ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства

Новогодняя премьера: сразу три новинки «Оникс Букс» – «Дарвин 11», «Галилео 2» и «Вольта 6» клюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении локальной продуктовой линейки тремя новыми ридерами, выпущенными под маркой Оникс Букс. Это модели Вольта 6, Дарвин 11 и Галилео 2, продолжающие три популярные серии производителя. Новинки получили обновленную аппаратную платформу и существенно доработанное программное обеспечение. Напомним, что бренд Оникс Букс

Onyx Boox Galileo пополнил ряд 7-дюймовых ридеров производителя Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представляет новый ридер с экраном 7 дюймов. Модель Onyx Boox Galileo выполнена в тонком компактном корпусе с кнопками листания, базируется на современной аппаратной платформе и работает под управлением операционной системы Android 11. В комплекте с ридер

Европа инвестировала 70 млн евро в создание навигационных сервисов ес (Carlo des Dorides), ЕС рассчитывает на широкое использование возможностей навигационной системы Galileo и европейской геостационарной службы навигационного покрытия EGNOS, и поддержит соотв

Европейский ответ GPS: "Галилео" готов Ракета-носитель "Союз СТ-Б" вывела в космос еще два спутника навигационной системы "Галилео", которую называют европейской версией GPS. Спутники-близнецы весом по 700 кг заняли свои рабочие орбиты на высоте 23 250 км. До сих пор система "Галилео" работала в стартовом ре

Интерактивный видеочат с помощью Galileo подставку для iPhone, управляемую с помощью iOS-устройств. Устройство названо Galileo и представляет собой двухшарнирную платформу для крепления iPhone или iPod, позволяющую получать 360-градусный обзор для встроенных видео-фотокамер. Основной плюс платформы Galileo

"Союз" выпустит на орбиту конкурента GPS и ГЛОНАСС Первые два спутника европейской глобальной навигационной системы Galileo будут выведены на орбиту 20 октября российской ракетой-носителем «Союз». В настоящее время на околоземной орбите работают два тестовых спутника Galileo, запущенные в 2005 и 2008

Официально начата подготовка к развёртыванию ГНСС Galileo в Европейском центре космических исследований и технологий в г. Ноордвийк (Нидерланды) состоялась церемония подписания первых трёх контрактов, обеспечивающих полномасштабное развёртывание группировки Galileo. Компания Thales Alenia Space (Италия) обеспечит системную подготовку Galileo, компания OHB-System AG (Германия) произведёт (совместно с британской SSTL) 14 спутников первой очер

ESA приступает к созданию инфраструктуры для Galileo Как сообщает пресс-служба ESA, 27 января 2010 года европейское космическое агентство заключило контракты для создания операционной инфраструктуры навигационной системы Galileo. Первый спутник системы Galileo будет изготовлен в июле 2012 года, с последующими двумя спутниками каждые три месяца.

Galileo: начата орбитальная реконфигурация Как сообщает пресс-служба ESA, технологический демонстратор системы Galileo спутник GIOVE-A переведен на более высокую орбиту для обеспечения заполнения штатных орбит серийными спутниками системы. Орбита GIOVE-A поднята на 113 км. Всего система Galileo в

GPS/Galileo: ультраэкономность Швейцарская компания u-blox выпустила новый GPS/Galileo приёмник u-blox 6. В приёмнике повышена помехозащищённость, обеспечена интегрированная поддержка технологии Capture&Process, позволяющая реализовать мгновенное определение местоположени

"Союз-СТ" выведет на орбиту первые спутники для "Галилео" Первые четыре спутника европейской системы глобального позиционирования "Галилео" будут запущены во второй половине 2010 года с помощью двух российских ракетоносителей "Союз-СТ" с космодрома во Французской Гвиане, сообщает пресс-служба Роскосмоса со ссылкой на Arian

РОСНАНО и компания Galileo создадут в РФ производство RFID-меток рамках проекта будет организовано производство металлизированных упаковочных материалов и оборудования для металлизации рулонных материалов. Проект будет реализован совместно с итальянской компанией Galileo Vacuum Systems, сообщает пресс-служба РОСНАНО. Для организации производства РОСНАНО и Galileo Vacuum Systems создадут в России совместное предприятие, которое будет являться как

Завершены орбитальные испытания нового спутника проекта Galileo еского аппарата GIOVE-B для Европейского космического агентства ESA. Результаты проверки сигналов со спутника показали, что аппарат в норме. GIOVE-B - еще один спутник в проекте спутниковой навигации Galileo, который финансирует Евросоюз. Свой вклад в эту программу SSTL внесла, поставив в 2005г. первый спутник для Galileo, GIOVE-A, который с января 2006г. непрерывно обеспечивал сигна

