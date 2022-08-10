Ramax Group стала партнером Directum

Системный интегратор Ramax Group и Directum — разработчик интеллектуальных решений для управления цифровыми процессами и документами — заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество нацелено на поддержку бизнеса при переходе на отечественное ПО. Вместе компании готовы предложить рынку передовые программные продукты для цифровизации бизнес-процессов.

Оба партнера обладают опытом развития ИТ, разработки и внедрения прогрессивных решений, бизнес-консультирования и аналитики. Сегодня на первый план вышла потребность импортозамещения зарубежного ПО. Тандем Ramax Group и Directum готов помочь отечественным компаниям решить эту задачу.

«Понимая потребность заказчиков в быстром поиске качественных российских решений, способных полноценно заменить зарубежные аналоги, мы тщательно подходим к выбору партнеров, — сказал вице-президент по продажам и маркетингу Ramax Group Дмитрий Буленков. — Directum — один из ведущих вендоров на отечественном рынке ECM/BPM-систем. Наша экспертиза в области внедрений в разнообразных отраслях в совокупности с высококлассным продуктом Directum помогут клиентам повысить эффективность решения бизнес-задач».

Ramax Group нацелен на внедрение флагманского продукта Directum — интеллектуальной системы управления цифровыми процессами и документами Directum RX, ее развитие на стороне заказчиков и техническую поддержку.

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«В лице Ramax мы видим надежного партнера, — сказал руководитель отдела развития партнерской сети Directum Дмитрий Петров. — Профессиональный подход к выстраиванию деловых отношений и наличие релевантных кейсов позволят оптимально интегрировать систему в ИТ-контур заказчика, сокращая потери ресурсов на рутинных шаблонных операциях».