Ramax - Рамакс

Ramax Group и Safety Garden объявили о стратегическом партнерстве ключил партнерское соглашение с ИТ-компанией Safety Garden, провайдером сервисов кибербезопасности. Ramax Group более 30 лет развивает направление информационной безопасности. Специалисты компа

Николай Ситников - Николай Ситников, Ramax Group: Эффект «большого брата» увеличивает пропускную способность процесса на 10-20% рост конкуренции, рост стоимости денег, усложнение логистических цепочек и т.п.) Николай Ситников, Ramax Group: Когда сотрудники понимают, что их можно объективно сравнить — пропускная способн

Ramax Group и Goodt расширяют партнерство в области бизнес-аналитики Объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков Ramax Group и разработчик современных BI-решений для бизнеса Goodt (входит в ИТ-холдинг «Ланс

SILA Union и RAMAX Group стали партнерами ия цифровой трансформации SILA Union, и объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков RAMAX Group объявили о начале сотрудничества. Согласно заключенному соглашению о партнерстве

А что если? Размышляем с RAMAX Group на тему развития ERP в ближайшем будущем рков для разработок и т.д. Никита Журавский, заместитель руководителя практики корпоративных систем RAMAX Group Анализ сценариев Чтобы понять, насколько каждый из них может воплотиться в жизнь,

Ramax Group прошла сертификацию российского разработчика системы Global ERP Эксперты Ramax Group прошли сертификацию компании «Бизнес технологии» – разработчика продуктов Global

Ramax Group и SberDevices заключили партнерское соглашение их партнеров, заключив соглашение о сотрудничестве с ИТ-компанией SberDevices (ООО «Салютдевайсы»). Ramax Group работает на российском ИТ-рынке 30 лет и реализует проекты по консалтингу, оптими

Ramax Group и VideoMost вместе помогут заказчикам мигрировать на отечественное ПО для корпоративной мобильности изовывать весь цикл работ на проектах по установке и сопровождению VideoMost». *** Группа компаний «Рамакс» (Ramax Group) — это объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охва

Segezha Group внедряет отечественную систему налогового мониторинга Ramax Group Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group при сотрудничестве с Ramax Group внедряет информационную систему «Налоговый мониторинг. Витрина данных». Segezha G

«Доверенная среда» и RAMAX Group стали партнерами по внедрению решений на основе BI & DSS платформы «Триафлай» раммное обеспечение, что гарантирует независимость от санкционных ограничений. *** Группа компаний «РАМАКС» (RAMAX Group) — это объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охва

RuSIEM и Ramax Group заключили соглашение о партнерстве чик программного обеспечения в области информационной безопасности, включила системного интегратора Ramax Group в число своих партнеров. Это позволит Ramax Group помогать своим заказчика

Ramax Group и Macroscop займутся развитием систем интеллектуального видеонаблюдения Системный интегратор Ramax Group и российский разработчик программного обеспечения для построения программно-аппар

Ramax Group стала партнером Directum Системный интегратор Ramax Group и Directum — разработчик интеллектуальных решений для управления цифровыми процес

Ramax Group стала партнером Directum Системный интегратор Ramax Group стал партнером разработчика программного обеспечения в области электронного докум

Ramax Group предложит рынку HRM-систему на базе решений Goodt раммных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек. Группа компаний «Рамакс» (Ramax Group) – объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охватыва

Ramax Group предложит рынку HRM-систему на базе решений Goodt Системный интегратор Ramax Group и платформа Goodt (входит в группу «Ланит») объявили о сотрудничестве с перспекти

Ramax Group и «Форсайт» намерены усилить развитие российского BI Системный интегратор Ramax Group и российский разработчик аналитической платформы корпоративного уровня «Форсайт»

«Сбер» и Ramax Group помогут бизнесу обеспечить технологическую независимость с помощью Platform V «Сбербанк-технологии» и системный интегратор Ramax Group заключили партнерское соглашение, в рамках которого предложат российским компания

Ramax Group и «VK Цифровые технологии» совместно развивают решения для повышения операционной эффективности бизнеса клиентов еют совместный опыт реализации проектов в банковской отрасли и промышленности. *** Группа компаний «Рамакс» (Ramax Group) – объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охватыва

Корпорация «Галактика» и Ramax Group стали партнерами ных продуктов», – сказал Антон Мальков, председатель совета директоров корпорации «Галактика». «ГК «Рамакс» на протяжении 30 лет предлагает рынку актуальные и современные решения в рамках повыш

Ramax Group создаст центр компетенций по внедрению и сопровождению продуктовой линейки ГК «Астра» ГК «Астра» и консорциум системных интеграторов Ramax Group объявили о сотрудничестве, которое нацелено на поддержку российского бизнеса в об

Ramax Group и Polymatica взяли курс на импортозамещение BI и продвинутой аналитики я с использованием проектного опыта и наработок ведущего интегратора на рынке. *** Группа компаний «Рамакс» (Ramax Group) – объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охватыва

«АЛРОСА» и Ramax Group повышают операционную эффективность производственных процессов с помощью Process Mining Российская государственная горнорудная компания «АЛРОСА» и Ramax Group (ГК «Рамакс») провели цифровой аудит бизнес-процесса технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) с

RAMAX Group по заказу Аэрофлота реализовала проект продажи через прямой канал авиакомпании системами, – рассказывает Юрий Синко, руководитель отдела разработки сайтов и мобильных приложений RAMAX Group. – Эта задача была решена при помощи специального оркестрирующего слоя. Кроме тог

Портфель услуг ГК Ramax Group пополнился решениями «1С» Успешный опыт работы с системами SAP позволил команде экспертов Ramax Group за более чем десятилетнюю историю партнерства компаний нарастить экспертизу в обл

Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными ГК «Рамакс» совместно с партнерами Datareon и Docsvision завершила второй этап проекта по формиро

Ramax Group и Datareon предложат клиентам новые подходы к интеграции данных приложений в одном центре, – комментирует Дмитрий Буленков, вице-президент по продажам и маркетингу Ramax Group. – Они объединяют имеющиеся источники информации и поддерживают централизованный

«М.видео-Эльдорадо» внедрила решение для анализа и оптимизации бизнес-процессов на базе технологии Process Mining Установка техники» и «Исполнение заказа клиента». Руководитель центра экспертизы Process Mining ГК «Рамакс» Роман Анютин отметил: «Для того, чтобы снизить нагрузку на оперативную БД используетс

Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM с последующим расчетом пособий и отправкой данных в Фонд социального страхования. Проект реализован Ramax Group и SAP Services CIS. До середины 2020 г. процесс выдачи листков нетрудоспособности

RAMAX Group проведет первый хакатон по оптимизации С 20 по 22 февраля 2021 года системный интегратор RAMAX Group проведет первый онлайн-хакатон по оптимизации – Ramaximization. Принять участие в

Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильных приложений. Вебинар AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра» 11 ноября 2020 г. AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра» проведут вебинар «Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильны

«Рамакс интернейшнл» разработала для «Аэромар» приложение для торговли на борту «Рамакс интернейшнл» (входит в RAMAX Group) завершила разработку программного комплекса «Мобил

Ramax group автоматизировала мониторинг реализации программы инновационного развития для «Аэрофлота» Специалисты российского системного интегратора «Рамакс интернейшнл» (входит в Ramax group) завершили проект внедрения автоматизированного реш

«Рамакс Интернейшнл» сертифицировала решение на SAP Cloud Platform для инвентаризации предметов временного пользования «Рамакс Интернейшнл» разработала уникальное решение для учета выдаваемых во временное пользова

«Норникель» внедрил технологию Process Mining для оптимизации ТОРО ТОРО) в масштабах всего производства. Проект реализован совместно со специалистами группы компаний «Рамакс». Организация эффективного процесса технического обслуживания и ремонта оборудования н

Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс» - ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли

ечно, это высокая оценка профессиональным сообществом и заказчиками реализованных группой компаний «Рамакс» проектов. Особенно памятно признание ГК «Рамакс» ИТ-компанией 2019 года в Росс

Tele2 с помощью Ramax Group внедрила налоговый мониторинг для отчетности по налогу на имущество Специалисты Ramax Group (ГК «Рамакс») реализовали витрину данных для отчетности мобильного оператора Tele2 по налогу на им

«Рамакс интернейшнл» реализовал схему прямой дистрибуции авиауслуг «Аэрофлота» по стандарту NDC «Рамакс интернейшнл» получил сертификат четвертого уровня в рамках внедрения нового стандарта

Николай Ситников, «Рамакс» - Трендом ближайшего будущего станет создание цифровых двойников компаний анализа данных (Mathlab, Anylogic и т.п.) и использованием специализированного программного обеспечения. Такого ПО на рынке практически нет. Решение «Симба», недавно анонсированное группой компаний «Рамакс», является, пожалуй, единственной настолько хорошо интегрированной с инструментами Process Mining разработкой. «Симба» — это шаг на пути к созданию цифрового двойника. С помощью этого ре