Европарламент возложил на Galileo решение военно-политических задач Карлом фон Вогау (Karl von Wogau) и предусматривающего развертывание системы слежения за космическим пространством в гражданских, научных и военных целях. Принятие законопроекта означает, что система Galileo официально становится системой "двойного" назначения. Партия "зеленых" предлагала поправки к законопроекту, предусматривающие определение Galileo как системы, предназначенной тол

Завершено тестирование второго спутника системы Galileo Компания Astrium объявила о завершении 3 июля 2008 года этапа орбитального тестирования второго экспериментального спутника системы Galileo GIOVE-B. Указывается, что все системы спутника, в том числе новый генератор сигналов и атомные часы на основе пассивного водородного мазера (Passive Hydrogen Maser atomic clock) работаю

Второй спутник Galileo приступил к передаче навигационных сигналов Как сообщает пресс-служба ESA, сегодня, 7 мая 2008 года, выведенный на орбиту 27 апреля 2008 года экспериментальный спутник системы Galileo GIOVE-B приступил к передаче навигационных сигналов. Контроль навигационных сигналов ведут центр управления аппаратом GIOVE-B в Фучино (Италия), Центр обработки информации Galileo

Продолжается подготовка к запуску второго спутника системы Galileo ты по подготовке к пуску ракеты-носителя "Союз-ФГ" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником GIOVE-B (Galileo In-Orbit Validation Element) для европейской навигационной системы Galileo. Се

Спутник GIOVE-В системы Galileo будет запущен 27 апреля OVE-В предназначен для развития новой, независимой европейской системы глобального позиционирования Galileo. Помимо стран европейского сообщества, в проекте планируется участие Китая, Израиля,

На Байконуре готовится к запуску второй аппарат системы Galileo ий аппарат GLOVE-В предназначен для развития новой европейской системы глобального позиционирования Galileo. Спутник должен функционировать на орбите высотой около 23 тыс. км с наклоном в 56 гр

Все сделки, необходимые для создания системы Galileo, будут заключены до конца года Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, все сделки, необходимые для строительства европейской космической навигационной системы Galileo, будут заключены в течение 2008 года. Такое мнение выразил комиссар ЕС по вопросам транспорта Жак Барро. Между тем, Барро не сообщил о деталях соглашений, которые будут заключены. В ноя

Очередной спутник навигационной системы GALILEO доставлен на Байконур космический аппарат GSTB-V2/B (для наименования спутника также используется аббревиатура GIOVE-В - Galileo In-Orbit Validation Element) и вспомогательное оборудование для него. Спутник будет п

Galileo: новый график развертывания системы "Союз-2" по два спутника в каждом. Тем самым численность группировки (с учетом 4 IOV) достигнет 24 единиц. Голосование в Европарламенте, на котором предстоит одобрить программу финансирования проекта Galileo за счет невостребованных сельскохозяйственных субсидий, намечено на 13 декабря 2007 года. По мнения ряда экспертов, оно станет простой формальностью.

Galileo: счастливый конец Как сообщает Reuters, финансовые проблемы, препятствовавшие развертыванию спутниковой навигационной системы Galileo, удалось успешно разрешить. 30 ноября 2007 года Европейской Комиссии удалось успешно разрешить противоречия между членами Евросоюза и получить их полную поддержку выработанной программе

Galileo: решены финансовые проблемы Как сообщает New Scientist, Евросоюз заключил соглашение, предусматривающее обеспечение финансирования проекта глобальной навигационной системы Galileo за счет бюджета. Недостающие €2,4 млрд. решено изъять из неиспользованных средств, предназначенных для сельскохозяйственной отрасли. Вместе с тем, решение Европейской Комиссии - не окон

Galileo: евроторг продолжается Министры транспорта Европейского Cоюза не смогли прийти к единому решению по вопросам финансирования навигационной спутниковой системы GALILEO. На прошедшей 2 октября в Люксембурге встрече министров транспорта стран Европейского Союза представители Германии, Великобритании и Нидерландов отказались утверждать предложенный Еврок

Запуск второго спутника Galileo задерживается опять Как сообщает ESA, принято решение о переносе на три месяца - с декабря 2007 года на март 2008 года - запуска второго спутника системы Galileo - GIOVE-B, предназначенного для работы в качестве технологического демонстратора. Задержка вызвана неготовностью ракеты-носителя "Союз", которая должна вывести спутник на орбиту. GIOVE-

Объединены GPS и Galileo Как сообщает Associated Press, США и ЕС пришли к решению об объединении систем GPS и Galileo "на пользовательском уровне", что позволит повысить надежность, точность получения координатно-временных сервисов с использованием орбитальных группировок обеих систем без изменения пол

Готовится объединение GPS и Galileo нными сервисами. Ожидается,что соглашение о совместном и координированном предоставлении услуг обеими системами может быть подписано еще до конца недели. Соглашение предполагает, что спутники системы Galileo смогут работать на тех же самых частотах, что и спутники GPS. Это позволит существенно упростить и удешевить пользовательскую аппаратуру, позволяющую использовать при определении местоп

GALILEO: оборонные аспекты выходят на первый план Еврокомиссия признала, что перспективная система спутниковой навигации GALILEO имеет важное оборонное значение. Председатель комиссии по транспорту Еврокомиссии Жак Барро (Jacques Barrot) сказал, что система GALILEO будет “находиться под гражданским управле

Проект Galileo придется оплатить европейским налогоплательщикам Создаваемая в Европе система глобальной навигации Galileo сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. Нынешний консорциум из восьми частных компаний, разрабатывающих Galileo, не в состоянии собрать 2 млрд. евро из общей суммы про

Galileo повысит точность своих часов Как сообщает Европейское космическое агенство ESA, с этого года на спутники группировки Galileo будет устанавливаться более точная система измерения времени. Определение расстояний в орбитальной навигационной системе основано на времени прохождения радиосигналов между спутниками и

NovaTel получила сертификат на производство Galileo-приемников Как сообщает GIM International, канадская компания NovaTel получила временную авторизацию Европейского космического агентства ESA на серийное производство совместимой с Galileo аппаратуры для строго определенных компаний. Тем самым NovaTel стала одним из первых в мире сертифицированных производителей приемников Galileo. В настоящее время навигационная с

Galileo не выдерживает конкуренции с GPS Разработка европейской системы спутникового определения местоположения Galileo, разрабатываемой с участием частных компаний, сталкивается с растущими сомнениями в отношении перспектив возврата инвестиций. Выявилась сложность либо невозможность конкуренции Galil

Совмещенный GPS-Galileo приемник создан в Австралии а Эндрю Демпстера (Andrew Dempster) создан первый в стране спутниковый навигационный двухчастотный приемник, позволяющий принимать сигналы GPS на частотах L1 и L2, а также аналогичные сигналы системы Galileo, и программное обеспечение для него. Чип приемника выполнен на базе программируемой вентильной матрицы (Field Programmable Gate Array, FPGA), что позволяет осуществлять его гибкую перен

Европа защитит частоты Galileo редусматривающий начало работ по созданию второго экспериментального спутника навигационной системы Galileo семейства GIOVE (Galileo In-Orbit validation Element). Спутник GIOVE-A2 будет

Началась передача навигационного сигнала Galileo документ (Signal-in-Space Interface Control Document, SIS-ICD), в котором приведены характеристики навигационных сигналов спутника GIOVE-A - первого экспериментального спутника навигационной системы Galileo. Тем самым реальный навигационный сигнал спутника системы Galileo стал доступен пользователям - пока что, разумеется, это относится в первую очередь к разработчикам пользовательс

Совмещенный чип GPS-Galileo: подробности ская компания u-blox AG объявила о создании чипа спутниковой навигации u-blox 5, поддерживающая обе перспективные, по ее мнению, системы – американскую GPS и создаваемую в настоящее время европейскую Galileo. Презентация нового чипа, обладающего уникальными характеристиками, состоится на всемирном конгрессе 3GSM, который пройдет 12 – 15 февраля в Барселоне (Испания). Новый чип u-blox 5 отли

Разработан совмещенный чип GPS и Galileo SM, который пройдет в Барселоне 12 - 15 февраля, швейцарская компания u-blox AG представит чип для пользовательской аппаратуры спутникового позиционирования, поддерживающий одновременно системы GPS и Galileo. Как сообщает GISDevelopment, 50-канальный чип отличается сверхвысокой чувствительностью, позволяющей определять координаты в том числе и в закрытых помещениях, низким энергопотребление

Китай готов использовать систему Galileo Как сообщает Space War, Китай готов приступить к использованию сервисов европейской навигационной системы Galileo начиная с 2008 года, когда эта система станет обеспечивать покрытие территории Китая. В Китае создан учебный и исследовательский центр программы Galileo в юго-восточном университ