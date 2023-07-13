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U.S. Department of Commerce Министерство торговли США Bureau of Industry and Security, BIS Бюро промышленности и безопасности США

U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США

СОБЫТИЯ


13.07.2023 Китайцы взломали электронную почту чиновников Госдепа и Минторга США

кое заявление Эмили Килкриз (Emily Kilcrease), бывшего сотрудника отдела экономической безопасности Министерства торговли США, цитирует Washington Post. Администрация Байдена предприняла шаги п
20.04.2023 Seagate поймали на тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei. Власти США выписали ей штраф в $300 млн

ение требований американских властей обойдется ей в $300 млн – штраф такого размера наложило на нее Министерство торговли США. Впервые о том, что кто-то из трех оставшихся на мировом рынке прои
14.12.2020 Взломаны Минфин и Минторг США. Американцы все валят на Россию

названием APT29. В газете уверены, что она каким-то образом связана с российской СВР. Как хакеры взломали министерства По данным агентства Reuters, для проникновения в компьютерные системы Минфина и Минторга США хакеры не использовали тактику атаки непосредственно их компьютеров. Вместо этого они взломали обновления ПО компании SolarWinds, которая обслуживает госзаказчиков, в том числе в и
24.06.2019 Новый удар. Китайские суперкомпьютеры лишились комплектующих из США

Пополнение в списке Министерство торговли США добавило в «черный список» несколько китайских компаний и государст
17.05.2019 Huawei выступила с заявлением относительно внесения компании в список запрещенных физических и юридических лиц Минторгом США

я сделает все возможное, чтобы максимально смягчить последствия сложившейся ситуации. Напомним, что Министерство торговли США объявило, что внесет Huawei Technologies и ее дочерние компании в с
05.10.2012 Российские электронщики объявлены врагами США: 119 имен и компаний

еленоград) http://www.sysvp.ru/ “Видео-Лоджик» Москва (Зеленоград) http://video-logic.ru/ Источник: Министерство торговли США Иностранные компании, попавшие в «черный список» США из-за сотрудни
30.11.2011 Facebook договорилась с Федеральной комиссией по торговле США насчет приватности

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook, в официальном блоге этого сервиса сообщил о заключении соглашения Facebook с Федеральной Комиссией по Торговле США (ФКТ). «Недавно Федеральная Комиссия по Торговле США заключила соглашения с Google и Twitter, которые формируют Новое поколение отраслевых требований в отношении приватности
09.06.2007 Комиссия по международной торговле США в сговоре с AT&T?

Запрет Комиссии по международной торговле США на импорт мобильных телефонов с чипами Qualcomm может положительно сказаться на продажах Apple iPhone, сообщают аналитики. Дело в том, что запрет на ввоз коснулся некоторых моделей
09.10.2006 Китайские хакеры атакуют Департамент торговли США

Экспортное отделение Департамента торговли США находится под постоянной атакой хакеров из Китая, сообщил на условиях анонимности сотрудник учреждения. Это далеко не первая атака; предыдущие уже вынудили заменить ко
10.12.2002 Российская компания заплатит $40 тыс. правительству США

о не повредит бизнесу, так как является лишь формальным завершением дела, тянувшегося столь долго. "Министерство торговли США считает, что "Инфосистемы Джет" участвовали в движении компьютеров,
06.08.2001 Компьютерная сеть Департамента Коммерции США беззащитна перед атакой хакеров

В защите компьютерной сети Департамента Коммерции США, которая содержит целый ряд наиболее важных коммерческих тайн Америки, обнаружено несколько "дыр", легко доступных для киберпреступников, сообщает AP со ссылкой на ре
19.10.2000 Департамент Коммерции США огласил итоги ежегодного исследования пользователей домашнего интернета
26.06.2000 Министерство торговли США агитирует мелких предпринимателей идти в интернет-бизнес
18.10.1999 Министерство торговли США повышает импортные пошлины на тайваньские микросхемы DRAM

лаве с Micron Tech. на демпинговую ценовую политику тайваньских компаний. Комиссия по международной торговле США должна вынести свое окончательное решение в течении 45 дней. В частности, соглас

Публикаций - 439, упоминаний - 594

U.S. Department of Commerce и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4677 87
Intel Corporation 12811 82
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 68
Microsoft Corporation 25775 54
Samsung Electronics 11065 47
Qualcomm Technologies 1974 46
Google LLC 12690 45
Apple Inc 13156 45
AMD - Advanced Micro Devices 4641 44
Nvidia Corp 4002 38
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 38
Cisco Systems 5372 32
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 27
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 24
Dell EMC 5180 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 23
Dell Technologies - Dell Computer 2219 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Amazon Inc - Amazon.com 3277 21
Applied Materials 305 20
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 19
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 17
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 17
Oracle Corporation 7074 17
ZTE Corporation 800 16
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 15
Meta Platforms - Facebook 4621 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 15
Verisign 362 12
Lam Research - Novellus Systems 113 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
AT&T Inc 1726 11
Lenovo Motorola 3566 11
X Corp - Twitter 2938 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 10
Huawei - HiSilicon Technologies 70 10
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 58 10
Alibaba Group 473 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 55
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 52
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 21
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 11
Merrill Lynch 454 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 8
eBay Inc 1640 8
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 6
Walt Disney Company 647 6
Prudential Securities 68 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Boeing 1031 5
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 5
Federated Hermes - Federated Investors 57 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
Expedia Group 136 4
WMG - Warner Music Group 210 4
State Street Global Advisors 36 4
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром ПАО 1493 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Hyundai Motor Company 436 3
Visa International 1993 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Газпром нефть 725 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Транснефть 335 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 3
NDF - инвестиционный фонд 7 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 131
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 91
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 34
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 28
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 24
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 23
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 22
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 20
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 20
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 12
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Судебная власть - Judicial power 2500 11
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 10
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 10
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 9
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 9
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 7
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 6
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 5
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 32
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 12
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 6
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 4
Ассоциация менеджеров 107 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
Демократическая политическая партия США 122 2
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 114
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 89
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 72
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 59
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 19
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 19
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
Google Android 15243 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 18
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 17
NtechLab FindFace 56 15
Huawei Mate - серия смартфонов 453 15
FreePik 1841 14
Microsoft Windows 2000 8678 13
Microsoft Windows 16882 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 11
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 10
Intel x86 - архитектура процессора 2151 10
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 88 8
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 119 7
Apple iOS 8583 7
Реестр добросовестных экспортеров 213 6
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Apple iPad 4011 5
Linux OS 11533 5
Apple - App Store 3109 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 4
Apple iPhone 6 4861 4
Tencent - WeChat - мессенджер 177 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Google Cloud Services 244 4
Google FaceNet 6 4
ByteDance - TikTok 355 4
Samsung Galaxy 1035 3
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
Huawei nova - Серия смартфона 115 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 70
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 52
Raimondo Gina - Раймондо Джина 19 13
Рейман Леонид 1065 9
Кухаренко Артём 18 8
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 8
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