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ЛЭТУАЛЬ Л’Этуаль Алькор и КО L'Etoile Торговая сеть

ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть

ЛЭТУАЛЬ –  эксперт на российском парфюмерно-косметическом рынке. Компания основана в 1997 году.


09.12.2019 «СКБ Контур» настроил ЭДО «Лорен косметик» и «Л’Этуаль» для интеграции с системой маркировки «Честный знак»

авил универсальный передаточный документ (УПД) об отгрузке маркированного товара, и сеть магазинов «Л’Этуаль», которая подтвердила приемку маркированного товара на основе УПД. Участники оборота
06.06.2018 «Л`Этуаль» и Traft осуществят первую в России грузоперевозку с цифровыми документами

оперевозку с полностью цифровыми документами. «Алькор и Ко» (сеть магазинов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль») подготовит груз, а транспортная компания TRAFT усилиями собственного автопарка и и
11.05.2016 «Ростелеком» стал основным поставщиком телеком услуг для сети «Л’Этуаль» по всей России

«Ростелеком» стал основным провайдером розничной сети магазинов «Л’Этуаль» на территории Российской федерации. По итогам открытого конкурса заключен договор н
12.11.2013 «Л’Этуаль» выходит на рынок Украины с новым интернет-магазином, созданным Epam Systems

разработчик заказного программного обеспечения и поставщик ИТ-услуг с отделениями в Центральной и Восточной Европе, специально для украинского рынка разработала новый интернет-магазин (letu.ua) для «Л’Этуаль», сети магазинов косметики и парфюмерии в России. Как рассказали CNews в компании, в 2012 г. при содействии Epam Systems уже был запущен российский интернет-магазин letu.ru. После прио
05.07.2013 «Л’Этуаль» обеспечит централизованное управление 3 тыс. кассовыми терминалами на базе Microsoft Dynamics AX 2012

Федеральная сеть магазинов косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» объявила о планах запуска Microsoft Dynamics AX 2012 и создании единой информационной среды для управления кассовыми терминалами. Это один из самых масштабных российских проектов по в
22.10.2012 Николай Зайцев: Электронная коммерция должна приносить деньги

CNews: Если сравнивать"Л’Этуаль"с другими российскими компаниями из сферы торговли парфюмерно-косметическими товарами, то создается впечатление, что у вас есть магазины чуть ли не в каждом торговом центре. Причем не

02.07.2012 «ЦРТ Сервис» приступает к обслуживанию техники магазинов «Л'Этуаль»

ширять географию нашего сотрудничества», — подчеркнул Александр Бикетов, технический директор сети «Л’Этуаль» на Северном Кавказе. «Предоставляемое “ЦРТ Сервис” комплексное обслуживание техники
13.10.2010 Парфюмерный ритейлер «Л'Этуаль» перешёл на Microsoft Dynamics AX 2009

Международная консалтинговая компания Columbus IT выполнила проект по переводу компании «Л'Этуаль», работающей на российском рынке парфюмерного и косметического ритейла, с Microsoft Dynamics AX 4.0 на версию AX2009. На сегодняшний день число торговых точек компании «Л'Этуаль
25.06.2010 Columbus IT оптимизировал бюджетирования в «Л’Этуаль»

Компания Columbus IT выполнила проект по развитию системы бюджетирования в компании «Л'Этуаль», работающей на российском рынке парфюмерного и косметического ритейла. Стремительное развитие «Л'Этуаль» было сопряжено с естественным увеличением объема финансовой информации,
21.04.2008 «Л'Этуаль» автоматизирует расчеты с контрагентами на базе Microsoft Dynamics AX

Международная консалтинговая компания Columbus IT объявила о старте проекта по автоматизации расчетов с контрагентами в компании «Л'Этуаль» — российской сети магазинов парфюмерии и косметики. Решение на основе Microsoft Dynamics AX позволит повысить прозрачность и управляемость постоянно расширяющегося бизнеса. Сотрудниче
06.10.2005 "Л'Этуаль": удобное ИТ-решение для меняющегося бизнеса

ное расширение ассортимента продукции и увеличение числа магазинов требовали автоматизации бизнеса «Л'Этуаль» в соответствии с современными тенденциями. Компании была необходима единая интегрир

