СФР ФСС РФ Фонд социального страхования Российской Федерации
СФР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шадаев Максут 624 34
|Фишер Андрей 62 34
|Селиванов Дмитрий 51 28
|Путин Владимир 2712 24
|Бутенко Юрий 64 22
|Козырев Алексей 288 21
|Катамадзе Анна 74 19
|Бойко Елена 152 17
|Звягина Наталья 64 17
|Власов Сергей 90 17
|Матвеева Татьяна 86 17
|Кошкин Андрей 21 17
|Цариковский Федор 32 16
|Чамара Денис 58 16
|Гуревич Раиса 16 16
|Фомичев Олег 124 16
|Евраев Михаил 241 15
|Калина Роман 61 14
|Авербах Владимир 126 13
|Ковалевский Сергей 18 13
|Веригин Илья 28 13
|Соколов Олег 51 12
|Гуральников Сергей 163 12
|Медведев Дмитрий 1628 12
|Петрушин Андрей 81 11
|Стрельцов Андрей 58 11
|Дюбанов Анатолий 94 11
|Солодовников Денис 94 11
|Ермолаев Артем 361 11
|Богданов Александр 18 10
|Лопаткин Герман 104 10
|Лысенко Эдуард 269 9
|Нечепоренко Юрий 27 9
|Никуличев Андрей 43 9
|Герасимюк Максим 20 9
|Евстигнеев Сергей 21 9
|Таипов Расул 11 9
|Сурков Антон 9 9
|Казарин Станислав 132 9
|Иванов Андрей 49 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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