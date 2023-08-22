Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

СФР ФСС РФ Фонд социального страхования Российской Федерации

СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации

СОБЫТИЯ


22.08.2023 Крупный ИТ-специалист из Фонда соцстрахования отправлен в тюрьму

ИТ-специалист, в начале XXI века занимавший руководящие должности в Фонде социального страхования (ФСС), и один из разработчиков единой интегрированной информационной системы (ЕИИС) «Соцстрах»
21.12.2021 Громкое уголовное дело об обогащении на ИТ-системе ФСС на 4 млрд руб. закрыто по сроку давности

Уголовное дело закрыто Бывшего зампреда Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского освободили от уголовной ответственности. По данным ФСБ, Ковалевский

19.07.2021 На портале госуслуг при участии БФТ запущен социальный суперсервис для инвалидов

оцесс получения услуги максимально простым и удобным для всех его участников. Для этого совместно с ФСС и при участии Минцифры и Минтруда была проведена работа по упрощению процесса предоставле
17.03.2021 Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM

а прием больничных от сотрудников компании, ввод в учетную систему, расчет и передачу документов в ФСС выполнял департамент бухгалтерского учета. Такой процесс требовал большого количества вре
21.01.2021 Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда

ии (ПФР), Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) и Фонда социального страхования России (ФСС). Согласно тексту документа, опубликованному на портале государственной информсистемы коо
21.10.2019 ФСС запустил цифровой контроль исполнения контрактов на базе решения МИК

В центральном аппарате ФСС России и в 85 региональных отделениях запущен цифровой контроль исполнения контрактов по итогам госзакупок, на базе флагманского решения площадки «РТС-тендер» – «Модуль исполнения контракто
25.09.2019 В России впервые арестована компьютерная программа

асследования уголовного дела против бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, пишет «Коммерсант». По информации издания, речь идет о программе, р
03.06.2019 ИТ-департамент Минздрава возглавил выходец из Фонда соцстрахования

ва возглавил Дмитрий Селиванов. Об этом 29 мая редакции рассказали в Фонде социального страхования (ФСС), где Селиванов работал ранее. Уже 31 мая информация нашла подтверждение на официальной с
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года»

воохранение, компания «Нетрика»;Алексей Гайдуков, руководитель разработки линейки «1С:Медицина», фирма «1С»;Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России;Олег Симаков, заместитель руководителя, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России;Анатолий Балабанов, заместитель Генерального директора по информационным технологиям, «Кл
16.08.2018 У ФСС украли 70 миллионов через поддельные электронные реестры зарплат

шие зарплаты, особенно это касается беременных женщин. А нам в электронном виде подают эти цифры. – рассказал в интервью государственному агентству «Татар-информ» управляющий татарстанского отделения ФСС Рамиль Гайзатуллин. – Мы эти реестры принимаем и оплачиваем, потом при проверках выясняется, что женщины были трудоустроены фиктивно или зарплата была фиктивно завышена. Таким образом, мы н
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

ионных технологий, Федеральная налоговая служба; Денис Солодовников, заместитель руководителя Росимущества; Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России; Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; Алексей Чукарин, заместитель руководителя Департамента информационных технол
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

ионных технологий, Федеральная налоговая служба; Денис Солодовников, заместитель руководителя Росимущества; Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России; Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; Алексей Чукарин, заместитель руководителя Департамента информационных технол
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

доставления государственных услуг, ПФР; Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства; Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России; Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; Роман Калина, заместитель руководителя учреждения, ФГБУ ИАЦ Судебного департ
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

доставления государственных услуг, ПФР; Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства; Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России; Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; Роман Калина, заместитель руководителя учреждения, ФГБУ ИАЦ Судебного департ
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

доставления государственных услуг, ПФР; Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства; Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России; Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; Роман Калина, заместитель руководителя учреждения, ФГБУ ИАЦ Судебного департ
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

й Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев, руководитель Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области;
06.03.2018 Фонд соцстрахования расторг многомиллионный ИТ-контракт из-за орфографических ошибок

