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ONYX International
СОБЫТИЯ
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|08.06.2026
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Onyx Boox Go 6 (Gen II) – второе поколение популярного компактного ридера уже в продаже
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает, что открыт предзаказ на модель Onyx Boox Go 6 (Gen I
|16.01.2026
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Onyx Boox Palma 2 Pro – популярный ридер в формфакторе смартфона теперь с цветным экраном
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, рада сообщить о расширении линейки ридеров в формфакторе смартфона новой моделью с цветным экраном. В продажу поступил ридер Onyx Boox Palma 2 Pro, оснащенный 6,13-дюймо
|09.12.2025
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«Оникс Букс Кон-Тики 5» – популярный 7,8-дюймовый ридер получил продолжение
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку – ридер «Оникс Букс Кон-Тики 5». Модель продолжает с
|12.11.2025
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Onyx Boox Note Air 5 С – высокопроизводительный флагман с большим цветным экраном и стилусом
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, рада сообщить о пополнении популярной серии 10,3-дюймовых цветных ридеров новой моделью - Onyx Boox Note Air 5 С. Модель имеет дисплей E Ink Kaleido 3 с регулируемой под
|25.04.2025
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Представлены три новых ридера Onyx Boox: Go 7, Go Color 7 (Gen II) и Tab X C
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о премьере трех новых ридеров Onyx Boox с увеличенным
|06.03.2025
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Onyx Boox Note Max – флагманский ридер для чтения и работы с документами
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новый полноформатный букридер – модель Onyx Boox Note Max. Р
|28.10.2024
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Onyx Boox Note Air 4 С — ридер с большим цветным E Ink-экраном
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc., сообщает о расширении продуктовой линейки еще одним цветным крупноформатным ридером Onyx Boox Note Air 4 С. Модель имеет 10,3-дюймовый дисплей E Ink Kaleido 3 с немерца
|17.09.2024
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Onyx Boox Go 6 – быстрый ридер в тонком легком корпусе
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о старте продаж нового ридера Onyx Boox Go 6. Модель
|04.07.2024
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Onyx Boox Lomonosov 2 – доступный 10,3-дюймовый ридер с широким набором функций
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет еще одну новинку лета 2024 г. – электронную книгу Onyx Boox
|27.06.2024
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Серия электронных книг Go – две новинки Onyx Boox уже в продаже
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки двумя новинками - моделями
|04.06.2024
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Onyx Boox Raphael – цветной ридер оптимального размера
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представляет первый в линейке ридер с цветным 7-дюймовым экраном. Мод
|14.05.2024
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Ридер c цветным экраном Onyx Boox Faraday
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении линейки цветных ридеров новой моделью - Onyx Bo
|06.05.2024
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Onyx Boox Bering 4 – доступный ридер с базовым набором функций
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку - модель Onyx Boox Bering 4. Ридер имеет 6-дюймовый
|20.02.2024
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Onyx Boox Kant 2 – суперкомпактный ридер стал лучше
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о поступлении в продажу второго поколения суперкомпактного р
|26.12.2023
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Onyx Boox Note Air 3 – последняя новинка уходящего года
Компания «МакЦентр», дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки новой широкоформатной модел
|12.12.2023
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Onyx Boox Faust 6 – классический ридер с экраном Carta 1200
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, рада сообщить о выходе новой модели, пополнившей популярную серию ридеров
|30.11.2023
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Onyx Boox Volta 5 – компактный ридер с новейшим экраном Carta 1200
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении модельного ряда еще одним устройством - ридером
|03.11.2023
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Представлены первые в России ридеры с экраном Carta 1300 - Onyx Boox Darwin X и Onyx Boox Livingstone 3
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о поступлении в продажу двух новых ридеров, выполненных в по
|17.10.2023
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Премьера Onyx Boox – два крупноформатных цветных ридера Tab Ultra C Pro и Note Air 3 С
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении своей продуктовой линейки двумя крупноформатным
|12.09.2023
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Onyx Boox Magellan 5 – современный ридер в классическом корпусе
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку – модель Onyx Boox Magellan 5. Ридер имеет 6-дюймовы
|24.08.2023
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Выпущен крошечный ПК с 96 ГБ оперативной памяти. Столько не ставят даже в игровые ПК. Цена. Видео
