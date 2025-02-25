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Ramax Рамакс
RAMAX Group (группа компаний «РАМАКС») – объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охватывающее спектр потребностей заказчика от разработки стратегии до сопровождения комплексных решений.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 8 дел, на cумму 46 715 838 ₽*
СОБЫТИЯ
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|25.02.2025
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Ramax Group и Safety Garden объявили о стратегическом партнерстве
ключил партнерское соглашение с ИТ-компанией Safety Garden, провайдером сервисов кибербезопасности. Ramax Group более 30 лет развивает направление информационной безопасности. Специалисты компа
|28.10.2024
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Николай Ситников -
Николай Ситников, Ramax Group: Эффект «большого брата» увеличивает пропускную способность процесса на 10-20%
рост конкуренции, рост стоимости денег, усложнение логистических цепочек и т.п.) Николай Ситников, Ramax Group: Когда сотрудники понимают, что их можно объективно сравнить — пропускная способн
|01.10.2024
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Ramax Group и Goodt расширяют партнерство в области бизнес-аналитики
Объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков Ramax Group и разработчик современных BI-решений для бизнеса Goodt (входит в ИТ-холдинг «Ланс
|09.07.2024
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SILA Union и RAMAX Group стали партнерами
ия цифровой трансформации SILA Union, и объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков RAMAX Group объявили о начале сотрудничества. Согласно заключенному соглашению о партнерстве
|17.06.2024
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А что если? Размышляем с RAMAX Group на тему развития ERP в ближайшем будущем
рков для разработок и т.д. Никита Журавский, заместитель руководителя практики корпоративных систем RAMAX Group Анализ сценариев Чтобы понять, насколько каждый из них может воплотиться в жизнь,
|07.12.2023
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Ramax Group прошла сертификацию российского разработчика системы Global ERP
Эксперты Ramax Group прошли сертификацию компании «Бизнес технологии» – разработчика продуктов Global
|31.10.2023
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Ramax Group и SberDevices заключили партнерское соглашение
их партнеров, заключив соглашение о сотрудничестве с ИТ-компанией SberDevices (ООО «Салютдевайсы»). Ramax Group работает на российском ИТ-рынке 30 лет и реализует проекты по консалтингу, оптими
|04.08.2023
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Ramax Group и VideoMost вместе помогут заказчикам мигрировать на отечественное ПО для корпоративной мобильности
изовывать весь цикл работ на проектах по установке и сопровождению VideoMost». *** Группа компаний «Рамакс» (Ramax Group) — это объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охва
|30.05.2023
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Segezha Group внедряет отечественную систему налогового мониторинга Ramax Group
Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group при сотрудничестве с Ramax Group внедряет информационную систему «Налоговый мониторинг. Витрина данных». Segezha G
|23.05.2023
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«Доверенная среда» и RAMAX Group стали партнерами по внедрению решений на основе BI & DSS платформы «Триафлай»
раммное обеспечение, что гарантирует независимость от санкционных ограничений. *** Группа компаний «РАМАКС» (RAMAX Group) — это объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охва
|31.10.2022
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RuSIEM и Ramax Group заключили соглашение о партнерстве
чик программного обеспечения в области информационной безопасности, включила системного интегратора Ramax Group в число своих партнеров. Это позволит Ramax Group помогать своим заказчика
|24.08.2022
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Ramax Group и Macroscop займутся развитием систем интеллектуального видеонаблюдения
Системный интегратор Ramax Group и российский разработчик программного обеспечения для построения программно-аппар
|10.08.2022
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Ramax Group стала партнером Directum
Системный интегратор Ramax Group и Directum — разработчик интеллектуальных решений для управления цифровыми процес
|02.08.2022
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Ramax Group стала партнером Directum
