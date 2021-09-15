Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ramax
Рамакс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 62, упоминаний - 169
Ramax упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Буленков Дмитрий 13 8
|Богданов Кирилл 91 6
|Аксельрод Илья 15 3
|Пауков Сергей 7 3
|Карпинский Алексей 37 3
|Чернявский Леонид 4 3
|Горяйнов Андрей 44 3
|Быстров Константин 19 2
|Паньков Борис 15 2
|Шатиров Георгий 7 2
|Гасилин Денис 8 2
|Дроздова Александра 6 2
|Анютин Роман 4 2
|Сыкулев Андрей 57 2
|Барыкин Сергей 9 2
|Парахин Виктор 4 2
|Купча Дмитрий 2 2
|Ситников Николай 6 2
|Лосев Сергей 43 2
|Дубинин Дмитрий 2 1
|Петров Юрий 6 1
|Дитрих Евгений 4 1
|Москальков Дмитрий 23 1
|Клешнин Дмитрий 4 1
|Лобов Сергей 15 1
|Зотов Алексей 24 1
|Миронов Юрий 13 1
|Портной Михаил 23 1
|Канушин Иван 1 1
|Бариев Искандер 3 1
|Манихин Алексей 1 1
|Голубинцев Алексей 1 1
|Зубов Константин 2 1
|Волкова Екатерина 7 1
|Мельников Андрей 3 1
|Лучкина Юлия 3 1
|Журавский Никита 2 1
|Разумовский Лев 1 1
|Дегтярева Наталия 8 1
|Исаак Мостов 4 1
|CNews Analytics 1991 8
|Gartner 2196 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
|Forrester Research 387 2
|CNews Fast рейтинг 30 2
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767236, в очереди разбора - 670921.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767236, в очереди разбора - 670921.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru