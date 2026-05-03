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Apple Watch Series iWatch Умные часы
СОБЫТИЯ
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|03.05.2026
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Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров
Дизайн и внешний вид Apple Watch Series 11 выпускаются в двух размерах — 42 мм и 46 мм, что позволяет подобрать ва
|02.03.2026
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Commo выпустил ремешки для Apple Watch с фирменными циферблатами
Бренд Commo выпустил первую линейку силиконовых ремешков для умных часов Apple — Commo Watch Bands. Браслеты подходят ко всем моделям Apple Watch. К выходу новой категории товаров бренд разработал также фирменные циферблаты для персонализации устройства. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Стоимость Commo Watch Ba
|29.12.2025
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МТС запустила пилот бесконтактной оплаты на iPhone и Apple Watch с баланса телефона в розничных торговых точках
о опыта МТС запустила пилотный проект совместно с сетью кофеен Camera Obscura. Абоненты МТС смогут оплачивать покупки как раньше бесконтактно с помощью привычного сервиса для всех владельцев iPhone и Apple Watch — через «Эппл Кошелек». Оплата происходит с лицевого счета абонента МТС. Попробовать расплатиться как раньше можно в двух кофейнях сети в рамках пилота. В начале 2026 г. планируется
|09.10.2025
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«М.Видео» фиксирует ажиотажный спрос на новинки Apple по итогам предзаказа
нлайн-каналах выросли на 40% год к году, а суммарное число оформленных предзаказов на новые iPhone, Apple Watch и AirPods оказалось кратно выше показателей предыдущего поколения. Об этом CNews
|10.09.2025
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В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ новой носимой электроники Apple
ой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на новые носимые устройства Apple — умные часы Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE третьего поколения,
|10.09.2025
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В «Ситилинке» стартовал предзаказ iPhone 17 и других новинок Apple
но новый ультратонкий iPhone 17 Air. Помимо новых смартфонов для предзаказа доступны AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 и Apple Watch Ultra. Об этом CNews сооб
|09.09.2025
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2ГИС обновил приложение для Apple Watch
2ГИС на Apple Watch теперь помогает ориентироваться в маршрутах общественного транспорта. Приложение на часах подскажет, где находится пользователь, когда выходить и сколько остановок осталось. Достато
|26.08.2025
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Elari Watch SE и GT: новые часы уже в продаже
Российский бренд Elari совместно с официальным партнером diHouse объявляет о выходе на российский рынок сразу двух новых моделей смарт-часов – Elari Watch SE и Elari Watch GT. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Elari Watch SE оснащены экраном с диагональю 50 мм, поддерживают управление голосовым помощником и работают до 30
|07.07.2025
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«Яндекc Музыку» на Apple Watch теперь можно использовать автономно
В приложении «Яндекc Музыки» для Apple Watch появилась функция скачивания музыки, подкастов, а также книг. Теперь «Яндекс Музыку» на умных часах на iOS можно использовать автономно без смартфона поблизости. Всё необходимое мож
|06.06.2025
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Умные часы Apple Watch считают сожженные калории на глазок. Ошибка достигает 30%
Устройства работают неправильно Ученые проверили точность Apple Watch при подсчете фитнес-данных и результаты могут расстроить многих их пользователей, пишет Apple Insider. Исследователи из Университета Миссисипи заявили о том, что Apple Watch
|22.05.2025
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Россияне разочаровались в Apple. Ее часы теряют популярность – их доля падает под натиском китайских конкурентов. Опрос
С американского на китайское Россияне стали гораздо реже покупать умные часы Apple Watch, пишет Forbes со ссылкой на статистику МТС. По итогам I квартала 2025 г. их доля
|15.01.2025
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Xiaomi выпустила «убийцу» Apple Watch. Часы работают 24 дня от одной зарядки. Ожидаются продажи в России
для Казахстана – для России сайта к моменту выхода материала не было). Новинка визуально похожа на Apple Watch 10, но отличается от них в лучшую сторону не только по цене, но и по длительности
|29.10.2024
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Фанаты Apple предпочли айфонам умные часы
Онлайн-продажи умных часов Apple Watch 10 в России выросли на 42% по сравнению с онлайн-продажами предыдущей модели, в т
|27.09.2024
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«Ситилинк» начал продажи новых Apple Watch Series 10 и Ultra 2
«Ситилинк» открыл продажи новых Apple Watch Series 10 в версиях 42 мм и 46 мм и обновленные Watch Ultra 2 в черном цвете. Сма
|10.09.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» объявила цены на iPhone 16, Apple Watch Series X и Apple Watch Ultra 3
вли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), анонсировала предзаказ новой серии iPhone 16, Apple Watch X и Apple Watch Ultra 3 и объявила цены на гаджеты. Об этом CNews сообщили
|09.09.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» анонсирует старт предзаказа iPhone 16 и новых Apple Watch Series X и Apple Watch Ultra 3
ичной торговли электроникой и бытовой техникой, анонсирует начало предзаказа новой серии iPhone 16, Apple Watch X и Apple Watch Ultra 3. Сразу после окончания глобальной презентации Appl
|09.09.2024
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«2ГИС» масштабно обновил приложение для Apple Watch
«2ГИС» на Apple Watch теперь поддерживает ведение по пешему маршруту с подсказками маневров в пути и показывает местоположение близких — тех, кого пользователь добавил в «Друзья на карте». Новые функции
|26.07.2024
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«Яндекс Музыка» перезапустила приложение для Apple Watch
«Яндекс Музыка» продолжает улучшать свои приложения и делать их доступными на разных платформах. Вслед за запуском бета-версии для Windows и MacOS, сервис перезапустил приложение для Apple Watch. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки». Новое приложение поддерживает самые популярные функции «Яндекс Музыки»: возможность запускать и настраивать Мою волну, ставить
|30.05.2024
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Caviar создал кастомный Apple Watch в пару к iPhone 15 Pro «Победа»
Caviar представил кейс для Apple Watch, украшенный цветами Георгиевской ленты. Модель стала дополнением к «победному» ко
|22.12.2023
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В США вступил в силу запрет на продажу и ремонт новых Apple Watch
22:00 четверга по московскому времени. Ранее купертиновцы анонсировали прекращение розничных продаж Apple Watch в 270 магазинах на всей территории США, начиная с 24 декабря 2023 г. Распростране
|30.10.2023
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Caviar выпустил кастомный кейс Apple Watch с золотым гербом в рамках коллекции «Россия»
Caviar представил на сайте кастомный кейс для Apple Watch 9 с изображением герба России в рамках одноименной коллекции. Стоимость патриотич
|27.10.2023
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Америка готова запретить Apple Watch
ют торговать умными часами в США Американская корпорация Apple может лишиться возможности продавать Apple Watch на территории США. По сообщению Reuters, в четверг, 26 октября 2023 г., Комиссия
|03.10.2023
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В «Ситилинке» стартовали продажи Apple Watch 9 2023
0 руб. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». Так же, как и для iPhone, онлайн-ритейлер предоставляет собственную гарантию, страховку и другие дополнительные услуги. По данным «Ситилинка», Apple Watch занимают первое место по продажам в деньгах в первом полугодии 2023 г., сохранив свою позицию в рейтинге с 2022 г. После Apple в списке топ-брендов идут Amazfit, Huawei, Samsung и X
|13.09.2023
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«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на iPhone 15 и новые Apple Watch
., iPhone 15 Pro Max — от 194 999 руб. В «М.Видео» и «Эльдорадо» также действует предзаказ на Apple Watch Series SE (2023) с циферблатом 40 и 45 мм, стоимость аксессуаров начинается от 34 999 р
|13.09.2023
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МТС начала принимать предзаказы на все новинки от Apple
ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказов на модели Apple iPhone и Apple Watch SE, Series 9 и Ultra 2. C 13 сентября 2023 г. покупатели могут оформить предварит
|25.07.2023
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Caviar воскресил линейку Apple Watch из 18-каратного золота стоимостью больше 1 млн рублей
Clous de Paris. Эти часы Apple покрыты золотом и серебром и являются данью уважения знаковым часам Apple Watch Edition стоимостью 8,000 фунтов стерлингов, воссозданным компанией Caviar для цен
|10.07.2023
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Китай скупает российские сапфиры, которые стоят в iPhone и Apple Watch
сти. Пострадало множество заводов, в их числе фабрика «Монокриталла» по выпуску искусственного сапфира, использующегося, в том числе, при производстве стекол для смартфонов Apple iPhone и умных часов Apple Watch. Завод «Монокристалла» в Белгородской области, являющийся частью экосистемы компании, в результате обстрела лишился электроподстанции — она сгорела. Также был поврежден газопровод,
|30.05.2023
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Украина обстреляла российский завод, производящий стекла для iPhone и Apple Watch
ородской области. Пострадало множество заводов, в их числе – фабрика по выпуску искусственного сапфира, использующегося, в том числе, при производстве стекол для смартфонов Apple iPhone и умных часов Apple Watch. Об этом сообщил портал «Брянск Today». Несмотря на то, что Apple ушла из России еще в марте 2022 г. и свернула всю свою российскую розницу, она по-прежнему вела бизнес с отечествен
|20.02.2023
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Caviar превратил Apple Watch в швейцарские часы и сделал их невидимыми
Бренд Caviar выпустил коллекцию кейсов для Apple Watch. Их дизайн вдохновлен шедеврами часового бренда Richard Mille, швейцарского произ
|12.12.2022
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«Вконтакте» представила официальное приложение для Apple Watch
«Вконтакте» предлагает пользователям новое приложение, адаптированное для умных часов Apple Watch: vk.com/watch. Приложение поможет обладателям одного из самых популярных носимых устройств быть на связи в любой момент: не пропускать важные уведомления, слушать треки «VK музыки»
|03.10.2022
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«М.Видео-Эльдорадо» запускает розничные продажи смарт-часов Apple Watch Series 8
розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает розничные продажи «умных» часов Apple Watch Series 8, а также за счет первых поставок обеспечит новинками большинство клиентов, офо
|10.12.2021
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У Apple Watch есть «врожденный» дефект, неминуемо ведущий к поломке. Касается всех моделей, кроме одной
Некачественный гаджет Apple Умные часы Apple Watch из поколения в поколение имеют «врожденный» дефект, который рано или поздно приве
|15.09.2021
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Заклятый конкурент Xiaomi выпустил клон новых Apple Watch. Он стоит в 10 раз дешевле
Аналог Apple Watch Компания Realme, известная в России своими недорогими смартфонами, анонсировала с
|20.01.2021
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Prestigio представила устройство для одновременной зарядки iPhone, AirPods, Apple Watch. Цена. Фото
Prestigio сообщила о выпуске нового зарядного устройства Revolt A5. Мощный беспроводной девайс подойдет для зарядки гаджетов iPhone, AirPods и Apple Watch, которые успели разрядиться на протяжении дня. Revolt A5 может заряжать три гаджета одновременно – iPhone, AirPods, а также имеет встроенную зарядку для Apple Watch. Это устр
|23.09.2020
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Обновление ОС сломало часы Apple Watch
ет портал 9to5mac. По сообщению портала, проблема заключается в том, что во время записи тренировки Apple Watch сохраняют только начальную точку маршрута. Конечная же его точка и сам маршрут не
|16.09.2020
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Apple представила умные часы Apple Watch Series 6
Apple представила Apple Watch Series 6 с новой функцией определения уровня кислорода в крови, которая дает еще
|16.09.2020
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Много шума из ничего: что показали на презентации Apple
Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE Фраза «Время летит» на заставке онлайн-презентации компании Apple непрозрачно
|03.09.2020
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Cstore запустил trade-in на Apple Watch и MacBook
Cstore, монобрендовый магазин техники Apple формата Apple Premium Reseller, запустил обмен старых Apple Watch и MacBook на новые со скидкой до 100%. Услуга действует во всех розничных магазин
|02.09.2020
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Huawei везет в Россию сверхдешевые смарт-часы, очень похожие на Apple Watch. Видео
Недорогие умные часы Компания Huawei анонсировала в России новые смарт-часы Watch Fit с развитыми фитнес-функциями. По дизайну устройство напоминает Apple Watch (любое из пяти поколений), но отличается от них более вытянутым и более крупным дисплеем. Мировая премьера Huawei Watch Fit состоялась 28 августа 2020 г., так что модель совсем нова
|15.07.2020
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Конкурент Xiaomi начал продажи в России клона Apple Watch и дешевого флагманского смартфона
брендом Realme привезла в Россию две новинки – смартфон X3 SuperZoom с развитой камерой и на флагманском процессоре Qualcomm и смарт-часы Watch. Последние имеют значительное внешнее сходство с часами Apple Watch, тоже доступными в российской рознице. Realme – это бренд, используемый Oppo для выпуска недорогих устройств с современными характеристиками. Главный конкурент – бренд Redmi, выделе
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