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Ramax Рамакс

Ramax - Рамакс

RAMAX Group (группа компаний «РАМАКС») – объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охватывающее спектр потребностей заказчика от разработки стратегии до сопровождения комплексных решений. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 46 715 838 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 46 715 838 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (6) на сумму 46 715 838 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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25.02.2025 Ramax Group и Safety Garden объявили о стратегическом партнерстве

ключил партнерское соглашение с ИТ-компанией Safety Garden, провайдером сервисов кибербезопасности. Ramax Group более 30 лет развивает направление информационной безопасности. Специалисты компа
28.10.2024 Николай Ситников -

Николай Ситников, Ramax Group: Эффект «большого брата» увеличивает пропускную способность процесса на 10-20%

рост конкуренции, рост стоимости денег, усложнение логистических цепочек и т.п.) Николай Ситников, Ramax Group: Когда сотрудники понимают, что их можно объективно сравнить — пропускная способн
01.10.2024 Ramax Group и Goodt расширяют партнерство в области бизнес-аналитики

Объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков Ramax Group и разработчик современных BI-решений для бизнеса Goodt (входит в ИТ-холдинг «Ланс
09.07.2024 SILA Union и RAMAX Group стали партнерами

ия цифровой трансформации SILA Union, и объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков RAMAX Group объявили о начале сотрудничества. Согласно заключенному соглашению о партнерстве

17.06.2024 А что если? Размышляем с RAMAX Group на тему развития ERP в ближайшем будущем

рков для разработок и т.д. Никита Журавский, заместитель руководителя практики корпоративных систем RAMAX Group Анализ сценариев Чтобы понять, насколько каждый из них может воплотиться в жизнь,
07.12.2023 Ramax Group прошла сертификацию российского разработчика системы Global ERP

Эксперты Ramax Group прошли сертификацию компании «Бизнес технологии» – разработчика продуктов Global

31.10.2023 Ramax Group и SberDevices заключили партнерское соглашение

их партнеров, заключив соглашение о сотрудничестве с ИТ-компанией SberDevices (ООО «Салютдевайсы»). Ramax Group работает на российском ИТ-рынке 30 лет и реализует проекты по консалтингу, оптими
04.08.2023 Ramax Group и VideoMost вместе помогут заказчикам мигрировать на отечественное ПО для корпоративной мобильности

изовывать весь цикл работ на проектах по установке и сопровождению VideoMost». *** Группа компаний «Рамакс» (Ramax Group) — это объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охва
30.05.2023 Segezha Group внедряет отечественную систему налогового мониторинга Ramax Group

Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group при сотрудничестве с Ramax Group внедряет информационную систему «Налоговый мониторинг. Витрина данных». Segezha G
23.05.2023 «Доверенная среда» и RAMAX Group стали партнерами по внедрению решений на основе BI & DSS платформы «Триафлай»

раммное обеспечение, что гарантирует независимость от санкционных ограничений. *** Группа компаний «РАМАКС» (RAMAX Group) — это объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охва
31.10.2022 RuSIEM и Ramax Group заключили соглашение о партнерстве

чик программного обеспечения в области информационной безопасности, включила системного интегратора Ramax Group в число своих партнеров. Это позволит Ramax Group помогать своим заказчика
24.08.2022 Ramax Group и Macroscop займутся развитием систем интеллектуального видеонаблюдения

Системный интегратор Ramax Group и российский разработчик программного обеспечения для построения программно-аппар
10.08.2022 Ramax Group стала партнером Directum

Системный интегратор Ramax Group и Directum — разработчик интеллектуальных решений для управления цифровыми процес
02.08.2022 Ramax Group стала партнером Directum

Системный интегратор Ramax Group стал партнером разработчика программного обеспечения в области электронного докум
24.06.2022 Ramax Group предложит рынку HRM-систему на базе решений Goodt

раммных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек. Группа компаний «Рамакс» (Ramax Group) – объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охватыва
21.06.2022 Ramax Group предложит рынку HRM-систему на базе решений Goodt

Системный интегратор Ramax Group и платформа Goodt (входит в группу «Ланит») объявили о сотрудничестве с перспекти
16.06.2022 Ramax Group и «Форсайт» намерены усилить развитие российского BI

Системный интегратор Ramax Group и российский разработчик аналитической платформы корпоративного уровня «Форсайт»

15.06.2022 «Сбер» и Ramax Group помогут бизнесу обеспечить технологическую независимость с помощью Platform V

«Сбербанк-технологии» и системный интегратор Ramax Group заключили партнерское соглашение, в рамках которого предложат российским компания
27.05.2022 Ramax Group и «VK Цифровые технологии» совместно развивают решения для повышения операционной эффективности бизнеса клиентов

