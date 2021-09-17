Качанов Олег

Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1

Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1

В России хотят сделать принудительной сдачу биометрических данных государству 2

В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1

Рассылки с Госуслуг не запрашивают СНИЛС и платежные реквизиты 1

На портале госуслуг стартовала экономическая перепись малого и среднего бизнеса 1

Минцифры России запустило реестр обязательных требований к бизнесу в рамках госконтроля 1

В Минцифры России подвели итоги работы платформы обратной связи в 2020 году 4

Завершен первый этап цифровой трансформации обязательных требований к бизнесу в сфере нормотворчества 1

Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 1

В российских министерствах и госведомствах появится ИИ для поиска преступников и работы с документами 2

В России начали дистанционно контролировать охраняемые законом объекты 1

В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов 1

На портале госуслуг запущен сервис для медработников 1

Россияне смогут подать документы в любой вуз через портал госуслуг 1

Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета 1

Замглавы Минкомсвязи открыл центр управления регионом в Калуге 2