В Сеть выложены 250 ГБ секретных данных об американских истребителях F-35 и F-15

В Сеть попали секретные документы, предположительно содержащие техническую информацию о передовых американских истребителях и других чувствительных системах вооружения США.

Секретные документы военных США попали в сеть

В интернете опубликованы секретные документы к тяжелому американскому истребителю F-15 Eagle: описания американского всепогодного истребителя четвертого поколения, чертежи, инструкции для летчиков и инженеров, отдельные инструкции по управляемому высокоточному оружию. Всего данных более чем на 250 ГБ. Об этом в начале июля 2024 г. сообщает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на телеграм-канал Fighterbomber.

Человек под ником Fighterbomber, представившийся пилотом по имени Иван Иванов, заявил, что получил колоссальный объем военных данных от некой компании. 2 июля Иванов опубликовал часть документов на своем канале, насчитывающем более 500 тыс. подписчиков. На следующий день он загрузил еще больше информации, причем некоторые из файлов до сих пор доступны для скачивания.

Wikipedia F-35 Молния II

«Документацию решила добровольно-принудительно отдать нам одна американская фирма. Сейчас специалисты посмотрят ее степень важности и нужности и если все хорошо, это однозначно тянет на наклейку», - написал FighterBomber в своем телеграм-канале.

По информации Иванова, документацию решила добровольно-принудительно отдать одна американская фирма. Сейчас специалисты посмотрят ее степень важности и нужности и если все хорошо, это однозначно тянет на наклейку.

Среди слитых в интернет документов общее описание самолета, летная инструкция, описание для наземного технического персонала, а также описание и инструкции по применению управляемых бомб Joint Direct Attack Munition (JDAM) - такие применяет Вооруженные силы Украины (ВСУ) против России. В комплекты JDAM-ER на основе системы глобального позиционирования (GPS) входят рули и система наведения. JDAM-ER с GPS-наведением крепится на авиабомбу массой от 226 до 907 кг, а затем при помощи крыльев позволяет ей планировать к цели на расстояние до 72 км. Особенностью российских планирующих бомб, которая отличает их от американских корректируемых боеприпасов JDAM, является расположение корректирующего агрегата.

Как пишет SCMP, документы предназначены для использования в военных структурах США и не должны публиковаться за границей, часть из них строго секретна. Об этом и говорится в сноске с предупреждением в начале каждого файла. Публикация в социальных сетях, судя по всему, нескольких строго секретных документов американской разведки может оказаться лишь началом того, что может оказаться самой серьезной утечкой данных американской разведки за более чем десятилетие. Очевидная утечка послужит поводом для уголовного расследования со стороны Министерства юстиции США, также вопросы могут возникнуть и у Министерства обороны США.

Слитые файлы у Fighterbomber включают в себя широкий спектр секретных материалов: руководства по эксплуатации истребителя семейства малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработанный корпорацией Lockheed Martin в трех вариантах - F-35. Документы, касающиеся американского всепогодного истребителя четвертого поколения F-15 и его модификаций. Информацию о системах вооружения в США и высокоточных ракетах. Данные о тактическом барражирующем боеприпасе, разработанный американской компанией AeroVironment - Switchblade. Особый интерес представляет руководство от компании Boeing размером в 800 стр, последнее издание от 2018 г. Этот документ детально описывает различные системы самолета, процедуры подготовки к полету, действия в чрезвычайных ситуациях и эксплуатационные ограничения.

Китайские эксперты по безопасности заявили, что утекшие в сеть документы по американским F-35 и F-15 выглядят подлинными. Аналитики сомневаются в полезности данной военной информации США, опубликованной российским летчиком под ником Fighterbomber, и призывают китайцев обеспечить безопасность собственных данных. Утечка данных происходит, когда конфиденциальные данные непреднамеренно раскрываются изнутри организации, на это может влиять сильно и коррумпированность военных из разных стран.

Возможные источники утечки

В отчете SCMP говорится, что он утверждает, что получил данные от американской компании. Хотя некоторые данные, переданные через зашифрованный сервис обмена сообщениями, по-видимому, были удалены, но большинство доступно и в настоящее время.

Fighter_bomber Инструкция и описания американского истребителя F-15

В отчете также упоминается директор по маркетингу пекинской компании Rising Information Technology, занимающейся антивирусной и сетевой безопасностью. Согласно отчету SCMP, фирма Rising Information Technology загрузила и изучила данные, предоставленные на телеграм-канале Fighterbomber, а их содержимое смотрится весьма подлинным. В Rising Information Technology выдвинули несколько версий о возможных источниках утечки. Среди них - взлом ИТ-систем военных компаний или действия мошенников, выдающих себя за легитимные организации. Представитель компании, занимающейся сетевой безопасностью, утверждают, что истинную ценность документов, попавших в сеть, могут оценить только сотрудники Министерства обороны России и других государственных военных ведомств, которые имеют четкое представление о том, на что обращать внимание и что у них уже есть в наличии.

Утечка, если она действительно произошла, может подорвать военный потенциал США, поскольку она может раскрыть коммерческие секреты, а также продемонстрировать слабость страны врагам, что действительно является тревожным сигналом.

Непреднамеренное раскрытие изнутри

Это не первый случай, когда сообщения об утечке секретов, связанных с американскими истребителями, попали в заголовки СМИ. По данным Flight Global, в январе 2023 г. на форуме онлайн-игр появились закрытые документы, касающиеся военных самолетов США.

На форуме War Thunder несколько раз публиковали данные об оружии разных стран, в том числе Франции и США. Разработчик связал это с желанием игроков улучшить характеристики техники. По данным игровой студии Axios, поклонники онлайн-игры War Thunder публиковали секретные материалы, касающиеся британских, французских, китайских и американских систем вооружений, с середины 2021 г. Так, один из пользователей разместил на форуме руководство по эксплуатации танка Leclerc, а также он утверждал, что ранее сам управлял машиной.

Мотивация пользователей, которые хотят добиться улучшения характеристик боевой техники, отличается от действий военнослужащего ВВС Национальной гвардии США Джека Тейшейры (Jack Teixeira), обвиняемого в утечке разведданных Министерство обороны США. Тейшейра почти в реальном времени делился информацией об активных боевых действиях. Как писали в The New York Times, молодой человек начал размещать секретные данные в чат-группе в популярном у геймеров мессенджере Discord менее чем через 48 часов после ввода Россией войск на Украину и начале специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 г. В документах речь шла о потерях обеих сторон конфликта, деятельности российских разведывательных служб и оказываемой Украине помощи. Тейшейра утверждал, что это сведения Агентства национальной безопасности США, Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и других ведомств в США. Тейшейра был задержан, ему предъявили обвинения по двум статьям закона о шпионаже - о получении и передаче информации о национальной обороне и получении секретных документов. 22-летний военнослужащий Национальной воздушной гвардии Массачусетса Тейшейра принял сделку со следствием и признал вину. Ему грозит более 16 лет тюремного заключения.