Разделы

Техника
|

Новогодняя премьера: сразу три новинки «Оникс Букс» – «Дарвин 11», «Галилео 2» и «Вольта 6»

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении локальной продуктовой линейки тремя новыми ридерами, выпущенными под маркой Оникс Букс. Это модели Вольта 6, Дарвин 11 и Галилео 2, продолжающие три популярные серии производителя. Новинки получили обновленную аппаратную платформу и существенно доработанное программное обеспечение. Напомним, что бренд Оникс Букс был недавно введен в России для того, чтобы выделить локальную линейку устройств и сфокусироваться на удовлетворении запросов российских покупателей. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

«Оникс Букс Галилео 2» оборудован увеличенным 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1264x1680 точек. «Оникс Букс Вольта 6» и «Оникс Букс Дарвин 11» имеют стандартные 6-дюймовые экраны, при этом разрешение дисплея «Вольта 6» составляет 758x1024 точки, а «Дарвин 11» – 1072х1448 точек. Все три модели имеют встроенную подсветку MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры. Наличие емкостного сенсора существенно облегчает чтение и управление устройствами. Экран модели «Оникс Букс Галилео 2» дополнительно покрыт антибликовым защитным стеклом ONYX Glass, предотвращающим образование царапин и других повреждений.

on1.jpg

МакЦентр
«Дарвин 11», «Галилео 2» и «Вольта 6»

Новинки базируются на высокопроизводительном 8-ядерном процессоре и имеют по 2 ГБ оперативной памяти. Подобной аппаратной платформы достаточно для обеспечения комфортной скорости работы в любых приложениях. Модели имеют встроенный Wi-Fi-модуль, поддерживающий работу в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц и позволяющий работать с различными онлайн-сервисами, включая сетевые библиотеки. Bluetooth 5.0 обеспечивает возможность подключения к ридерам беспроводных аксессуаров, включая наушники и колонки. Все три модели оборудованы разъемом USB Type-C, поддерживающим функцию OTG, которая позволяет подключать не требующие драйверов внешние устройства. Ридер «Дарвин 11» получил стандартный аудиоразъем 3,5 мм и микрофон, позволяющий записывать голосовые заметки. Модель «Галилео 2» имеет встроенный динамик и микрофон, а также G-сенсор, благодаря которому изображение на экране может автоматически перестраиваться при повороте устройства.

Представленные ридеры работают под управлением операционной системы Android 11, позволяющей использовать различные сторонние приложения. На устройствах предустановлен магазин приложений RuStore, в каталоге которого представлено более 40 тысяч программ. Также в состав ПО моделей входит приложение «Яндекс Книги» (12+), открывающее доступ к более чем 250 тыс. книг, комиксов и аудиокниг. Предустановленный аудиоплеер позволяет прослушивать музыку и аудиокниги, а с помощью функции TTS (Text-To-Speech) можно озвучивать содержимое текстовых файлов. С помощью встроенных словарей можно переводить иностранные слова непосредственно во время чтения, а при наличии Интернета можно использовать онлайн-переводчик для фрагментов текста.

Можно ли точно оценить стоимость товара с помощью искусственного интеллекта?
искусственный интеллект

Программное обеспечение моделей было существенно улучшено, получив ряд новых функций. Появился ИИ-помощник, который может рассказать о книге по её названию, написать историю на заданную тему, составить список дел, ответить на вопросы и многое другое. Также был добавлен детский режим, позволяющий ограничить список доступных для ребенка книг и приложений и установить максимальное время чтения. Появилась возможность добавлять системный шрифт, а также транслировать содержание экрана ридера на другие устройства. В состав ПО вошла новая библиотека OReaderX. В ней появилась возможность добавлять метки к новым и прочитанным книгам, выбирать случайную книгу и отображать системные папки в библиотеке. Помимо этого, была улучшена работа с сериями книг и расширены возможности фильтрации и поиска.

on2.jpg

МакЦентр
Характеристики «Дарвин 11», «Галилео 2» и «Вольта 6»

Новинки уже поступили в продажу. Стоимость «Галилео 2» составляет 32 990 руб., «Дарвин 11» - 24 490 руб., а «Вольта 6» - 21 490 руб. Приобрести представленные модели можно в фирменных салонах электронных книг Onyx Boox или в интернет-магазинах Onyx Boox и Palmstore, а также у официальных дилеров компании «МакЦентр».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

Российского разработчика спецсредств связи завалили исками. У него в 10 раз вырос заказ, но поставки американских чипов оказались сорваны

Всемирно знаменитый производитель принтеров пошел по рукам. Его продали за копейки

США начинает расследование: Везде китайские чипы, от телекоммуникационного «железа» до стиральных машин

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России

За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще