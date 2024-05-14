МТС первой в России открыла предзаказ на серию Huawei Pura 70

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте эксклюзивного предзаказа на линейку смартфонов Huawei Pura 70 за день до официального старта предзаказов в России. Клиенты, оформившие предзаказ до 22 мая, получат в подарок беспроводные наушники Huawei Freebuds Pro 3 и год бесплатной связи от МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Накануне старта предзакза МТС презентовала в своем флагманском магазине в Москве главную новинку линейки — Huawei Pura 70 Ultra, а также умные часы Huawei Watch FIT 3. Гости мероприятия смогли протестировать новинки и получить подробную консультацию от специалистов компании. Продажи смартфонов и умных часов стартуют с 23 мая.

Серия Huawei Pura 70 представлена в МТС в розовом, белом и черных цветах. Модель Huawei Pura 70 Pro представлена в белом и черных решениях, а флагман Pura 70 Ultra доступен для покупателей в черном цвете. Умные часы Huawei Watch FIT 3 представлены в черном, розовом зеленом, белом и серебристом цвете.

МТС открыла предзаказ на серию Huawei Pura 70

Стоимость новинок в МТС: Huawei Pura 70 12+256 ГБ – 69,9 тыс. руб.; Huawei Pura 70 Pro 12+512 ГБ – 89,9 тыс. руб.; Huawei Pura 70 Ultra 16+512 ГБ – 129,9 тыс. руб.; Huawei Watch FIT 3 – 12,9 тыс. руб. (в черном розовом, зеленом и белом цвете) и 14,9 тыс. руб.(с серебристым плетеным нейлоновым ремешком и белым кожаным ремешком).

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«Китайские бренды смартфонов пользуются высокой популярностью. С января по апрель этого года продажи устройств из Китая на российском рынке выросли на 14% в штуках и на 30% в деньгах до 9,7 смартфонов на сумму 238 млрд рублей. И доля их продолжает расти, так, например, сейчас она составляет 80% в штуках. Pura 70 – продолжение ставшей уже культовой во всем мире китайской линейки Huawei P, которая всегда демонстрировала идеальное сочетание эстетики и технологий мобильной фотографии. Сегодня мы видим, что наши клиенты стали чаще выбирать Huawei, к примеру, в этом году интерес к этому бренду в нашей рознице увеличился почти в 30 раз. Уверены, что с выходом новинки спрос на смартфоны Huawei в России значительно вырастет», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

О серии HUAWEI Pura 70

Серия Pura 70 открывает новую главу в истории смартфонов Huawei, наследуя интеллектуальные технологии мобильной фотографии и уникальную эстетику серии Huawei P.

Смартфоны серии Huawei Pura 70 оснащены камерой с поддержкой съемки быстро движущихся предметов, детализированной съемки ближних и дальних объектов, а также поддержкой 35-кратного макрозума. Выполненные в ярком запоминающемся дизайне смартфоны Huawei Pura 70 отличаются износостойким и суперпрочным стеклом Kunlun Glass нового поколения, экраном Huawei X-True™ со сверхвысоким разрешением, а также двойными возможностями быстрой зарядки Huawei SuperCharge.

Модель Huawei Pura 70 Ultra обладает инновационной выдвижной ультракамерой, оснащенной сенсором CMOS размером 1 дюйм и самой широкой физической диафрагмой f/1.6 среди 1-дюймовых сенсоров. Благодаря технологии XD Motion Engine камера способна вести съемку объектов, движущихся с рекордной скоростью 300 км/ч.

Модели Huawei Pura 70 Pro и Huawei Pura 70 Ultra оснащены инновационным телемакрообъективом с большой диафрагмой f/2.1. Поддержка фокусного расстояния и 35-кратного макрозума позволяет запечатлеть даже мельчайшие детали при тусклом освещении.

Смартфоны серии HuaweiI Pura 70 получили экран Huawei X-True со сверхвысоким разрешением, плотностью пикселей 460 ppi и пиковой яркостью 2500 нит.

Толщина корпуса Huawei Pura 70 Pro и HUAWEI Pura 70 Ultra составляет всего 8,4 мм, но при этом модели способны вместить высокоемкую батарею 5050 мА*ч и 5200 мА*ч, - соответственно. HUAWEI Pura 70 Ultra поддерживает проводную зарядку Huawei SuperCharge 100 Вт и обратную беспроводную зарядку 20 Вт.

Смартфоны работают под управлением новой оболочки EMUI 14,2. Все необходимые приложения можно скачать из собственного магазина приложений Huawei – AppGallery (топ-3 среди магазинов приложений в мире). В коллекции приложений более одного миллиона программ всех категорий, включая Яндекс, Сбербанк, Тинькофф, а также сервисы Google. В AppGallery работает оплата в приложениях и играх с мобильного счета МТС, Билайн и Теле 2, а также на смартфонах HUAWEI доступна бесконтактная оплата SBPay, Mir Pay, Yandex Pay и др.

О Huawei Watch FIT 3

Умные часы с тонким и легким корпусом, весом всего 26 г оснащены ярким 1,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480 × 408 пикселей, а также длительным временем автономной работы до 10 дней без подзарядки.

Смарт-часы защищены от пыли и влаги и выдерживают давление в пять атмосфер, что позволяет использовать их во время занятий спортом или даже в бассейне. Watch FIT 3 поддерживают более сотни тренировок с технологией Huawei TruSport — в новинке добавили новые дисциплины, имеются индивидуальные планы тренировок, а также для восьми популярных спортивных занятий доступно аудиосопровождение.

Умные функции, такие как уведомления, управление камерой и медиаплеером, а также возможность загрузить музыку на часы делают Huawei Watch FIT 3 еще более удобными для повседневного использования.