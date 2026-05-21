Качанов Олег

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Почему соответствие стандартам не гарантирует защиту от киберугроз

Формальное соответствие стандартам ещё не гарантия защиты. Компании тратят ресурсы на сертификаты и регламенты, но реальная безопасность остаётся под вопросом. Только комплексный циклический подход позволяет превратить кибербезопасность из формальности в боеспособную систему. О том, как перейти к реальной защите, рассказывает заместитель генерального директора — технический директор «Газинформсервис» Николай Нашивочников.