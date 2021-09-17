Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Качанов Олег


17.09.2021 К 11 утра проголосовал каждый третий россиянин, зарегистрировавшийся на удаленное голосование на портале «Госуслуг» 1
17.09.2021 Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 2
20.08.2021 Вице-премьер Чернышенко назвал тройку лидеров цифровой трансформации среди ФОИВов 1
28.06.2021 Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1
21.06.2021 Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 2
18.05.2021 В России создадут государственного гиганта, торгующего большими данными 3
16.04.2021 Для Минцифры нашли замминистра по микроэлектронике. Его выдернут из Правительства 1
14.04.2021 Власти потратят 7,5 миллиардов на единое цифровое окно связи с гражданами 1
23.03.2021 Автоматизирован процесс получения сертификата вакцинированного от COVID-19 1
10.03.2021 В России хотят сделать принудительной сдачу биометрических данных государству 2
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
09.03.2021 В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1
03.03.2021 Мошенники облюбовали портал «Госуслуг», чтобы обманывать россиян 2
03.03.2021 Рассылки с Госуслуг не запрашивают СНИЛС и платежные реквизиты 1
02.03.2021 На портале госуслуг стартовала экономическая перепись малого и среднего бизнеса 1
01.03.2021 Минцифры России запустило реестр обязательных требований к бизнесу в рамках госконтроля 1
05.02.2021 В Минцифры России подвели итоги работы платформы обратной связи в 2020 году 4
27.01.2021 Завершен первый этап цифровой трансформации обязательных требований к бизнесу в сфере нормотворчества 1
19.01.2021 На портале госуслуг стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 1
31.12.2020 Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
16.12.2020 В российских министерствах и госведомствах появится ИИ для поиска преступников и работы с документами 2
25.11.2020 Результаты тестов на COVID-19 загружаются на Госуслуги 1
20.11.2020 В России начали дистанционно контролировать охраняемые законом объекты 1
20.11.2020 В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов 1
09.11.2020 На портале госуслуг запущен сервис для медработников 1
02.11.2020 Россияне смогут подать документы в любой вуз через портал госуслуг 1
02.11.2020 Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» распространят на все российские вузы 2
21.10.2020 «Яндекс» и Mail.ru готовы платить властям за госданные о россиянах. Власти не возражают 1
16.10.2020 Ветеран Минцифры назначен главным конструктором ГАС «Выборы» 5
07.10.2020 Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета 1
28.09.2020 На Госуслугах запущен дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19 1
02.09.2020 Подведены итоги работы суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 1
28.08.2020 Замглавы Минкомсвязи открыл центр управления регионом в Калуге 2
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 1
18.08.2020 Стартовал набор на образовательные программы для CDO-управленцев в формате «Клик» 1
24.07.2020 Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка 1
29.06.2020 Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ 1

Публикаций - 58, упоминаний - 81

Качанов Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 9
Восход ФГБУ НИИ 366 5
VK - Mail.ru Group 2485 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Google LLC 7161 2
Yandex - Яндекс 4101 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
IBM 3551 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 1
oneFactor 24 1
РТЛабс 145 1
Telegram Group 702 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
Почта России ПАО 1574 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Qiwi 783 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Amedia TV - Амедиа 30 1
Метелица-Клуб - Метелица Event-Hall 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 45
Правительство РФ 2207 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 5
Президент Российской Федерации 1441 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 3
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 2 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив 4 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 2 2
Администрация Президента РФ 269 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Минцифры РФ - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 1 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 66 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
Минцифры РФ - Департамент передовых технологических решений 1 1
Роснано 456 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 19 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Big Data - Большие данные 1136 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 22
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Chrysler Dodge Caravan 6 2
VK - Mail.ru IoT Platform 2 2
Госуслуги - Суперсервисы 14 2
Nissan Murano 6 2
ЕГПСД РФ - Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей 4 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Telegram - Мессенджер 80 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 7 1
VK - Mail.ru Tarantool IIoT 5 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
CFMoto X - серия квадроциклов 1 1
Кисляков Евгений 83 14
Носков Константин 201 12
Соколов Алексей 121 10
Волин Алексей 113 10
Черненко Андрей 37 9
Шадаев Максут 384 9
Пак Олег 90 9
Бокова Людмила 80 8
Мишустин Михаил 302 8
Иванов Олег 124 8
Никифоров Николай 1126 8
Войтенко Олег 24 7
Мамонов Михаил 24 7
Чернышенко Дмитрий 234 6
Паршин Максим 142 6
Путин Владимир 1828 5
Огуряев Дмитрий 53 5
Медведев Дмитрий 1434 5
Ларина Екатерина 11 4
Быстров Константин 19 4
Калугин Сергей 162 3
Телков Алексей 21 3
Канцуров Андрей 8 3
Понькин Александр 26 3
Слышкин Василий 54 2
Клишас Андрей 44 2
Липов Андрей 50 2
Жаров Александр 165 2
Гонтарев Павел 69 2
Бадалов Андрей 23 2
Евраев Михаил 222 2
Духовницкий Олег 91 2
Пугачев Павел 29 2
Тебеньков Яков 10 2
Чурсин Игорь 20 2
Приходько Сергей 23 2
Доронкин Алексей 6 2
Григорьев Владимир 7 2
Владимиров Игорь 2 2
Климов Сергей 6 2
Россия - Российская федерация - РФ 57544 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 3
Россия - Вологодская область 317 2
Россия - Калужская область 574 2
Россия - Челябинская область 659 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Россия - Ростовская область 864 1
Европа 3774 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Калуга 297 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - Республика Коми 417 1
Россия - Тульская область 753 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
CNews Analytics 1991 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 7 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще