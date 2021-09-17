Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Качанов Олег
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 58, упоминаний - 81
Качанов Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
|Кисляков Евгений 83 14
|Носков Константин 201 12
|Соколов Алексей 121 10
|Волин Алексей 113 10
|Черненко Андрей 37 9
|Шадаев Максут 384 9
|Пак Олег 90 9
|Бокова Людмила 80 8
|Мишустин Михаил 302 8
|Иванов Олег 124 8
|Никифоров Николай 1126 8
|Войтенко Олег 24 7
|Мамонов Михаил 24 7
|Чернышенко Дмитрий 234 6
|Паршин Максим 142 6
|Путин Владимир 1828 5
|Огуряев Дмитрий 53 5
|Медведев Дмитрий 1434 5
|Ларина Екатерина 11 4
|Быстров Константин 19 4
|Калугин Сергей 162 3
|Телков Алексей 21 3
|Канцуров Андрей 8 3
|Понькин Александр 26 3
|Слышкин Василий 54 2
|Клишас Андрей 44 2
|Липов Андрей 50 2
|Жаров Александр 165 2
|Гонтарев Павел 69 2
|Бадалов Андрей 23 2
|Евраев Михаил 222 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Пугачев Павел 29 2
|Тебеньков Яков 10 2
|Чурсин Игорь 20 2
|Приходько Сергей 23 2
|Доронкин Алексей 6 2
|Григорьев Владимир 7 2
|Владимиров Игорь 2 2
|Климов Сергей 6 2
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru