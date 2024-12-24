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ESA Galileo Galileo Supervisory Authority European GNSS Service Centre European Union Agency for the Space Programme Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства

ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства

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24.12.2024 Новогодняя премьера: сразу три новинки «Оникс Букс» – «Дарвин 11», «Галилео 2» и «Вольта 6»

клюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении локальной продуктовой линейки тремя новыми ридерами, выпущенными под маркой Оникс Букс. Это модели Вольта 6, Дарвин 11 и Галилео 2, продолжающие три популярные серии производителя. Новинки получили обновленную аппаратную платформу и существенно доработанное программное обеспечение. Напомним, что бренд Оникс Букс

15.05.2023 Onyx Boox Galileo пополнил ряд 7-дюймовых ридеров производителя

Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представляет новый ридер с экраном 7 дюймов. Модель Onyx Boox Galileo выполнена в тонком компактном корпусе с кнопками листания, базируется на современной аппаратной платформе и работает под управлением операционной системы Android 11. В комплекте с ридер
23.06.2014 Европа инвестировала 70 млн евро в создание навигационных сервисов

ес (Carlo des Dorides), ЕС рассчитывает на широкое использование возможностей навигационной системы Galileo и европейской геостационарной службы навигационного покрытия EGNOS, и поддержит соотв
16.10.2012 Европейский ответ GPS: "Галилео" готов

Ракета-носитель "Союз СТ-Б" вывела в космос еще два спутника навигационной системы "Галилео", которую называют европейской версией GPS. Спутники-близнецы весом по 700 кг заняли свои рабочие орбиты на высоте 23 250 км. До сих пор система "Галилео" работала в стартовом ре
26.03.2012 Интерактивный видеочат с помощью Galileo

подставку для iPhone, управляемую с помощью iOS-устройств. Устройство названо Galileo и представляет собой двухшарнирную платформу для крепления iPhone или iPod, позволяющую получать 360-градусный обзор для встроенных видео-фотокамер. Основной плюс платформы Galileo

19.10.2011 "Союз" выпустит на орбиту конкурента GPS и ГЛОНАСС

Первые два спутника европейской глобальной навигационной системы Galileo будут выведены на орбиту 20 октября российской ракетой-носителем «Союз». В настоящее время на околоземной орбите работают два тестовых спутника Galileo, запущенные в 2005 и 2008

01.02.2010 Официально начата подготовка к развёртыванию ГНСС Galileo

в Европейском центре космических исследований и технологий в г. Ноордвийк (Нидерланды) состоялась церемония подписания первых трёх контрактов, обеспечивающих полномасштабное развёртывание группировки Galileo. Компания Thales Alenia Space (Италия) обеспечит системную подготовку Galileo, компания OHB-System AG (Германия) произведёт (совместно с британской SSTL) 14 спутников первой очер
28.01.2010 ESA приступает к созданию инфраструктуры для Galileo

Как сообщает пресс-служба ESA, 27 января 2010 года европейское космическое агентство заключило контракты для создания операционной инфраструктуры навигационной системы Galileo. Первый спутник системы Galileo будет изготовлен в июле 2012 года, с последующими двумя спутниками каждые три месяца.
05.10.2009 Galileo: начата орбитальная реконфигурация

Как сообщает пресс-служба ESA, технологический демонстратор системы Galileo спутник GIOVE-A переведен на более высокую орбиту для обеспечения заполнения штатных орбит серийными спутниками системы. Орбита GIOVE-A поднята на 113 км. Всего система Galileo в
03.09.2009 GPS/Galileo: ультраэкономность

Швейцарская компания u-blox выпустила новый GPS/Galileo приёмник u-blox 6. В приёмнике повышена помехозащищённость, обеспечена интегрированная поддержка технологии Capture&Process, позволяющая реализовать мгновенное определение местоположени
17.06.2009 "Союз-СТ" выведет на орбиту первые спутники для "Галилео"

Первые четыре спутника европейской системы глобального позиционирования "Галилео" будут запущены во второй половине 2010 года с помощью двух российских ракетоносителей "Союз-СТ" с космодрома во Французской Гвиане, сообщает пресс-служба Роскосмоса со ссылкой на Arian
27.05.2009 РОСНАНО и компания Galileo создадут в РФ производство RFID-меток

