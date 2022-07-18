Разделы

Интернет E-commerce
|

Yandex Pay расширил список партнеро

Yandex Pay стал доступен ещё на нескольких площадках. Это сайты «Уральских авиалиний», S7 Airlines, Utair и «Аэроэкспресса», маркетплейс Flowwow, сайт и мобильное приложение «Л'Этуаль», а также портал госуслуг. Теперь пользователи Yandex Pay могут мгновенно оплатить билет на самолет или аэроэкспресс, косметику, цветы и любые государственные услуги.

Yandex Pay — это сервис для оплаты покупок. Если пользователь хоть раз оплачивал что-то в любом из сервисов «Яндекса», его карта уже есть в Yandex Pay, и сервис автоматически подтянет ее для оплаты. Это удобно, так как не нужно вручную вводить платёжные данные.

Если в Yandex Pay используется несколько карт, можно выбрать, с какой списать деньги. А если ни одной, ее легко привязать прямо в процессе оплаты. Yandex Pay работает с картами «Мир», Visa и Mastercard любых банков, которые действуют в России. При этом все положенные пользователям скидки сохраняются. Например, при оплате госпошлины на сайте госуслуг пользователи получат скидку 30%.

«Сервисами «Яндекса» пользуются миллионы людей, и теперь у них стало еще больше возможностей для покупок. Мы рассчитываем, что в будущем с помощью Yandex Pay можно будет платить за что угодно. А мы будем делать всё, чтобы Yandex Pay был доступен людям на всех платформах, сайтах и в любых ситуациях», — сказал руководитель Yandex Pay Александр Головин.

Илья Рогов, «Атомдата»: Нам удалось добиться самого низкого показателя PUE в России
Центры обработки данных

Yandex Pay был запущен весной 2021 г. Сейчас сервис используют десятки тысяч сайтов и мобильных приложений. Чтобы подключить Yandex Pay, сайту достаточно скачать CMS-модуль из каталога «Битрикс» или официального магазина WooCommerce и настроить его по инструкции. Кроме того, доступна интеграция через API от «Яндекса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Основатель Qiwi потратит $25 млн на выкуп акций компании

Биткоин пережил оглушительное падение из-за политики США. Курс главной криптовалюты мира откатился на уровень 2020 года

Стартап Xsolla, уволивший 150 человек по совету Big Data, ликвидирует главный российский офис

Грядет крах крипторынка невиданных масштабов. Десятки тысяч токенов канут в Лету с деньгами инвесторов

МТС за копейки купила кредитного брокера, чтобы построить финтех-сервис

На сотрудника ФСБ завели дело за кражу у россиянина криптовалюты на «сотни миллионов»

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие мойки высокого давления до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Что лучше — ГЛОНАСС или GPS: главные различия систем навигации

Лучшие беспроводные блендеры-смузимейкеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Оптически активные полимеры — шаг к дисплеям нового поколения

Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник

Электронная татуировка для измерения давления — самый точный прибор, спасающий жизни
Показать еще