еют совместный опыт реализации проектов в банковской отрасли и промышленности. *** Группа компаний «Рамакс» (Ramax Group) – объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охватыва
16.05.2022 Корпорация «Галактика» и Ramax Group стали партнерами

ных продуктов», – сказал Антон Мальков, председатель совета директоров корпорации «Галактика». «ГК «Рамакс» на протяжении 30 лет предлагает рынку актуальные и современные решения в рамках повыш
06.05.2022 Ramax Group создаст центр компетенций по внедрению и сопровождению продуктовой линейки ГК «Астра»

ГК «Астра» и консорциум системных интеграторов Ramax Group объявили о сотрудничестве, которое нацелено на поддержку российского бизнеса в об
20.04.2022 Ramax Group и Polymatica взяли курс на импортозамещение BI и продвинутой аналитики

я с использованием проектного опыта и наработок ведущего интегратора на рынке. *** Группа компаний «Рамакс» (Ramax Group) – объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охватыва
17.01.2022 «АЛРОСА» и Ramax Group повышают операционную эффективность производственных процессов с помощью Process Mining

Российская государственная горнорудная компания «АЛРОСА» и Ramax Group (ГК «Рамакс») провели цифровой аудит бизнес-процесса технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) с
15.09.2021 RAMAX Group по заказу Аэрофлота реализовала проект продажи через прямой канал авиакомпании

системами, – рассказывает Юрий Синко, руководитель отдела разработки сайтов и мобильных приложений RAMAX Group. – Эта задача была решена при помощи специального оркестрирующего слоя. Кроме тог
30.08.2021 Портфель услуг ГК Ramax Group пополнился решениями «1С»

Успешный опыт работы с системами SAP позволил команде экспертов Ramax Group за более чем десятилетнюю историю партнерства компаний нарастить экспертизу в обл
03.08.2021 Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными

ГК «Рамакс» совместно с партнерами Datareon и Docsvision завершила второй этап проекта по формиро
07.07.2021 Ramax Group и Datareon предложат клиентам новые подходы к интеграции данных

приложений в одном центре, – комментирует Дмитрий Буленков, вице-президент по продажам и маркетингу Ramax Group. – Они объединяют имеющиеся источники информации и поддерживают централизованный

02.06.2021 «М.видео-Эльдорадо» внедрила решение для анализа и оптимизации бизнес-процессов на базе технологии Process Mining

Установка техники» и «Исполнение заказа клиента». Руководитель центра экспертизы Process Mining ГК «Рамакс» Роман Анютин отметил: «Для того, чтобы снизить нагрузку на оперативную БД используетс
17.03.2021 Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM

с последующим расчетом пособий и отправкой данных в Фонд социального страхования. Проект реализован Ramax Group и SAP Services CIS. До середины 2020 г. процесс выдачи листков нетрудоспособности
08.02.2021 RAMAX Group проведет первый хакатон по оптимизации

С 20 по 22 февраля 2021 года системный интегратор RAMAX Group проведет первый онлайн-хакатон по оптимизации – Ramaximization. Принять участие в
29.10.2020 Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильных приложений. Вебинар AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра»

11 ноября 2020 г. AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра» проведут вебинар «Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильны
17.09.2020 «Рамакс интернейшнл» разработала для «Аэромар» приложение для торговли на борту

«Рамакс интернейшнл» (входит в RAMAX Group) завершила разработку программного комплекса «Мобил
07.09.2020 Ramax group автоматизировала мониторинг реализации программы инновационного развития для «Аэрофлота»

Специалисты российского системного интегратора «Рамакс интернейшнл» (входит в Ramax group) завершили проект внедрения автоматизированного реш
31.08.2020 «Рамакс Интернейшнл» сертифицировала решение на SAP Cloud Platform для инвентаризации предметов временного пользования

«Рамакс Интернейшнл» разработала уникальное решение для учета выдаваемых во временное пользова
22.06.2020 «Норникель» внедрил технологию Process Mining для оптимизации ТОРО

ТОРО) в масштабах всего производства. Проект реализован совместно со специалистами группы компаний «Рамакс». Организация эффективного процесса технического обслуживания и ремонта оборудования н
17.06.2020 Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс» -

ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли

ечно, это высокая оценка профессиональным сообществом и заказчиками реализованных группой компаний «Рамакс» проектов. Особенно памятно признание ГК «Рамакс» ИТ-компанией 2019 года в Росс
15.06.2020 Tele2 с помощью Ramax Group внедрила налоговый мониторинг для отчетности по налогу на имущество

Специалисты Ramax Group (ГК «Рамакс») реализовали витрину данных для отчетности мобильного оператора Tele2 по налогу на им
02.06.2020 «Рамакс интернейшнл» реализовал схему прямой дистрибуции авиауслуг «Аэрофлота» по стандарту NDC

«Рамакс интернейшнл» получил сертификат четвертого уровня в рамках внедрения нового стандарта

25.12.2019 Николай Ситников, «Рамакс» -

Трендом ближайшего будущего станет создание цифровых двойников компаний

анализа данных (Mathlab, Anylogic и т.п.) и использованием специализированного программного обеспечения. Такого ПО на рынке практически нет. Решение «Симба», недавно анонсированное группой компаний «Рамакс», является, пожалуй, единственной настолько хорошо интегрированной с инструментами Process Mining разработкой. «Симба» — это шаг на пути к созданию цифрового двойника. С помощью этого ре
27.09.2019 Россияне выпустили аналитическое ИТ-решение для оптимизации несверхприбыльного бизнеса

Линейка «Симба» группы «Рамакс» Российская группа «Рамакс» (Ramax Group) запустила продуктовую линейку «Симба»

Публикаций - 138, упоминаний - 307

Ramax и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 28
9594 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 18
Код Безопасности 812 17
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 16
Celonis 32 15
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 29 13
ИТБ - Информационные технологии будущего 109 13
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 13
Ростелеком 10948 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Крок - Croc 1964 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 11
Microsoft Corporation 25775 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 9
Yandex - Яндекс 9216 9
SAP CIS - САП СНГ 868 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 8
МегаФон 10742 7
Softline - Софтлайн 3743 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
ГЛОНАСС АО 278 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 5
Inform GmbH 65 5
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 75 5
Cisco Systems 5372 5
ИКС 538 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
Oracle Corporation 7074 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
NDC Technologies 42 5
Deutsche Lufthansa Systems 26 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 31
Почта России ПАО 2370 21
Газпром нефть 725 15
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
ВТБ - ВТБ24 671 10
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 10
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Альфа-Банк 1979 7
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 7
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 5
Деловые Линии ГК 93 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 3
АгроТерра 13 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 3
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 2
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 2
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 2
KupiVip - Приват Трэйд 82 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
Новард УК - Novard 73 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 2
Менатеп - Menatep 39 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
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Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
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Минтранс РФ - Росжелдор - ВО ЖДТ России ФГП - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ - УВО ФГУП - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 10 1
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Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 12
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 11
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 10
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 13
Celonis - SAP Process Mining by Celonis 15 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 8
Microsoft Office 4170 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 5
Infomaximum - Proceset Process mining 59 4
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 62 4
Apple iOS 8583 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Windows 16882 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 4
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 3
Software AG - ARIS Platform 180 3
Ramax Simba - Рамакс Симба - среда управления цифровой трансформации бизнеса 6 3
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 107 3
Trip.com Group - SkyScanner 21 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Microsoft Teams - MS Teams 670 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
1С:ERP Управление предприятием 841 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 3
Swiss-AS AMOS 39 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 3
Neoflex Reporting 25 2
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 2
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 9 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 41 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 2
Ramax W&R - Ramax Work'n'Roll - корпоративная Blockchain-платформа 2 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 16 2
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 2
Буленков Дмитрий 44 25
Тятюшев Максим 215 15
Трандин Сергей 128 13
Цыганков Роман 62 13
Лапченко Владислав 13 13
Хабибуллина Алина 13 13
Замятина Надежда 13 11
Ситников Николай 15 10
Карпова Ирина 18 9
Валин Максим 17 9
Бреган Андрей 26 9
Козеруков Дмитрий 14 9
Сухняк Дмитрий 13 9
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Анютин Роман 7 6
Аксельрод Илья 18 4
Бочкин Александр 62 4
Чернявский Леонид 11 4
Журавский Никита 4 4
Чурсин Дмитрий 87 3
Карпинский Алексей 42 3
Пауков Сергей 18 3
Гасилин Денис 11 3
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Волкова Екатерина 13 3
Штефан Константин 13 3
Попов Сергей 166 3
Горяйнов Андрей 55 3
Карачинский Анатолий 96 2
Качанов Олег 121 2
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Паньков Борис 16 2
Шатиров Георгий 10 2
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Рябов Максим 14 2
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Киреев Иван 40 2
Черкасов Илья 14 2
Караева Ольга 14 2
Барыкин Сергей 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 108
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 12
Европа 24964 11
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
Казахстан - Республика 6048 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Южная Корея - Республика 7052 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Армения - Республика 2449 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
Украина 7928 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 2
Сербия - Республика 375 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 1
Куба - Республика 417 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 144 1
Индонезия - Джакарта 56 1
Китай - Западный Китай 6 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Индийский океан 162 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Япония 13807 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 43
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 29
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 18
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 10
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Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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