Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

SCMP South China Morning Post



03.01.2025 Китай ввел контрсанкции против 28 компаний из США, включая General Dynamics, Boeing и Lockheed Martin 1
21.11.2024 Создана самая мощная в мире центрифуга. На ней будут заметны эффекты замедления времени и искривления пространства 1
18.10.2024 Китай начал производить роботов-гуманоидов для работы на заводах, чтобы решить проблему нехватки рабочих рук. Видео 1
18.09.2024 Найден способ обнаруживать американские самолеты-невидимки с помощью фундаментальных свойств сети Starlink 1
08.08.2024 Китайские производители чипов на 70% перешли на оборудование местного производства 1
16.07.2024 Китай разработал систему слежения за военными кораблями по всему миру 1
10.07.2024 В Сеть выложены 250 ГБ секретных данных об американских истребителях F-35 и F-15 1
20.05.2024 Создана рельсовая пушка, запускающая снаряд на гиперзвуковой скорости в стратосферу 1
18.04.2024 Как сработали санкции США: Китай превращается в мирового лидера по сверхнужным «зрелым» чипам 1
18.09.2023 Китай победил США в суперкомпьютерной гонке. Но держит это в тайне, опасаясь санкций 1
31.08.2023 В Китае создается замена сверхбыстрой памяти HBM, которую использует в передовых ускорителях Nvidia 1
15.08.2023 В Китае оттепель. Иностранцам разрешат иметь большую долю в VPN-сервисах ради улучшения инвестиционного климата 1
07.08.2023 Китай просчитался по-крупному. Санкции против США внезапно сыграли на руку его сильнейшим конкурентам 1
30.05.2023 Санкции Китая против Micron больно ударили по крупному китайскому производителю SSD 1
27.02.2023 Китай готовит к запуску гигантский космический флот для «уничтожения» Starlink Илона Маска 1
01.09.2022 Парящий в воздухе небесный поезд: все дело в супермощных магнитах 1
24.06.2022 Из-за санкций США Китай создаст новую процессорную архитектуру RISC-X и поделится ей с Россией 1
18.03.2022 Сырье для производства чипов подорожало в 9 раз. На этом заработает Китай 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

SCMP и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4231 5
Samsung Electronics 10254 3
Intel Corporation 12197 3
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 429 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 338 2
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 112 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 125 2
CXMT - ChangXin Memory Technologies 10 2
Western Digital Corporation - WDC 548 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Huawei 3933 1
Lenovo Group 2292 1
ИКС 318 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Huawei - HiSilicon Technologies 59 1
Syntacore 27 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 76 1
Zhaoxin 31 1
Hygon 4 1
THATIC - Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd 5 1
Nvidia Corp 3487 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
Sugon - Dawning Information Industry Company 26 1
Lantern 8 1
Shenzhen Longsys Electronics 2 1
China Satcom - ChinaSat - China Satellite Communications - China Satellite Network Group - China Telecommunications Broadcast Satellite 11 1
Biren Technology 7 1
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 43 1
Varton - CloudBEAR - КЛАУДБЕАР 11 1
Telegram Group 1983 1
Axios Systems - Аксиос Системс 30 1
Applied Materials 293 1
Unitree Robotics 7 1
Unsplash 763 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Ford 411 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Ингаз 6 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Boeing 1009 1
Lockheed Martin 756 1
AeroVironment 18 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 63 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 40 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 635 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 4
DDR - Double data rate 2730 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 891 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
NAND flash memory - флеш-память 626 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 65 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2683 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
ARM64 - Архитектура процессора 535 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 479 1
Wireguard VPN - Коммуникационный протокол шифрования виртуальных частных сетей 21 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 1
FreePik 980 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 179 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
NordVPN 18 1
OpenVPN 68 1
Proton Technologies - ProtonVPN 20 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 37 1
IPVAnish - VPN-сервис 9 1
ExpressVPN 21 1
Hola VPN 9 1
Opera VPN 9 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 426 1
ORNL Frontier - суперкомпьютер 80 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 27 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол - Золотой щит - Golden Shield Project 48 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 116 1
Cloudflare WARP 4 1
VyprVPN 8 1
X-VPN 4 1
Speedify VPN 3 1
KeepSolid VPN Unlimited 3 1
Tachyon VPN 3 1
Terona VPN 2 1
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Discord 116 1
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 35 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Allied Telesis - SwitchBlade 15 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 236 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 144 1
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 73 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
Biden Joe - Байден Джо 127 2
Biden Joseph - Джозеф Байден 58 2
Шадаев Максут 1008 1
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 8 1
Raimondo Gina - Раймондо Джина 18 1
Bell Gordon - Белл Гордон 9 1
Jospeh Biden - Байден Джозеф 10 1
Иванов Иван 17 1
Sullivan Jake - Салливан Джейк 4 1
Кожевников Владимир 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 15
Россия - РФ - Российская федерация 144197 7
Земля - планета Солнечной системы 10374 5
Китай - Пекин - Beijing 1001 5
Южная Корея - Республика 6646 3
Украина 7608 3
Китай - Шанхай 787 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
Китай - Тайвань 3984 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
Нидерланды 3517 2
Азия - Азиатский регион 5528 1
Япония 13282 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Китай - Хубэй - Ухань 60 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Швейцария - Женева 326 1
Китай - Южный Китай 15 1
Китай - Центральный 13 1
Крионин 1 1
Китай - Цзянсу 68 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Китай - Аньхой - Хэфэй 7 1
Филиппины - Республика 564 1
США - Миссисипи 63 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Blacklist - Чёрный список 617 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Число Маха - скорость 55 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 91 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Металлы - Палладий - Palladium 36 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Галлий - Gallium - химический элемент 314 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 127 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
South China Morning Post 56 16
Wikipedia - Википедия 502 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Tom’s Hardware 393 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Gizmodo 130 1
NBC News 182 1
NYT - The New York Times 1054 1
Flight Global 79 1
SpaceNews 72 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Bloomberg 1286 1
TrendForce 113 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 14 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Turing Award - Премия Тьюринга 10 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще