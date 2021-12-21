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СФР ФСС РФ Фонд социального страхования Российской Федерации

СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации


21.12.2021 Громкое уголовное дело об обогащении на ИТ-системе ФСС на 4 млрд руб. закрыто по сроку давности
19.07.2021 На портале госуслуг при участии БФТ запущен социальный суперсервис для инвалидов
17.03.2021 Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM
21.01.2021 Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда
21.10.2019 ФСС запустил цифровой контроль исполнения контрактов на базе решения МИК
25.09.2019 В России впервые арестована компьютерная программа
03.06.2019 ИТ-департамент Минздрава возглавил выходец из Фонда соцстрахования
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года»
16.08.2018 У ФСС украли 70 миллионов через поддельные электронные реестры зарплат
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
06.03.2018 Фонд соцстрахования расторг многомиллионный ИТ-контракт из-за орфографических ошибок
28.02.2018 «Барс груп» организует обмен листками нетрудоспособности между РМИС и ФСС в электронном виде
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
25.01.2018 Фонд соцстрахования переехал с Documentum на российское и свободное ПО
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
04.12.2017 Фонд соцстрахования заплатит за свою ГИС на 350 млн руб. больше, чем ему предлагают
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017»
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017»
08.02.2017 Maykor обрушил цену техподдержки Фонда соцстрахования на 70 млн
08.02.2017 Maykor выиграла конкурс на комплексное сопровождение инфраструктуры ФСС РФ
06.10.2016 Орловские работодатели получат СМС от соцстраха
15.08.2016 «АйТи. Смарт системы» применили RFID-технологии для обеспечения контроля имущества ФСС
20.04.2016 Жители Орловской области смогут подтвердить личность для доступа на портал госуслуг в ФСС
17.09.2015 Записаться на приём в отделение ФСС по Татарстану можно через интернет-портал
28.08.2015 Региональное отделение ФСС РФ по республике Татарстан оснащено электронной очередью Neuroniq
22.06.2015 «Дом.ru Бизнес» обеспечил резервными каналами передачи данных отделение ФСС РФ в Нижнем Новгороде
04.03.2015 Уволен ИТ-директор ФСС, променявший «Систематику» на Maykor
07.10.2014 Система SAP HCM Госкорпорации «Росатом» доработана согласно требованиям Фонда социального страхования
29.07.2014 «Ростелеком» предоставит доступ в интернет региональному отделению Фонда социального страхования в Чувашии
28.05.2014 Татарстан стал пилотным регионом по запуску системы электронных больничных листов
11.04.2014 На едином портале госуслуг появилось девять новых электронных услуг
30.12.2013 «УСП Компьюлинк» займется созданием системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности для ФСС за 318,25 млн руб.
01.11.2013 Контракт ФСС РФ на внедрение системы для электронного взаимодействия с гражданами и организациями получила «ИБС Экспертиза»
16.10.2013 ФСС потратит 335 млн руб. на создание системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности

Публикаций - 396, упоминаний - 551

СФР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10029 57
6965 28
1С-ИжТиСи 6283 28
Microsoft Corporation 23442 27
Oracle Corporation 6293 21
Программный продукт ГК 58 18
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1017 17
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 895 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1528 14
Intel Corporation 11643 14
Восход ФГБУ НИИ 598 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4133 12
SAP SE 4862 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2747 11
Yandex - Яндекс 5625 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9386 10
IBM - International Business Machines Corp 9182 10
Cisco Systems 4867 10
Бинго-Софт - Акцент 10 10
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 555 9
Парус Корпорация 530 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8018 9
HP Inc. 5507 9
Корус Консалтинг ГК 1065 9
Samsung Electronics 9697 8
VK - Mail.ru Group 3193 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6904 8
DEPO Computers - Депо Электроникс 564 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1774 7
Ростелеком - РТЛабс 157 7
SAP CIS - САП СНГ 831 7
АйТи 1280 7
Барс груп 518 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1919 7
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 299 6
Linxdatacenter - Связь ВСД 135 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 119 6
НКК - Национальная компьютерная корпорация 252 6
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 128 6
Крок - Croc 1700 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5741 40
РЖД - Российские железные дороги 1611 28
Почта России ПАО 1981 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2355 14
Роснефть НК - нефтяная компания 473 13
Газпром ПАО 1147 11
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 10
Точка 3789 9
Альфа-Банк 1586 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 8
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 8
X5 Group 811 7
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 6
Societe Generale - Росбанк АКБ 503 6
Сургутнефтегаз - СНГ 223 6
ПСБ - Промсвязьбанк 728 6
X5 Group - Перекрёсток 451 5
Северсталь ПАО - Severstal 362 5
Татнефть 206 5
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 15 5
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 5
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 158 5
ГПБ - Газпромбанк 933 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 92 5
Татэнерго 43 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 870 5
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 4
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 4
ВТБ - ВТБ24 660 4
Газпром нефть 495 4
Будь Здоров - Клиника ЛМС 19 4
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 202 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 198 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 87 3
Adidas - Адидас 150 3
Лента - Утконос 151 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 351 3
РСХБ - Россельхозбанк 282 3
Sanofi - Санофи 41 3
ТМК - Трубная металлургическая компания 103 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17871 197
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1588 178
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2375 147
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9010 123
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10343 77
Федеральное казначейство России 1547 66
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 307 60
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1195 53
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 686 52
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 51
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3050 50
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1638 48
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 275 45
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1032 43
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 480 39
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2989 35
Президент Российской Федерации 3690 32
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 31
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 74 31
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1203 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2679 30
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1380 30
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 205 24
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 112 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2494 21
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 21
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 188 21
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2820 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3661 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1626 18
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 17
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 656 17
Верховный суд Российской Федерации 778 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2327 15
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 962 14
Правительство Москвы 1979 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 13
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 55 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 547 7
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 248 6
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 241 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 423 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 226 2
АРБ - Ассоциация российских банков 199 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Единая Россия - Политическая партия 261 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 183 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 61 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 17 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 1
Gen-Z Consortium 11 1
OpenCAPI Consortium 13 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5988 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 203 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52931 213
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78991 112
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11637 103
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СКБ Контур - Контур.Эльба 73 6
Microsoft Office 3424 6
Apple iOS 6765 6
Google Android 12493 6
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1748 5
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Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1273 5
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