рамках проекта будет организовано производство металлизированных упаковочных материалов и оборудования для металлизации рулонных материалов. Проект будет реализован совместно с итальянской компанией Galileo Vacuum Systems, сообщает пресс-служба РОСНАНО. Для организации производства РОСНАНО и Galileo Vacuum Systems создадут в России совместное предприятие, которое будет являться как

10.09.2008 Завершены орбитальные испытания нового спутника проекта Galileo

еского аппарата GIOVE-B для Европейского космического агентства ESA. Результаты проверки сигналов со спутника показали, что аппарат в норме. GIOVE-B - еще один спутник в проекте спутниковой навигации Galileo, который финансирует Евросоюз. Свой вклад в эту программу SSTL внесла, поставив в 2005г. первый спутник для Galileo, GIOVE-A, который с января 2006г. непрерывно обеспечивал сигна
14.07.2008 Европарламент возложил на Galileo решение военно-политических задач

Карлом фон Вогау (Karl von Wogau) и предусматривающего развертывание системы слежения за космическим пространством в гражданских, научных и военных целях. Принятие законопроекта означает, что система Galileo официально становится системой "двойного" назначения. Партия "зеленых" предлагала поправки к законопроекту, предусматривающие определение Galileo как системы, предназначенной тол
07.07.2008 Завершено тестирование второго спутника системы Galileo

Компания Astrium объявила о завершении 3 июля 2008 года этапа орбитального тестирования второго экспериментального спутника системы Galileo GIOVE-B. Указывается, что все системы спутника, в том числе новый генератор сигналов и атомные часы на основе пассивного водородного мазера (Passive Hydrogen Maser atomic clock) работаю
07.05.2008 Второй спутник Galileo приступил к передаче навигационных сигналов

Как сообщает пресс-служба ESA, сегодня, 7 мая 2008 года, выведенный на орбиту 27 апреля 2008 года экспериментальный спутник системы Galileo GIOVE-B приступил к передаче навигационных сигналов. Контроль навигационных сигналов ведут центр управления аппаратом GIOVE-B в Фучино (Италия), Центр обработки информации Galileo

17.04.2008 Продолжается подготовка к запуску второго спутника системы Galileo

ты по подготовке к пуску ракеты-носителя "Союз-ФГ" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником GIOVE-B (Galileo In-Orbit Validation Element) для европейской навигационной системы Galileo. Се
03.04.2008 Спутник GIOVE-В системы Galileo будет запущен 27 апреля

OVE-В предназначен для развития новой, независимой европейской системы глобального позиционирования Galileo. Помимо стран европейского сообщества, в проекте планируется участие Китая, Израиля,

28.03.2008 На Байконуре готовится к запуску второй аппарат системы Galileo

ий аппарат GLOVE-В предназначен для развития новой европейской системы глобального позиционирования Galileo. Спутник должен функционировать на орбите высотой около 23 тыс. км с наклоном в 56 гр
19.03.2008 Все сделки, необходимые для создания системы Galileo, будут заключены до конца года

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, все сделки, необходимые для строительства европейской космической навигационной системы Galileo, будут заключены в течение 2008 года. Такое мнение выразил комиссар ЕС по вопросам транспорта Жак Барро. Между тем, Барро не сообщил о деталях соглашений, которые будут заключены. В ноя
13.03.2008 Очередной спутник навигационной системы GALILEO доставлен на Байконур

космический аппарат GSTB-V2/B (для наименования спутника также используется аббревиатура GIOVE-В - Galileo In-Orbit Validation Element) и вспомогательное оборудование для него. Спутник будет п
10.12.2007 Galileo: новый график развертывания системы

"Союз-2" по два спутника в каждом. Тем самым численность группировки (с учетом 4 IOV) достигнет 24 единиц. Голосование в Европарламенте, на котором предстоит одобрить программу финансирования проекта Galileo за счет невостребованных сельскохозяйственных субсидий, намечено на 13 декабря 2007 года. По мнения ряда экспертов, оно станет простой формальностью.
30.11.2007 Galileo: счастливый конец

