Apple представила умную колонку HomePod mini. Цена

Apple представила HomePod mini, новую колонку, которая дополнит семейство HomePod. Она не только обеспечивает качественное звучание, но и поддерживает функции голосового помощника Siri, а также может использоваться как базовый блок для удобного управления устройствами умного дома. При создании колонки HomePod mini высотой чуть более восьми сантиметров применялись новейшие технологии и передовое программное обеспечение. А благодаря использованию процедурного аудио она обеспечивает высокое качество звучания независимо от того, где ее поставят. HomePod mini в двух цветах — белый и «серый космос» — будет продаваться в США по цене $99.

«В HomePod mini есть все, чего ждут покупатели от такого рода устройств: это и отличная колонка, которая обеспечивает великолепное звучание музыки, и интеллектуальный ассистент, запоминающий привычки каждого члена семьи. Кроме того, HomePod mini, как все продукты Apple, надежно защищает ваши данные и обеспечивает конфиденциальность, — сказал Боб Борчерс, вице-президент Apple по международному маркетингу. — HomePod mini — это идеальная умная колонка для всех, у кого есть устройства Apple. Она прекрасно работает в паре с iPhone: воспроизводит музыку, принимает звонки и предлагает индивидуальные рекомендации о том, что стоит послушать. Она также обеспечивает более качественный звук для Apple TV, воспроизводит музыку с Mac и может выполнять другие функции. В этом компактном корпусе — множество инноваций от Apple. И цена вас приятно удивит».

Колонка HomePod mini создана для того, чтобы воспроизводить музыку из Apple Music, подкасты и радиостанции iHeartRadio, radio.com и TuneIn. В ближайшие месяцы она также начнет поддерживать другие популярные музыкальные сервисы, например, Pandora и Amazon Music. Несколько колонок HomePod mini синхронизируются друг с другом и позволяют слушать музыку или подкасты в разных комнатах одновременно. А если установить две колонки HomePod mini в одной комнате, они образуют стереопару и заполнят все пространство объемным звуком.

Благодаря использованию процедурного аудио HomePod mini обеспечивает богатое звучание, в котором можно отчетливо расслышать отдельные тембры или музыкальные фразы. Насыщенный звук при таком компактном размере достигается за счет совместной работы процессора Apple S5 и передового программного обеспечения. HomePod mini анализирует уникальные особенности каждой музыкальной композиции и использует комплексные методы настройки, чтобы подобрать оптимальную громкость, отрегулировать динамический диапазон, а также проконтролировать движение динамика и пассивных излучателей в реальном времени. Разработанный компанией Apple динамик с полным диапазоном приводится в действие неодимовым магнитом и оснащен двумя пассивными излучателями с подавлением резонанса. В результате глубокое звучание басов сочетается с яркими высокими частотами.

При создании HomePod mini использовались те же акустические принципы, которые обеспечивают звучание HomePod. Специально разработанный компанией Apple акустический волновод направляет звук в нижнюю часть колонки и в стороны, создавая насыщенный объемный звук, который распространяется на 360 градусов. Поэтому покупатели могут установить HomePod mini практически в любой части комнаты и наслаждаться качественным звучанием. Микрофонная решетка, состоящая из трех микрофонов, распознает команду «Привет, Siri», а четвертый микрофон, направленный внутрь колонки, позволяет отделять звук, идущий из самого динамика, чтобы лучше выделять речь из общего звукового фона.

HomePod mini поддерживает функции Siri и взаимодействует с пользователями iPhone, учитывая их индивидуальные особенности и специфику ситуации. Siri может определить, кто именно отдает команду, — и после этого подбирать музыку и подкасты с учетом вкусов этого человека, отвечать на запросы, используя доступ к учетной записи пользователя (например, к сообщениям, напоминаниям, заметкам или событиям в «Календаре»), а также помогать звонить по телефону и отвечать на звонки. Кроме того, Siri может предоставить пользователю краткую информацию на день. Достаточно задать Siri один вопрос: «Что у меня нового?» — и вы услышите последние новости, прогноз погоды, рассказ о ситуации на дорогах, напоминания и перечень событий из Календаря на сегодняшний день.

HomePod mini прекрасно взаимодействует с устройствами Apple, поэтому вы легко сможете отвечать на звонки, слушать музыку с Mac и получать максимум удовольствия от просмотра телевизора, подключив к Apple TV еще одну колонку. Если вы слушаете музыку на iPhone, достаточно поднести его к HomePod mini, и воспроизведение продолжится на колонке, причем вы не пропустите ни одной ноты. Позднее в этом году будут добавлены визуальные, звуковые и тактильные эффекты, сопровождающие переключение звука с одного устройства на другое. Персональные рекомендации с колонки также будут отображаться на iPhone, если он находится рядом с HomePod mini, а вместе с ними на экране будут появляться элементы управления, которыми можно быстро воспользоваться, не разблокировав iPhone.

С HomePod mini управлять элементами умного дома станет просто как никогда: достаточно отдать голосовую команду Siri, чтобы выключить свет, отрегулировать температуру, запереть двери или создать целый набор настроек для определенной ситуации. HomePod mini — это пункт управления умным домом, который обеспечивает доступ ко всем его элементам независимо от того, дома вы или нет.

Новая функция «Интерком» позволяет всем членам семьи легко и быстро общаться друг с другом, когда они дома. Человек может передать сообщение по «Интеркому» в другую комнату или зону либо сразу в несколько комнат — и его голос будет автоматически воспроизведен на соответствующей колонке HomePod. «Интерком» поддерживается на iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods и CarPlay, поэтому получать сообщения смогут все, кто находится в доме, а отправлять их можно, даже когда вы гуляете во дворе или находитесь далеко от дома.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе разработки всего аппаратного и программного обеспечения, а также сервисов Apple. При использовании HomePod mini информация может пересылаться на серверы Apple только после того, как Siri распознает голос пользователя локально на устройстве или пользователь активирует Siri прикосновением. Запросы не привязаны к Apple ID пользователя, и личная информация не продается рекламодателям или другим организациям. HomePod mini работает совместно с iPhone. Запросы, связанные с получением и отправкой сообщений или созданием напоминаний, обрабатываются на устройстве — компании Apple эта информация не передается.

Дополнительные функции. Быстрые команды Siri, созданные на iPhone или iPad, доступны и на HomePod mini, поэтому с помощью колонки можно попросить Siri сварить кофе, запустить робот-пылесос, добавить в список покупок молоко и выполнить много других задач.

Звуки природы, в том числе шум дождя, треск пламени или журчание ручья, создадут идеальный фон, когда нужно сосредоточиться, расслабиться или уснуть. Siri может настроить таймер для звуков, помогающих заснуть, чтобы в определенный момент их воспроизведение прекратилось.

Локатор поможет найти потерянные iPhone, iPad, iPod touch, Mac или Apple Watch: приложение воспроизведет на устройстве звуковой сигнал, чтобы вы смогли его обнаружить.

Результаты поиска в интернете можно переслать с HomePod mini на iPhone для удобства просмотра.

С музыкальным будильником вы будете просыпаться под любимую песню, плейлист или радиостанцию из Apple Music.

При создании HomePod mini учитывалось возможное воздействие на окружающую среду. Apple стремится к 2030 г. добиться нулевого влияния на климат для всех видов деятельности компании, включая производство, цепь поставок и жизненный цикл продукта. Из используемых в HomePod mini редкоземельных металлов переработанными являются 99%, а для неодимового магнита используются только переработанные редкоземельные металлы. Бесшовная сетчатая ткань на 90% состоит из переработанного пластика, а вся целлюлоза для упаковки поступает из рационально используемых лесов или производится из вторсырья. Кроме того, при производстве HomePod mini не используется ртуть, бромированные огнестойкие добавки, ПВХ и бериллий.

В HomePod mini установлены энергоэффективные компоненты и программное обеспечение, которое рационально корректирует подачу питания. Благодаря этому колонка HomePod mini эффективно расходует энергию в режиме низкого потребления, в котором она пребывает большую часть времени. Таким образом, HomePod mini начинает экономить энергию сразу с момента первого включения. HomePod mini потребляет на 75% меньше энергии, чем указано в самых строгих требованиях Energy Star.

HomePod mini будет доступна в белом цвете и цвете «серый космос» по цене $99 в США при покупке на сайте apple.com, в приложении Apple Store или в магазинах Apple Store.

Покупатели в Австралии, Великобритании, Германии, Гонконге, Индии, Испании, Канаде, США, Франции и Японии смогут заказать HomePod mini начиная с пятницы 6 ноября 2020 г. В продаже HomePod mini появится 16 ноября. В Китае, Мексике и на Тайване HomePod mini появится в продаже позднее в этом году. В России HomePod mini недоступен.

HomePod mini совместим с iPhone SE, iPhone 6s или новее и с iPod touch (седьмого поколения) — на них должна быть установлена iOS 14, — а также с iPad Pro, iPad (пятого поколения или новее), iPad Air 2 или новее и iPad mini 4 или новее — с iPadOS 14.