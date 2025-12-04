Axios Systems - Аксиос Системс

Разделы

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 3 000 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 3 000 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 3 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

04.12.2025 Связанный с сыном Трампа производитель редкоземов получил от армии США контракт на $620 миллионов 1
23.10.2025 Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников 1
16.10.2025 Люди во всем мире страшатся развития ИИ. Американцы и итальянцы боятся больше всех 1
Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence 1
07.08.2025 Трамп потребовал уволить гендиректора Intel, который заступил меньше полугода назад 1
24.06.2025 Twitch ухудшил качество трансляций в России. В прошлый раз после этого платформа ушла из страны 1
24.06.2025 Работникам Конгресса США запретили использовать WhatsApp из-за высокого риска утечки данных 1
23.04.2025 В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны 1
09.01.2025 Акции производителей «железа» и ПО для квантовых вычислений рухнули, когда глава Nvidia заявил, что они пригодятся через 15-30 лет 1
11.12.2024 «Инферит Облако» и Axios объявили о совместном продвижении инфраструктурных решений 2
10.07.2024 В Сеть выложены 250 ГБ секретных данных об американских истребителях F-35 и F-15 1
01.04.2024 Члены Конгресса США сами себе запретили пользоваться ИИ-помощником Microsoft Copilot. Его удалят с их ПК 1
17.01.2024 Softline отказалась от британского решения Axios в пользу российского аналога Jira 1
15.03.2022 Музыка на CD возвращается. Впервые за 17 лет продажи компакт-дисков пошли резко вверх 1
14.03.2022 В «китайской Кремниевой долине» карантин. Эксперты желают поставкам «железа» в США «покоиться с миром» 1
04.05.2021 Легендарная Yahoo продается за бесценок 1
11.02.2021 Facebook создаст аналог Clubhouse — стремительно растущей аудиосоцсети «для избранных» 1
17.10.2019 Закрывается крупнейшая в мире площадка веб-форумов. Весь контент будет уничтожен 1
13.08.2019 Tumblr продается: Владельцы загубили сервис и избавляются от него в 50 раз дешевле старой цены 1
27.03.2019 «Русгидро» перешла на отечественную систему поддержки пользователей Naumen Service Desk 1
01.02.2018 К концу года на Mac можно будет запускать приложения для iPhone и iPad 1
26.05.2016 Cloud4Y запустит услугу автоматизации ИТ-процессов и бизнес-процессов в формате SaaS 2
23.05.2016 ITSM-решение assyst от Axios Systems сертифицировано по 16 процессам ITIL 2
08.09.2015 «М.Видео» оптимизировала службу техподдержки сотрудников с помощью «Крок» и «АйДиЭм Лаб» 2
23.12.2014 ITSM в России внедряют в основном провайдеры ИТ-услуг 1
10.11.2014 Крок: С позиции эксплуатации ИТ-сервисов у ITSM просто нет альтернативы 1
22.04.2014 Axios Systems обновил решение для автоматизации ИТ-процессов assyst 2
19.03.2014 Илья Масленкин назначен гендиректором Axios Systems в России и СНГ 2
25.05.2011 Axios Systems и «Ситроникс ИТ» внедрили ITSM-платформу в «Московском банке реконструкции и развития» 2
30.08.2010 Интегратор должен уметь работать в любых условиях 1
04.08.2010 «Аксиос Системс» и «Ситроникс ИТ» автоматизировали свыше 2 тыс. розничных салонов связи МТС 3
14.10.2009 Зачем вашей компании ITSM, или Как обосновать выделение бюджета под проект перед бизнесом 1
10.09.2009 Круглый стол CNews: Зачем вашей компании ITSM 1
06.04.2009 Поможет ли ITSM выжить ИТ-отделам? 3
18.12.2008 «М.Видео» управляет изменениями в ИТ-инфраструктуре с помощью решения assyst 1
20.12.2007 «Крок» предложит клиентам продукты Axios Systems 3
25.05.2007 «Квазар-Микро» ставит на ITSM: партнерство с Axios Systems 2
12.04.2007 «5-55» и Axios Systems договорились о партнерстве 2

