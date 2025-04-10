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ССК Самарская сетевая компания
АО «Самарская сетевая компания» отвечает за транспортировку электроэнергии и обслуживает подстанции, воздушные и кабельные линии в 34 муниципалитетах Самарской области.
ССК и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 1
|СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
|1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 459 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2302 1
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 585 1
|Россия - ПФО - Самарская область 1355 2
|Россия - РФ - Российская федерация 147162 2
|Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2788 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 1
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