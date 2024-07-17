Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP

«Код Безопасности» реализовал поддержку ПО «Эвритег» в Secret Net Studio кий ИБ-вендор «Код Безопасности» и компания «Эвритег» реализовали проект интеграции средства защиты Secret Net Studio версии 8.11 и программного обеспечения «Эвритег». Совместное решение позвол

ОС Astra Linux и Secret Net LSP теперь доступны в виде единого комплекта ческий бандл, состоящий из комплекта лицензий на ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и СЗИ для Linux Secret Net LSP. Вендоры провели тщательную работу по интеграции функционала двух продуктов, ч

В «Сёрчинформ SIEM» добавлена поддержка отечественного СЗИ SecretNet Studio и межсетевого экрана UserGate иторинг сетевого трафика. Теперь «Сёрчинформ SIEM» может собирать события из программного комплекса Secret Net Studio отечественного разработчика «Код безопасности» и межсетевого экрана UserGat

Подтверждена совместимость ОС семейства «Альт» с продуктами «Кода безопасности» ИБ-решениями российских производителей. Успешно завершено тестирование продуктов для защиты данных Secret Net LSP 1.12, vGate 4.7 и «Континент» ZTN компании «Код безопасности». Решения показал

СЗИ Secret Net LSP версии 1.12 теперь работает под ОС Astra Linux сийский разработчик средств защиты информации компания «Код безопасности» завершили сертификацию ПО Secret Net LSP версии 1.12 в рамках программы технологической кооперации ИТ-вендоров Ready fo

NGFW «Континент 4» компании «Код безопасности» сертифицирован в РБ Продукты «Континент 4», vGate и Secret Net Studio российского разработчика средств защиты информации «Код безопасности» прошл

«Актив» и «Код безопасности» обновили список устройств «Рутокен», совместимых с СЗИ Secret Net LSP и Secret Net Studio енов и смарт-карт «Рутокен» со средствами защиты информации Secret Net LSP версий 1.8, 1.10, 1.11 и Secret Net Studio версий 8.6, 8.8, 8.9. Использование СЗИ Secret Net LSP и Secret Net Stud

Подтверждена совместимость Secret Net Studio с Windows 11, 10 21H2 и Server 2022 Компания «Код безопасности» объявила о совместимости программного продукта Secret Net Studio версий 8.8 и 8.6 с Windows 11, Windows 10 21H2 и Windows Server 2022. Se

Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности» рректность работы USB-токенов и смарт-карт JaCarta от «Алладин Р.Д.» со средством защиты информации Secret Net Studio и средством доверенной загрузки ПАК «Соболь» (релиз 4.3) от «Кода Безопасно

«Код безопасности» продлил сертификат соответствия ФСТЭК на Secret Net Studio 8.6 Программный комплекс средств защиты информации Secret Net Studio 8.6, разработчиком которого является российский вендор «Код безопасности»,

Программный комплекс Secret Net LSP 1.10 компании «Код безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК Программный комплекс Secret Net LSP 1.10 компании «Код безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК. Sec

СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta ерждающие корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства защиты информации (СЗИ) Secret Net LSP. Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токен

«Актив» и «Код Безопасности» укрепляют сотрудничество на совместимость электронных идентификаторов Рутокен и современных версий средств защиты информации Secret Net LSP для ОС семейства Linux. В ходе тестовых испытаний была подтверждена корректнос

«Код Безопасности» представил бесплатные лицензии «Континент-АП» и Secret Net Studio «Код Безопасности» объявила о том, что теперь лицензии СКЗИ «Континент-АП» и Secret Net Studio c пакетом «Максимальная защита» предоставляются бесплатно сроком на 1 год.

«Код безопасности» представил Secret Net Studio 8.6 «Код безопасности» объявил о выходе новой версии продукта Secret Net Studio, предназначенного для комплексной защиты рабочих станций и серверов от внеш

«Код безопасности» выпустил новую версию Secret Net LSP «Код безопасности», технологический партнер «Аладдин Р.Д.», объявила о выходе новой версии продукта Secret Net LSP, предназначенного для защиты от несанкционированного доступа на рабочих станци

«Код безопасности» объявил о выходе новой версии Secret Net Studio «Код безопасности» объявил выходе новой версии продукта Secret Net Studio, предназначенного для комплексной защиты рабочих станций и серверов от внеш

Secret Net Studio 8.1 сертифицирован ФСТЭК России езопасности» объявила о том, что средство обеспечения комплексной защиты рабочих станций и серверов Secret Net Studio версии 8.1 прошло сертификационные испытания и получило сертификат соответс

Secret Net Studio получил сертификат ФСТЭК России езопасности» объявила о том, что средство обеспечения комплексной защиты рабочих станций и серверов Secret Net Studio-С версии 8.0 прошло сертификационные испытания и получило сертификат соотве

Вышла обновленная версия Secret Net LSP с поддержкой новых дистрибутивов Hat Enterprise Linux 7.0/7.2). В Secret Net LSP 1.5 сохранилась интеграция со средствами управления Secret Net 7 (пакет обновления 6), что позволяет удаленно настраивать политики безопасности н

«ВТБ Специализированный депозитарий» внедрил Secret Net Studio для защиты корпоративной информации Компания «Код безопасности» объявила о внедрении своего флагманского продукта Secret Net Studio в инфраструктуру «ВТБ Специализированный депозитарий». В результате заказчи

Стартовали продажи новой версии Secret Net Studio с поддержкой Windows 10 Компания «Код безопасности» объявила о начале продаж новой версии продукта Secret Net Studio, предназначенного для комплексной защиты рабочих станций и серверов от внеш

Новый продукт Secret Net Studio от «Кода безопасности» поступил в продажу Компания «Код безопасности» объявила о начале продаж Secret Net Studio, комплексного средства защиты информации класса Endpoint Security. В период

«Код безопасности» выпустил обновленную версию Secret Net LSP ности». В версии Secret Net LSP 1.4 реализованы новые механизмы интеграции со средствами управления Secret Net 7 (пакет обновления 6). Обновленная программа управления Secret Net для ОС Windows

Обновленная версия СЗИ от НСД Secret Net LSP для Linux поступила в продажу ления, который позволяет подключать компьютеры с Secret Net LSP версии 1.3 к контуру управления СЗИ Secret Net 7 (пакет обновления 4) и наряду с агентами Windows осуществлять их централизованны

Вышел технический релиз обновленной версии Secret Net 7 Компания «Код Безопасности» выпустила технический релиз обновленной версии СЗИ от НСД Secret Net 7, предназначенного для защиты информации на рабочих станциях и серверах. Об этом

Доступен технический релиз Secret Net LSP 1.3 для Linux Компания «Код Безопасности» объявила о готовности технического релиза Secret Net LSP 1.3 — средства защиты от несанкционированного доступа для компьютеров под упра

Обновленная версия СЗИ от НСД Secret Net LSP для Linux поступила в продажу Компания «Код Безопасности» объявила о поступлении в продажу Secret Net LSP 1.2 — средства защиты информации от несанкционированного доступа для операцион

СЗИ Secret Net 7.3 протестирован на совместимость с электронными идентификаторами «Рутокен» вердили совместимость обновленной версии средства защиты информации от несанкционированного доступа Secret Net 7 с электронными идентификаторами «Рутокен». Об этом CNews сообщили в «Коде Безопа

USB-токены и смарт-карты от «Аладдин Р.Д.» совместимы с СЗИ Secret Net 7 от «Кода Безопасности» ек JaCarta и eToken на совместимость со средством защиты информации от несанкционированного доступа Secret Net 7. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». На основании результатов тестирования

Вышел технический релиз СЗИ от НСД Secret Net LSP 1.2 Компания «Код Безопасности» объявила о выходе технического релиза Secret Net LSP 1.2 — средства защиты информации от несанкционированного доступа для операцион

Вышел технический релиз обновленной версии Secret Net 7 c расширенными функциями управления го релиза обновленной версии системы защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД) Secret Net 7, предназначенной для защиты информации на рабочих станциях и серверах. В обновле

Обновленная версия Secret Net 7 прошла инспекционный контроль в Минобороны РФ Обновленная версия средства защиты информации Secret Net 7 прошла инспекционный контроль в Министерстве обороны РФ и получила положительное

Обновленный Secret Net 7 с поддержкой Windows 8/8.1 и Windows Server 2012/2012 R2 поступил в продажу ский разработчик средств защиты информации, объявила о поступлении в продажу обновленной версии СЗИ Secret Net 7 с поддержкой Windows 8/8.1 и Windows Server 2012/2012 R2. Как говорится в заявле

«Код Безопасности» продлит сертификаты ФСТЭК России на Secret Net 6 и Secret Net 6 вариант К Безопасности» объявил о продлении срока действия сертификатов, выданных ФСТЭК России на СЗИ от НСД Secret Net 6 и Secret Net 6 вариант К. В связи с истечением срока действия сертификато

Электронное правительство Республики Коми использует Secret Net для защиты персональных данных Компания «Код Безопасности» объявила об успешном завершении проекта по внедрению СЗИ от НСД Secret Net в подсистему обеспечения безопасности электронного правительства Республики Коми.

Обновленная версия СЗИ от НСД Secret Net 7 поступила в продажу ти» объявила о выходе обновленной версии средства защиты информации от несанкционированного доступа Secret Net 7. Механизм полномочного разграничения доступа, реализованный в СЗИ от НСД Secret

Новая версия СЗИ Secret Net от «Кода Безопасности» поступила в продажу станций и серверов. Как сообщили CNews в компании, средство защиты от несанкционированного доступа Secret Net 7 предоставляет заказчикам новый уровень защищенности информационной системы, кром

Новый виток в развитии СЗИ от НСД Secret Net -распределенной сети крупной организации с развитой филиальной инфраструктурой. Ближайшее событие – Secret Net 7 Совсем недавно компания "Код Безопасности" анонсировала новую версию своего флаг