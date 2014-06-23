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ESA Galileo Galileo Supervisory Authority European GNSS Service Centre European Union Agency for the Space Programme Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства

ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства


23.06.2014 Европа инвестировала 70 млн евро в создание навигационных сервисов
16.10.2012 Европейский ответ GPS: "Галилео" готов
26.03.2012 Интерактивный видеочат с помощью Galileo
19.10.2011 "Союз" выпустит на орбиту конкурента GPS и ГЛОНАСС
01.02.2010 Официально начата подготовка к развёртыванию ГНСС Galileo
28.01.2010 ESA приступает к созданию инфраструктуры для Galileo
05.10.2009 Galileo: начата орбитальная реконфигурация
03.09.2009 GPS/Galileo: ультраэкономность
17.06.2009 "Союз-СТ" выведет на орбиту первые спутники для "Галилео"
27.05.2009 РОСНАНО и компания Galileo создадут в РФ производство RFID-меток
10.09.2008 Завершены орбитальные испытания нового спутника проекта Galileo
14.07.2008 Европарламент возложил на Galileo решение военно-политических задач
07.07.2008 Завершено тестирование второго спутника системы Galileo
07.05.2008 Второй спутник Galileo приступил к передаче навигационных сигналов
17.04.2008 Продолжается подготовка к запуску второго спутника системы Galileo
03.04.2008 Спутник GIOVE-В системы Galileo будет запущен 27 апреля
28.03.2008 На Байконуре готовится к запуску второй аппарат системы Galileo
19.03.2008 Все сделки, необходимые для создания системы Galileo, будут заключены до конца года
13.03.2008 Очередной спутник навигационной системы GALILEO доставлен на Байконур
10.12.2007 Galileo: новый график развертывания системы
30.11.2007 Galileo: счастливый конец
30.11.2007 Galileo: решены финансовые проблемы
03.10.2007 Galileo: евроторг продолжается
24.09.2007 Запуск второго спутника Galileo задерживается опять
27.07.2007 Объединены GPS и Galileo
17.07.2007 Готовится объединение GPS и Galileo
23.05.2007 GALILEO: оборонные аспекты выходят на первый план
21.05.2007 Проект Galileo придется оплатить европейским налогоплательщикам
15.05.2007 Galileo повысит точность своих часов
26.03.2007 NovaTel получила сертификат на производство Galileo-приемников
21.03.2007 Galileo не выдерживает конкуренции с GPS
12.03.2007 Совмещенный GPS-Galileo приемник создан в Австралии
06.03.2007 Европа защитит частоты Galileo
05.03.2007 Началась передача навигационного сигнала Galileo
02.02.2007 Совмещенный чип GPS-Galileo: подробности
02.02.2007 Разработан совмещенный чип GPS и Galileo
08.12.2006 Китай готов использовать систему Galileo
08.12.2006 Китай готов использовать систему Galileo
20.09.2006 SiGe Semiconductor выпустит первый в мире ресивер для Galileo
21.07.2006 Индийский лунный модуль получит процессор от Galileo

Публикаций - 421, упоминаний - 439

ESA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9746 34
Xiaomi 1310 19
Qualcomm Technologies 1702 19
Google LLC 10969 18
SSTL - Surrey Satellite Technology - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 36 14
MediaTek 447 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2799 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 12
4A Games 742 11
Huawei 3514 10
Ситроникс - Sitronics 1069 10
М2М телематика 231 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 941 9
123 солюшнс 620 9
Amadeus IT Group 85 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6272 9
Apple Inc 11221 9
Intel Corporation 11677 9
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9488 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8065 7
Garmin - Гармин 194 7
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1028 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 684 6
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 242 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 6
Yandex - Яндекс 5703 6
Sabre Corporation - Sabre Holdings 161 6
Microsoft Corporation 23533 6
BBK OPPO Electronics 328 6
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 221 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4165 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10102 5
АФК Система ПАО 1707 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 5
HTC Corporation 1492 5
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 716 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6973 5
Transas - Транзас ГК 149 4
Navitel - Навител Навигатор 295 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 45
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6646 29
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 41 14
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум 174 11
Связной ГК 1339 10
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6205 9
Boeing 988 8
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 119 7
Lockheed Martin 751 7
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 165 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 712 5
ЕКА Топливная компания 139 5
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 225 4
РЖД - Российские железные дороги 1625 4
Россети Ленэнерго 2352 4
KLM Royal Dutch Airlines 32 4
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 39 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 327 4
Airbus Group - Airbus Industries 221 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 303 3
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 3
British Airways - British Midland International 124 3
Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
Austrian Airlines - авиакомпания 20 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 136 3
X5 Group 821 3
Arianespace 85 3
BMW Group 412 3
United Airlines - авиакомпания 90 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1838 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 2
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 607 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 66 2
AliExpress 381 2
BAE Systems 169 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1018 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 34
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1756 34
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18008 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10399 20
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4391 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3713 18
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1923 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2514 14
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1662 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 523 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 723 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1216 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 482 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1317 4
Правительство Москвы 1997 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 243 4
Президент Российской Федерации 3724 4
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9160 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1040 3
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 97 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1550 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2399 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 202 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 702 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 30 2
УВО - Управление вневедомственной охраны 22 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 183 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 685 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1179 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 867 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 15
4CIO 709 11
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 6
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 65 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 2
8K Association - Ассоциация 8K 161 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
Linux Foundation 174 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6399 223
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11536 72
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6745 70
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19263 67
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8687 61
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53504 59
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8465 54
Картография и навигация - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1344 54
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11865 52
USB Type-C - USB-C - USB 3 1428 50
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6378 49
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6641 40
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22017 39
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12536 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11937 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39167 37
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2952 36
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1759 36
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6049 36
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6084 33
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2739 32
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2615 32
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Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1753 28
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4286 28
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9353 28
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2422 26
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2514 225
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 180 91
Microsoft Windows 2000 12692 36
Google Android 12591 28
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 28
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 22
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 556 21
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 21
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 202 20
Космодром Байконур 1054 20
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 230 19
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 650 18
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 377 17
QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Квазизенитная спутниковая система Японии 19 16
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 16
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 175 15
Samsung Galaxy Note 684 13
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 275 12
Samsung Galaxy 1059 12
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 12
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 77 11
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 693 11
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 116 11
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 341 10
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 311 10
Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 9
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 233 8
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 63 8
Samsung One UI 52 8
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 459 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1483 8
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 488 8
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 167 7
NASA New Horizons 85 7
Apple iPhone 6 6186 7
Apple iOS 6823 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1079 7
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 383 7
Яндекс.Навигатор 499 7
Иванов Сергей 369 13
Путин Владимир 2738 8
Перминов Анатолий 130 7
Anderson John - Андерсон Джон 10 7
Гурко Александр 136 7
Урличич Юрий 52 6
Шульгин Георгий 9 5
Миллер Сергей 43 4
Рахманов Максим 47 4
Белянко Евгений 21 3
Медведев Дмитрий 1631 3
Ионин Андрей 7 3
Козлов Павел 21 3
Мылицын Роман 99 3
Чубайс Анатолий 207 3
Milgrom Mordehai - Милгром Мордехай 3 2
Евтушенко Олег 139 2
Балагуров Андрей 8 2
Рейман Леонид 1031 2
Климов Владимир 4 2
Левитин Игорь 34 2
Bond James - Бонд Джеймс 48 2
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Лопатин Виктор 25 2
Путилин Владислав 13 2
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Вищук Сергей 2 2
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Борисов Юрий 115 1
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Lau Pete - Ло Пит 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 123304 224
Европа 21327 217
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50238 170
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Земля - планета Солнечной системы 9714 99
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15122 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39455 56
Юпитер - планета Солнечной системы 534 49
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12824 42
Германия - Федеративная Республика 12022 29
Япония 12886 28
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 28
Франция - Французская Республика 7089 23
Солнечная система - Solar system 2455 22
Италия - Итальянская Республика 4229 18
Луна - спутник Земли 1399 18
Канада 4712 18
Китай - Тайвань 3750 17
Южная Корея - Республика 6295 17
Израиль 2612 16
США - Калифорния 4669 16
Украина 7285 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2620 14
Нидерланды 3312 13
