Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров Дизайн и внешний вид Apple Watch Series 11 выпускаются в двух размерах — 42 мм и 46 мм, что позволяет подобрать ва

Commo выпустил ремешки для Apple Watch с фирменными циферблатами Бренд Commo выпустил первую линейку силиконовых ремешков для умных часов Apple — Commo Watch Bands. Браслеты подходят ко всем моделям Apple Watch. К выходу новой категории товаров бренд разработал также фирменные циферблаты для персонализации устройства. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Стоимость Commo Watch Ba

МТС запустила пилот бесконтактной оплаты на iPhone и Apple Watch с баланса телефона в розничных торговых точках о опыта МТС запустила пилотный проект совместно с сетью кофеен Camera Obscura. Абоненты МТС смогут оплачивать покупки как раньше бесконтактно с помощью привычного сервиса для всех владельцев iPhone и Apple Watch — через «Эппл Кошелек». Оплата происходит с лицевого счета абонента МТС. Попробовать расплатиться как раньше можно в двух кофейнях сети в рамках пилота. В начале 2026 г. планируется

«М.Видео» фиксирует ажиотажный спрос на новинки Apple по итогам предзаказа нлайн-каналах выросли на 40% год к году, а суммарное число оформленных предзаказов на новые iPhone, Apple Watch и AirPods оказалось кратно выше показателей предыдущего поколения. Об этом CNews

В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ новой носимой электроники Apple ой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на новые носимые устройства Apple — умные часы Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE третьего поколения,

В «Ситилинке» стартовал предзаказ iPhone 17 и других новинок Apple но новый ультратонкий iPhone 17 Air. Помимо новых смартфонов для предзаказа доступны AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 и Apple Watch Ultra. Об этом CNews сооб

2ГИС обновил приложение для Apple Watch 2ГИС на Apple Watch теперь помогает ориентироваться в маршрутах общественного транспорта. Приложение на часах подскажет, где находится пользователь, когда выходить и сколько остановок осталось. Достато

Elari Watch SE и GT: новые часы уже в продаже Российский бренд Elari совместно с официальным партнером diHouse объявляет о выходе на российский рынок сразу двух новых моделей смарт-часов – Elari Watch SE и Elari Watch GT. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Elari Watch SE оснащены экраном с диагональю 50 мм, поддерживают управление голосовым помощником и работают до 30

«Яндекc Музыку» на Apple Watch теперь можно использовать автономно В приложении «Яндекc Музыки» для Apple Watch появилась функция скачивания музыки, подкастов, а также книг. Теперь «Яндекс Музыку» на умных часах на iOS можно использовать автономно без смартфона поблизости. Всё необходимое мож

Умные часы Apple Watch считают сожженные калории на глазок. Ошибка достигает 30% Устройства работают неправильно Ученые проверили точность Apple Watch при подсчете фитнес-данных и результаты могут расстроить многих их пользователей, пишет Apple Insider. Исследователи из Университета Миссисипи заявили о том, что Apple Watch

Россияне разочаровались в Apple. Ее часы теряют популярность – их доля падает под натиском китайских конкурентов. Опрос С американского на китайское Россияне стали гораздо реже покупать умные часы Apple Watch, пишет Forbes со ссылкой на статистику МТС. По итогам I квартала 2025 г. их доля

Xiaomi выпустила «убийцу» Apple Watch. Часы работают 24 дня от одной зарядки. Ожидаются продажи в России для Казахстана – для России сайта к моменту выхода материала не было). Новинка визуально похожа на Apple Watch 10, но отличается от них в лучшую сторону не только по цене, но и по длительности

Фанаты Apple предпочли айфонам умные часы Онлайн-продажи умных часов Apple Watch 10 в России выросли на 42% по сравнению с онлайн-продажами предыдущей модели, в т

«Ситилинк» начал продажи новых Apple Watch Series 10 и Ultra 2 «Ситилинк» открыл продажи новых Apple Watch Series 10 в версиях 42 мм и 46 мм и обновленные Watch Ultra 2 в черном цвете. Сма

«М.Видео-Эльдорадо» объявила цены на iPhone 16, Apple Watch Series X и Apple Watch Ultra 3 вли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), анонсировала предзаказ новой серии iPhone 16, Apple Watch X и Apple Watch Ultra 3 и объявила цены на гаджеты. Об этом CNews сообщили

«М.Видео-Эльдорадо» анонсирует старт предзаказа iPhone 16 и новых Apple Watch Series X и Apple Watch Ultra 3 ичной торговли электроникой и бытовой техникой, анонсирует начало предзаказа новой серии iPhone 16, Apple Watch X и Apple Watch Ultra 3. Сразу после окончания глобальной презентации Appl

«2ГИС» масштабно обновил приложение для Apple Watch «2ГИС» на Apple Watch теперь поддерживает ведение по пешему маршруту с подсказками маневров в пути и показывает местоположение близких — тех, кого пользователь добавил в «Друзья на карте». Новые функции

«Яндекс Музыка» перезапустила приложение для Apple Watch «Яндекс Музыка» продолжает улучшать свои приложения и делать их доступными на разных платформах. Вслед за запуском бета-версии для Windows и MacOS, сервис перезапустил приложение для Apple Watch. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки». Новое приложение поддерживает самые популярные функции «Яндекс Музыки»: возможность запускать и настраивать Мою волну, ставить

Caviar создал кастомный Apple Watch в пару к iPhone 15 Pro «Победа» Caviar представил кейс для Apple Watch, украшенный цветами Георгиевской ленты. Модель стала дополнением к «победному» ко

В США вступил в силу запрет на продажу и ремонт новых Apple Watch 22:00 четверга по московскому времени. Ранее купертиновцы анонсировали прекращение розничных продаж Apple Watch в 270 магазинах на всей территории США, начиная с 24 декабря 2023 г. Распростране

Caviar выпустил кастомный кейс Apple Watch с золотым гербом в рамках коллекции «Россия» Caviar представил на сайте кастомный кейс для Apple Watch 9 с изображением герба России в рамках одноименной коллекции. Стоимость патриотич

Америка готова запретить Apple Watch ют торговать умными часами в США Американская корпорация Apple может лишиться возможности продавать Apple Watch на территории США. По сообщению Reuters, в четверг, 26 октября 2023 г., Комиссия

В «Ситилинке» стартовали продажи Apple Watch 9 2023 0 руб. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». Так же, как и для iPhone, онлайн-ритейлер предоставляет собственную гарантию, страховку и другие дополнительные услуги. По данным «Ситилинка», Apple Watch занимают первое место по продажам в деньгах в первом полугодии 2023 г., сохранив свою позицию в рейтинге с 2022 г. После Apple в списке топ-брендов идут Amazfit, Huawei, Samsung и X

«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на iPhone 15 и новые Apple Watch ., iPhone 15 Pro Max — от 194 999 руб. В «М.Видео» и «Эльдорадо» также действует предзаказ на Apple Watch Series SE (2023) с циферблатом 40 и 45 мм, стоимость аксессуаров начинается от 34 999 р

МТС начала принимать предзаказы на все новинки от Apple ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказов на модели Apple iPhone и Apple Watch SE, Series 9 и Ultra 2. C 13 сентября 2023 г. покупатели могут оформить предварит

Caviar воскресил линейку Apple Watch из 18-каратного золота стоимостью больше 1 млн рублей Clous de Paris. Эти часы Apple покрыты золотом и серебром и являются данью уважения знаковым часам Apple Watch Edition стоимостью 8,000 фунтов стерлингов, воссозданным компанией Caviar для цен

Китай скупает российские сапфиры, которые стоят в iPhone и Apple Watch сти. Пострадало множество заводов, в их числе фабрика «Монокриталла» по выпуску искусственного сапфира, использующегося, в том числе, при производстве стекол для смартфонов Apple iPhone и умных часов Apple Watch. Завод «Монокристалла» в Белгородской области, являющийся частью экосистемы компании, в результате обстрела лишился электроподстанции — она сгорела. Также был поврежден газопровод,

Украина обстреляла российский завод, производящий стекла для iPhone и Apple Watch ородской области. Пострадало множество заводов, в их числе – фабрика по выпуску искусственного сапфира, использующегося, в том числе, при производстве стекол для смартфонов Apple iPhone и умных часов Apple Watch. Об этом сообщил портал «Брянск Today». Несмотря на то, что Apple ушла из России еще в марте 2022 г. и свернула всю свою российскую розницу, она по-прежнему вела бизнес с отечествен

Caviar превратил Apple Watch в швейцарские часы и сделал их невидимыми Бренд Caviar выпустил коллекцию кейсов для Apple Watch. Их дизайн вдохновлен шедеврами часового бренда Richard Mille, швейцарского произ

«Вконтакте» представила официальное приложение для Apple Watch «Вконтакте» предлагает пользователям новое приложение, адаптированное для умных часов Apple Watch: vk.com/watch. Приложение поможет обладателям одного из самых популярных носимых устройств быть на связи в любой момент: не пропускать важные уведомления, слушать треки «VK музыки»

«М.Видео-Эльдорадо» запускает розничные продажи смарт-часов Apple Watch Series 8 розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает розничные продажи «умных» часов Apple Watch Series 8, а также за счет первых поставок обеспечит новинками большинство клиентов, офо

У Apple Watch есть «врожденный» дефект, неминуемо ведущий к поломке. Касается всех моделей, кроме одной Некачественный гаджет Apple Умные часы Apple Watch из поколения в поколение имеют «врожденный» дефект, который рано или поздно приве

Заклятый конкурент Xiaomi выпустил клон новых Apple Watch. Он стоит в 10 раз дешевле Аналог Apple Watch Компания Realme, известная в России своими недорогими смартфонами, анонсировала с

Prestigio представила устройство для одновременной зарядки iPhone, AirPods, Apple Watch. Цена. Фото Prestigio сообщила о выпуске нового зарядного устройства Revolt A5. Мощный беспроводной девайс подойдет для зарядки гаджетов iPhone, AirPods и Apple Watch, которые успели разрядиться на протяжении дня. Revolt A5 может заряжать три гаджета одновременно – iPhone, AirPods, а также имеет встроенную зарядку для Apple Watch. Это устр

Обновление ОС сломало часы Apple Watch ет портал 9to5mac. По сообщению портала, проблема заключается в том, что во время записи тренировки Apple Watch сохраняют только начальную точку маршрута. Конечная же его точка и сам маршрут не

Apple представила умные часы Apple Watch Series 6 Apple представила Apple Watch Series 6 с новой функцией определения уровня кислорода в крови, которая дает еще

Много шума из ничего: что показали на презентации Apple Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE Фраза «Время летит» на заставке онлайн-презентации компании Apple непрозрачно

Cstore запустил trade-in на Apple Watch и MacBook Cstore, монобрендовый магазин техники Apple формата Apple Premium Reseller, запустил обмен старых Apple Watch и MacBook на новые со скидкой до 100%. Услуга действует во всех розничных магазин

Huawei везет в Россию сверхдешевые смарт-часы, очень похожие на Apple Watch. Видео Недорогие умные часы Компания Huawei анонсировала в России новые смарт-часы Watch Fit с развитыми фитнес-функциями. По дизайну устройство напоминает Apple Watch (любое из пяти поколений), но отличается от них более вытянутым и более крупным дисплеем. Мировая премьера Huawei Watch Fit состоялась 28 августа 2020 г., так что модель совсем нова