Разрыв контракта с TrueConf Как стало известно CNews, Фонд социального страхования России (ФСС) в одностороннем порядке разорвал контракт со своим поставщиком системы видеоконференцсвя
28.02.2018 «Барс груп» организует обмен листками нетрудоспособности между РМИС и ФСС в электронном виде

Электронный листок нетрудоспособности. Информационное взаимодействие Фонда социального страхования (ФСС) с медицинскими организациями» с участием Председателя ФСС РФ Андрея Кигима.С 1 ию
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

й Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, Директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев, руководитель Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области;
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

й Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, Директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев, руководитель Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области;
25.01.2018 Фонд соцстрахования переехал с Documentum на российское и свободное ПО

Переезд СЭД в Фонде соцстрахования Фонд социального страхования России (ФСС) перевел свою систему электронного документооборота (СЭД) с платформы Documentum канадско
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

й Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, Директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев, руководитель Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области;
04.12.2017 Фонд соцстрахования заплатит за свою ГИС на 350 млн руб. больше, чем ему предлагают

ФСС не сэкономил Фонд социального страхования России (ФСС) подвел итоги своего миллиардного тендера на сервисное сопровождение и развитие преимущес
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017»

сполнительный директор, НПЦ «БизнесАвтоматика»; Денис Соловьев, и.о.начальника управления информационных технологий, Администрация города Перми ; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Олег Соколов, министр информатизации и связи Республики Мордовия; Максим Степанов, заместитель начальника отдела, Федеральное казначейство; Владимир Казеко,
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017»

исполнительный директор, НПЦ БизнесАвтоматика; Денис Соловьев, и.о.начальника управления информационных технологий, Администрация города Перми ; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Олег Соколов, министр информатизации и связи Республики Мордовия; Максим Степанов, заместитель начальника отдела, Федеральное казначейство; Владимир Казеко,
08.02.2017 Maykor обрушил цену техподдержки Фонда соцстрахования на 70 млн

Maykor стал подрядчиком ФСС В течение 2017 г. сопровождением информационно-вычислительной инфраструктуры Фонда социал
08.02.2017 Maykor выиграла конкурс на комплексное сопровождение инфраструктуры ФСС РФ

рный центр. Также аутсорсер взаимодействует с технической поддержкой производителей используемого в ФСС РФ оборудования и ПО. 
06.10.2016 Орловские работодатели получат СМС от соцстраха

ю деятельность орловских предприятий – руководителей и главных бухгалтеров. Первые СМС с заглавием «ФСС» они получат уже в октябре по итогам отчетной кампании за 9 месяцев 2016 г.
15.08.2016 «АйТи. Смарт системы» применили RFID-технологии для обеспечения контроля имущества ФСС

Компания «АйТи. Смарт системы» автоматизировала управление имуществом центрального аппарата Фонда социального страхования Российской Федерации. Фонд социального страхования Российской Ф
20.04.2016 Жители Орловской области смогут подтвердить личность для доступа на портал госуслуг в ФСС

ся за помощью в пункт подтверждения учетных записей, действующий на базе территориального отделения ФСС (ул. Степана Разина, д. 5, каб. 1-14 и 3-05). В этом случае при себе необходимо иметь пас
17.09.2015 Записаться на приём в отделение ФСС по Татарстану можно через интернет-портал

аждан. Работа с большим количеством заявителей является постоянной практикой региональных отделений ФСС. В Республике Татарстан в рамках пилотного проекта ФСС Российской Федерации и в це
28.08.2015 Региональное отделение ФСС РФ по республике Татарстан оснащено электронной очередью Neuroniq

оянии, а также под различными углами обзора. Корпус табло отличает лаконичность исполнения, современный дизайн, правильные пропорции, отсутствие громоздких обрамляющих рамок. На всё, поставленное для ФСС по республике Татарстан, оборудование «Технологии Будущего» предоставили трехлетнюю гарантию. По утверждению представителей компании, установленная версия программного обеспечения «Neuroniq
22.06.2015 «Дом.ru Бизнес» обеспечил резервными каналами передачи данных отделение ФСС РФ в Нижнем Новгороде