Публикаций - 98, упоминаний - 117

ЛЭТУАЛЬ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24675 19
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 15
8272 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 11
МегаФон 8956 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8774 8
SAP SE 5285 8
Ростелеком 9750 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2916 7
Amazon Inc - Amazon.com 3014 7
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 123 7
Inventive Retail Group 76 7
Oracle Corporation 6710 6
Развитие Бизнеса / Ру 81 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 5
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 5
Google LLC 11831 5
Yandex - Яндекс 7431 5
VK - Mail.ru Group 3458 4
Цифра ГК 2439 4
1С-Рарус 888 4
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 273 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 3
Esri CIS - Эсри СНГ 89 3
IBM - International Business Machines Corp 9449 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 3
Meta Platforms - Facebook 4445 3
HP Inc. 5694 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 3
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 3
Уютерра - ПланетаСтрой 26 3
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 3
Телеком-защита 53 3
Корус Консалтинг ГК 1226 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 469 3
Лемана ПРО - Ле Монлид цифровые технологии - Лемана Тех 5 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2390 23
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1034 19
Новард УК - Novard 72 16
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 14
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 13
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 160 12
Лента - Утконос 177 11
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 11
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 217 11
Mary Kay - Мэри Кэй 104 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 8
X5 Group - Перекрёсток 550 8
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 8
Yves Rocher - Ив Роше 34 8
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 8
GFG - Lamoda - Купишуз 166 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1360 8
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 8
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 100 8
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 7
KupiVip - Приват Трэйд 81 7
Спортмастер - Sportmaster 177 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 669 6
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 6
ВкусВилл - Избёнка 160 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 6
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 6
OR Group - Обувь России 29 6
Finn Flare - ФФ Стайл 43 6
Zolla - Золла 17 6
Связной ГК 1372 5
eBay Inc 1622 5
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 5
Снежная Королева - СК Трейд 55 5
Zenden Group - Дом одежды 65 5
Почта России ПАО 2119 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 4
Альфа-Банк 1778 4
Евросеть 1405 4
Adidas - Адидас 161 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5967 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3065 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 4
Федеральное казначейство России 1783 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2905 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4540 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2524 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5480 2
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2759 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4171 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1912 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
Петербургский метрополитен ГУП 138 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 130 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 172 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 311 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
Российский клуб финансовых директоров 28 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 63 1
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Microsoft Windows 2000 8661 2
1С:Розница 103 2
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NVision Барьер 659 2
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Ice-Pick Lodge - Tension - Тургор 16 2
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1С:ERP Управление предприятием 561 1
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Acer Nitro 121 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 1
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ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 133 1
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MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
Зайцев Николай 32 31
Левиков Антон 69 16
Быстров Константин 24 10
Садовенко Илья 65 9
Герасимов Андрей 25 9
Козлов Михаил 174 9
Асратян Петр 36 7
Староверов Денис 14 7
Соловьев Владимир 106 7
Якушев Сергей 19 7
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Ковалев Сергей 25 5
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Алехин Александр 6 5
Серова Елена 320 5
Горбунов Вадим 12 5
Мальцев Тимур 8 5
Мусина Галина 6 5
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Аншина Марина 78 4
Адмиральский Сергей 39 4
Мочальников Алексей 13 4
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Попов Сергей 136 4
Качанов Олег 114 4
Гегамов Николай 18 4
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Школьников Николай 26 4
Мушаков Игорь 36 4
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Коваленко Антон 28 4
Коньков Максим 7 4
Егоров Дмитрий 11 4
Сосунов Дмитрий 4 4
Россия - РФ - Российская федерация 145478 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 17
Европа 21810 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7507 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 6
Франция - Французская Республика 7863 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14225 5
Украина 7630 5
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2988 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3972 2
Ближний Восток 2953 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 549 2
Япония 13309 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2439 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 2
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Европа Восточная 3080 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2759 1
Европа Западная 1482 1
Россия - УФО - Свердловская область 1520 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1471 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1321 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 920 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 592 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 281 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 146 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 53 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 32
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5042 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7881 19
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 909 18
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