Индексная книга CNews*
ESA Galileo Galileo Supervisory Authority European GNSS Service Centre European Union Agency for the Space Programme Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства
- GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы
- Роскосмос - ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации
- BeiDou - Китайская спутниковая система навигации
- U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS
Публикаций - 421, упоминаний - 439
ESA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Иванов Сергей 369 13
|Путин Владимир 2738 8
|Перминов Анатолий 130 7
|Anderson John - Андерсон Джон 10 7
|Гурко Александр 136 7
|Урличич Юрий 52 6
|Шульгин Георгий 9 5
|Миллер Сергей 43 4
|Рахманов Максим 47 4
|Белянко Евгений 21 3
|Медведев Дмитрий 1631 3
|Ионин Андрей 7 3
|Козлов Павел 21 3
|Мылицын Роман 99 3
|Чубайс Анатолий 207 3
|Milgrom Mordehai - Милгром Мордехай 3 2
|Евтушенко Олег 139 2
|Балагуров Андрей 8 2
|Рейман Леонид 1031 2
|Климов Владимир 4 2
|Левитин Игорь 34 2
|Bond James - Бонд Джеймс 48 2
|Астахов Сергей 5 2
|Тихомиров Сергей 14 2
|Лопатин Виктор 25 2
|Путилин Владислав 13 2
|Pappalardo Robert - Паппалардо Роберт 4 2
|Вищук Сергей 2 2
|Мосиенко Сергей 2 2
|Удалой Валерий 3 2
|Циолковский Константин 40 2
|Кислов Виктор 2 2
|Милованцев Дмитрий 110 2
|Рейтман Юрий 6 2
|Рогозин Дмитрий 94 2
|Blass Evan - Бласс Эван 34 2
|Болсуновский Михаил 11 2
|Борисов Юрий 115 1
|Bishop Bob - Бишоп Боб 3 1
|Lau Pete - Ло Пит 14 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220020, в очереди разбора - 880268.
Создано именных указателей - 111420.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220020, в очереди разбора - 880268.
Создано именных указателей - 111420.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.