Музыка на CD возвращается. Впервые за 17 лет продажи компакт-дисков пошли резко вверх

Музыкальные CD вновь актуальны

Продажи музыкальных компакт-дисков в США увеличились впервые с 2004 г. Согласно отчету Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), в 2021 г. на территории страны было реализовано 46,6 млн экземпляров CD. Выручка от их продажи составила $584,2 млн. Для сравнения: в 2020 г. соответствующие показатели находились на уровне 31,6 млн штук и $483,2 млн. Таким образом, за год продажи выросли приблизительно на 47% в количественном выражении и на 21% в деньгах.

Данные показатели все еще очень далеки от пиковых значений, достигнутых американской музыкальной индустрией в 2000 г. – тогда был реализован без малого 1 млрд аудиозаписей этого формата на сумму в $13,2 млрд. Тем не менее, как отмечает Axios, рост спроса на музыку в формате Audio CD хорошо вписывается в существующий тренд на возврат интереса со стороны потребителя к физическим носителям аудиоданных.

В 2008 г. аналитики Gartner высказали мнение о том, что звукозаписывающей индустрии следует отказаться от компакт-дисков и вплотную заняться дистрибуцией музыки через интернет. По оценке экспертов, у CD не осталось ни преимуществ, ни перспектив.

Продажи музыкальных компакт-дисков в период с 2000 по 2021 г. в США (в млн штук)

В 2009 г. британская компания Linn Products первой отказалась от выпуска домашних и профессиональных CD-плееров. В 2011 г. корпорация Sony объявила о закрытии одного из своих крупнейших заводов по производству компакт-дисков.

Всплеск популярности винила и физических носителей

Помимо сегмента музыкальных CD, на подъеме находится рынок виниловых пластинок, крайне популярных среди коллекционеров. Продажи изданий на, казалось бы, морально устаревших аналоговых носителях растут в течение последних 15 лет. Причем с 2020 по 2021 г. доходы лейблов от винила в США увеличились с $643,9 млн до $1 млрд – результата, сопоставимого с показателями 1986 г. Всего за этот период было отпущено 39,7 млн пластинок.

Совокупная выручка американской музыкальной индустрии в 2000-2021 гг. с разбивкой по форматам (в млн долларах США без поправки на инфляцию)

По данным отчета RIAA, благодаря совокупному росту продаж пластинок и компакт-дисков американский рынок аудиозаписей на физических носителях показал положительную динамику впервые с 1996 г. В 2021 г. увеличился весь музыкальный рынок в целом, в минусе только цифровые продажи композиций (не путать со стриминговыми сервисами) – они сократились на 12%, до $587 млн, тем самым опередив сегмент CD по выручке всего на $3 млн.

Чем привлекательны физические носители

Как отмечает The Verge, несмотря на то, что Audio CD и стриминговые сервисы, поддерживающие передачу в lossless-форматах (Apple Music, Amazon Music, но не Spotify) предлагают приблизительно одинаковое качество звучания, приобретение диска способно дать человеку ощущение реального обладание музыкальным альбомом. Стриминговая платформа, к примеру, может запросто прекратить отношения с артистом, в результате чего его композиции просто исчезнут изо всех списков воспроизведения. Компакт-диск же будет со своим владельцем до тех пор, пока не потеряется или не выйдет из строя.

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Кроме того, некоторым меломанам просто приятно держать бокс в руках, рассматривать буклеты-вкладыши или время от времени любоваться невскрытой упаковкой, если диск рассматривается как предмет коллекционирования. Заплатив за альбом на физическом носителе, его новоиспеченный владелец уверен, что большая часть вырученных средств достанется исполнителю (скорее, звукозаписывающему лейблу; – прим. CNews), а не «жадной стриминговой площадке».

С винилом ситуация еще более понятная. Все сказанное про компакт-диски в целом распространяется и на пластинки с той лишь разницей, что их узнаваемое звучание кардинально отличается от того, что могут предложить цифровые источники. Отдельные экземпляры виниловых пластинок могут иметь высокую коллекционную ценность, поскольку, как правило, выпускаются небольшими тиражами.

Стриминговые платформы не желают достойно платить артистам

Несмотря на очевидные успехи физических носителей, в музыкальной индустрии по состоянию на конец 2021 г. по-прежнему доминируют цифровые стриминговые с сервисы, такие как Spotify, Apple Music, Amazon Music и др. Совокупная выручка в данном сегменте (включает потоковое радио) увеличились почти на четверть (23,8%), до $12,4 млрд. Причем $9,5 млрд из них приходится на доходы от платной подписки (рост на уровне 23%), остальные заработаны за счет рекламы в бесплатных потоковых сервисах. Согласно информации RIAA, общее среднегодовое число подписчиков в 2021 г. выросло до 84 млн (+11% к показателям 2020 г.).

Артисты музыкального жанра и представители индустрии звукозаписи неоднократно обращались к компаниям, управляющим стриминговыми платформами с просьбой увеличить размер вознаграждения за прослушивание композиций в пользу исполнителей.

Значительные проблемы с заработком у музыкантов возникли в начале пандемии Covid-19, когда ряд стран мира ввел локдауны различного уровня жесткости. Многие артисты потеряли возможность гастролировать в связи с запретом на проведение массовых мероприятий. В такой ситуации ценность доходов, получаемых от стриминговых платформ, для них существенно возросла.

Весной 2021 г. издание The Wall Street Journal опубликовало информацию о заработках исполнителей при сотрудничестве со стриминговыми площадками. Как выяснилось, американский Apple Music выплачивает по 1 центу или чуть меньше за каждое прослушивание композиции – примерно вдвое или даже втрое выше ставки Spotify. В то же самое время благодаря значительно большему количеству пользователей, купивших подписку, итоговые выплаты в пользу правообладателей и, как следствие, артистов у Spotify все же несколько крупнее.