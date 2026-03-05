Разделы

СПбГАСУ Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

СОБЫТИЯ


05.03.2026 «СиСофт Девелопмент»: десятки преподавателей московских строительных колледжей стали настоящими ТИМ-лидерами 1
03.05.2024 Студенты СПбГАСУ будут учиться моделированию на цифровой платформе RITM³ компании Simetra 2
25.06.2021 ЦБ обвинили в краже названия первого в России суперсервиса. Его разочарованный автор покидает страну 1
03.06.2021 X-Com масштабировала печатную инфраструктуру старейшего архитектурно-строительного университета России 2
28.08.2020 Softline помогла СПбГАСУ перевести занятия в дистанционный формат 2
23.06.2020 На сайте «Госуслуг» открылся сервис «Поступление в вуз онлайн» 2
26.06.2018 Softline аттестовала государственный архитектурно-строительный университет Петербурга 4
28.03.2017 Softline упростила управление облачными сервисами в СПбГАСУ 3
28.01.2016 «Простор-Л» с помощью ПСС внедряет технологию информационного моделирования зданий и сооружений 1
08.09.2015 ЦГПБ им. В. В. Маяковского совместно с «Элар» пополняют «Петербургиану» 1
19.08.2015 Softline подключила архитектурно-строительный университет Петербурга к Федеральному центру тестирования 2
11.08.2008 Российские студенты заняли призовые места в конкурсе Autodesk 1
14.05.2008 СПбГАСУ заказывает системы хранения данных 2
27.09.2007 Autodesk и СПбГАСУ стали стратегическими партнерами 2
26.10.2006 "СпецТек" и ГАСУ представили решение для строительной отрасли 1

Публикаций - 15, упоминаний - 27

СПбГАСУ и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3365 4
Microsoft Corporation 25372 2
Autodesk 625 2
SAS Institute 1045 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 254 1
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 117 1
X-Com - Икс ком 178 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1089 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 29 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13098 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 67 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5363 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6367 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1488 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 538 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 373 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74325 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57992 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15032 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11655 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4863 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4169 3
Электронный документ - Electronic document 1537 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1575 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3934 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10192 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17290 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2334 2
Оцифровка - Digitization 4957 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13441 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8873 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6107 1
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 88 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4550 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 548 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5805 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2873 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12946 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 351 1
Оповещение и уведомление - Notification 5437 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1346 1
Электронная библиотека - Electronic Library 260 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9438 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3817 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12474 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6317 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12164 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17276 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 808 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1861 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9927 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3093 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1566 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16726 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6750 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34250 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5965 2
Autodesk Revit 121 2
Autodesk Build 3 1
Autodesk Inventor 75 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 65 1
Spectec TRIM-PMS - Planned Maintenance System 15 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
Microsoft Azure Pack 16 1
Алтэкс-Софт - RedCheck 21 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 44 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 340 1
Microsoft Office 4018 1
Microsoft Azure 1474 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 161 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2395 1
Microsoft Teams - MS Teams 632 1
Microsoft Office 365 991 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1564 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 65 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 1
Autodesk AutoCAD 365 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 105 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 132 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 59 1
Иванов Михаил 111 2
Тюлькин Евгений 2 1
Плотникова Наталья 8 1
Евстигнеев Григорий 8 1
Красовская Мария 1 1
Фарукшин Владимир 1 1
Маленьких Евгений 1 1
Савельев Эдуард 1 1
Грибанов Станислав 16 1
Русина Елена 2 1
Прозоров Иван 1 1
Швецов Владимир 51 1
Качанов Олег 120 1
Михайлов Сергей 57 1
Степанов Александр 23 1
Сергеев Михаил 112 1
Сорокин Антон 4 1
Солдатова Ольга 1 1
Попов Виталий 22 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18883 11
Россия - РФ - Российская федерация 159212 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46262 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14567 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18448 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53663 1
Европа 24714 1
Польша - Республика 2007 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Африка - Африканский регион 3586 1
Ближний Восток 3066 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2731 1
Россия - СФО - Новосибирск 4727 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 690 1
Россия - ЦФО - Костромская область 447 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 339 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 112 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55336 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32145 10
Образование в России 2584 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20526 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6317 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7631 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5761 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3692 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8419 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6322 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 697 1
Экзамены 487 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 320 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3287 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1560 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1755 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4281 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7400 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6418 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2325 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 915 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 433 1
Транспорт - ДТП - Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 59 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8929 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4959 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
Ведомости 1317 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 9 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 536 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1121 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 53 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 132 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 432 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
РНБ - Российская национальная библиотека 35 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 141 1
