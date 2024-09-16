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Yandex Pay Яндекс Пэй

Yandex Pay - Яндекс Пэй

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю достаточно войти в приложение «Яндекс.Пэй» в своём смартфоне и открыть оплату по QR или отсканировать QR-код камерой телефона и выбрать «Яндекс.Пэй» среди предложенных методов оплаты.


16.09.2024 В карте «Яндекс Пэй» стало доступно автопополнение в момент оплаты

В «Яндекс Пэй» появилась возможность автоматического пополнения карты «Пэй» в момент оплаты. Средства переводятся на счет карты «Пэй» через Систему быстрых платежей (СБП) со счета карты любого рос
02.07.2024 «Яндекс.Пэй» подключился к QR-платформе «Сбера»

Теперь пользователи «Яндекс.Пэй» могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более чем 1,7 млн терминалов Сбера через платформу «Плати QR» и получать кешбэк 2% баллами «Плюса», расплачиваясь любым QR-
06.06.2024 CSI запустила для ритейлеров интеграцию с «Яндекс Пэй» — с оплатой частями в «Сплит» и кешбэком баллами «Плюса»

Компания-разработчик кассовых решений CSI и платежный сервис «Яндекс Пэй» реализовали новую интеграцию, которая позволяет быстро подключить сервис полной оплаты и оплаты частями к кассам под управлением системы Set Retail. Об этом CNews сообщили представи
20.02.2024 «Яндекс» запустил срочные «Сейвы» с более высокими ставками

«Яндекс» расширил линейку «Сейвов» — накопительных продуктов для владельцев карт «Яндекс Пэй». В дополнение к бессрочным «Сейвам» появились «Сейвы» со сроком — по сути, привычные вклады. Ставка по ним выше, и она фиксируется на весь срок. «Сейвы» со сроком и без теперь досту
22.12.2023 «Яндекс Пэй» стал доступен для офлайн-покупок — с оплатой частями в сплит и кешбэком баллами «Плюса»

«Яндекс Пэй» запускает оплату на кассах в магазинах. Теперь покупки в офлайн-сетях можно быстро и удобно сплитовать или получать дополнительный кешбэк баллами «Яндекс Плюса» — при оплате картой

08.11.2023 «Яндекс плюс» запускает опцию для путешественников

ет опцию «Путешественникам», в которой объединены предложения по бронированию отелей и авиабилетов. При совершении покупок можно будет получать одинаковое количество баллов Плюса и миль S7 с помощью «Яндекс пэй». Накопление баллов и миль происходит и с транзакций в сервисах «Яндекса», и при оплатах у внешних партнеров. Среди первых партнеров новой опции — S7 Airlines и «Яндекс путешествия».
21.11.2022 Yandex Pay поможет оплатить виртуальные товары в приложениях

в в приложениях на Android. Первой этот способ оплаты подключила компания «Невософт», разработчик казуальных игр для мобильных устройств и компьютеров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Yandex Pay — сервис для быстрых и удобных платежей с банковской карты. Он подходит для игр и других приложений, где важна скорость оплаты. Например, геймеры ценят каждую секунду: от того, как б
01.11.2022 «Тинькофф» открыл свою экосистему для сторонних платежных сервисов

«Тинькофф» объявил об открытии своей экосистемы для подключения платежных сервисов от других игроков рынка: первым стал Yandex Pay. Подключение Yandex Pay к экосистеме «Тинькофф» расширит возможности покупателей (как клиентов, так и неклиентов «Тинькофф») для моментальной оплаты товаров и услуг в интернет
05.08.2022 Разработчик платежных продуктов для бизнеса LIFE PAY подключил сервис Yandex Pay

Российский разработчик кассового и платежного ПО LIFE PAY интегрировал в свои продукты Yandex Pay — сервис для быстрой оплаты заказов банковской картой, запущенный весной 2021 г. Об этом CNews сообщили представители LIFE PAY. Для клиентов LIFE PAY интеграция с Yandex Pay о
20.07.2022 «Вкусвилл Россия» подключила решение Yandex Pay Checkout

более тысячи товаров. Это бакалея, напитки, косметика, витамины, БАДы и бытовые средства. Благодаря Yandex Pay Checkout сделать заказ очень легко. Данные покупателя — имя, адрес, телефон, инфор
18.07.2022 Yandex Pay расширил список партнеров

нескольких площадках. Это сайты «Уральских авиалиний», S7 Airlines, Utair и «Аэроэкспресса», маркетплейс Flowwow, сайт и мобильное приложение «Л'Этуаль», а также портал госуслуг. Теперь пользователи Yandex Pay могут мгновенно оплатить билет на самолет или аэроэкспресс, косметику, цветы и любые государственные услуги. Yandex Pay — это сервис для оплаты покупок. Если пользователь хоть
16.05.2022 Билеты на «Аэроэкспресс» стало возможно оплатить с помощью Yandex Pay

«Аэроэкспресс» запустил на сайте функциональность оплаты билетов с помощью платежного сервиса Yandex Pay. Оплатить онлайн билеты на поезд и экспресс-автобус «Аэроэкспресс» теперь можно с помощью платёжного сервиса Yandex Pay. Новая опция позволит сделать процесс покупки билета бы
14.04.2022 Yandex Pay добавил в платежное решение для магазинов оплату по частям

Команда Yandex Pay обновила Yandex Pay Checkout — платежное решение для быстрого оформления по
14.12.2021 Онлайн-гипермаркет Holodilnik.ru расширяет сотрудничество с «Яндексом»

Онлайн-гипермаркет электроники и бытовой техники Holodilnik.ru подключил Yandex Pay Checkout — возможность быстрого оформления покупки и экспресс-доставку от «Яндекса
30.09.2021 Yandex Pay запустил быстрое оформление покупки и экспресс-доставку

Платежный сервис Yandex Pay запустил быстрое оформление покупки и экспресс-доставку для своих пользователей. Т
27.09.2021 Клиенты Tele2 могут оплатить счет с помощью Yandex Pay

Клиенты Tele2 смогут пополнить счет мобильного телефона без комиссии через сервис Yandex Pay в разделе «Оплата» на сайте оператора. Для этого им потребуется указать свой номер телефона и сумму к оплате. Минимальный размер платежа при пополнении баланса лицевого счета абонент
13.08.2021 Yandex Pay стал начислять баллы «Плюса»

«Яндекс» сообщил о том, что баллы «Плюса» теперь можно получать не только на сервисах «Яндекса», но и на других сайтах. Для этого достаточно оплачивать свои заказы через Yandex Pay. Акция продлится несколько месяцев. В акции участвуют более десяти тысяч сайтов. Среди них интернет-магазины Befree, Sela, Zarina, LoveRepublic, Brandshop и многие другие. Люди могут
11.03.2021 «Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег»

Отечественный конкурент Apple Pay и Samsung Pay Российский ИТ-гигант «Яндекс» создал платежную систему Yandex Pay, позволяющую россиянам обезопасить данные своих банковских карт и существенно снизить риск их попадания в руки мошенников. Представители компании сообщили CNews, что вместо номеров к
10.03.2021 «Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок Yandex Pay

«Яндекс» запустил Yandex Pay. Это сервис для быстрой и удобной оплаты покупок банковской картой. С его помощью можно платить картой, не вводя её данные — они подтянутся из аккаунта на «Яндексе». Людям будет прощ
10.02.2021 «Яндекс» создаст конкурента Apple Pay и Google Pay

Платежная система «Яндекса» Российский ИТ-гигант «Яндекс» готовит к запуску собственную платежную систему Yandex Pay, что следует из опубликованных им правовых документов. Первым на это обратило внимание издание VTimes. Согласно имеющимся на сайте «Яндекса» подробностям, сервис Yandex Pay бу

Публикаций - 63, упоминаний - 68

Yandex Pay и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7347 55
Google LLC 11777 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2895 6
Samsung Electronics 10258 6
Apple Inc 12103 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 6
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 4
Ростелеком 9705 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 3
Xiaomi 1733 3
Huawei 3934 3
Microsoft Corporation 24630 2
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 2
МегаФон 8814 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 2
Payture 11 2
Robokassa - Робокасса 51 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Oracle Corporation 6689 1
Telegram Group 1987 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
Haier Group 165 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Check Point Software Technologies 760 1
Sony 6544 1
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 28 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Fly 204 1
Fly - Explay - Эксплей 240 1
Flowwow - Флаувау 22 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1154 12
Visa International 1949 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 9
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 238 9
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 198 6
Brandshop - Брендшоп 8 5
НСПК - Национальная система платежных карт 813 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 800 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 3
Почта России ПАО 2112 3
Яндекс.Доставка 70 3
Яндекс Банк - Акрополь КБ 14 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 2
GFG - Lamoda - Купишуз 164 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 2
ЦИАН - CIAN 132 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 22 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 55 2
ЗУН - Zoon 14 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 2
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
Лента - Сеть розничной торговли 2081 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Абсолют Банк 230 1
Связной ГК 1369 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4748 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Правительство Канады 52 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2739 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4962 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Евросоюз - Европейский совет - European Council - Conseil européen 29 1
FairSearch альянс 4 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 56 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5033 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12015 19
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1702 13
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2956 12
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24135 11
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SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 981 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25347 3
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Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4218 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 3
Яндекс.Плюс 191 15
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 15
Google Android 13997 13
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 75 12
Яндекс.Лавка 231 12
Яндекс.Маркет 938 12
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 120 11
Apple iOS 7809 8
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 258 8
Apple Pay 490 8
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 406 8
Samsung Pay 292 7
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 49 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 827 5
Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay 23 5
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 74 5
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 5
Google Play - Google Store - Android Market 3292 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7084 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 622 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 3
Яндекс.Заправки 28 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 260 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4439 3
Huawei Pura - серия смартфонов 14 3
Huawei AppGallery 280 3
Huawei Mate - серия смартфонов 352 3
Honor SuperCharge 118 3
Apple - App Store 2890 2
Google Chrome - браузер 1562 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5176 2
MasterCard Maestro 155 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 2
Drom.ru 11 2
Яндекс.Поиск - колдунщики 11 2
НСПК - СБПэй 43 2
Яндекс Сплит 6 2
FreePik 988 2
Гевак Андрей 14 4
Головин Александр 7 3
Сергеев Михаил 108 2
Тиньков Олег 47 2
Путин Владимир 3171 2
Южаков Евгений 2 2
Казарян Карен 74 1
Давыдович Евгений 28 1
Врацкий Андрей 135 1
Головин Алексей 9 1
Веселов Владимир 5 1
Стыскин Андрей 9 1
Хромов Сергей 23 1
Голубев Михаил 11 1
Забанных Антон 12 1
Наймушин Игорь 1 1
Паланкоев Ахмет 2 1
Загоруйко Евгений 1 1
Волож Аркадий 251 1
Кудрин Алексей 124 1
Худавердян Тигран 91 1
Абрамович Роман 46 1
Акимов Максим 187 1
Бакунов Григорий 22 1
Корсаков Константин 19 1
Потанин Владимир 63 1
Чугунов Никита 81 1
Шестаков Арсений 1 1
Бриш Мария 3 1
Перов Евгений 56 1
Воропаева Наталья 1 1
Помозов Алексей 50 1
Анкудинов Алексей 24 1
Уваров Сергей 33 1
Шубочкин Сергей 12 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Колесников Дмитрий 21 1
Бесолов Заурбек 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17378 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Украина 7609 2
Россия - СФО - Новосибирск 4293 2
Южная Корея - Республика 6649 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2449 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Турция - Турецкая республика 2352 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 312 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
Канада 4882 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Армения - Республика 2280 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1284 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 935 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 31
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 16
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4996 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6162 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5520 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6943 5
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Аудит - аудиторский услуги 2662 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1650 3
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Кредитование - Сrediting - Заём 6701 2
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
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