Индексная книга (каталог) CNews*
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Качанов Олег
СОБЫТИЯ
Публикаций - 121, упоминаний - 135
Качанов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 38
|Шпак Василий 279 22
|Пак Олег 112 22
|Албычев Александр 168 21
|Мельникова Алиса 100 18
|Чудинов Дмитрий 103 18
|Чернышенко Дмитрий 581 18
|Черненко Андрей 75 18
|Сергеев Сергей 179 18
|Панченко Иван 197 18
|Федоров Алексей 142 18
|Белов Алексей 28 17
|Огуряев Дмитрий 85 17
|Шенберг Дмитрий 21 17
|Безбогов Сергей 69 17
|Иодковский Станислав 104 17
|Врацкий Андрей 175 17
|Харитонов Дмитрий 79 17
|Толокнов Андрей 39 17
|Бессарабенко Александр 23 17
|Фогельсон Виктор 50 17
|Глазков Александр 151 17
|Паршин Максим 323 17
|Кузякина Анна 28 16
|Мишустин Михаил 787 15
|Кисляков Евгений 93 14
|Черкесова Бэлла 21 13
|Иванов Олег 153 13
|Путин Владимир 3454 12
|Носков Константин 241 12
|Иванов Михаил 116 10
|Шойтов Александр 116 10
|Винокуров Евгений 16 10
|Соколов Алексей 137 10
|Волин Алексей 122 10
|Заренин Андрей 51 9
|Ким Дмитрий 73 8
|Бокова Людмила 82 8
|Войтенко Олег 27 8
|Никифоров Николай 1138 8
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.