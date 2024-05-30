Caviar создал кастомный Apple Watch в пару к iPhone 15 Pro «Победа»

Caviar представил кейс для Apple Watch, украшенный цветами Георгиевской ленты. Модель стала дополнением к «победному» комплекту, в который вошел iPhone 15 Pro «Победа» и футляр с встроенным дисплеем, который проигрывает видео о победах России. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Флагманский кейс «Победа» для Apple Watch 9 не только украшен ювелирной эмалью, повторяющей образ символа Победы – Георгиевской ленточки. На стальном корпусе есть гравировка названия модели «Победа» и звезды на заводной головке. В дополнение к этому, популярный телефон «Победа» из того же комплекта теперь будет поставляться в упаковке с новым видео, посвященным Победам России.

В коллекции также представлены две другие модели: часы из карбона и часы из черненой стали. Первая называется «Сильная Россия» и сделана из черного карбона с титановыми вставками с российской символикой, вторая называется «Двуглавый Орел» и выполнена из титана матового черного цвета.

Caviar уже выпускал модели, посвященные Дню Победы, в рамках коллекции «Россия». Первый подобный телефон вышел в 2015 г. к 70-летию Победы. В последнее время в компании отмечают рост спроса на телефоны такой тематики.

«Победный комплект встретил очень хороший прием у аудитории, поэтому мы решили продолжить коллекцию. Но я встречал и критику, что эта продукция выходит на базе американского Apple. Дело в том, что мы не производим технику, а кастомизируем ее. Наши покупатели выбирают качественные телефоны и часы, а ими по праву считаются iPhone и Apple Watch. Они купили бы их и без нас. А кастомы от Caviar – это уже, по моему мнению, российский продукт», – сказал Сергей Китов, генеральный директор Caviar.

Цена Apple Watch начинается от 74 900 руб. В ближайшее время выйдут кастомный Samsung S24 Ultra и Huawei Pura 70 Pro в дизайне «Победа».