ой работы 10 подразделений Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ) с полным резервированием основных каналов передачи данных. Об этом CNews сообщили в т
04.03.2015 Уволен ИТ-директор ФСС, променявший «Систематику» на Maykor

В Фонде социального страхования (ФСС) уволен руководитель ИТ-департамента Андрей Хоробрых. Эту информацию сообщил CNews источн
07.10.2014 Система SAP HCM Госкорпорации «Росатом» доработана согласно требованиям Фонда социального страхования

ального страхования. Необходимость обновления системы была обусловлена внедрением пилотного проекта ФСС в 5 регионах РФ, на территории которых находятся предприятия Госкорпорации «Росатом». Пил
29.07.2014 «Ростелеком» предоставит доступ в интернет региональному отделению Фонда социального страхования в Чувашии

«Ростелеком» заключил Государственный контракт с региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике на оказание услуг

28.05.2014 Татарстан стал пилотным регионом по запуску системы электронных больничных листов

Региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС) в Татарстане рассматривает возможность реализации пилотного проекта по запуску системы электронных больничных листов, проблемы, которые могут возникнуть при его запуске и ряд организационн
11.04.2014 На едином портале госуслуг появилось девять новых электронных услуг

ступны для получения в электронном виде услуги, которые предоставляют Фонд социального страхования (ФСС России), Федеральная служба безопасности (ФСБ России), Федеральное агентство по техническ
30.12.2013 «УСП Компьюлинк» займется созданием системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности для ФСС за 318,25 млн руб.

Фонд социального страхования РФ (ФСС) объявил итоги открытого конкурса на выполнение работ по разработке комплексной системы а
01.11.2013 Контракт ФСС РФ на внедрение системы для электронного взаимодействия с гражданами и организациями получила «ИБС Экспертиза»

Фонд социального страхования РФ (ФСС) подвел итоги открытого конкурса на выполнение работ по обеспечению информационного интер

Публикаций - 441, упоминаний - 590

СФР и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 61
9594 41
Microsoft Corporation 25775 31
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 23
Oracle Corporation 7074 22
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 19
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 16
SAP SE 5601 15
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 14
Восход ФГБУ НИИ 721 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
Intel Corporation 12811 14
МегаФон 10742 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 12
Cisco Systems 5372 11
Yandex - Яндекс 9216 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 11
Бинго-Софт - Акцент 11 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 10
Крок - Croc 1964 10
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 10
АйТи 1519 9
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 9
Softline - Софтлайн 3743 9
HP Inc. 5883 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
Samsung Electronics 11065 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 8
БАРС Груп 579 8
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 7
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 7
SAP CIS - САП СНГ 868 7
Ростелеком - РТЛабс 210 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 40
РЖД - Российские железные дороги 2096 29
Почта России ПАО 2370 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
Роснефть НК - нефтяная компания 562 13
Газпром ПАО 1493 12
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 10
Альфа-Банк 1979 10
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 8
Сургутнефтегаз - СНГ 288 7
Резонанс НПП 407 7
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 5
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 5
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 5
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 5
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 5
Газстройинжиниринг 6 5
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 33 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
Татнефть 243 5
ВТБ - ВТБ24 671 4
LEGO 260 4
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 4
AstraZeneca - АстраЗенека 64 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Газпром нефть 725 4
Лента - Утконос 180 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 196
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 158
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 143
Федеральное казначейство России 1949 71
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 70
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 65
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 65
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 59
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 56
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 56
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 52
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 51
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 46
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 45
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 44
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 41
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 39
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 37
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 36
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 35
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 35
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 34
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 34
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 27
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 24
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 24
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 21
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 21
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 18
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 17
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 17
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 17
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 2
IMIA - International Medical Informatics Association - Международная ассоциация медицинской информатики 5 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 205
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 127
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 116
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 108
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 108
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 69
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 65
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 60
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 55
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 55
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 53
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 51
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 48
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 46
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 45
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 43
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 43
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 42
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 39
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 32
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 32
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 28
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 28
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 27
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 27
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 26
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 25
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 24
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 22
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 22
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 22
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 21
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 21
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 91
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 46
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 38
Linux OS 11533 21
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 21
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 18
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 18
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 16
Microsoft Windows 2000 8678 16
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 15
Microsoft Windows 16882 15
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 14
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 14
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 14
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 10
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
Новые облачные технологии - МойОфис 958 9
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 8
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
СКБ Контур - Контур.Экстерн 93 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 7
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 7
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 7
HyTech СУБД 9 7
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 7
Microsoft Office 4170 7
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 7
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 7
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 6
СКБ Контур - Контур.Эльба 87 6
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 34 6
Google Android 15244 6
Apple iOS 8583 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Шадаев Максут 1210 35
Фишер Андрей 75 34
Селиванов Дмитрий 52 28
Путин Владимир 3454 25
Бутенко Юрий 65 22
Козырев Алексей 328 21
Катамадзе Анна 133 20
Бойко Елена 152 18
Власов Сергей 101 17
Звягина Наталья 64 17
Кошкин Андрей 21 17
Матвеева Татьяна 110 17
Чамара Денис 59 16
Фомичев Олег 139 16
Цариковский Федор 32 16
Гуревич Раиса 16 16
Евраев Михаил 266 15
Ковалевский Сергей 19 15
Калина Роман 62 14
Авербах Владимир 127 13
Веригин Илья 38 13
Медведев Дмитрий 1665 13
Соколов Олег 51 12
Гуральников Сергей 164 12
Солодовников Денис 108 11
Дюбанов Анатолий 95 11
Ермолаев Артем 379 11
Стрельцов Андрей 62 11
Петрушин Андрей 110 11
Лопаткин Герман 104 10
Богданов Александр 24 10
Никуличев Андрей 43 9
Евстигнеев Сергей 21 9
Герасимюк Максим 20 9
Таипов Расул 11 9
Казарин Станислав 175 9
Нечепоренко Юрий 27 9
Сурков Антон 10 9
Лысенко Эдуард 317 9
Шипов Савва 102 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 377
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 131
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 53
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 25
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 22
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 22
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 21
Европа 24964 20
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 19
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 18
Россия - УФО - Тюменская область 1365 18
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 17
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 16
Германия - Федеративная Республика 13221 16
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 15
Россия - ПФО - Самарская область 1577 15
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 13
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 12
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 12
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 10
Азия - Азиатский регион 5920 10
Россия - УФО - Свердловская область 1951 10
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 10
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 10
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 9
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 8
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 8
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Украина 7928 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 314
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 234
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 111
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 105
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 87
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 72
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 60
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 59
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 58
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 55
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 53
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 48
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 45
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 44
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 43
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 41
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 35
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 33
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 392 32
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 29
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 29
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 25
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 25
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 23
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 23
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 23
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 22
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 21
Энергетика - Energy - Energetically 5855 21
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 20
Паспорт - Паспортные данные 2848 20
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 18
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 18
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 17
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 36
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 13
Ведомости 1466 10
Госрасходы - портал 70 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Атлас страхования 14 3
Forbes - Форбс 1002 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
N+1 - Издание 188 2
Известия ИД 770 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Бизнес Online 12 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Российская газета 290 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Радио России - радиостанция 49 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 65
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 38
IDC - International Data Corporation 4975 15
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
Gartner - Гартнер 3658 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
CNews Инновация года - награда 155 2
CNews SaaS рейтинг 28 2
Datamonitor 83 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Fast рейтинг 55 1
НМГ - Медиалогия 37 1
CNews Мишень ОФД 6 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
ITResearch 123 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Coleman Parkes 11 1
Standish Group International - Standish Group 11 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 10
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 7
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
РАН - Российская академия наук 2122 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 6 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 45
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 22
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 20
CNews AWARDS - награда 571 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
CNews Мисс ИТ России 12 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
CeBIT 614 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
Единый день голосования 143 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Docflow 148 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
Байкальский экономический форум 13 1
Битва роботов 14 1
РусКрипто 26 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще