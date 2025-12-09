Российский рынок генеративного ИИ в 2025 году вырастет в 5 раз и достигнет 58 миллиардов из-за колоссального спроса

Рынок генеративного искусственного интеллекта в России в 2025 г. вырастет в пять раз на фоне высокого спроса со стороны крупных компаний. К концу 2025 г. рынок достигнет отметки в 58 млрд руб. при объеме 13 млрд руб. в 2024 г. Отмечается, что к концу 2030 г. рынок генеративного искусственного интеллекта может вырасти до 778 млрд руб.

Рост рынка в России

Российский рынок генеративного искусственного интеллекта (ИИ) по итогам 2025 г. достигнет 58 млрд руб., что в пять раз превышает показатель 2024 г. в 13 млрд руб., пишет «Коммерсант».

По данным аналитиков консалтинговой компании Onside и вендора Just AI, к концу 2025 г. рынок достигнет отметки в 58 млрд руб. при объеме 13 млрд руб. еще в 2024 г. Отмечается, что к концу 2030 г. рынок генеративного ИИ может вырасти до рекордных 778 млрд руб., при среднегодовом росте 68,1%, но этот сценарий зависит от успешного масштабирования внедрений в 2026-2027 г., отмечают аналитики.

Генеративный ИИ — это тип ИИ-технологий, который может создавать новый контент и идеи, включая разговоры, истории, изображения, видео и музыку.

Kandinsky В 2025 г. российский рынок генеративного ИИ вырастет до 58 млрд руб. из-за высокого спроса у большого бизнеса

Долю рынка в 55% занимают пилотные проекты, которые внедряются в промышленном масштабе. По отдельным отраслям на банковский и страховой сектора приходится около 12 млрд руб. на конец 2025 г. (20% рынка), на информационные технологии (ИТ) — около 7 млрд руб., на ритейл — около 6 млрд руб., а на телеком — 3 млрд руб.

Специфика российского рынка — ориентация на крупный business-to-business (B2B)-сегмент с повышенными требованиями к безопасности. Многие компании предпочитают локальное (on-prem) размещение ИТ-систем, а не облачные решения, добавили эксперты Onside.

Прогнозы прибыли для ритейла и интернет-торговли

Согласно исследованию в ноябре 2025 г. компаний «Яков и партнеры» и «Нильсен», внедрение технологий генеративного ИИ может обеспечить российскому ретейлу и интернет-торговли до 160 млрд руб. дополнительной операционной прибыли ежегодно к 2030 г. В сегменте потребительских товаров ожидаемый эффект оценивается в 60-100 млрд руб. в год, об этом CNews сообщили представители «Яков и Партнеры».

Рост прибыли, по данным аналитиков, будет связан с внедрением решений на базе генеративного ИИ для прогнозирования спроса, персонализации предложений и автоматизации маркетинга.

Согласно исследованию, около 70% компаний в 2025 г. уже перешли от пилотных проектов к масштабированию цифровых решений, а примерно треть бизнеса активно экспериментирует с нейронными сетями, способными самостоятельно создавать тексты, изображения и другой контент.

Средний объем инвестиций в цифровизацию в российском ретейле составляет 1,1% выручки, при этом 95% проектов реализуются собственными силами компаний. В перспективе три-пять лет цифровая трансформация может повысить показатель прибыли компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации (EBITDA) на 10-13% в розничной торговле и на 8-10% в сегменте потребительских товаров.

Со слов исполнительного директора «Нильсен» Константина Локтева, это связано с тем, что сейчас ритейл остается одной из самых инновационных отраслей: игроки рынка гибко адаптируются к изменениям и ищут дополнительные точки роста, активно развивают цифровые маркетплейсы, ритейл-медиа, монетизацию данных и другие направления, позволяющие открывать новые источники доходов.

Топ-5 самых популярных нейросетей в России

Аналитический центр Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) определил пять самых популярных нейронных сетей среди российских интернет-пользователей, результаты были опубликованы в октябре 2025 г.

Согласно исследованию, каждый второй интернет-пользователь в России обращался к нейронным сетям в течение последнего года. Доля таких пользователей составила 51%. ВЦИОМ провел опрос для изучения практик применения ИИ населением, и топ-5 используемых ИТ-инструментов в России выглядит следующим образом: ChatGPT - 27%; YandexGPT - 23%; DeepSeek - 20%; GigaChat - 15%; «Шедеврум» - 11%.

Возраст пользователей влияет на активность применения ИИ. Среди молодежи до 34 лет нейронными сетями пользовались 81% опрошенных в течение 2025 г. Среди пользователей 35 лет и старше доля составила 41% — в два раза меньше. Молодое поколение активнее осваивает новые ИИ-технологии.

Практики обращения к нейронными сетями связаны с полом респондентов. Мужчины используют ИИ чаще женщин — 55% против 48%. Гендерные различия в использовании ИИ-технологий сохраняются на российском рынке.

Урбанизированность влияет на распространение нейронных сетей. В Москве, Санкт-Петербурге и крупных городах более 500 тыс. жителей доля пользователей составляет 56-62%. В малых городах до 100 тыс. человек и селах показатель снижается до 43-44%. По мнению аналитиков, жители крупных городов имеют больший доступ к цифровым технологиям.