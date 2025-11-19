Разделы

Парахин Виктор


СОБЫТИЯ


19.11.2025 Бывших ИТ-чиновников Минтранса осудили за мошенничество при борьбе с коронавирусом 1
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 2
24.07.2020 Государство становится одним из драйверов цифровизации транспорта 1
18.07.2020 Виктор Парахин, «ЗащитаИнфоТранс» -

Транспортная отрасль планомерно входит в четвертую технологическую революцию

 1
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1
24.07.2019 Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 1
25.06.2019 Виктор Парахин -

Цифровым платформам в транспортной отрасли не хватает единых стандартов

 1
30.05.2018 Виктор Парахин -

Государство и бизнес объединяют усилия для создания цифрового транспортного комплекса РФ

 1
29.11.2006 Российские серверы на службе "Центрального телеграфа" 2

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Парахин Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 7
ГЛОНАСС АО 237 4
Крок - Croc 1814 3
Ramax - Рамакс 121 3
iCore - Ай Ко ЗАО 58 2
Омникомм - Omnicomm 169 2
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 67 2
Глосав 17 1
Tetron - Тетрон 3 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1507 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 56 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 386 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 57 1
RailCommerce - РэйлКоммерс 1 1
OFT Group - ОФТ Групп - ОФТ Компьютерс 9 1
Yandex - Яндекс 8362 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1699 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 292 1
DXC Technology - Computer Sciences 90 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
Oberon - Оберон 59 1
Код Безопасности 698 1
ХайТэк - Hi-Tech 224 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
SoftwareONE Group 105 1
Philax - Филакс 12 1
Microsoft Corporation 25211 1
Intel Corporation 12521 1
Oracle Corporation 6859 1
HPE SGI - Silicon Graphics 388 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
ФОРС - Центр разработки 675 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 620 1
Иннодата - Innodata 22 1
Цифровые активы 146 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 857 3
РЖД - Российские железные дороги 1995 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 354 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 90 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 153 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
Мострансавто 67 1
Газпромнефть Региональные продажи - сеть АЗС 3 1
Hyundai Motor Company 415 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 465 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 146 1
РесурсТранс 16 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 1
Деловые Линии ГК 77 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 206 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 703 6
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1479 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 67 2
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 138 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2701 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1026 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3345 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3445 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 942 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4766 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 381 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72568 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56803 7
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1402 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2822 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3513 4
Оцифровка - Digitization 4905 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17664 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13276 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6130 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3315 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22894 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7360 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6236 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1198 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33767 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12970 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5780 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 410 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11488 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21901 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10515 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4624 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2415 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 620 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31437 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6826 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 683 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9307 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22864 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2391 2
InsurTech - UBI - Usage-based insurance - «умное страхование» - страхование на основе использования 23 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 604 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1756 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 1
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 153 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 320 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 542 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3556 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 446 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 357 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 13 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2869 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 515 3
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 7 3
Microsoft Windows 2000 8662 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 9 2
Apple iPhone 6 4862 2
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 62 1
СКАУТ Безопасное вождение 27 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 1
Hitachi AMS - Hitachi Adaptable Modular Storage 20 1
Hitachi TagmaStore Universal Storage Platform 14 1
Hitachi HiComman DataLink Manager 1 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Smart Video Detector - KSVD - Kraftway Smart Video Camera 4 1
Ростелеком - Центел - QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Express Blade - Kraftway Express ISP - Kraftway Express Storage - Kraftway Express Start - Kraftway Express Lite - Kraftway GEG Express 37 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway G-Scale 8 1
HP Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC Alpha AXP - OpenVMS - Open Virtual Memory System 44 1
Яндекс.Авто 46 1
Fenix 12 1
Яндекс.Маршрутизация 36 1
Новые облачные технологии - МойОфис 874 1
Linux OS 10835 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1654 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 287 1
Яндекс.Навигатор 111 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 595 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1007 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Intel Itanium 641 1
Microsoft Windows NT 887 1
Microsoft Windows 16277 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 423 1
NetApp ONTAP 68 1
Аксельрод Илья 17 4
Карпинский Алексей 42 2
Пауков Сергей 17 2
Буленков Дмитрий 30 2
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 2
Захаркина Ольга 24 1
Ковылов Сергей 1 1
Плотников Александр 4 1
Акимов Максим 191 1
Семенов Алексей 85 1
Чурсин Дмитрий 72 1
Аксерод Илья 1 1
Барыкин Сергей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 155908 8
Казахстан - Республика 5781 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18109 2
Европа 24607 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45536 2
Армения - Республика 2367 2
Беларусь - Белоруссия 6013 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8066 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1348 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18478 2
Индийский океан 161 1
Финляндия - Финляндская Республика 3657 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1809 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 991 1
Украина 7778 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1387 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3378 1
Узбекистан - Республика 1862 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1175 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 811 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 658 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 709 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1807 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4250 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14461 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1233 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53355 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 377 1
Азия - Азиатский регион 5732 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1682 1
Сербия - Республика 354 1
Евразия - Евразийский континент 626 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54751 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20255 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4230 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8047 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 657 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10482 3
Паспорт - Паспортные данные 2712 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3696 3
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 344 2
Список системообразующих предприятий РФ 312 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5588 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51048 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2856 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3760 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25830 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2253 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14996 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 36 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4902 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6048 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3679 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5932 1
Аренда 2574 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8503 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2578 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1823 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Федеральный закон 16-ФЗ - О транспортной безопасности 17 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2944 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 83 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5822 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5292 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6224 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4738 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6752 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6205 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4393 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8354 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1048 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3729 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 609 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1253 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400980, в очереди разбора - 732664.
Создано именных указателей - 186024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