Системный интегратор Ramax Group стал партнером разработчика программного обеспечения в области электронного докум
|24.06.2022
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Ramax Group предложит рынку HRM-систему на базе решений Goodt
раммных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек. Группа компаний «Рамакс» (Ramax Group) – объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охватыва
|21.06.2022
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Ramax Group предложит рынку HRM-систему на базе решений Goodt
Системный интегратор Ramax Group и платформа Goodt (входит в группу «Ланит») объявили о сотрудничестве с перспекти
|16.06.2022
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Ramax Group и «Форсайт» намерены усилить развитие российского BI
Системный интегратор Ramax Group и российский разработчик аналитической платформы корпоративного уровня «Форсайт»
|15.06.2022
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«Сбер» и Ramax Group помогут бизнесу обеспечить технологическую независимость с помощью Platform V
«Сбербанк-технологии» и системный интегратор Ramax Group заключили партнерское соглашение, в рамках которого предложат российским компания
|27.05.2022
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Ramax Group и «VK Цифровые технологии» совместно развивают решения для повышения операционной эффективности бизнеса клиентов
еют совместный опыт реализации проектов в банковской отрасли и промышленности. *** Группа компаний «Рамакс» (Ramax Group) – объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охватыва
|16.05.2022
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Корпорация «Галактика» и Ramax Group стали партнерами
ных продуктов», – сказал Антон Мальков, председатель совета директоров корпорации «Галактика». «ГК «Рамакс» на протяжении 30 лет предлагает рынку актуальные и современные решения в рамках повыш
|06.05.2022
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Ramax Group создаст центр компетенций по внедрению и сопровождению продуктовой линейки ГК «Астра»
ГК «Астра» и консорциум системных интеграторов Ramax Group объявили о сотрудничестве, которое нацелено на поддержку российского бизнеса в об
|20.04.2022
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Ramax Group и Polymatica взяли курс на импортозамещение BI и продвинутой аналитики
я с использованием проектного опыта и наработок ведущего интегратора на рынке. *** Группа компаний «Рамакс» (Ramax Group) – объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охватыва
|17.01.2022
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«АЛРОСА» и Ramax Group повышают операционную эффективность производственных процессов с помощью Process Mining
Российская государственная горнорудная компания «АЛРОСА» и Ramax Group (ГК «Рамакс») провели цифровой аудит бизнес-процесса технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) с
|15.09.2021
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RAMAX Group по заказу Аэрофлота реализовала проект продажи через прямой канал авиакомпании
системами, – рассказывает Юрий Синко, руководитель отдела разработки сайтов и мобильных приложений RAMAX Group. – Эта задача была решена при помощи специального оркестрирующего слоя. Кроме тог
|30.08.2021
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Портфель услуг ГК Ramax Group пополнился решениями «1С»
Успешный опыт работы с системами SAP позволил команде экспертов Ramax Group за более чем десятилетнюю историю партнерства компаний нарастить экспертизу в обл
|03.08.2021
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Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными
ГК «Рамакс» совместно с партнерами Datareon и Docsvision завершила второй этап проекта по формиро
|07.07.2021
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Ramax Group и Datareon предложат клиентам новые подходы к интеграции данных
приложений в одном центре, – комментирует Дмитрий Буленков, вице-президент по продажам и маркетингу Ramax Group. – Они объединяют имеющиеся источники информации и поддерживают централизованный
|02.06.2021
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«М.видео-Эльдорадо» внедрила решение для анализа и оптимизации бизнес-процессов на базе технологии Process Mining
Установка техники» и «Исполнение заказа клиента». Руководитель центра экспертизы Process Mining ГК «Рамакс» Роман Анютин отметил: «Для того, чтобы снизить нагрузку на оперативную БД используетс
|17.03.2021
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Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM
с последующим расчетом пособий и отправкой данных в Фонд социального страхования. Проект реализован Ramax Group и SAP Services CIS. До середины 2020 г. процесс выдачи листков нетрудоспособности
|08.02.2021
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RAMAX Group проведет первый хакатон по оптимизации
С 20 по 22 февраля 2021 года системный интегратор RAMAX Group проведет первый онлайн-хакатон по оптимизации – Ramaximization. Принять участие в
|29.10.2020
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Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильных приложений. Вебинар AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра»
11 ноября 2020 г. AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра» проведут вебинар «Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильны
|17.09.2020
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«Рамакс интернейшнл» разработала для «Аэромар» приложение для торговли на борту
«Рамакс интернейшнл» (входит в RAMAX Group) завершила разработку программного комплекса «Мобил
|07.09.2020
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Ramax group автоматизировала мониторинг реализации программы инновационного развития для «Аэрофлота»
Специалисты российского системного интегратора «Рамакс интернейшнл» (входит в Ramax group) завершили проект внедрения автоматизированного реш
|31.08.2020
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«Рамакс Интернейшнл» сертифицировала решение на SAP Cloud Platform для инвентаризации предметов временного пользования
«Рамакс Интернейшнл» разработала уникальное решение для учета выдаваемых во временное пользова
|22.06.2020
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«Норникель» внедрил технологию Process Mining для оптимизации ТОРО
ТОРО) в масштабах всего производства. Проект реализован совместно со специалистами группы компаний «Рамакс». Организация эффективного процесса технического обслуживания и ремонта оборудования н
|17.06.2020
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Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс» -
ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли
ечно, это высокая оценка профессиональным сообществом и заказчиками реализованных группой компаний «Рамакс» проектов. Особенно памятно признание ГК «Рамакс» ИТ-компанией 2019 года в Росс
|15.06.2020
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Tele2 с помощью Ramax Group внедрила налоговый мониторинг для отчетности по налогу на имущество
Специалисты Ramax Group (ГК «Рамакс») реализовали витрину данных для отчетности мобильного оператора Tele2 по налогу на им
|02.06.2020
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«Рамакс интернейшнл» реализовал схему прямой дистрибуции авиауслуг «Аэрофлота» по стандарту NDC
«Рамакс интернейшнл» получил сертификат четвертого уровня в рамках внедрения нового стандарта
|25.12.2019
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Николай Ситников, «Рамакс» -
Трендом ближайшего будущего станет создание цифровых двойников компаний
анализа данных (Mathlab, Anylogic и т.п.) и использованием специализированного программного обеспечения. Такого ПО на рынке практически нет. Решение «Симба», недавно анонсированное группой компаний «Рамакс», является, пожалуй, единственной настолько хорошо интегрированной с инструментами Process Mining разработкой. «Симба» — это шаг на пути к созданию цифрового двойника. С помощью этого ре
|27.09.2019
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Россияне выпустили аналитическое ИТ-решение для оптимизации несверхприбыльного бизнеса
Линейка «Симба» группы «Рамакс» Российская группа «Рамакс» (Ramax Group) запустила продуктовую линейку «Симба»
Ramax и организации, системы, технологии, персоны:
|Буленков Дмитрий 44 25
|Тятюшев Максим 215 15
|Трандин Сергей 128 13
|Цыганков Роман 62 13
|Лапченко Владислав 13 13
|Хабибуллина Алина 13 13
|Замятина Надежда 13 11
|Ситников Николай 15 10
|Карпова Ирина 18 9
|Валин Максим 17 9
|Бреган Андрей 26 9
|Козеруков Дмитрий 14 9
|Сухняк Дмитрий 13 9
|Богданов Кирилл 112 7
|Анютин Роман 7 6
|Аксельрод Илья 18 4
|Бочкин Александр 62 4
|Чернявский Леонид 11 4
|Журавский Никита 4 4
|Чурсин Дмитрий 87 3
|Карпинский Алексей 42 3
|Пауков Сергей 18 3
|Гасилин Денис 11 3
|Парахин Виктор 12 3
|Волкова Екатерина 13 3
|Штефан Константин 13 3
|Попов Сергей 166 3
|Горяйнов Андрей 55 3
|Карачинский Анатолий 96 2
|Качанов Олег 121 2
|Петров Дмитрий 79 2
|Паньков Борис 16 2
|Шатиров Георгий 10 2
|Дроздова Александра 6 2
|Рябов Максим 14 2
|Купча Дмитрий 2 2
|Киреев Иван 40 2
|Черкасов Илья 14 2
|Караева Ольга 14 2
|Барыкин Сергей 10 2
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
|Fortune 211 1
|Аэрофлот - Аэромар - Skyshop 2 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Ведомости 1466 1
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