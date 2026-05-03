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Apple Watch Series iWatch Умные часы

Apple Watch Series - iWatch - Умные часы

СОБЫТИЯ

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03.05.2026 Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Дизайн и внешний вид Apple Watch Series 11 выпускаются в двух размерах — 42 мм и 46 мм, что позволяет подобрать ва
02.03.2026 Commo выпустил ремешки для Apple Watch с фирменными циферблатами

Бренд Commo выпустил первую линейку силиконовых ремешков для умных часов Apple — Commo Watch Bands. Браслеты подходят ко всем моделям Apple Watch. К выходу новой категории товаров бренд разработал также фирменные циферблаты для персонализации устройства. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Стоимость Commo Watch Ba
29.12.2025 МТС запустила пилот бесконтактной оплаты на iPhone и Apple Watch с баланса телефона в розничных торговых точках

о опыта МТС запустила пилотный проект совместно с сетью кофеен Camera Obscura. Абоненты МТС смогут оплачивать покупки как раньше бесконтактно с помощью привычного сервиса для всех владельцев iPhone и Apple Watch — через «Эппл Кошелек». Оплата происходит с лицевого счета абонента МТС. Попробовать расплатиться как раньше можно в двух кофейнях сети в рамках пилота. В начале 2026 г. планируется
09.10.2025 «М.Видео» фиксирует ажиотажный спрос на новинки Apple по итогам предзаказа

нлайн-каналах выросли на 40% год к году, а суммарное число оформленных предзаказов на новые iPhone, Apple Watch и AirPods оказалось кратно выше показателей предыдущего поколения. Об этом CNews

10.09.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ новой носимой электроники Apple

ой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на новые носимые устройства Apple — умные часы Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE третьего поколения,

10.09.2025 В «Ситилинке» стартовал предзаказ iPhone 17 и других новинок Apple

но новый ультратонкий iPhone 17 Air. Помимо новых смартфонов для предзаказа доступны AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 и Apple Watch Ultra. Об этом CNews сооб
09.09.2025 2ГИС обновил приложение для Apple Watch

2ГИС на Apple Watch теперь помогает ориентироваться в маршрутах общественного транспорта. Приложение на часах подскажет, где находится пользователь, когда выходить и сколько остановок осталось. Достато
26.08.2025 Elari Watch SE и GT: новые часы уже в продаже

Российский бренд Elari совместно с официальным партнером diHouse объявляет о выходе на российский рынок сразу двух новых моделей смарт-часов – Elari Watch SE и Elari Watch GT. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Elari Watch SE оснащены экраном с диагональю 50 мм, поддерживают управление голосовым помощником и работают до 30
07.07.2025 «Яндекc Музыку» на Apple Watch теперь можно использовать автономно

В приложении «Яндекc Музыки» для Apple Watch появилась функция скачивания музыки, подкастов, а также книг. Теперь «Яндекс Музыку» на умных часах на iOS можно использовать автономно без смартфона поблизости. Всё необходимое мож
06.06.2025 Умные часы Apple Watch считают сожженные калории на глазок. Ошибка достигает 30%

Устройства работают неправильно Ученые проверили точность Apple Watch при подсчете фитнес-данных и результаты могут расстроить многих их пользователей, пишет Apple Insider. Исследователи из Университета Миссисипи заявили о том, что Apple Watch

22.05.2025 Россияне разочаровались в Apple. Ее часы теряют популярность – их доля падает под натиском китайских конкурентов. Опрос

С американского на китайское Россияне стали гораздо реже покупать умные часы Apple Watch, пишет Forbes со ссылкой на статистику МТС. По итогам I квартала 2025 г. их доля

15.01.2025 Xiaomi выпустила «убийцу» Apple Watch. Часы работают 24 дня от одной зарядки. Ожидаются продажи в России

для Казахстана – для России сайта к моменту выхода материала не было). Новинка визуально похожа на Apple Watch 10, но отличается от них в лучшую сторону не только по цене, но и по длительности
29.10.2024 Фанаты Apple предпочли айфонам умные часы

Онлайн-продажи умных часов Apple Watch 10 в России выросли на 42% по сравнению с онлайн-продажами предыдущей модели, в т
27.09.2024 «Ситилинк» начал продажи новых Apple Watch Series 10 и Ultra 2

«Ситилинк» открыл продажи новых Apple Watch Series 10 в версиях 42 мм и 46 мм и обновленные Watch Ultra 2 в черном цвете. Сма
10.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявила цены на iPhone 16, Apple Watch Series X и Apple Watch Ultra 3

вли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), анонсировала предзаказ новой серии iPhone 16, Apple Watch X и Apple Watch Ultra 3 и объявила цены на гаджеты. Об этом CNews сообщили
09.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» анонсирует старт предзаказа iPhone 16 и новых Apple Watch Series X и Apple Watch Ultra 3

ичной торговли электроникой и бытовой техникой, анонсирует начало предзаказа новой серии iPhone 16, Apple Watch X и Apple Watch Ultra 3. Сразу после окончания глобальной презентации Appl
09.09.2024 «2ГИС» масштабно обновил приложение для Apple Watch

«2ГИС» на Apple Watch теперь поддерживает ведение по пешему маршруту с подсказками маневров в пути и показывает местоположение близких — тех, кого пользователь добавил в «Друзья на карте». Новые функции

26.07.2024 «Яндекс Музыка» перезапустила приложение для Apple Watch

«Яндекс Музыка» продолжает улучшать свои приложения и делать их доступными на разных платформах. Вслед за запуском бета-версии для Windows и MacOS, сервис перезапустил приложение для Apple Watch. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки». Новое приложение поддерживает самые популярные функции «Яндекс Музыки»: возможность запускать и настраивать Мою волну, ставить
30.05.2024 Caviar создал кастомный Apple Watch в пару к iPhone 15 Pro «Победа»

Caviar представил кейс для Apple Watch, украшенный цветами Георгиевской ленты. Модель стала дополнением к «победному» ко
22.12.2023 В США вступил в силу запрет на продажу и ремонт новых Apple Watch

22:00 четверга по московскому времени. Ранее купертиновцы анонсировали прекращение розничных продаж Apple Watch в 270 магазинах на всей территории США, начиная с 24 декабря 2023 г. Распростране
30.10.2023 Caviar выпустил кастомный кейс Apple Watch с золотым гербом в рамках коллекции «Россия»

Caviar представил на сайте кастомный кейс для Apple Watch 9 с изображением герба России в рамках одноименной коллекции. Стоимость патриотич
27.10.2023 Америка готова запретить Apple Watch

ют торговать умными часами в США Американская корпорация Apple может лишиться возможности продавать Apple Watch на территории США. По сообщению Reuters, в четверг, 26 октября 2023 г., Комиссия

03.10.2023 В «Ситилинке» стартовали продажи Apple Watch 9 2023

0 руб. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». Так же, как и для iPhone, онлайн-ритейлер предоставляет собственную гарантию, страховку и другие дополнительные услуги. По данным «Ситилинка», Apple Watch занимают первое место по продажам в деньгах в первом полугодии 2023 г., сохранив свою позицию в рейтинге с 2022 г. После Apple в списке топ-брендов идут Amazfit, Huawei, Samsung и X
13.09.2023 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на iPhone 15 и новые Apple Watch

., iPhone 15 Pro Max — от 194 999 руб. В «М.Видео» и «Эльдорадо» также действует предзаказ на Apple Watch Series SE (2023) с циферблатом 40 и 45 мм, стоимость аксессуаров начинается от 34 999 р
13.09.2023 МТС начала принимать предзаказы на все новинки от Apple

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказов на модели Apple iPhone и Apple Watch SE, Series 9 и Ultra 2. C 13 сентября 2023 г. покупатели могут оформить предварит
25.07.2023 Caviar воскресил линейку Apple Watch из 18-каратного золота стоимостью больше 1 млн рублей

Clous de Paris. Эти часы Apple покрыты золотом и серебром и являются данью уважения знаковым часам Apple Watch Edition стоимостью 8,000 фунтов стерлингов, воссозданным компанией Caviar для цен
10.07.2023 Китай скупает российские сапфиры, которые стоят в iPhone и Apple Watch

сти. Пострадало множество заводов, в их числе фабрика «Монокриталла» по выпуску искусственного сапфира, использующегося, в том числе, при производстве стекол для смартфонов Apple iPhone и умных часов Apple Watch. Завод «Монокристалла» в Белгородской области, являющийся частью экосистемы компании, в результате обстрела лишился электроподстанции — она сгорела. Также был поврежден газопровод,

30.05.2023 Украина обстреляла российский завод, производящий стекла для iPhone и Apple Watch

ородской области. Пострадало множество заводов, в их числе – фабрика по выпуску искусственного сапфира, использующегося, в том числе, при производстве стекол для смартфонов Apple iPhone и умных часов Apple Watch. Об этом сообщил портал «Брянск Today». Несмотря на то, что Apple ушла из России еще в марте 2022 г. и свернула всю свою российскую розницу, она по-прежнему вела бизнес с отечествен
20.02.2023 Caviar превратил Apple Watch в швейцарские часы и сделал их невидимыми

Бренд Caviar выпустил коллекцию кейсов для Apple Watch. Их дизайн вдохновлен шедеврами часового бренда Richard Mille, швейцарского произ
12.12.2022 «Вконтакте» представила официальное приложение для Apple Watch

«Вконтакте» предлагает пользователям новое приложение, адаптированное для умных часов Apple Watch: vk.com/watch. Приложение поможет обладателям одного из самых популярных носимых устройств быть на связи в любой момент: не пропускать важные уведомления, слушать треки «VK музыки»

03.10.2022 «М.Видео-Эльдорадо» запускает розничные продажи смарт-часов Apple Watch Series 8

розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает розничные продажи «умных» часов Apple Watch Series 8, а также за счет первых поставок обеспечит новинками большинство клиентов, офо
10.12.2021 У Apple Watch есть «врожденный» дефект, неминуемо ведущий к поломке. Касается всех моделей, кроме одной

Некачественный гаджет Apple Умные часы Apple Watch из поколения в поколение имеют «врожденный» дефект, который рано или поздно приве
15.09.2021 Заклятый конкурент Xiaomi выпустил клон новых Apple Watch. Он стоит в 10 раз дешевле

Аналог Apple Watch Компания Realme, известная в России своими недорогими смартфонами, анонсировала с
20.01.2021 Prestigio представила устройство для одновременной зарядки iPhone, AirPods, Apple Watch. Цена. Фото

Prestigio сообщила о выпуске нового зарядного устройства Revolt A5. Мощный беспроводной девайс подойдет для зарядки гаджетов iPhone, AirPods и Apple Watch, которые успели разрядиться на протяжении дня. Revolt A5 может заряжать три гаджета одновременно – iPhone, AirPods, а также имеет встроенную зарядку для Apple Watch. Это устр
23.09.2020 Обновление ОС сломало часы Apple Watch

ет портал 9to5mac. По сообщению портала, проблема заключается в том, что во время записи тренировки Apple Watch сохраняют только начальную точку маршрута. Конечная же его точка и сам маршрут не
16.09.2020 Apple представила умные часы Apple Watch Series 6

Apple представила Apple Watch Series 6 с новой функцией определения уровня кислорода в крови, которая дает еще

16.09.2020 Много шума из ничего: что показали на презентации Apple

Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE Фраза «Время летит» на заставке онлайн-презентации компании Apple непрозрачно

03.09.2020 Cstore запустил trade-in на Apple Watch и MacBook

Cstore, монобрендовый магазин техники Apple формата Apple Premium Reseller, запустил обмен старых Apple Watch и MacBook на новые со скидкой до 100%. Услуга действует во всех розничных магазин
02.09.2020 Huawei везет в Россию сверхдешевые смарт-часы, очень похожие на Apple Watch. Видео

Недорогие умные часы Компания Huawei анонсировала в России новые смарт-часы Watch Fit с развитыми фитнес-функциями. По дизайну устройство напоминает Apple Watch (любое из пяти поколений), но отличается от них более вытянутым и более крупным дисплеем. Мировая премьера Huawei Watch Fit состоялась 28 августа 2020 г., так что модель совсем нова
15.07.2020 Конкурент Xiaomi начал продажи в России клона Apple Watch и дешевого флагманского смартфона

брендом Realme привезла в Россию две новинки – смартфон X3 SuperZoom с развитой камерой и на флагманском процессоре Qualcomm и смарт-часы Watch. Последние имеют значительное внешнее сходство с часами Apple Watch, тоже доступными в российской рознице. Realme – это бренд, используемый Oppo для выпуска недорогих устройств с современными характеристиками. Главный конкурент – бренд Redmi, выделе

Публикаций - 577, упоминаний - 1064

Apple Watch Series и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 492
Samsung Electronics 11064 119
Huawei 4676 79
Google LLC 12688 66
Xiaomi - Сяоми 2231 65
LG Electronics 3735 30
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 28
Garmin - Гармин 233 28
Microsoft Corporation 25775 27
Sony 6739 24
Pebble Technology 71 22
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 21
Fitbit 63 20
X Corp - Twitter 2938 19
Meta Platforms - Facebook 4621 19
Yandex - Яндекс 9216 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Lenovo Group 2446 15
Intel Corporation 12811 15
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 14
Lenovo Motorola 3566 14
МегаФон 10742 13
HTC Corporation 1512 12
Связной ГК - CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 28 11
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 10
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 10
Qualcomm Technologies 1974 10
Код Безопасности 812 10
Jawbone 37 9
BBK OPPO Electronics 484 8
Acer Group - Acer Inc 2776 8
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 8
Canalys 236 8
Nintendo 823 8
Polar - Полар 116 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 37
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 24
Visa International 1993 19
Связной ГК 1401 16
KGI Securities 50 15
Nike 195 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 7
Альфа-Банк 1979 7
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 6
LVMH Louis Vuitton 34 6
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
Perla Penna 6 5
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 5
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 5
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
ВТБ - ВТБ24 671 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ДамПродам - DamProdam 6 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Adidas - Адидас 170 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Евросеть 1421 4
Uber 357 3
Резонанс НПП 407 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Kickstarter 136 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 9
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 3
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 3
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
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U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
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