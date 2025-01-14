Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия

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Wone IT – мультивендорная ИТ-компания полного цикла, созданная на базе синергии участников рынка: системного интегратора Awara IT и поставщика платформ, решений и услуг SoftwareONE.
Wone IT и организации, системы, технологии, персоны:
|Агаев Сергей 24 4
|Тверитнев Михаил 5 4
|Шумаков Юрий 4 3
|Гольцов Александр 77 2
|Чужмаров Павел 3 2
|Баранник Анастасия 2 2
|Ларина Юлия 10 2
|Карякин Илья 2 2
|Путин Владимир 3171 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Попов Сергей 135 1
|Силуанов Антон 66 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Засохлин Иван 9 1
|Любимов Олег 45 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Востриков Юрий 70 1
|Генс Филипп 41 1
|Оганесян Артак 31 1
|Машурин Сергей 20 1
|Милых Валерий 7 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Аксельрод Илья 17 1
|Колчина Оксана 11 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Прозоров Денис 10 1
|Зельдец Игорь 22 1
|Сараев Александр 6 1
|Мельников Алексей 61 1
|Маковский Максим 14 1
|Сорокин Максим 16 1
|Пастухов Михаил 1 1
|Патрушев Николай 26 1
|Лавров Владимир 68 1
|Спаринапти Антон 16 1
|Воробьев Валерий 9 1
|Патрушев Дмитрий 5 1
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