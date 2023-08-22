СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации

Крупный ИТ-специалист из Фонда соцстрахования отправлен в тюрьму ИТ-специалист, в начале XXI века занимавший руководящие должности в Фонде социального страхования (ФСС), и один из разработчиков единой интегрированной информационной системы (ЕИИС) «Соцстрах»

Громкое уголовное дело об обогащении на ИТ-системе ФСС на 4 млрд руб. закрыто по сроку давности Уголовное дело закрыто Бывшего зампреда Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского освободили от уголовной ответственности. По данным ФСБ, Ковалевский

На портале госуслуг при участии БФТ запущен социальный суперсервис для инвалидов оцесс получения услуги максимально простым и удобным для всех его участников. Для этого совместно с ФСС и при участии Минцифры и Минтруда была проведена работа по упрощению процесса предоставле

Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM а прием больничных от сотрудников компании, ввод в учетную систему, расчет и передачу документов в ФСС выполнял департамент бухгалтерского учета. Такой процесс требовал большого количества вре

Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда ии (ПФР), Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) и Фонда социального страхования России (ФСС). Согласно тексту документа, опубликованному на портале государственной информсистемы коо

ФСС запустил цифровой контроль исполнения контрактов на базе решения МИК В центральном аппарате ФСС России и в 85 региональных отделениях запущен цифровой контроль исполнения контрактов по итогам госзакупок, на базе флагманского решения площадки «РТС-тендер» – «Модуль исполнения контракто

В России впервые арестована компьютерная программа асследования уголовного дела против бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, пишет «Коммерсант». По информации издания, речь идет о программе, р

ИТ-департамент Минздрава возглавил выходец из Фонда соцстрахования ва возглавил Дмитрий Селиванов. Об этом 29 мая редакции рассказали в Фонде социального страхования (ФСС), где Селиванов работал ранее. Уже 31 мая информация нашла подтверждение на официальной с

ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» воохранение, компания «Нетрика»;Алексей Гайдуков, руководитель разработки линейки «1С:Медицина», фирма «1С»;Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России;Олег Симаков, заместитель руководителя, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России;Анатолий Балабанов, заместитель Генерального директора по информационным технологиям, «Кл

У ФСС украли 70 миллионов через поддельные электронные реестры зарплат шие зарплаты, особенно это касается беременных женщин. А нам в электронном виде подают эти цифры. – рассказал в интервью государственному агентству «Татар-информ» управляющий татарстанского отделения ФСС Рамиль Гайзатуллин. – Мы эти реестры принимаем и оплачиваем, потом при проверках выясняется, что женщины были трудоустроены фиктивно или зарплата была фиктивно завышена. Таким образом, мы н

ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» ионных технологий, Федеральная налоговая служба; Денис Солодовников, заместитель руководителя Росимущества; Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России; Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; Алексей Чукарин, заместитель руководителя Департамента информационных технол

ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» ионных технологий, Федеральная налоговая служба; Денис Солодовников, заместитель руководителя Росимущества; Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России; Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; Алексей Чукарин, заместитель руководителя Департамента информационных технол

Минэк, Казначейство ФССП, ФАС, Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» доставления государственных услуг, ПФР; Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства; Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России; Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; Роман Калина, заместитель руководителя учреждения, ФГБУ ИАЦ Судебного департ

Минэк, Казначейство ФССП, ФАС, Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» доставления государственных услуг, ПФР; Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства; Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России; Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; Роман Калина, заместитель руководителя учреждения, ФГБУ ИАЦ Судебного департ

Минэк, ФССП, ФАС, Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» доставления государственных услуг, ПФР; Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства; Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России; Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; Роман Калина, заместитель руководителя учреждения, ФГБУ ИАЦ Судебного департ

Минэк, ФССП, ФАС, Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» й Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев, руководитель Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области;

Фонд соцстрахования расторг многомиллионный ИТ-контракт из-за орфографических ошибок Разрыв контракта с TrueConf Как стало известно CNews, Фонд социального страхования России (ФСС) в одностороннем порядке разорвал контракт со своим поставщиком системы видеоконференцсвя

«Барс груп» организует обмен листками нетрудоспособности между РМИС и ФСС в электронном виде Электронный листок нетрудоспособности. Информационное взаимодействие Фонда социального страхования (ФСС) с медицинскими организациями» с участием Председателя ФСС РФ Андрея Кигима.С 1 ию

Минэк, ФССП, ФАС, Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» й Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, Директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев, руководитель Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области;

Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» й Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, Директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев, руководитель Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области;

Фонд соцстрахования переехал с Documentum на российское и свободное ПО Переезд СЭД в Фонде соцстрахования Фонд социального страхования России (ФСС) перевел свою систему электронного документооборота (СЭД) с платформы Documentum канадско

Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» й Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, Директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев, руководитель Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области;

Фонд соцстрахования заплатит за свою ГИС на 350 млн руб. больше, чем ему предлагают ФСС не сэкономил Фонд социального страхования России (ФСС) подвел итоги своего миллиардного тендера на сервисное сопровождение и развитие преимущес

ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» сполнительный директор, НПЦ «БизнесАвтоматика»; Денис Соловьев, и.о.начальника управления информационных технологий, Администрация города Перми ; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Олег Соколов, министр информатизации и связи Республики Мордовия; Максим Степанов, заместитель начальника отдела, Федеральное казначейство; Владимир Казеко,

ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» исполнительный директор, НПЦ БизнесАвтоматика; Денис Соловьев, и.о.начальника управления информационных технологий, Администрация города Перми ; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Олег Соколов, министр информатизации и связи Республики Мордовия; Максим Степанов, заместитель начальника отдела, Федеральное казначейство; Владимир Казеко,

Maykor обрушил цену техподдержки Фонда соцстрахования на 70 млн Maykor стал подрядчиком ФСС В течение 2017 г. сопровождением информационно-вычислительной инфраструктуры Фонда социал

Maykor выиграла конкурс на комплексное сопровождение инфраструктуры ФСС РФ рный центр. Также аутсорсер взаимодействует с технической поддержкой производителей используемого в ФСС РФ оборудования и ПО.

Орловские работодатели получат СМС от соцстраха ю деятельность орловских предприятий – руководителей и главных бухгалтеров. Первые СМС с заглавием «ФСС» они получат уже в октябре по итогам отчетной кампании за 9 месяцев 2016 г.

«АйТи. Смарт системы» применили RFID-технологии для обеспечения контроля имущества ФСС Компания «АйТи. Смарт системы» автоматизировала управление имуществом центрального аппарата Фонда социального страхования Российской Федерации. Фонд социального страхования Российской Ф

Жители Орловской области смогут подтвердить личность для доступа на портал госуслуг в ФСС ся за помощью в пункт подтверждения учетных записей, действующий на базе территориального отделения ФСС (ул. Степана Разина, д. 5, каб. 1-14 и 3-05). В этом случае при себе необходимо иметь пас

Записаться на приём в отделение ФСС по Татарстану можно через интернет-портал аждан. Работа с большим количеством заявителей является постоянной практикой региональных отделений ФСС. В Республике Татарстан в рамках пилотного проекта ФСС Российской Федерации и в це

Региональное отделение ФСС РФ по республике Татарстан оснащено электронной очередью Neuroniq оянии, а также под различными углами обзора. Корпус табло отличает лаконичность исполнения, современный дизайн, правильные пропорции, отсутствие громоздких обрамляющих рамок. На всё, поставленное для ФСС по республике Татарстан, оборудование «Технологии Будущего» предоставили трехлетнюю гарантию. По утверждению представителей компании, установленная версия программного обеспечения «Neuroniq

«Дом.ru Бизнес» обеспечил резервными каналами передачи данных отделение ФСС РФ в Нижнем Новгороде ой работы 10 подразделений Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ) с полным резервированием основных каналов передачи данных. Об этом CNews сообщили в т

Уволен ИТ-директор ФСС, променявший «Систематику» на Maykor В Фонде социального страхования (ФСС) уволен руководитель ИТ-департамента Андрей Хоробрых. Эту информацию сообщил CNews источн

Система SAP HCM Госкорпорации «Росатом» доработана согласно требованиям Фонда социального страхования ального страхования. Необходимость обновления системы была обусловлена внедрением пилотного проекта ФСС в 5 регионах РФ, на территории которых находятся предприятия Госкорпорации «Росатом». Пил

«Ростелеком» предоставит доступ в интернет региональному отделению Фонда социального страхования в Чувашии «Ростелеком» заключил Государственный контракт с региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике на оказание услуг

Татарстан стал пилотным регионом по запуску системы электронных больничных листов Региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС) в Татарстане рассматривает возможность реализации пилотного проекта по запуску системы электронных больничных листов, проблемы, которые могут возникнуть при его запуске и ряд организационн

На едином портале госуслуг появилось девять новых электронных услуг ступны для получения в электронном виде услуги, которые предоставляют Фонд социального страхования (ФСС России), Федеральная служба безопасности (ФСБ России), Федеральное агентство по техническ

«УСП Компьюлинк» займется созданием системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности для ФСС за 318,25 млн руб. Фонд социального страхования РФ (ФСС) объявил итоги открытого конкурса на выполнение работ по разработке комплексной системы а