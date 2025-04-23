Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Search engine Information Retrieval Релевантный поиск данных Релевантность Relevance актуальность, уместность соответствие интента (поискового намерения)


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


23.04.2025 Retail Rocket Group представила ИИ-поиск для ритейла

вайдер ИТ-решений персонализации и автоматизации маркетинговых процессов, запустила новый продукт — Умный поиск для ритейл-площадок. Это поисковая система на базе искусственного интеллекта и бо
25.12.2024 Искусственный интеллект повысил релевантность выдачи объявлений при поиске на «Авито» на 25%

тели получали нужные объявления – соответствующие даже нестандартным и необычным запросам, при этом качественные и с конкурентной ценой. Всего алгоритмы анализируют более 100 факторов, среди которых: Релевантность запросу – насколько объявление подходит тому, что хочет найти пользователь. Персональные предпочтения покупателя – интерес и активность в определенной категории товаров или услуг.
30.09.2024 ValueAI внедряет умный поиск по базам знаний с использованием технологии RAG

AI выступает как готовый инструмент для RAG-поиска, который объединяет базу знаний, загруженную через интерфейс или интегрированную по API, преобразование файлов в подходящий для поиска формат, поиск релевантной информации, ее обработку ИИ-моделью и генерацию ответа чат-ботом. Для интерпретации найденной информации RAG-модуль в ValueAI использует одну из больших языковых моделей YandexGPT,

29.06.2023 HR-холдинг Ventra внедрил систему умного поиска от ИИ-разработчика Content AI

работчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI реализовали проект внедрения «умного поиска» для работы с базами кандидатов с использованием технологий искусственного инте
13.01.2023 Новые услуги, умный поиск и инклюзивность: как развивался портал mos.ru в 2022 году

щики с нарушениями зрения. Они занимаются поиском потенциальных сложностей в функционировании портала и подсказывают, как сделать интерфейс доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Умный поиск В начале 2022 г. на mos.ru модернизировали поисковую строку, дополнив ее новыми умными функциями. Теперь, получив от пользователя запрос, поиск выдает еще больше текстовых подсказок
13.09.2021 «Гознак» запустил онлайн-сервис для умного поиска домашних животных

АО «Гознак» объявляет об официальном запуске онлайн-сервиса для умного поиска потерявшихся домашних животных «Хвост удачи» (helppet.ru). Консультантом и инфопартнером проекта выступает Российская кинологическая федерация (РКФ). Сервис позволяет найти потеря
09.12.2019 В «ОДК-Авиадвигатель» завершился пилот по внедрению Directum Smart Search

сов Directum Ario – программа автоматически заполняет карточку документа в системе при регистрации. Умный поиск Smart Search использует интеллектуальные сервисы Ario для семантического анализа

16.11.2017 HeadHunter внедрила поиск вакансий с ИИ для понимания потребностей соискателей

анную искусственным интеллектом, приходилось больше в среднем на 12% откликов. По оценкам компании, умный поиск в разы эффективней предыдущей системы – об этом говорит рост процентного отношени
31.01.2017 В мобильном приложении Maps.me появился умный поиск

Mail.ru Group объявила об обновлении приложения Maps.me для платформ iOS и Android. Как рассказали CNews в компании, в свежей версии появился умный поиск, который понимает даже запросы с опечатками. Кроме того, пользователям стало удобнее находить отели по рейтингу и цене.Теперь Maps.me понимает запросы, введенные с опечатками. Это о
13.03.2002 BBC: релевантность Google может свести на "нет" любой пользователь Сети

Популярный поисковый механизм Google имеет серьезную уязвимость, при помощи которой практически каждый пользователь Сети может серьезно повлиять на релевантность результатов поиска по какому-либо конкретному запросу. Проблема заключается в алгоритме, согласно которому Google индексирует веб-страницы и определяет их соответствие тому или ин

