video-logic.ru/ Источник: Министерство торговли США Иностранные компании, попавшие в «черный список» США из-за сотрудни
|30.11.2011
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Facebook договорилась с Федеральной комиссией по торговле США насчет приватности
Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook, в официальном блоге этого сервиса сообщил о заключении соглашения Facebook с Федеральной Комиссией по Торговле США (ФКТ). «Недавно Федеральная Комиссия по Торговле США заключила соглашения с Google и Twitter, которые формируют Новое поколение отраслевых требований в отношении приватности
|09.06.2007
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Комиссия по международной торговле США в сговоре с AT&T?
Запрет Комиссии по международной торговле США на импорт мобильных телефонов с чипами Qualcomm может положительно сказаться на продажах Apple iPhone, сообщают аналитики. Дело в том, что запрет на ввоз коснулся некоторых моделей
|09.10.2006
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Китайские хакеры атакуют Департамент торговли США
Экспортное отделение Департамента торговли США находится под постоянной атакой хакеров из Китая, сообщил на условиях анонимности сотрудник учреждения. Это далеко не первая атака; предыдущие уже вынудили заменить ко
|10.12.2002
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Российская компания заплатит $40 тыс. правительству США
о не повредит бизнесу, так как является лишь формальным завершением дела, тянувшегося столь долго. "Министерство торговли США считает, что "Инфосистемы Джет" участвовали в движении компьютеров,
|06.08.2001
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Компьютерная сеть Департамента Коммерции США беззащитна перед атакой хакеров
В защите компьютерной сети Департамента Коммерции США, которая содержит целый ряд наиболее важных коммерческих тайн Америки, обнаружено несколько "дыр", легко доступных для киберпреступников, сообщает AP со ссылкой на ре
|19.10.2000
|Департамент Коммерции США огласил итоги ежегодного исследования пользователей домашнего интернета
|26.06.2000
|Министерство торговли США агитирует мелких предпринимателей идти в интернет-бизнес
|18.10.1999
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Министерство торговли США повышает импортные пошлины на тайваньские микросхемы DRAM
лаве с Micron Tech. на демпинговую ценовую политику тайваньских компаний. Комиссия по международной торговле США должна вынести свое окончательное решение в течении 45 дней. В частности, соглас
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