Публикаций - 38, упоминаний - 53

Axios Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25236 7
Крок - Croc 1814 7
X Corp - Twitter 2907 6
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 4
Apple Inc 12628 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 3
Meta Platforms - Facebook 4531 3
Yahoo! 3707 3
Automattic 21 3
Google LLC 12255 3
Softline - Софтлайн 3261 3
HP Inc. 5761 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 3
Telegram Group 2571 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 2
ИИ-Технологии 223 2
Квазар-Микро - КМ 163 2
OmniNet - ОмниНет 40 2
Парадигма 160 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Cisco Systems 5222 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
Oracle Corporation 6867 2
Inline Group - Инлайн Груп 101 2
Intel Corporation 12541 2
Sony 6634 2
Amazon Inc - Amazon.com 3132 2
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 66 2
GitHub 963 2
Atlassian 139 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
IonQ 6 1
D-Wave Systems 22 1
АйДиЭм Лаб - IDM Lab 1 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
FrontRange Solutions 19 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 113 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 2
Евросеть 1417 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 1
Караван Megastore ТРЦ 1 1
Сбер - Сбербанк - Алтайский банк 5 1
Volvo Financial Services - Вольво Финанс Сервисес - ВФС Восток 6 1
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 1
AeroVironment 18 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Укрсоцбанк АКБ 19 1
ММКИ - МКМ им. Ильича - Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича 2 1
Apollo Global Management 8 1
Запорожкокс - Запорожский коксохимический завод 1 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-5 - Территориальная генерирующая компания №5 8 1
ПУМБ - Первый украинский международный банк 11 1
Microsoft - LinkedIn 684 1
PornHub 26 1
Tesla Motors 427 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 271 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Связной ГК 1384 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 1
Assist - Ассист 215 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 208 1
Boeing 1017 1
Lockheed Martin 767 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 279 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 68 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 638 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 18
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 834 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 13
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 422 11
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1095 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3410 6
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 187 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2104 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 4
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 496 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 3
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 358 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 3
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 659 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 3
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 441 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2424 2
Стандартизация - Standardization 2240 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1850 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 2
Problem Management - Управление проблемами 70 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 3
Apple iOS 8242 3
WordPress Foundation - WordPress 243 3
Tumblr 43 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 3
HPE Service Manager - HPSM 45 3
Microsoft 365 Copilot 175 2
Apple - App Store 3008 2
Discord 153 2
Apple Music 116 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 871 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 185 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 2
Microsoft Windows 16327 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 2
МТС Коннект - МТС Connect 46 1
Clubhouse - Клабхаус - Социальная сеть на голосовом общении 14 1
Microsoft Windows 11 712 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 24 1
OmniNet - Omnitracker 64 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
Allied Telesis - SwitchBlade 15 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 240 1
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 73 1
Axios Systems - Axios Assyst 2 1
Yahoo! Mail - @yahoo.com 105 1
Сбер - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 43 1
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 37 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 54 1
Meta - Facebook - Instagram Reels - Instagram Stories 17 1
Amazon Music - Amazon MP3 - Amazon Cloud Player 11 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 365 1
Yahoo! Answers 14 1
Yahoo! Groups 12 1
Yahoo! Search 16 1
OpenAI - ChatGPT 521 1
BMC Atrium CMDB - BMC Atrium Dashboards and Analytics - Atrium Configuration Management Database 8 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера - T1 SFERA - T1 - Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility 7 1
Ованесян Георгий 15 5
Масленкин Илья 4 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 4
Артюхов Александр 19 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 2
Рудычева Наталья 95 1
Шувалов Сергей 9 1
Иванов Иван 24 1
Костин Олег 8 1
Тенев Влад 2 1
Володин Андрей 22 1
Ясинский Владимир 18 1
Аксенов Евгений 20 1
Разуваев Владимир 18 1
Саввин Антон 18 1
Баринов Игорь 11 1
Крылов Евгений 8 1
Солощев Владимир 4 1
Скрынник Олег 5 1
Тарасенко Сергей 17 1
Лямуков Сергей 1 1
Вохмянин Павел 1 1
Гончаренко Артём 8 1
Кривоносов Евгений 17 1
Веселов Игорь 11 1
Сарбаев Раиль 2 1
Скоморохов Михаил 1 1
Агафонова Мария 2 1
Пьянков Михаил 2 1
Авакян Алексей 2 1
Schwartz Steven - Шварц Стивен 6 1
Готсданкер Алексей 5 1
Лялеко Владимир 15 1
Ентяков Максим 2 1
Seth Rohan - Сет Рохан 4 1
Пестовский Алексей 1 1
Szpindor Catherine - Шпиндор Кэтрин 2 1
Davison Paul - Дэвисон Пол 4 1
Stone Andy - Стоун Энди 5 1
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 4
Европа Восточная 3121 3
Украина 7793 3
Ближний Восток 3030 2
Япония 13547 2
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Евпатория 29 1
Китай - Гуандун - Гуандонг 89 1
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
Украина - Черновицкая область - Черновцы 25 1
Украина Западная 15 1
Украина - Хмельницкая область - Хмельницкий 23 1
Украина - Ивано-Франковск 35 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Алушта 17 1
Африка - Африканский регион 3570 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 1
Европа 24634 1
Америка Южная 868 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Беларусь - Минск 674 1
Украина - Киев 1141 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 249 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 48 1
Украина - Львов 99 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 175 1
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 45 1
Китай - Тайвань 4136 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 5
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 643 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 3
Аудит - аудиторский услуги 3111 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 736 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 2
Аренда 2584 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 2
СССР и США - Холодная война 213 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 233 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Bloomberg 1417 3
NYT - The New York Times 1086 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 3
Tom’s Hardware 516 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 8 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Flight Global 79 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 226 1
SCMP - South China Morning Post 28 1
Wikipedia - Википедия 585 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
Yahoo! Finance 120 1
Российская газета 275 1
BuzzFeed 15 1
The Verge - Издание 591 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
Ars Technica 435 1
South China Morning Post 75 1
Forbes - Форбс 910 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
Gartner - Гартнер 3608 3
TAdviser IT Prize 7 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 70 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
itSMF - IT Service Management Forum 34 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
