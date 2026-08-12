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Amazon Music Amazon MP3 Amazon Cloud Player

Amazon Music - Amazon MP3 - Amazon Cloud Player

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.08.2026 Spotify исключит из рекомендаций композиции, созданные ИИ. Платить за них будут заметно меньше 1
15.03.2022 Музыка на CD возвращается. Впервые за 17 лет продажи компакт-дисков пошли резко вверх 1
14.10.2020 Apple представила умную колонку HomePod mini. Цена 1
14.10.2020 Apple выпустила небывалое количество новых iPhone и «украла» у «Яндекса» идею миниатюрной колонки. Цена, видео 1
03.07.2014 Первый взгляд на Amazon Fire Phone: искусство покупать 1
18.06.2014 Amazon представил собственный смартфон c 3D и пятью камерами. ФОТО 1
29.09.2011 Первые отзывы: Планшет Amazon - не конкурент iPad 1
25.04.2011 Чтобы спасти свой музыкальный проект, Google зовет на помощь Spotify 1
29.03.2011 Amazon запустил сервисы для хранения и прослушивания музыки 1
29.03.2011 Amazon запустил сервис для хранения и прослушивания музыки 1
07.06.2010 Google выпустит "облачного" убийцу iTunes 1
06.01.2010 Первый смартбук появится в апреле 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Amazon Music и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13164 8
Amazon Inc - Amazon.com 3280 7
AT&T Inc 1726 4
Google LLC 12698 4
Yandex - Яндекс 9233 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 951 2
Firefly Systems 38 2
Samsung Electronics 11069 1
Lenovo Group 2447 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Meta Platforms - Facebook 4622 1
LG Electronics 3735 1
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HTC Corporation 1512 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 1
Axios Systems - Аксиос Системс 57 1
Best Buy 223 1
МТС ИнтерКом 32 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 295 6
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5668 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6511 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26821 6
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4436 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28299 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33512 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13065 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18141 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10373 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24436 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5921 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4008 3
Микрофон - Microphone 2813 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11540 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6268 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16984 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2251 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13646 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3588 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8519 2
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 2
Наушники - Headphones 4483 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7540 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1340 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10707 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 634 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2062 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26331 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14774 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9666 2
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1047 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2536 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2039 1
Application store - магазин приложений 1466 1
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 624 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 205 1
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 498 1
Виниловые проигрыватели - Грампластинка - граммофнная пластинка - аналоговый носитель звуковой информации - тонарм - звукосниматель электрофона 64 1
Речевые технологии - Распознавание музыки - Распознавание песни - Поиск музыкальной информации - Music Recognition Algorithms 9 1
Google Android 15253 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7627 4
Amazon Drive - Amazon Cloud Drive 8 4
Apple iPad 4014 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 3
Apple Siri - Голосовой помощник 441 3
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 70 3
Google Play Music - Google Play Музыка 63 3
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 109 3
Apple iOS 8587 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3555 2
Microsoft Windows 16894 2
Apple - App Store 3113 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 2
Google - Gmail 1021 2
Apple Music 126 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 265 2
Apple iPod 1553 2
Apple iPod Touch 747 2
Apple iTunes Store 1118 2
Apple HomePod 41 2
Amazon Kindle 195 2
Apple iPad Pro 320 2
Amazon Fire Phone 6 2
Google Discover Music 1 1
LG Optimus 170 1
Lenovo Skylight 5 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Linux OS 11542 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2187 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Samsung Galaxy 1035 1
Apple AirPods - Наушники 174 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 1
Apple iPadOS 141 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 11 290 1
Apple iPhone 12 243 1
Apple iPhone 5 783 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
Gartenberg Michael - Гартенберг Майкл 21 1
Borchers Bob - Борчерс Боб 2 1
Munster Gene - Манстер Джин 60 1
White Brian - Уайт Брайан 12 1
Epps Sarah - Эппс Сара 2 1
Carr Bill - Карр Билл 3 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 1
Голиков Борис 9 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 9
Россия - РФ - Российская федерация 166340 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19156 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 2
Европа 24969 1
Япония 13810 1
Индия - Bharat 5872 1
Америка - Американский регион 2206 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
Германия - Федеративная Республика 13222 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Франция - Французская Республика 8178 1
Китай - Тайвань 4248 1
Испания - Королевство 3840 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3415 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27318 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8992 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5514 2
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8495 1
Бериллий - Beryllium - химический элемент 18 1
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 93 1
Целлюлозно-бумажное производство - Целлюлозно-бумажная промышленность 26 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3793 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3839 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10889 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1715 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7430 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1863 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2013 1
CNET Networks - CNET News 1643 2
The Verge - Издание 619 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Ars Technica 450 1
AppleInsider 400 1
Gartner - Гартнер 3659 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
Forrester Research 834 1
Counterpoint Research 111 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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