Как сообщает Reuters, финансовые проблемы, препятствовавшие развертыванию спутниковой навигационной системы Galileo, удалось успешно разрешить. 30 ноября 2007 года Европейской Комиссии удалось успешно разрешить противоречия между членами Евросоюза и получить их полную поддержку выработанной программе
30.11.2007 Galileo: решены финансовые проблемы

Как сообщает New Scientist, Евросоюз заключил соглашение, предусматривающее обеспечение финансирования проекта глобальной навигационной системы Galileo за счет бюджета. Недостающие €2,4 млрд. решено изъять из неиспользованных средств, предназначенных для сельскохозяйственной отрасли. Вместе с тем, решение Европейской Комиссии - не окон
03.10.2007 Galileo: евроторг продолжается

Министры транспорта Европейского Cоюза не смогли прийти к единому решению по вопросам финансирования навигационной спутниковой системы GALILEO. На прошедшей 2 октября в Люксембурге встрече министров транспорта стран Европейского Союза представители Германии, Великобритании и Нидерландов отказались утверждать предложенный Еврок
24.09.2007 Запуск второго спутника Galileo задерживается опять

Как сообщает ESA, принято решение о переносе на три месяца - с декабря 2007 года на март 2008 года - запуска второго спутника системы Galileo - GIOVE-B, предназначенного для работы в качестве технологического демонстратора. Задержка вызвана неготовностью ракеты-носителя "Союз", которая должна вывести спутник на орбиту. GIOVE-
27.07.2007 Объединены GPS и Galileo

Как сообщает Associated Press, США и ЕС пришли к решению об объединении систем GPS и Galileo "на пользовательском уровне", что позволит повысить надежность, точность получения координатно-временных сервисов с использованием орбитальных группировок обеих систем без изменения пол
17.07.2007 Готовится объединение GPS и Galileo

нными сервисами. Ожидается,что соглашение о совместном и координированном предоставлении услуг обеими системами может быть подписано еще до конца недели. Соглашение предполагает, что спутники системы Galileo смогут работать на тех же самых частотах, что и спутники GPS. Это позволит существенно упростить и удешевить пользовательскую аппаратуру, позволяющую использовать при определении местоп
23.05.2007 GALILEO: оборонные аспекты выходят на первый план

Еврокомиссия признала, что перспективная система спутниковой навигации GALILEO имеет важное оборонное значение. Председатель комиссии по транспорту Еврокомиссии Жак Барро (Jacques Barrot) сказал, что система GALILEO будет “находиться под гражданским управле
21.05.2007 Проект Galileo придется оплатить европейским налогоплательщикам

Создаваемая в Европе система глобальной навигации Galileo сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. Нынешний консорциум из восьми частных компаний, разрабатывающих Galileo, не в состоянии собрать 2 млрд. евро из общей суммы про
15.05.2007 Galileo повысит точность своих часов

Как сообщает Европейское космическое агенство ESA, с этого года на спутники группировки Galileo будет устанавливаться более точная система измерения времени. Определение расстояний в орбитальной навигационной системе основано на времени прохождения радиосигналов между спутниками и
26.03.2007 NovaTel получила сертификат на производство Galileo-приемников

Как сообщает GIM International, канадская компания NovaTel получила временную авторизацию Европейского космического агентства ESA на серийное производство совместимой с Galileo аппаратуры для строго определенных компаний. Тем самым NovaTel стала одним из первых в мире сертифицированных производителей приемников Galileo. В настоящее время навигационная с
21.03.2007 Galileo не выдерживает конкуренции с GPS

Разработка европейской системы спутникового определения местоположения Galileo, разрабатываемой с участием частных компаний, сталкивается с растущими сомнениями в отношении перспектив возврата инвестиций. Выявилась сложность либо невозможность конкуренции Galil
12.03.2007 Совмещенный GPS-Galileo приемник создан в Австралии

а Эндрю Демпстера (Andrew Dempster) создан первый в стране спутниковый навигационный двухчастотный приемник, позволяющий принимать сигналы GPS на частотах L1 и L2, а также аналогичные сигналы системы Galileo, и программное обеспечение для него. Чип приемника выполнен на базе программируемой вентильной матрицы (Field Programmable Gate Array, FPGA), что позволяет осуществлять его гибкую перен
06.03.2007 Европа защитит частоты Galileo

редусматривающий начало работ по созданию второго экспериментального спутника навигационной системы Galileo семейства GIOVE (Galileo In-Orbit validation Element). Спутник GIOVE-A2 будет

05.03.2007 Началась передача навигационного сигнала Galileo

документ (Signal-in-Space Interface Control Document, SIS-ICD), в котором приведены характеристики навигационных сигналов спутника GIOVE-A - первого экспериментального спутника навигационной системы Galileo. Тем самым реальный навигационный сигнал спутника системы Galileo стал доступен пользователям - пока что, разумеется, это относится в первую очередь к разработчикам пользовательс
02.02.2007 Совмещенный чип GPS-Galileo: подробности

ская компания u-blox AG объявила о создании чипа спутниковой навигации u-blox 5, поддерживающая обе перспективные, по ее мнению, системы – американскую GPS и создаваемую в настоящее время европейскую Galileo. Презентация нового чипа, обладающего уникальными характеристиками, состоится на всемирном конгрессе 3GSM, который пройдет 12 – 15 февраля в Барселоне (Испания). Новый чип u-blox 5 отли
02.02.2007 Разработан совмещенный чип GPS и Galileo

SM, который пройдет в Барселоне 12 - 15 февраля, швейцарская компания u-blox AG представит чип для пользовательской аппаратуры спутникового позиционирования, поддерживающий одновременно системы GPS и Galileo. Как сообщает GISDevelopment, 50-канальный чип отличается сверхвысокой чувствительностью, позволяющей определять координаты в том числе и в закрытых помещениях, низким энергопотребление
08.12.2006 Китай готов использовать систему Galileo

Как сообщает Space War, Китай готов приступить к использованию сервисов европейской навигационной системы Galileo начиная с 2008 года, когда эта система станет обеспечивать покрытие территории Китая. В Китае создан учебный и исследовательский центр программы Galileo в юго-восточном университ
08.12.2006 Китай готов использовать систему Galileo

Как сообщает Space War, Китай готов приступить к использованию сервисов европейской навигационной системы Galileo начиная с 2008 года, когда эта система станет обеспечивать покрытие территории Китая. В Китае создан учебный и исследовательский центр программы Galileo в юго-восточном университ

Публикаций - 524, упоминаний - 556

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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 248
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 152
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 144
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 138
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 137
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 118
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 113
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 111
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 103
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 102
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 87
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 80
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 80
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 79
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 79
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 76
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 76
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 76
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 74
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 71
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 68
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 67
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 67
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 66
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 63
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 63
Наушники - Headphones 4478 59
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 56
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 56
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 53
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 52
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 50
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 48
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 46
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 44
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 42
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 42
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 42
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 42
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 348
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 308
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 167
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 57
Google Android 15243 53
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 48
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 34
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 71 33
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 28
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 28
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 26
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 26
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 25
Huawei AppGallery 353 24
Microsoft Windows 2000 8678 23
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 91 22
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 22
Honor SuperCharge 193 21
Космодром Байконур 1072 20
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 20
Apple iOS 8583 17
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 17
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 16
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 16
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 15
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 15
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 14
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 14
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 14
Huawei nova - Серия смартфона 115 13
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 13
Linux OS 11533 12
Samsung Galaxy Note 702 12
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 11
Samsung Galaxy 1035 11
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 11
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 10
Samsung One UI 90 10
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 10
Иванов Сергей 405 14
Путин Владимир 3454 9
Гурко Александр 139 7
Anderson John - Андерсон Джон 14 7
Перминов Анатолий 131 7
Урличич Юрий 52 6
Шульгин Георгий 9 5
Рахманов Максим 47 4
Миллер Сергей 43 4
Ионин Андрей 11 4
Райкевич Алексей 129 4
Clinton Bill - Клинтон Билл 52 4
Barrot Jacques - Барро Жак 5 4
Рогозин Дмитрий 104 3
Белянко Евгений 21 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Козлов Павел 21 3
Dordain Jean-Jacques - Дорден Жан-Жак 15 3
Langley Richard - Лэнгли Ричард 8 3
Schenker Paul - Шенкер Пол 5 3
Fall Jonathan - Фолл Джонатан 6 3
Чубайс Анатолий 222 3
Мылицын Роман 111 3
Миньковский Михаил 25 2
Blass Evan - Бласс Эван 36 2
Циолковский Константин 47 2
Тихомиров Сергей 19 2
Астахов Сергей 10 2
Левитин Игорь 35 2
Шишкова Татьяна 17 2
Williams James - Уильямс Джеймс 7 2
Милованцев Дмитрий 110 2
Лопатин Виктор 25 2
Путилин Владислав 14 2
Болсуновский Михаил 13 2
Балагуров Андрей 8 2
Рейтман Юрий 6 2
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Вищук Сергей 2 2
Мосиенко Сергей 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 294
Европа 24964 249
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 190
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 117
Земля - планета Солнечной системы 10865 111
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 56
Юпитер - планета Солнечной системы 557 52
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 52
Индия - Bharat 5869 47
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 45
Германия - Федеративная Республика 13221 31
Япония 13807 30
Солнечная система - Solar system 2569 26
Франция - Французская Республика 8177 24
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 20
Китай - Тайвань 4245 20
Канада 5081 18
Италия - Итальянская Республика 4508 18
Южная Корея - Республика 7052 17
Израиль 2856 17
Украина 7928 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Испания - Королевство 3840 14
США - Калифорния 4829 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Америка - Американский регион 2206 13
Нидерланды 3746 13
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 12
Азия - Азиатский регион 5920 12
Финляндия - Финляндская Республика 3697 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 12
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 10
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 10
Юпитер - Ганимед (спутник) 37 10
Бразилия - Федеративная Республика 2520 10
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 9
Сатурн - планета Солнечной системы 136 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 103
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 69
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 59
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 54
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 53
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 37
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 36
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 34
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 29
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 25
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 22
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 21
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 17
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 17
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 16
Энергетика - Energy - Energetically 5855 16
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 16
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 16
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 13
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 13
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 13
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 13
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 13
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 11
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 10
Английский язык 7030 9
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 9
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 335 9
Экватор - Equator 206 9
CNews RND - R&D.CNews 2274 26
New Scientist 1448 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 13
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 9
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 8
CNews - ZOOM.CNews 1866 7
Space Daily 528 6
FT - Financial Times 1296 6
Phys.org 972 5
РИА Новости 1033 5
National Geographic 95 4
Future - Space.com 200 4
SpaceNews 73 4
The Guardian - Британская газета 406 3
GSM Arena 78 3
Известия ИД 770 3
GizmoChina 171 3
Мобильные системы 118 3
SpaceDaily - Space Daily 187 3
Казахстан Сегодня 310 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
SlashLeaks 10 2
AP - Associated Press 2007 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Scientific American 81 2
Space War 75 2
Times 661 2
CNews Межзвездные перелеты 43 2
Astrophysics and Space Science 4 2
GizChina - Издание 84 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
PhoneArena 75 1
DxOMark - Издание 36 1
9to5Google 60 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Liliputing 76 1
SlashGear 134 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 14
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Counterpoint Research 110 2
Gartner - Гартнер 3658 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Frost & Sullivan 207 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
SmartMarketing 74 1
Mobile Research Group 87 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 9
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 9
РАН - Российская академия наук 2122 5
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 3
AAS - American Astronomical Society - Американское астрономическое общество 17 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 2
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 2
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 2
UK STFC - Science and Technology Facilities Council - Rutherford Appleton Laboratory, RAL - Лаборатория Резерфорда-Эплтона - Chilbolton Observatory 6 2
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 2
SETI Institute 23 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 2
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 2
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 2
BU - Boston University - Бостонский университет 63 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 1
Nagoya University - Нагойский университет - Университет Нагоя 8 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
Royal Academy of Engineering - Королевская инженерная академия Великобритании 2 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 15 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Связь-Экспокомм 276 2
FIEOS - Future Intelligent Earth Observing Satellites 4 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
CeBIT 614 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Samsung Unpacked 41 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
World Radiocommunications Conference 1 1
Росатом Инновационный форум 7 1
Geospatial World Forum 1 1
Навитех-Экспо 32 1
Фарнборо - Международный авиасалон 28 1
CNews AWARDS - награда 571 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
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