Публикаций - 734, упоминаний - 778

Search engine и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12255 95
Yandex - Яндекс 8434 69
Microsoft Corporation 25236 57
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 41
VK - Mail.ru Group 3532 32
SAP SE 5426 29
8983 28
Ростелеком 10306 24
IBM - International Business Machines Corp 9551 23
Oracle Corporation 6867 23
Meta Platforms - Facebook 4531 22
Telegram Group 2571 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 19
Apple Inc 12628 19
Yahoo! 3707 19
Directum - Директум 1164 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 16
Корус Консалтинг ГК 1334 12
Samsung Electronics 10625 11
МегаФон 9892 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 10
Docsvision - ДоксВижн 1032 10
OpenAI 373 10
Amazon Inc - Amazon.com 3132 9
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 9
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 9
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 348 9
X Corp - Twitter 2907 8
TerraLink - ТерраЛинк 289 8
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 8
InterTrust - ИнтерТраст 335 8
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 7
Huawei 4221 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 7
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 7
1С-Битрикс - Bitrix 620 7
AOL Inc - America Online 1878 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 55
Лента - Сеть розничной торговли 2267 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 15
РЖД - Российские железные дороги 2001 14
Газпром ПАО 1416 11
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 11
Почта России ПАО 2245 10
Альфа-Банк 1868 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 8
ГПБ - Газпромбанк 1174 7
Microsoft - LinkedIn 684 7
Русагро Группа Компаний 339 6
Северсталь ПАО - Severstal 560 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 6
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 72 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 5
X5 Group - Перекрёсток 605 5
Газпром нефть 670 5
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 5
Россети Ленэнерго 1699 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 4
Walmart - Wal-Mart Stores 389 4
РВК - Российская венчурная компания 556 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 4
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 8
Судебная власть - Judicial power 2412 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 3
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
OWASP - Open Web Application Security Project 118 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 14 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Талант и успех - Общественный фонд 20 1
Знание - Российское общество 7 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 27 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 19 1
Глобальные университеты 1 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 350 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 250
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 234
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 206
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 167
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 109
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 109
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 100
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 98
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 96
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 94
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 94
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 94
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 92
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 89
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 82
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 79
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 78
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5145 73
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 69
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 66
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 66
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 66
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 64
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 62
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 61
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 61
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 59
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 54
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 51
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 49
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 48
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 48
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 46
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 46
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 45
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 44
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 42
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 40
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3769 39
Google Android 14679 32
Microsoft Windows 16327 31
Apple iOS 8242 30
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 26
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 25
Linux OS 10896 24
OpenAI - ChatGPT 521 19
Google YouTube - Видеохостинг 2885 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 17
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 502 16
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 15
Microsoft Office 3952 13
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 12
Новые облачные технологии - МойОфис 891 12
Apple - App Store 3008 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 11
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 11
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 310 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 10
Google Gmail 984 10
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 10
Яндекс.Директ - Yandex Direct 325 10
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 9
Apple iPad 3936 8
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 240 8
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 132 8
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 8
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 144 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 8
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 871 7
Apple macOS 2248 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 7
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 7
VK Видео - Mail.Ru Видео 224 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 6
Oracle Java - язык программирования 3328 6
Microsoft Teams - MS Teams 618 6
Шадаев Максут 1146 5
Сергеев Сергей 161 5
Курьянов Сергей 162 5
Краснова Марина 42 5
Ипатов Вадим 84 5
Путин Владимир 3349 4
Горяйнов Андрей 54 4
Исагулова Элина 34 4
Сытин Дмитрий 59 4
Шойтов Александр 99 4
Якимчук Сергей 30 4
Суровец Дмитрий 101 3
Чаркин Евгений 314 3
Лысенко Эдуард 312 3
Абакумов Евгений 224 3
Назаров Александр 74 3
Кулик Вадим 191 3
Ведяхин Александр 167 3
Лигачев Глеб 105 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 3
Ляпунов Игорь 130 3
Кирьянова Александра 155 3
Рыбинцев Андрей 34 3
Ульянов Николай 162 3
Коган Вячеслав 9 3
Буленков Дмитрий 30 3
Долгов Владимир 60 3
Ахметов Сергей 14 3
Кочуров Евгений 15 3
Майоров Дмитрий 10 3
Павлов Никита 114 3
Хадина Марина 37 3
Граденко Михаил 42 3
Стамболцян Сергей 7 3
Чудинов Дмитрий 69 3
Натрусов Артем 312 3
Комиссаров Дмитрий 238 3
Фомин Сергей 20 3
Калякин Павел 76 3
Соболев Роман 31 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 382
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 69
Европа 24634 40
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 19
Франция - Французская Республика 7975 16
Казахстан - Республика 5792 14
Германия - Федеративная Республика 12936 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 11
Япония 13547 11
Беларусь - Белоруссия 6023 11
Азия - Азиатский регион 5748 10
Индия - Bharat 5697 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 9
Испания - Королевство 3760 9
Нидерланды 3631 9
Канада 4985 8
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 8
Бразилия - Федеративная Республика 2450 7
Южная Корея - Республика 6858 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 7
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 6
Земля - планета Солнечной системы 10658 6
США - Нью-Йорк 3151 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 6
США - Калифорния 4775 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 5
Россия - СФО - Новосибирск 4650 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 5
США - Техас 1012 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 142
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 113
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 95
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 94
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 88
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 62
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 58
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 53
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 45
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 37
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 34
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 34
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 33
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 33
Английский язык 6876 32
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 32
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 31
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 31
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 31
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 30
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 30
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 28
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 28
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 27
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 26
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 25
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 24
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1653 24
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 23
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 23
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 22
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 21
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 20
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 20
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 19
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 19
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 19
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 6
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 4
The Verge - Издание 591 4
TAdviser - Центр выбора технологий 425 4
NYT - The New York Times 1086 4
AP - Associated Press 2006 4
Wikipedia - Википедия 585 3
Ведомости 1233 3
Открытые системы ИД 176 2
АиФ - Аргументы и факты 49 2
Forbes - Форбс 910 2
Bloomberg 1417 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 2
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 2
Ars Technica 435 2
DailyTech 96 2
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
Dow Jones - Factiva 7 1
PCweek 30 1
Reddit 356 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Gizmodo 131 1
Рен ТВ - телеканал 74 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
Securelist 26 1
Hacker News 76 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Gartner - Гартнер 3608 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 17
IDC - International Data Corporation 4943 14
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 11
Forrester Research 828 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 6
comScore 379 4
Markets&Markets Research 113 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 3
CNews Инновация года - награда 133 3
eMarketer 206 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 2
НМГ - Медиалогия 34 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 2
ПрессИндекс 4 1
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 13 1
Radicati Group 26 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
Российский рынок ERP 20 1
Datamonitor 83 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Forrester Wave 45 1
IBM Research 108 1
Forbes Insights 18 1
MalwareHunterTeam 14 1
HFS Research 49 1
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
РАЭК - Экономика Рунета 19 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
IDC Data Thrivers 2 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 8
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 5
РАН - Российская академия наук 2014 4
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 4
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
VK Skillbox - Скилбокс 128 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 2
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 40 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 2
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 53 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 22 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 17 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 150 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 8
CNews AWARDS - награда 549 5
День молодёжи - 27 июня 998 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 3
CNews FORUM Кейсы 280 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
Black Hat - Конференция 117 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Oracle OpenWorld 65 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 1
CeBIT 612 1
Всероссийский тотальный диктант 11 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
YAC - Yet Another Conference 10 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Время Инноваций - награда 2 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 1
Intel Developer Forum - IDF 278 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
Infosecurity - выставка 63 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 1
1С:Проект года 28 1
CSTB Telecom & Media 58 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще