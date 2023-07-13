U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США

ение требований американских властей обойдется ей в $300 млн – штраф такого размера наложило на нее Министерство торговли США . Впервые о том, что кто-то из трех оставшихся на мировом рынке прои

Взломаны Минфин и Минторг США. Американцы все валят на Россию названием APT29. В газете уверены, что она каким-то образом связана с российской СВР. Как хакеры взломали министерства По данным агентства Reuters, для проникновения в компьютерные системы Минфина и Минторга США хакеры не использовали тактику атаки непосредственно их компьютеров. Вместо этого они взломали обновления ПО компании SolarWinds, которая обслуживает госзаказчиков, в том числе в и