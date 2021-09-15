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Ramax
Рамакс


15.09.2021 RAMAX Group по заказу Аэрофлота реализовала проект продажи через прямой канал авиакомпании 1
10.09.2021 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 1
30.08.2021 Портфель услуг ГК Ramax Group пополнился решениями «1С» 3
03.08.2021 Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными 2
07.07.2021 Ramax Group и Datareon предложат клиентам новые подходы к интеграции данных 1
02.06.2021 «М.видео-Эльдорадо» внедрила решение для анализа и оптимизации бизнес-процессов на базе технологии Process Mining 3
01.06.2021 Mail.ru Group начала сертифицировать специалистов по Tarantool 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
24.03.2021 Итоги SAP S/4HANA Academy: более 50 выпускников нашли работу в экосистеме компании 1
17.03.2021 Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM 2
18.02.2021 Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера 2
08.02.2021 RAMAX Group проведет первый хакатон по оптимизации 1
29.10.2020 Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильных приложений. Вебинар AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра» 2
07.10.2020 SAP запускает бесплатный курс по SAP S/4HANA для студентов из России и СНГ 1
17.09.2020 «Рамакс интернейшнл» разработала для «Аэромар» приложение для торговли на борту 3
07.09.2020 Ramax group автоматизировала мониторинг реализации программы инновационного развития для «Аэрофлота» 4
31.08.2020 «Рамакс Интернейшнл» сертифицировала решение на SAP Cloud Platform для инвентаризации предметов временного пользования 1
27.07.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в транспортной отрасли 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 2
24.07.2020 Государство становится одним из драйверов цифровизации транспорта 1
22.06.2020 «Норникель» внедрил технологию Process Mining для оптимизации ТОРО 4
15.06.2020 Tele2 с помощью Ramax Group внедрила налоговый мониторинг для отчетности по налогу на имущество 7
02.06.2020 «Рамакс интернейшнл» реализовал схему прямой дистрибуции авиауслуг «Аэрофлота» по стандарту NDC 4
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 3
11.03.2020 Как коронавирус повлияет на российский ИТ-рынок? Опрос CNews 1
27.11.2019 Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты 1
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 4
27.09.2019 Россияне выпустили аналитическое ИТ-решение для оптимизации несверхприбыльного бизнеса 9
09.09.2019 Крупный российский интегратор выдает сотрудникам криптовалюту на мелкие радости жизни 1
09.09.2019 «РАМАКС» запускает корпоративную Blockchain-платформу WORK'N'ROLL для повышения мотивации и вовлеченности сотрудников 4
12.08.2019 УБРиР внедрил SAP Process Mining by Celonis 1
06.08.2019 «Сургутнефтегаз» использует Process Mining для оптимизации ИТ-процессов 5
02.08.2019 АСГ внедрила систему учета операций с подакцизной продукцией на основе облачной SAP S/4 HANA 3
15.05.2019 ВТБ внедрил технологию process mining в закупочный процесс 1
11.03.2019 Integro представила INFORM Line Maintenance для ТОиР 2
25.02.2019 ГК «Рамакс» стала официальным партнером Swiss Aviation Software 4
12.12.2018 Tele2 внедрила Process Mining для анализа внешних платежей 3
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS 1
22.10.2018 Integro Technologies внедрила систему управления внешними сервисами в «Аэрофлоте» 1

Публикаций - 62, упоминаний - 169

Ramax упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3218 15
IBM 3554 11
SAP CIS - САП СНГ 757 9
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 13 8
Крок 1221 8
Microsoft Corporation 11143 7
Sabre Corporation 116 6
Celonis 12 6
VK - Mail.ru Group 2485 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Inform GmbH 7 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 4
Код Безопасности 365 4
Lufthansa Systems 19 4
Ланит ГК 1160 4
ГЛОНАСС АО 82 4
NDC Technologies 28 3
AR Door 3 3
Saprun - Сапран групп 38 3
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 3
iCore 45 3
Accenture - Аксенчер 533 3
3770 3
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 3
Cisco Systems 2054 3
Cinimex - Синимекс 160 2
Luxoft - Люксофт 233 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 2
Иннодата - Innodata 13 2
SAP Академический центр компетенции 6 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
Swiss-AS - Swiss Aviation Software 2 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Google LLC 7168 2
Восход ФГБУ НИИ 366 2
Аэрофлот 493 21
ВТБ24 583 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 6
Почта России ПАО 1577 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Авиакомпания Россия 8 4
Газпромбанк - ГПБ 693 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 2
Airbus Group 71 2
Деловые Линии ГК 36 2
Boeing 98 2
Мираторг 12 2
SkyScanner 17 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
Posti Group Corporation - Itella 21 1
Аврора Авиакомпания 2 1
Геобанк КБ 30 1
Deutsche Lufthansa AG 44 1
British Airways - British Midland International 39 1
OneRetail 5 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Finnair - Авиакомпания 3 1
ЕВРАЗ ЕвразРуда 3 1
Global CIO 28 1
American Airlines 20 1
Аэромар 4 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 1
Почта Банк 289 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Альфа-Банк 1127 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Hyundai Motor 146 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ФГП ВО ЖДТ России - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ 5 1
Земля ФКЦ ФГУП - Федеральный кадастровый центр Земля 3 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 9
Process Mining - Процессная аналитика 50 8
Big Data - Большие данные 1136 5
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 2
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 16 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 236 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 3 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 374 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
SAP Process Mining by Celonis 13 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
Swiss-AS AMOS 11 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 2
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 2
Oracle Siebel CRM 166 2
Ramax W&R - Ramax Work'n'Roll - корпоративная Blockchain-платформа 2 2
Sabre IX - Sabre Intelligence Exchange 2 1
Ramax Simba (Симба) - Среда управления цифровой трансформации бизнеса 1 1
IBM DataPower 5 1
IBM PureData 1 1
IBM BigInsights 1 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
SAP Sybase 77 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Software AG ARIS 108 1
Первый ОФД Yupana - Юпана 2 1
Integro Inform Line Maintenance 1 1
Airbus Skywise 2 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
Inform GroundStar 3 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 11 1
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 1
РЖД Цифровая железная дорога 7 1
General Electric Predix - IIoT-платформа 7 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 1
SAP ASAP - AcceleratedSAP 2 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Apple iOS 5742 1
Linux OS 4272 1
Microsoft Windows 10 6670 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Rakuten Viber 429 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Буленков Дмитрий 13 8
Богданов Кирилл 91 6
Аксельрод Илья 15 3
Пауков Сергей 7 3
Карпинский Алексей 37 3
Чернявский Леонид 4 3
Горяйнов Андрей 44 3
Быстров Константин 19 2
Паньков Борис 15 2
Шатиров Георгий 7 2
Гасилин Денис 8 2
Дроздова Александра 6 2
Анютин Роман 4 2
Сыкулев Андрей 57 2
Барыкин Сергей 9 2
Парахин Виктор 4 2
Купча Дмитрий 2 2
Ситников Николай 6 2
Лосев Сергей 43 2
Дубинин Дмитрий 2 1
Петров Юрий 6 1
Дитрих Евгений 4 1
Москальков Дмитрий 23 1
Клешнин Дмитрий 4 1
Лобов Сергей 15 1
Зотов Алексей 24 1
Миронов Юрий 13 1
Портной Михаил 23 1
Канушин Иван 1 1
Бариев Искандер 3 1
Манихин Алексей 1 1
Голубинцев Алексей 1 1
Зубов Константин 2 1
Волкова Екатерина 7 1
Мельников Андрей 3 1
Лучкина Юлия 3 1
Журавский Никита 2 1
Разумовский Лев 1 1
Дегтярева Наталия 8 1
Исаак Мостов 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 4
Европа 3781 4
Казахстан - Республика 2646 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
Россия - ПФО - Казань 1521 3
Россия - Иннополис 292 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Финляндия - Финляндская Республика 822 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Беларусь - Белоруссия 2096 2
Армения - Республика 689 2
Индонезия - Джакарта 3 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
Россия - Крымский полуостров 24 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Украина 3389 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - Республика Калмыкия 180 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Калининград 675 1
Россия - Оренбургская область 295 1
Арктика 141 1
Узбекистан - Республика 826 1
Россия - Калининградская область 541 1
Россия - Краснодарский край 917 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Индонезия - Республика 386 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 596 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 761 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
ПИР - Программы инновационного развития 3 1
Аэромар - Skyshop 2 1
CNews Analytics 1991 8
Gartner 2196 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
Forrester Research 387 2
CNews Fast рейтинг 30 2
IDC - International Data Corporation 2728 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Frost & Sullivan 101 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
ЦИГА - Центр Инноваций в Гражданской Авиации 2 2
SAP S/4HANA Academy 5 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 4 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
CNews AWARDS 292 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
TAdviser SummIT 3 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767236, в очереди разбора - 670921.
Создано именных указателей - 46354.
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