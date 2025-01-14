Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия

Систему самостоятельного заселения в отель Wroomify включили в реестр российского ПО 1

Wone IT обеспечила защитой от кибератак цифровую платформу для грузовладельцев и перевозчиков Factory5 1

ICL Services и Wone IT заключили партнерское соглашение 1

Ctrl2GO Solutions и Wone IT договорились о партнерстве 1

Wone IT стала интегратором платформы корпоративных коммуникаций Dion 1

Илья Карякин назначен на должность исполнительного директора Wone IT 2

Wone IT и SberDevices заключили партнерское соглашение 1

Smart technologies стала дистрибьютором платформы Dion 1

В Wone IT назначен коммерческий директор 1

Россиянам не вернут 360 миллионов за неоказанную техподдержку сбежавшей из страны VMware 2

Сбежавшей Oracle придется вернуть российскому интегратору 47 миллионов за аннулированную техподдержку 1

Российские подразделения Awara IT и SoftwareOne объединились под новым брендом Wone IT 2

Softwareone объявляет о назначении нового генерального директора в России 1

Определен победитель в засекреченной Сбербанком крупнейшей в истории госзакупке ПО Microsoft 1

SoftwareONE получила статус Commvault Premier Partner 1