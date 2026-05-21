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Индексная книга (каталог) CNews*
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Качанов Олег

СОБЫТИЯ


21.05.2026 Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента 1
22.05.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Остался месяц до крупнейшего мероприятия лета 1
15.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
07.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
07.04.2025 «Аэрофлот» — первый работодатель России, который реализовал электронный прием на работу 1
04.04.2025 Власти хотят направить автомобильные штрафы на ремонт «Почты России» 2
01.04.2025 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
20.01.2025 В Минцифры появился новый замминистра - статс-секретарь. Он выходец из ФСБ 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
03.07.2024 Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах 1
19.06.2024 Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской 1
19.06.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
22.03.2024 Единый реестр воинского учета обойдется в 4 млрд рублей. Какие данные о россиянах в него внесут 1
06.03.2024 Власти потратят больше 100 миллиардов на подключение к интернету полицейских, чиновников и учителей 1
28.12.2023 Минцифры зовет специалистов на «интересные проекты» и зарплату до 400 тысяч в месяц 1
22.12.2023 «Гостех» превратится в GitHub для российских разработчиков 1
03.11.2023 Америка ввела санкции против знаменитых российских ИТ-компаний, замглавы Минцифры и хозяев МТС 1
01.11.2023 Из Минцифры ушел замминистра - куратор госуслуг и создатель робота Макса 1
24.10.2023 Семинар-совещание с разработчиками ПО для платформы «Гостех» 1
18.10.2023 В Минцифры назначили нового замминистра - главного по связи 1
02.10.2023 Какие цифровые решения нужны госсектору 2
30.09.2023 Из Минцифры ушел замминистра - главный связист 1
25.09.2023 Олег Качанов, замглавы Минцифры в интервью CNews — о концепции трех нулей в госуслугах 2
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
07.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
29.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
31.07.2023 Суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» воспользовались почти 550 тыс. абитуриентов 1
31.07.2023 Более 2 млн заявлений в вузы уже подано через «Госуслуги» 1
21.07.2023 С портала госуслуг исчезнут тысячи сервисов 1

Публикаций - 121, упоминаний - 135

Качанов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 20
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 18
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 18
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 18
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 17
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 17
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 17
Газпром ЦПС 38 17
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 17
Diasoft - Диасофт 1144 17
Naumen - Наумен 752 17
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 17
SimbirSoft - СимбирСофт 124 17
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 15
Примо РПА 16 10
Yandex - Яндекс 9216 6
Восход ФГБУ НИИ 721 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
9594 6
Telegram Group 2940 6
VK - Mail.ru Group 3602 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Microsoft Corporation - GitHub 1075 4
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 3
Notamedia - Нотамедиа 22 3
Развитие Бизнеса / Ру 81 3
ГПБ ЭТП - VESNA - Лаборатория Цифрового Развития, ЛЦР 6 3
Broadcom - VMware 2610 3
SAP SE 5601 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Microsoft Corporation 25775 3
Accenture plc 719 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
Почта России ПАО 2370 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 19
Газпром нефть 725 19
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 18
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 17
ПСБ - Промсвязьбанк 963 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 13
Газпром ПАО 1493 13
KupiVip - Приват Трэйд 82 8
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 4
Агроэко ГК 45 4
Силовые машины 166 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 4
Новард УК - Novard 73 4
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 3
Синара Банк - ДелоБанк 69 3
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 3
Фора Банк 86 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 31 3
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 3
ТОФС - Технологии ОФС 32 3
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 3
eBay Inc 1640 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Русагро Группа Компаний 379 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
Лента - Утконос 180 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Unilever - Юнилевер Русь 171 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 110
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 29
Федеральное казначейство России 1949 25
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 7
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 6
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 5
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 4
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 4
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 4
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 4
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 4
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 8 4
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 4
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
ГосИнформСистемы 160 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 77
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 32
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Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 19
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 19
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 18
BaaS - Backend as a service 159 17
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 482 17
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Оповещение и уведомление - Notification 5945 16
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 12
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 8
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 60
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 17
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 17
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 9
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 7
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 6
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 6
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 5
Nissan Murano 7 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
Atlassian - Confluence 183 3
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 3
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 3
Передовые технологии - RuDesktop 36 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 3
IVA Technologies - IVA GPT 14 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 3
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 2
VK Cloud IoT Platform - Mail.ru IoT Platform 2 2
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 66 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 2
Stellantis - Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 2
Toyota Land Cruiser 28 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
BMW Z Series 10 2
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 64 2
OpenAI - ChatGPT 720 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 2
Шадаев Максут 1210 38
Шпак Василий 279 22
Пак Олег 112 22
Албычев Александр 168 21
Мельникова Алиса 100 18
Чудинов Дмитрий 103 18
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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