Спецпроекты

Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Документооборот

«Аэрофлот» завершил цифровой проект по созданию и выдаче электронных больничных листов на базе SAP HCM для своего медицинского центра. Новая система позволила автоматизировать полный цикл обработки электронных листов нетрудоспособности: от выдачи до регистрации в системе с последующим расчетом пособий и отправкой данных в Фонд социального страхования. Проект реализован Ramax Group и SAP Services CIS.

До середины 2020 г. процесс выдачи листков нетрудоспособности осуществлялся вручную – медицинский центр, входящий в состав «Аэрофлота», печатал листы нетрудоспособности на бумаге, а прием больничных от сотрудников компании, ввод в учетную систему, расчет и передачу документов в ФСС выполнял департамент бухгалтерского учета. Такой процесс требовал большого количества времени и не исключал «человеческий фактор» при повторном вводе данных.

«Важной целью проекта было снижение трудозатрат и издержек, связанных с оформлением и администрированием бумажных больничных листов, а также устранение влияния «человеческого фактора», – сказала Ирина Николаева, главный бухгалтер «Аэрофлота». – Кроме того, мы готовились к переходу на «прямые выплаты» из ФСС и заблаговременно стремились повысить прозрачность движения листка нетрудоспособности как для Фонда социального страхования, так и для каждого сотрудника. В результате реализован уникальный проект, который позволил «Аэрофлоту» бесшовно в автоматическом режиме наладить информационный обмен с ФСС, гибко реагируя на регулярно обновляющиеся требования этой организации к документообороту. Учитывая, что более 70% листков нетрудоспособности, предъявляемых к оплате, выписано собственным медицинским центром, «Аэрофлот» получил от внедрения еще один бонус: успешно и без дополнительных затрат перешел на «Прямые выплаты» с 1 января 2021 г.».

Особенностью проекта стало внедрение по авторской методологии SAP – AcceleratedSAP (ASAP). Она предполагает структурный подход, который ускоряет реализацию и обеспечивает эффективное обучение пользователей, предоставляет исчерпывающую документацию и шаблоны на всех стадиях проекта.

«В процессе реализации проекта команда преодолела ряд сложностей, в частности мы столкнулись с большим объемом тестирования функциональности с использованием контура ФСС при постоянном изменении требований ведомства. Реализация такого объема проекта с медицинской спецификой выполнялась нами впервые, поэтому потребовала глубокой проработки решения совместно со специалистами и врачами Медицинского центра Аэрофлота», – отметил Никита Журавский, директор проекта со стороны Ramax Group.

В дальнейшем в новой системе планируется автоматизация процесса регистрации и автоматической отправки в ФСС данных по бумажным больничным, выданным работникам «Аэрофлот» сторонними медицинскими организациями.

«Сегодня авиакомпании переживают не самые простые времена. Ограничения, связанные с пандемией, серьезно повлияли на отрасль и количество перевозок. Вопреки всему «Аэрофлот» продолжает реализовывать цифровые проекты для своих сотрудников. И это говорит о том, что компания видит важность и необходимость внедрения технологий, которые станут серьезным подспорьем для постепенного преодоления всех непредвиденных трудностей», – сказал Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

Другие материалы рубрики

Schneider Electric проведет в Москве Innovation Summit, посвященный цифровизации и устойчивому развитию

ТрансТелеКом внедряет технологии интеллектуального контроля

ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool

«Ростелеком» с друзьями возьмет в оборот документы федеральной власти

На вокзалах России появились «умные кассы» за 100 млн рублей

АИС ценой в 1 млрд руб. позволит снимать с россиян запреты на выезд за границу за 1 час

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM

Как выбрать электрогенератор для дома и дачи: советы ZOOM

Техноблог

Что на самом деле можно вычислить по IP?

Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела

Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера