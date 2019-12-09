ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть

оперевозку с полностью цифровыми документами. «Алькор и Ко» (сеть магазинов парфюмерии и косметики « Л’Этуаль ») подготовит груз, а транспортная компания TRAFT усилиями собственного автопарка и и

«Л’Этуаль» выходит на рынок Украины с новым интернет-магазином, созданным Epam Systems разработчик заказного программного обеспечения и поставщик ИТ-услуг с отделениями в Центральной и Восточной Европе, специально для украинского рынка разработала новый интернет-магазин (letu.ua) для «Л’Этуаль», сети магазинов косметики и парфюмерии в России. Как рассказали CNews в компании, в 2012 г. при содействии Epam Systems уже был запущен российский интернет-магазин letu.ru. После прио