ЛЭТУАЛЬ Л’Этуаль Алькор и КО L'Etoile Торговая сеть
ЛЭТУАЛЬ – эксперт на российском парфюмерно-косметическом рынке. Компания основана в 1997 году.
|09.12.2019
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«СКБ Контур» настроил ЭДО «Лорен косметик» и «Л’Этуаль» для интеграции с системой маркировки «Честный знак»
авил универсальный передаточный документ (УПД) об отгрузке маркированного товара, и сеть магазинов «Л’Этуаль», которая подтвердила приемку маркированного товара на основе УПД. Участники оборота
|06.06.2018
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«Л`Этуаль» и Traft осуществят первую в России грузоперевозку с цифровыми документами
оперевозку с полностью цифровыми документами. «Алькор и Ко» (сеть магазинов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль») подготовит груз, а транспортная компания TRAFT усилиями собственного автопарка и и
|11.05.2016
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«Ростелеком» стал основным поставщиком телеком услуг для сети «Л’Этуаль» по всей России
«Ростелеком» стал основным провайдером розничной сети магазинов «Л’Этуаль» на территории Российской федерации. По итогам открытого конкурса заключен договор н
|12.11.2013
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«Л’Этуаль» выходит на рынок Украины с новым интернет-магазином, созданным Epam Systems
разработчик заказного программного обеспечения и поставщик ИТ-услуг с отделениями в Центральной и Восточной Европе, специально для украинского рынка разработала новый интернет-магазин (letu.ua) для «Л’Этуаль», сети магазинов косметики и парфюмерии в России. Как рассказали CNews в компании, в 2012 г. при содействии Epam Systems уже был запущен российский интернет-магазин letu.ru. После прио
|05.07.2013
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«Л’Этуаль» обеспечит централизованное управление 3 тыс. кассовыми терминалами на базе Microsoft Dynamics AX 2012
Федеральная сеть магазинов косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» объявила о планах запуска Microsoft Dynamics AX 2012 и создании единой информационной среды для управления кассовыми терминалами. Это один из самых масштабных российских проектов по в
|22.10.2012
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Николай Зайцев: Электронная коммерция должна приносить деньги
CNews: Если сравнивать"Л’Этуаль"с другими российскими компаниями из сферы торговли парфюмерно-косметическими товарами, то создается впечатление, что у вас есть магазины чуть ли не в каждом торговом центре. Причем не
|02.07.2012
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«ЦРТ Сервис» приступает к обслуживанию техники магазинов «Л'Этуаль»
ширять географию нашего сотрудничества», — подчеркнул Александр Бикетов, технический директор сети «Л’Этуаль» на Северном Кавказе. «Предоставляемое “ЦРТ Сервис” комплексное обслуживание техники
|13.10.2010
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Парфюмерный ритейлер «Л'Этуаль» перешёл на Microsoft Dynamics AX 2009
Международная консалтинговая компания Columbus IT выполнила проект по переводу компании «Л'Этуаль», работающей на российском рынке парфюмерного и косметического ритейла, с Microsoft Dynamics AX 4.0 на версию AX2009. На сегодняшний день число торговых точек компании «Л'Этуаль
|25.06.2010
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Columbus IT оптимизировал бюджетирования в «Л’Этуаль»
Компания Columbus IT выполнила проект по развитию системы бюджетирования в компании «Л'Этуаль», работающей на российском рынке парфюмерного и косметического ритейла. Стремительное развитие «Л'Этуаль» было сопряжено с естественным увеличением объема финансовой информации,
|21.04.2008
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«Л'Этуаль» автоматизирует расчеты с контрагентами на базе Microsoft Dynamics AX
Международная консалтинговая компания Columbus IT объявила о старте проекта по автоматизации расчетов с контрагентами в компании «Л'Этуаль» — российской сети магазинов парфюмерии и косметики. Решение на основе Microsoft Dynamics AX позволит повысить прозрачность и управляемость постоянно расширяющегося бизнеса. Сотрудниче
|06.10.2005
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"Л'Этуаль": удобное ИТ-решение для меняющегося бизнеса
ное расширение ассортимента продукции и увеличение числа магазинов требовали автоматизации бизнеса «Л'Этуаль» в соответствии с современными тенденциями. Компании была необходима единая интегрир
ЛЭТУАЛЬ и организации, системы, технологии, персоны:
|Зайцев Николай 32 31
|Левиков Антон 69 16
|Быстров Константин 24 10
|Садовенко Илья 65 9
|Герасимов Андрей 25 9
|Козлов Михаил 174 9
|Асратян Петр 36 7
|Староверов Денис 14 7
|Соловьев Владимир 106 7
|Якушев Сергей 19 7
|Карпенко Дмитрий 31 6
|Миронов Александр 16 6
|Бахин Евгений 22 6
|Чаморцев Владимир 6 6
|Ковалев Сергей 25 5
|Сардарян Роберт 19 5
|Алехин Александр 6 5
|Серова Елена 320 5
|Горбунов Вадим 12 5
|Мальцев Тимур 8 5
|Мусина Галина 6 5
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 4
|Аншина Марина 78 4
|Адмиральский Сергей 39 4
|Мочальников Алексей 13 4
|Козырь Сергей 32 4
|Готовченков Дмитрий 6 4
|Попов Сергей 136 4
|Качанов Олег 114 4
|Гегамов Николай 18 4
|Киреев Иван 34 4
|Караева Ольга 12 4
|Дубчак Кирилл 12 4
|Школьников Николай 26 4
|Мушаков Игорь 36 4
|Шарапов Максим 8 4
|Коваленко Антон 28 4
|Коньков Максим 7 4
|Егоров Дмитрий 11 4
|Сосунов Дмитрий 4 4
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