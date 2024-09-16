Yandex Pay Яндекс Пэй
Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю достаточно войти в приложение «Яндекс.Пэй» в своём смартфоне и открыть оплату по QR или отсканировать QR-код камерой телефона и выбрать «Яндекс.Пэй» среди предложенных методов оплаты.
|16.09.2024
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В карте «Яндекс Пэй» стало доступно автопополнение в момент оплаты
В «Яндекс Пэй» появилась возможность автоматического пополнения карты «Пэй» в момент оплаты. Средства переводятся на счет карты «Пэй» через Систему быстрых платежей (СБП) со счета карты любого рос
|02.07.2024
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«Яндекс.Пэй» подключился к QR-платформе «Сбера»
Теперь пользователи «Яндекс.Пэй» могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более чем 1,7 млн терминалов Сбера через платформу «Плати QR» и получать кешбэк 2% баллами «Плюса», расплачиваясь любым QR-
|06.06.2024
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CSI запустила для ритейлеров интеграцию с «Яндекс Пэй» — с оплатой частями в «Сплит» и кешбэком баллами «Плюса»
Компания-разработчик кассовых решений CSI и платежный сервис «Яндекс Пэй» реализовали новую интеграцию, которая позволяет быстро подключить сервис полной оплаты и оплаты частями к кассам под управлением системы Set Retail. Об этом CNews сообщили представи
|20.02.2024
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«Яндекс» запустил срочные «Сейвы» с более высокими ставками
«Яндекс» расширил линейку «Сейвов» — накопительных продуктов для владельцев карт «Яндекс Пэй». В дополнение к бессрочным «Сейвам» появились «Сейвы» со сроком — по сути, привычные вклады. Ставка по ним выше, и она фиксируется на весь срок. «Сейвы» со сроком и без теперь досту
|22.12.2023
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«Яндекс Пэй» стал доступен для офлайн-покупок — с оплатой частями в сплит и кешбэком баллами «Плюса»
«Яндекс Пэй» запускает оплату на кассах в магазинах. Теперь покупки в офлайн-сетях можно быстро и удобно сплитовать или получать дополнительный кешбэк баллами «Яндекс Плюса» — при оплате картой
|08.11.2023
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«Яндекс плюс» запускает опцию для путешественников
ет опцию «Путешественникам», в которой объединены предложения по бронированию отелей и авиабилетов. При совершении покупок можно будет получать одинаковое количество баллов Плюса и миль S7 с помощью «Яндекс пэй». Накопление баллов и миль происходит и с транзакций в сервисах «Яндекса», и при оплатах у внешних партнеров. Среди первых партнеров новой опции — S7 Airlines и «Яндекс путешествия».
|21.11.2022
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Yandex Pay поможет оплатить виртуальные товары в приложениях
в в приложениях на Android. Первой этот способ оплаты подключила компания «Невософт», разработчик казуальных игр для мобильных устройств и компьютеров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Yandex Pay — сервис для быстрых и удобных платежей с банковской карты. Он подходит для игр и других приложений, где важна скорость оплаты. Например, геймеры ценят каждую секунду: от того, как б
|01.11.2022
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«Тинькофф» открыл свою экосистему для сторонних платежных сервисов
«Тинькофф» объявил об открытии своей экосистемы для подключения платежных сервисов от других игроков рынка: первым стал Yandex Pay. Подключение Yandex Pay к экосистеме «Тинькофф» расширит возможности покупателей (как клиентов, так и неклиентов «Тинькофф») для моментальной оплаты товаров и услуг в интернет
|05.08.2022
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Разработчик платежных продуктов для бизнеса LIFE PAY подключил сервис Yandex Pay
Российский разработчик кассового и платежного ПО LIFE PAY интегрировал в свои продукты Yandex Pay — сервис для быстрой оплаты заказов банковской картой, запущенный весной 2021 г. Об этом CNews сообщили представители LIFE PAY. Для клиентов LIFE PAY интеграция с Yandex Pay о
|20.07.2022
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«Вкусвилл Россия» подключила решение Yandex Pay Checkout
более тысячи товаров. Это бакалея, напитки, косметика, витамины, БАДы и бытовые средства. Благодаря Yandex Pay Checkout сделать заказ очень легко. Данные покупателя — имя, адрес, телефон, инфор
|18.07.2022
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Yandex Pay расширил список партнеров
нескольких площадках. Это сайты «Уральских авиалиний», S7 Airlines, Utair и «Аэроэкспресса», маркетплейс Flowwow, сайт и мобильное приложение «Л'Этуаль», а также портал госуслуг. Теперь пользователи Yandex Pay могут мгновенно оплатить билет на самолет или аэроэкспресс, косметику, цветы и любые государственные услуги. Yandex Pay — это сервис для оплаты покупок. Если пользователь хоть
