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ССК Самарская сетевая компания


АО «Самарская сетевая компания» отвечает за транспортировку электроэнергии и обслуживает подстанции, воздушные и кабельные линии в 34 муниципалитетах Самарской области

Судебные дела (14) на сумму 1 526 280 674 ₽
в качестве истца (10) на сумму 490 893 062 ₽
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽


10.04.2025 Step Logic внедрил отечественную систему межсетевого экранирования от «Кода Безопасности» в «Самарской сетевой компании» 1
11.09.2023 «1С-рарус» создала цифровую систему взаимодействия с потребителями в «Самарской сетевой компании» 2
10.02.2022 «Самарская сетевая компания» рассчитывает зарплату 2800 сотрудникам с 1С:ЗУП 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

ССК и организации, системы, технологии, персоны:

8365 2
1С-Рарус 893 2
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31403 2
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КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 306 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11784 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 919 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 949 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12911 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 459 1
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1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 585 1
Савиных Александр 3 1
Россия - ПФО - Самарская область 1355 2
Россия - РФ - Российская федерация 147162 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2788 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48750 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 283 1
Ведомости 1054 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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