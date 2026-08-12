Индексная книга (каталог) CNews*
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Amazon Music Amazon MP3 Amazon Cloud Player
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 12
Amazon Music и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 13164 8
|Amazon Inc - Amazon.com 3280 7
|AT&T Inc 1726 4
|Google LLC 12698 4
|Yandex - Яндекс 9233 2
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 951 2
|Firefly Systems 38 2
|Samsung Electronics 11069 1
|Lenovo Group 2447 1
|Qualcomm Technologies 1974 1
|Meta Platforms - Facebook 4622 1
|LG Electronics 3735 1
|Sony 6741 1
|HTC Corporation 1512 1
|Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 1
|Axios Systems - Аксиос Системс 57 1
|Best Buy 223 1
|МТС ИнтерКом 32 1
|Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
|CNET Networks - CNET News 1643 2
|The Verge - Издание 619 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|Ars Technica 450 1
|AppleInsider 400 1
|Gartner - Гартнер 3659 2
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
|Forrester Research 834 1
|Counterpoint Research 111 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464286, в очереди разбора - 724462.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464286, в очереди разбора - 724462.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.