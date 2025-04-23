Получите все материалы CNews по ключевому слову
Search engine Information Retrieval Релевантный поиск данных Релевантность Relevance актуальность, уместность соответствие интента (поискового намерения)
СОБЫТИЯ
|23.04.2025
|
Retail Rocket Group представила ИИ-поиск для ритейла
вайдер ИТ-решений персонализации и автоматизации маркетинговых процессов, запустила новый продукт — Умный поиск для ритейл-площадок. Это поисковая система на базе искусственного интеллекта и бо
|25.12.2024
|
Искусственный интеллект повысил релевантность выдачи объявлений при поиске на «Авито» на 25%
тели получали нужные объявления – соответствующие даже нестандартным и необычным запросам, при этом качественные и с конкурентной ценой. Всего алгоритмы анализируют более 100 факторов, среди которых: Релевантность запросу – насколько объявление подходит тому, что хочет найти пользователь. Персональные предпочтения покупателя – интерес и активность в определенной категории товаров или услуг.
|30.09.2024
|
ValueAI внедряет умный поиск по базам знаний с использованием технологии RAG
AI выступает как готовый инструмент для RAG-поиска, который объединяет базу знаний, загруженную через интерфейс или интегрированную по API, преобразование файлов в подходящий для поиска формат, поиск релевантной информации, ее обработку ИИ-моделью и генерацию ответа чат-ботом. Для интерпретации найденной информации RAG-модуль в ValueAI использует одну из больших языковых моделей YandexGPT,
|29.06.2023
|
HR-холдинг Ventra внедрил систему умного поиска от ИИ-разработчика Content AI
работчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI реализовали проект внедрения «умного поиска» для работы с базами кандидатов с использованием технологий искусственного инте
|13.01.2023
|
Новые услуги, умный поиск и инклюзивность: как развивался портал mos.ru в 2022 году
щики с нарушениями зрения. Они занимаются поиском потенциальных сложностей в функционировании портала и подсказывают, как сделать интерфейс доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Умный поиск В начале 2022 г. на mos.ru модернизировали поисковую строку, дополнив ее новыми умными функциями. Теперь, получив от пользователя запрос, поиск выдает еще больше текстовых подсказок
|13.09.2021
|
«Гознак» запустил онлайн-сервис для умного поиска домашних животных
АО «Гознак» объявляет об официальном запуске онлайн-сервиса для умного поиска потерявшихся домашних животных «Хвост удачи» (helppet.ru). Консультантом и инфопартнером проекта выступает Российская кинологическая федерация (РКФ). Сервис позволяет найти потеря
|09.12.2019
|
В «ОДК-Авиадвигатель» завершился пилот по внедрению Directum Smart Search
сов Directum Ario – программа автоматически заполняет карточку документа в системе при регистрации. Умный поиск Smart Search использует интеллектуальные сервисы Ario для семантического анализа
|16.11.2017
|
HeadHunter внедрила поиск вакансий с ИИ для понимания потребностей соискателей
анную искусственным интеллектом, приходилось больше в среднем на 12% откликов. По оценкам компании, умный поиск в разы эффективней предыдущей системы – об этом говорит рост процентного отношени
|31.01.2017
|
В мобильном приложении Maps.me появился умный поиск
Mail.ru Group объявила об обновлении приложения Maps.me для платформ iOS и Android. Как рассказали CNews в компании, в свежей версии появился умный поиск, который понимает даже запросы с опечатками. Кроме того, пользователям стало удобнее находить отели по рейтингу и цене.Теперь Maps.me понимает запросы, введенные с опечатками. Это о
|13.03.2002
|
BBC: релевантность Google может свести на "нет" любой пользователь Сети
Популярный поисковый механизм Google имеет серьезную уязвимость, при помощи которой практически каждый пользователь Сети может серьезно повлиять на релевантность результатов поиска по какому-либо конкретному запросу. Проблема заключается в алгоритме, согласно которому Google индексирует веб-страницы и определяет их соответствие тому или ин
