Новогодняя премьера: сразу три новинки «Оникс Букс» – «Дарвин 11», «Галилео 2» и «Вольта 6»

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении локальной продуктовой линейки тремя новыми ридерами, выпущенными под маркой Оникс Букс. Это модели Вольта 6, Дарвин 11 и Галилео 2, продолжающие три популярные серии производителя. Новинки получили обновленную аппаратную платформу и существенно доработанное программное обеспечение. Напомним, что бренд Оникс Букс был недавно введен в России для того, чтобы выделить локальную линейку устройств и сфокусироваться на удовлетворении запросов российских покупателей. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

«Оникс Букс Галилео 2» оборудован увеличенным 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1264x1680 точек. «Оникс Букс Вольта 6» и «Оникс Букс Дарвин 11» имеют стандартные 6-дюймовые экраны, при этом разрешение дисплея «Вольта 6» составляет 758x1024 точки, а «Дарвин 11» – 1072х1448 точек. Все три модели имеют встроенную подсветку MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры. Наличие емкостного сенсора существенно облегчает чтение и управление устройствами. Экран модели «Оникс Букс Галилео 2» дополнительно покрыт антибликовым защитным стеклом ONYX Glass, предотвращающим образование царапин и других повреждений.

МакЦентр «Дарвин 11», «Галилео 2» и «Вольта 6»

Новинки базируются на высокопроизводительном 8-ядерном процессоре и имеют по 2 ГБ оперативной памяти. Подобной аппаратной платформы достаточно для обеспечения комфортной скорости работы в любых приложениях. Модели имеют встроенный Wi-Fi-модуль, поддерживающий работу в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц и позволяющий работать с различными онлайн-сервисами, включая сетевые библиотеки. Bluetooth 5.0 обеспечивает возможность подключения к ридерам беспроводных аксессуаров, включая наушники и колонки. Все три модели оборудованы разъемом USB Type-C, поддерживающим функцию OTG, которая позволяет подключать не требующие драйверов внешние устройства. Ридер «Дарвин 11» получил стандартный аудиоразъем 3,5 мм и микрофон, позволяющий записывать голосовые заметки. Модель «Галилео 2» имеет встроенный динамик и микрофон, а также G-сенсор, благодаря которому изображение на экране может автоматически перестраиваться при повороте устройства.

Представленные ридеры работают под управлением операционной системы Android 11, позволяющей использовать различные сторонние приложения. На устройствах предустановлен магазин приложений RuStore, в каталоге которого представлено более 40 тысяч программ. Также в состав ПО моделей входит приложение «Яндекс Книги» (12+), открывающее доступ к более чем 250 тыс. книг, комиксов и аудиокниг. Предустановленный аудиоплеер позволяет прослушивать музыку и аудиокниги, а с помощью функции TTS (Text-To-Speech) можно озвучивать содержимое текстовых файлов. С помощью встроенных словарей можно переводить иностранные слова непосредственно во время чтения, а при наличии Интернета можно использовать онлайн-переводчик для фрагментов текста.

Программное обеспечение моделей было существенно улучшено, получив ряд новых функций. Появился ИИ-помощник, который может рассказать о книге по её названию, написать историю на заданную тему, составить список дел, ответить на вопросы и многое другое. Также был добавлен детский режим, позволяющий ограничить список доступных для ребенка книг и приложений и установить максимальное время чтения. Появилась возможность добавлять системный шрифт, а также транслировать содержание экрана ридера на другие устройства. В состав ПО вошла новая библиотека OReaderX. В ней появилась возможность добавлять метки к новым и прочитанным книгам, выбирать случайную книгу и отображать системные папки в библиотеке. Помимо этого, была улучшена работа с сериями книг и расширены возможности фильтрации и поиска.

Новинки уже поступили в продажу. Стоимость «Галилео 2» составляет 32 990 руб., «Дарвин 11» - 24 490 руб., а «Вольта 6» - 21 490 руб. Приобрести представленные модели можно в фирменных салонах электронных книг Onyx Boox или в интернет-магазинах Onyx Boox и Palmstore, а также у официальных дилеров компании «МакЦентр».