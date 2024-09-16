Yandex Pay - Яндекс Пэй

В карте «Яндекс Пэй» стало доступно автопополнение в момент оплаты В «Яндекс Пэй» появилась возможность автоматического пополнения карты «Пэй» в момент оплаты. Средства переводятся на счет карты «Пэй» через Систему быстрых платежей (СБП) со счета карты любого рос

«Яндекс.Пэй» подключился к QR-платформе «Сбера» Теперь пользователи «Яндекс.Пэй» могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более чем 1,7 млн терминалов Сбера через платформу «Плати QR» и получать кешбэк 2% баллами «Плюса», расплачиваясь любым QR-

CSI запустила для ритейлеров интеграцию с «Яндекс Пэй» — с оплатой частями в «Сплит» и кешбэком баллами «Плюса» Компания-разработчик кассовых решений CSI и платежный сервис «Яндекс Пэй» реализовали новую интеграцию, которая позволяет быстро подключить сервис полной оплаты и оплаты частями к кассам под управлением системы Set Retail. Об этом CNews сообщили представи

«Яндекс» запустил срочные «Сейвы» с более высокими ставками «Яндекс» расширил линейку «Сейвов» — накопительных продуктов для владельцев карт «Яндекс Пэй». В дополнение к бессрочным «Сейвам» появились «Сейвы» со сроком — по сути, привычные вклады. Ставка по ним выше, и она фиксируется на весь срок. «Сейвы» со сроком и без теперь досту

«Яндекс Пэй» стал доступен для офлайн-покупок — с оплатой частями в сплит и кешбэком баллами «Плюса» «Яндекс Пэй» запускает оплату на кассах в магазинах. Теперь покупки в офлайн-сетях можно быстро и удобно сплитовать или получать дополнительный кешбэк баллами «Яндекс Плюса» — при оплате картой

«Яндекс плюс» запускает опцию для путешественников ет опцию «Путешественникам», в которой объединены предложения по бронированию отелей и авиабилетов. При совершении покупок можно будет получать одинаковое количество баллов Плюса и миль S7 с помощью «Яндекс пэй». Накопление баллов и миль происходит и с транзакций в сервисах «Яндекса», и при оплатах у внешних партнеров. Среди первых партнеров новой опции — S7 Airlines и «Яндекс путешествия».

Yandex Pay поможет оплатить виртуальные товары в приложениях в в приложениях на Android. Первой этот способ оплаты подключила компания «Невософт», разработчик казуальных игр для мобильных устройств и компьютеров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Yandex Pay — сервис для быстрых и удобных платежей с банковской карты. Он подходит для игр и других приложений, где важна скорость оплаты. Например, геймеры ценят каждую секунду: от того, как б

«Тинькофф» открыл свою экосистему для сторонних платежных сервисов «Тинькофф» объявил об открытии своей экосистемы для подключения платежных сервисов от других игроков рынка: первым стал Yandex Pay. Подключение Yandex Pay к экосистеме «Тинькофф» расширит возможности покупателей (как клиентов, так и неклиентов «Тинькофф») для моментальной оплаты товаров и услуг в интернет

Разработчик платежных продуктов для бизнеса LIFE PAY подключил сервис Yandex Pay Российский разработчик кассового и платежного ПО LIFE PAY интегрировал в свои продукты Yandex Pay — сервис для быстрой оплаты заказов банковской картой, запущенный весной 2021 г. Об этом CNews сообщили представители LIFE PAY. Для клиентов LIFE PAY интеграция с Yandex Pay о

«Вкусвилл Россия» подключила решение Yandex Pay Checkout более тысячи товаров. Это бакалея, напитки, косметика, витамины, БАДы и бытовые средства. Благодаря Yandex Pay Checkout сделать заказ очень легко. Данные покупателя — имя, адрес, телефон, инфор

Yandex Pay расширил список партнеров нескольких площадках. Это сайты «Уральских авиалиний», S7 Airlines, Utair и «Аэроэкспресса», маркетплейс Flowwow, сайт и мобильное приложение «Л'Этуаль», а также портал госуслуг. Теперь пользователи Yandex Pay могут мгновенно оплатить билет на самолет или аэроэкспресс, косметику, цветы и любые государственные услуги. Yandex Pay — это сервис для оплаты покупок. Если пользователь хоть

Билеты на «Аэроэкспресс» стало возможно оплатить с помощью Yandex Pay «Аэроэкспресс» запустил на сайте функциональность оплаты билетов с помощью платежного сервиса Yandex Pay. Оплатить онлайн билеты на поезд и экспресс-автобус «Аэроэкспресс» теперь можно с помощью платёжного сервиса Yandex Pay. Новая опция позволит сделать процесс покупки билета бы

Yandex Pay добавил в платежное решение для магазинов оплату по частям Команда Yandex Pay обновила Yandex Pay Checkout — платежное решение для быстрого оформления по

Онлайн-гипермаркет Holodilnik.ru расширяет сотрудничество с «Яндексом» Онлайн-гипермаркет электроники и бытовой техники Holodilnik.ru подключил Yandex Pay Checkout — возможность быстрого оформления покупки и экспресс-доставку от «Яндекса

Yandex Pay запустил быстрое оформление покупки и экспресс-доставку Платежный сервис Yandex Pay запустил быстрое оформление покупки и экспресс-доставку для своих пользователей. Т

Клиенты Tele2 могут оплатить счет с помощью Yandex Pay Клиенты Tele2 смогут пополнить счет мобильного телефона без комиссии через сервис Yandex Pay в разделе «Оплата» на сайте оператора. Для этого им потребуется указать свой номер телефона и сумму к оплате. Минимальный размер платежа при пополнении баланса лицевого счета абонент

Yandex Pay стал начислять баллы «Плюса» «Яндекс» сообщил о том, что баллы «Плюса» теперь можно получать не только на сервисах «Яндекса», но и на других сайтах. Для этого достаточно оплачивать свои заказы через Yandex Pay. Акция продлится несколько месяцев. В акции участвуют более десяти тысяч сайтов. Среди них интернет-магазины Befree, Sela, Zarina, LoveRepublic, Brandshop и многие другие. Люди могут

«Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег» Отечественный конкурент Apple Pay и Samsung Pay Российский ИТ-гигант «Яндекс» создал платежную систему Yandex Pay, позволяющую россиянам обезопасить данные своих банковских карт и существенно снизить риск их попадания в руки мошенников. Представители компании сообщили CNews, что вместо номеров к

«Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок Yandex Pay «Яндекс» запустил Yandex Pay. Это сервис для быстрой и удобной оплаты покупок банковской картой. С его помощью можно платить картой, не вводя её данные — они подтянутся из аккаунта на «Яндексе». Людям будет прощ