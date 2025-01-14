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Wone IT Ван Ай Ти Консалтинг Ван АйТи Солюшенс Ван Ай Ти Трейд SoftwareONE Russia СофтвэрУАН Россия

Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия

Wone IT – мультивендорная ИТ-компания полного цикла, созданная на базе синергии участников рынка: системного интегратора Awara IT и поставщика платформ, решений и услуг SoftwareONE.


14.01.2025 Систему самостоятельного заселения в отель Wroomify включили в реестр российского ПО 1
19.12.2024 Wone IT обеспечила защитой от кибератак цифровую платформу для грузовладельцев и перевозчиков Factory5 1
05.12.2024 «БФТ-Холдинг» и Wone IT объединят усилия для продвижения ИТ-проектов в различных отраслях экономики 1
29.10.2024 ICL Services и Wone IT заключили партнерское соглашение 1
28.10.2024 Ctrl2GO Solutions и Wone IT договорились о партнерстве 1
24.10.2024 «Единый ЦУПИС» создал корпоративную среду коммуникаций на базе eXpress 1
26.09.2024 Wone IT стала интегратором платформы корпоративных коммуникаций Dion 1
13.09.2024 «Эвритег» и Wone IT объявили о сотрудничестве в сфере защиты данных 1
06.09.2024 «Хатбер-М» автоматизировала продажи и маркетинг с помощью Elma365 CRM 1
17.07.2024 Демолаборатории для тестирования российских продуктов стали новым сегментом ИТ-рынка 1
04.03.2024 Илья Карякин назначен на должность исполнительного директора Wone IT 2
21.12.2023 Wone IT и SberDevices заключили партнерское соглашение 1
23.11.2023 Российский IT-ландшафт призвали «меняться легче!» с помощью Low-code 1
14.08.2023 Сеть отелей Wone Hotels использует решение «Турбо бюджетирование» 1
14.08.2023 Smart technologies стала дистрибьютором платформы Dion 1
12.07.2023 ГК «Астра» и «Центр импортозамещения» Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве 3
27.06.2023 Российская ИТ-компания выбила полсотни миллионов из бежавшей из страны HPE 1
24.05.2023 Wone IT и Cloud.ru заключили партнерское соглашени 1
10.05.2023 Перезагрузка по-тотальному: как команда Wone IT обеспечила бесперебойную работу всемирного проекта «Тотальный диктант» 1
12.04.2023 «Мерлион» заплатит 80 миллионов из-за бегства из России VMware и проблем ИТ-«дочки» «Роснефти» 2
10.02.2023 В Wone IT назначен коммерческий директор 1
11.01.2023 Россиянам не вернут 360 миллионов за неоказанную техподдержку сбежавшей из страны VMware 2
28.12.2022 WONE IT будет внедрять решения на платформе «Турбо» 1
28.11.2022 VMware рвет последние связи с Россией. Юрлицо закрывается, сотни сотрудников уволены, топов вывезли в Дубай 1
24.11.2022 Сбежавшей Oracle придется вернуть российскому интегратору 47 миллионов за аннулированную техподдержку 1
18.11.2022 Российским клиентам не вернут 200 миллионов за техподдержку сбежавшей из страны VMware, хотя за Red Hat возвращали 5
15.11.2022 Конференция «ELMA DAY 2022 Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании». 24 ноября, Москва 1
07.11.2022 Конференция ELMA DAY 2022 Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании. 24 ноября, Москва 1
16.05.2022 Российские подразделения Awara IT и SoftwareOne объединились под новым брендом Wone IT 2
01.10.2021 Softwareone объявляет о назначении нового генерального директора в России 1
26.07.2021 «Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
20.11.2020 Определен победитель в засекреченной Сбербанком крупнейшей в истории госзакупке ПО Microsoft 1
02.11.2020 «Росатом» потратит 820 млн руб. на российскую ОС. Разработчик известен заранее 1
05.10.2020 Сбербанк ведет крупнейшую в истории России госзакупку ПО Microsoft. ТЗ засекречено 1
19.03.2020 Мегазакупка ПО Microsoft для «Росатома» сорвана. За 2,4 миллиардами не пришел никто 1
06.12.2019 SoftwareONE получила статус Commvault Premier Partner 1
31.10.2019 Банки стали экономнее: рост поставок ИТ в финсектор замедлился 1
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1

Публикаций - 49, упоминаний - 59

Wone IT и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2810 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 16
Крок - Croc 1777 14
Microsoft Corporation 24625 13
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 8
SoftwareONE Group 105 8
Merlion - Мерлион 793 8
NVision Group - Энвижн Груп 679 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 6
Broadcom - VMware 2359 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 5
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 5
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 5
Ростелеком 9700 4
Корус Консалтинг ГК 1217 4
Компьюлинк ГК - Compulink 439 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 4
Теко НПК 430 4
МегаФон - Талмер - Talmer 53 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 3
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 3
Red Hat 1305 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Адваланж - Advalange - Лаборатория Безопасных Систем - ЛаБС 3 3
Masterdata - Мастердата 24 3
SAP SE 5277 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Apple Inc 12100 2
8213 2
Oracle Corporation 6688 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 2
Neoflex - Неофлекс 220 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Транснефть 299 4
Роснефть НК - нефтяная компания 514 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 3
Финсервис Банк 19 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 3
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 54 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Связной ГК 1369 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Газпром нефть 618 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 2
Синара ГК - Sinara Group 100 2
Fortum - Фортум Россия 15 2
Автобан ДСК ГК 15 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
eBay Inc 1619 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
BMW Group 446 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Tesla Motors 396 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Volvo Cars 253 1
Татнефть 226 1
Евросеть 1404 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Судебная власть - Judicial power 2309 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Росатом АтомКомплект 7 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 39 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Союзное государство России и Белоруссии 51 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 8
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 5
ELMA 365 Low-code BPM 109 4
Linux OS 9936 3
Новые облачные технологии - МойОфис 778 3
Microsoft Windows 15656 3
Microsoft Azure 1408 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 2
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 20 2
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Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Kaspersky OS 124 1
Microsoft Office 3734 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 146 1
Яндекс.Навигатор 101 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Apache Hadoop 427 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Google Android Auto 34 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 22 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Microsoft Skype for Business 175 1
Remoto 9 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Microsoft Visual Studio 411 1
Агаев Сергей 24 4
Тверитнев Михаил 5 4
Шумаков Юрий 4 3
Гольцов Александр 77 2
Чужмаров Павел 3 2
Баранник Анастасия 2 2
Ларина Юлия 10 2
Карякин Илья 2 2
Путин Владимир 3171 1
Абакумов Евгений 205 1
Попов Сергей 135 1
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Тикуркин Максим 38 1
Аксельрод Илья 17 1
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Зельдец Игорь 22 1
Сараев Александр 6 1
Мельников Алексей 61 1
Маковский Максим 14 1
Сорокин Максим 16 1
Пастухов Михаил 1 1
Патрушев Николай 26 1
Лавров Владимир 68 1
Спаринапти Антон 16 1
Воробьев Валерий 9 1
Патрушев Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 8
Украина 7608 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 4
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Канада 4881 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
США - Калифорния 4625 1
Россия - СФО - Омская область 665 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
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