|16.05.2022
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Билеты на «Аэроэкспресс» стало возможно оплатить с помощью Yandex Pay
«Аэроэкспресс» запустил на сайте функциональность оплаты билетов с помощью платежного сервиса Yandex Pay. Оплатить онлайн билеты на поезд и экспресс-автобус «Аэроэкспресс» теперь можно с помощью платёжного сервиса Yandex Pay. Новая опция позволит сделать процесс покупки билета бы
|14.04.2022
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Yandex Pay добавил в платежное решение для магазинов оплату по частям
Команда Yandex Pay обновила Yandex Pay Checkout — платежное решение для быстрого оформления по
|14.12.2021
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Онлайн-гипермаркет Holodilnik.ru расширяет сотрудничество с «Яндексом»
Онлайн-гипермаркет электроники и бытовой техники Holodilnik.ru подключил Yandex Pay Checkout — возможность быстрого оформления покупки и экспресс-доставку от «Яндекса
|30.09.2021
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Yandex Pay запустил быстрое оформление покупки и экспресс-доставку
Платежный сервис Yandex Pay запустил быстрое оформление покупки и экспресс-доставку для своих пользователей. Т
|27.09.2021
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Клиенты Tele2 могут оплатить счет с помощью Yandex Pay
Клиенты Tele2 смогут пополнить счет мобильного телефона без комиссии через сервис Yandex Pay в разделе «Оплата» на сайте оператора. Для этого им потребуется указать свой номер телефона и сумму к оплате. Минимальный размер платежа при пополнении баланса лицевого счета абонент
|13.08.2021
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Yandex Pay стал начислять баллы «Плюса»
«Яндекс» сообщил о том, что баллы «Плюса» теперь можно получать не только на сервисах «Яндекса», но и на других сайтах. Для этого достаточно оплачивать свои заказы через Yandex Pay. Акция продлится несколько месяцев. В акции участвуют более десяти тысяч сайтов. Среди них интернет-магазины Befree, Sela, Zarina, LoveRepublic, Brandshop и многие другие. Люди могут
|11.03.2021
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«Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег»
Отечественный конкурент Apple Pay и Samsung Pay Российский ИТ-гигант «Яндекс» создал платежную систему Yandex Pay, позволяющую россиянам обезопасить данные своих банковских карт и существенно снизить риск их попадания в руки мошенников. Представители компании сообщили CNews, что вместо номеров к
|10.03.2021
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«Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок Yandex Pay
«Яндекс» запустил Yandex Pay. Это сервис для быстрой и удобной оплаты покупок банковской картой. С его помощью можно платить картой, не вводя её данные — они подтянутся из аккаунта на «Яндексе». Людям будет прощ
|10.02.2021
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«Яндекс» создаст конкурента Apple Pay и Google Pay
Платежная система «Яндекса» Российский ИТ-гигант «Яндекс» готовит к запуску собственную платежную систему Yandex Pay, что следует из опубликованных им правовых документов. Первым на это обратило внимание издание VTimes. Согласно имеющимся на сайте «Яндекса» подробностям, сервис Yandex Pay бу
Yandex Pay и организации, системы, технологии, персоны:
|FairSearch альянс 4 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
|РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 56 1
|Гевак Андрей 14 4
|Головин Александр 7 3
|Сергеев Михаил 108 2
|Тиньков Олег 47 2
|Путин Владимир 3171 2
|Южаков Евгений 2 2
|Казарян Карен 74 1
|Давыдович Евгений 28 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Головин Алексей 9 1
|Веселов Владимир 5 1
|Стыскин Андрей 9 1
|Хромов Сергей 23 1
|Голубев Михаил 11 1
|Забанных Антон 12 1
|Наймушин Игорь 1 1
|Паланкоев Ахмет 2 1
|Загоруйко Евгений 1 1
|Волож Аркадий 251 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Абрамович Роман 46 1
|Акимов Максим 187 1
|Бакунов Григорий 22 1
|Корсаков Константин 19 1
|Потанин Владимир 63 1
|Чугунов Никита 81 1
|Шестаков Арсений 1 1
|Бриш Мария 3 1
|Перов Евгений 56 1
|Воропаева Наталья 1 1
|Помозов Алексей 50 1
|Анкудинов Алексей 24 1
|Уваров Сергей 33 1
|Шубочкин Сергей 12 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Колесников Дмитрий 21 1
|Бесолов Заурбек 1 1
|Ведомости 1000 2
|РИА Новости 917 1
|BreachForums 7 1
|Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 3
|Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 82 1
|Universal University 6 1
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