Испания - Королевство 3602 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13191 12
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3430 12
Финляндия - Финляндская Республика 3477 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15028 11
Америка 2155 11
Азия - Азиатский регион 4665 10
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1277 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2383 10
Юпитер - Ганимед (спутник) 36 10
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 478 10
Бразилия - Федеративная Республика 2240 10
Казахстан - Республика 4860 9
США - Колумбия - Вашингтон 1366 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9431 133
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15112 85
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7550 57
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24063 48
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41792 48
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4945 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20262 33
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3139 27
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3582 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4314 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14113 16
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 783 16
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 830 15
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4568 14
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4060 13
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа 1679 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4448 12
Энергетика - Energy - Energetically 4220 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4199 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8889 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3054 10
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1614 10
Общественный транспорт - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2197 9
Экватор - Equator 194 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10373 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4849 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42142 9
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 264 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5247 9
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 307 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5128 8
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 223 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4010 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6104 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3422 8
Физика - Physics - область естествознания 2438 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8313 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9984 7
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 110 7
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1353 7
CNews RND - R&D.CNews 2274 26
New Scientist 1447 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11007 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 10
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 9
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 8
CNews - ZOOM.CNews 1757 7
Space Daily 528 6
FT - Financial Times 1167 5
Phys.org 973 5
91Mobiles 1701 4
Future - Space.com 195 4
National Geographic 84 4
Известия ИД 471 3
The Guardian - Британская газета 339 3
GizmoChina 97 3
SpaceDaily - Space Daily 187 3
GSM Arena 66 3
Казахстан Сегодня 308 3
Мобильные системы 113 3
AP - Associated Press 1994 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 2
Scientific American 80 2
Space War 75 2
CNews Межзвездные перелеты 43 2
Times 648 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 672 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1243 2
РИА Новости 807 2
SlashLeaks 10 2
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Flight Global 78 1
NYT - The New York Times 1002 1
Los Angeles Times 69 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 1
Nature 795 1
Deutsche Welle - Телеканал 45 1
Thomson Reuters - Рейтер 5774 1
Ланцет - Lancet 5 1
500 Startups 14367 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 13
Gartner - Гартнер 3481 2
Counterpoint Research 73 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 2
IDC - International Data Corporation 4851 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
ABI Research 233 1
BCG - Boston Consulting Group 99 1
Frost & Sullivan 200 1
IHS iSuppli 397 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 1
SmartMarketing 73 1
Mobile Research Group 67 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 9
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 225 8
РАН - Российская академия наук 1802 5
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1290 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 530 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 16 2
SETI Institute 22 2
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 420 2
МГУ НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 22 2
UK STFC - Science and Technology Facilities Council - Rutherford Appleton Laboratory, RAL - Chilbolton Observatory 4 2
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 46 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 2
Japan Meteorological Agency - Японское метеорологическое агентство 9 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 917 1
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 16 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 9 1
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 16 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 58 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 251 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 44 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 63 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 73 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 485 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 1
University of Toronto - Университет Торонто 95 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 26 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11655 16
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 219 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 865 2
День молодёжи - 27 июня 692 2
FIEOS - Future Intelligent Earth Observing Satellites 4 2
Связь-Экспокомм 94 2
Geospatial World Forum 1 1
Росатом Инновационный форум 7 1
World Radiocommunications Conference 1 1
ИнфоКом 86 1
МТС Телеком Идея 52 1
День космонавтики - 12 апреля 40 1
CeBIT 461 1
Samsung Unpacked 26 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 81 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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