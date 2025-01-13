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Huawei Pura серия смартфонов



13.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж смартфонов на 5% за 2024 год 1
23.12.2024 Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM 4
18.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на смартфоны на 10% за 11 месяцев 2024 года 1
27.08.2024 Аналитики компании Vigo составили рейтинг смартфонов на Android по качеству приёма сигнала 1
19.07.2024 В России резко вырос спрос на китайские флагманские смартфоны 1
13.07.2024 Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов? 4
02.07.2024 Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024 5
30.05.2024 Caviar создал кастомный Apple Watch в пару к iPhone 15 Pro «Победа» 1
23.05.2024 В МТС стартовали продажи смартфонов Huawei Pura 70 6
23.05.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж серии смартфонов Huawei Pura 70 7
15.05.2024 МТС открыла нижегородцам предзаказ на Huawei Pura 70 7
14.05.2024 В Санкт-Петербурге стартовал предзаказ на Huawei Pura 70 8
14.05.2024 МТС первой в России открыла предзаказ на серию Huawei Pura 70 9
13.05.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила предзаказ на смартфоны Huawei Pura 70 6

Публикаций - 14, упоминаний - 61

Huawei Pura и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3933 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 7
Google LLC 11775 5
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 5
Xiaomi 1732 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Apple Inc 12100 3
Yandex - Яндекс 7339 2
Samsung Electronics 10254 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Canon 1397 1
Цифра ГК 2426 1
Парус Корпорация 552 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
BBK vivo iQOO 16 1
Qualcomm Technologies 1822 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2953 6
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 6
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 5
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 873 5
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 550 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 5
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 4
Наушники - Headphones 3999 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 4
Application store - магазин приложений 1195 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
Умные платформы 1682 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 2
Объектив - Lens 1382 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 2
Huawei Mate - серия смартфонов 352 7
Huawei AppGallery 280 6
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 235 5
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 45 5
Huawei Watch Fit 31 5
Honor SuperCharge 118 5
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 4
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 119 3
Google Cloud Services 218 3
Yandex Pay - Яндекс Пэй 62 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 3
Samsung Galaxy S24 - смартфон 40 3
Honor Magic 53 3
Huawei Watch - Умные часы 90 2
Huawei CARE 4 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 33 2
Apple iPhone 15 127 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 2
Huawei TruSport 4 2
Apple iPhone 13 142 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 1
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 50 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Google Android Package Kit - APK 178 1
Google Mobile Services - GMS 68 1
Samsung Galaxy 955 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 1
BBK Realme GT 27 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile Spark - серия смартфонов 28 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 1
Помозов Алексей 50 4
Уваров Сергей 33 1
Китов Сергей 16 1
Губанов Андрей 88 1
Иксанова Екатерина 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 5
Беларусь - Белоруссия 5638 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1762 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Сатурн - Титан (спутник) 468 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 302 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 1
Видеокамера - Видеосъёмка 692 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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