Мал, да удал Компания SimplyNUC анонсировала новый персональный компьютер Onyx – очень компактный неттоп, один из первых в своем классе с поддержкой процессора Intel Core i9-13900H. Это один из самых топовых процессоров Intel на август 2023 г. При этом сам компьютер
|26.07.2023
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Onyx Boox Kant – суперкомпактный ридер
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о расширении линейки ридеров суперкомпактной моделью Onyx Bo
|30.06.2023
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Летняя премьера Onyx Boox - модели Tab Mini С и Page
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc сообщила о расширении продуктовой линейки сразу двумя новинками - моде
|07.06.2023
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Onyx Boox Poke 5 – быстрый ридер в компактном корпусе
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представила модель Onyx Boox Poke 5. Ридер имеет 6-дюймовый экран выс
|15.05.2023
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Onyx Boox Galileo пополнил ряд 7-дюймовых ридеров производителя
Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представляет новый ридер с экраном 7 дюймов. Модель Onyx Boox Galileo
|31.03.2023
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Onyx Boox Kon-Tiki 3 – популярная электронная книга получила продолжение
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новый ридер Onyx Boox Kon-Tiki 3. Модель является продолжени
|12.02.2023
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Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android
Компания Onyx зарекомендовала себя как производитель топовых «читалок», поэтому ожидания от каждой новинки высоки. Модель BOOX Volta 4 метит в средний сегмент, а значит, должна предлагать все нужные фун
|24.01.2023
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Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4 – популярные модели на новой аппаратной платформе Qualcomm
«МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки двумя новыми ридерами самог
|16.01.2023
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Onyx Boox Tab X – флагманский ридер для чтения и работы с документами
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представила новый полноформатный букридер – модель Onyx Boox Tab X. Ридер имеет экран E Ink Mobius Carta размером 13,3 дюйма с гибкой подложкой, повышающей надежность устрой
|15.12.2022
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Onyx Boox Note 4 – новый крупноформатный ридер
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщает о поступлении в продажу очередной новинки – модели Onyx Boox
|02.12.2022
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Ридер ONYX BOOX Leaf 2 вышел в России
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщила CNews о пополнении линейки ридеров новой моделью с экраном 7
|21.11.2022
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ONYX BOOX Nova Air 2 – гаджет для чтения и работы c документами
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки новой моделью, ставшей прод
|20.10.2022
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Ридер ONYX BOOX Livingstone 2 стал еще лучше
Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, представила новую модель ONYX BOOX Livingstone 2, выполненную в шестидюйм
|25.08.2022
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Onyx Boox Darwin 9 – популярная электронная книга на новой аппаратной платформе
Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представила в России электронную книгу Onyx Boox Darwin 9. Ридер продолжа
|14.07.2022
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ONYX BOOX Poke 4 Lite – современный компактный ридер
Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщила о расширении продуктовой линейки новым компактным и недороги
|23.06.2022
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Две новинки ONYX BOOX уже в продаже
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, рада сообщить о пополнении линейки своих продуктов двумя ожидаемыми н
|13.01.2022
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Onyx Boox Edison – оптимальный выбор для чтения и работы
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет первую новинку 2022 г. – ридер Onyx Boox Edison. Модель имее
|02.12.2021
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Четыре новых электронных книги Onyx Boox
Компания «МакЦентр», дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает пополнении продуктовой линейки сразу четырьмя новыми ридерам
|11.11.2021
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Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4
ги E-Ink Carta — E-Ink Carta Plus — обещает максимальную приближенность изображения к типографской продукции. Благодаря этой технологии у пользователя будут меньше уставать глаза при чтении. В модели ONYX BOOX Faust 4 экран E-Ink Carta Plus сочетается с фирменной подсветкой MOON Light 2, а также с технологией SNOW Field, позволяющей уменьшить артефакты при частичной перерисовке. Но давайте
|07.10.2021
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Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представляет новую модель ридера с увеличенным экраном – Onyx
ONYX International и организации, системы, технологии, персоны:
|МакЦентр - MacCentre 171 82
|Apple Inc 13156 29
|Qualcomm Technologies 1974 18
|PalmStore 16 16
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|Wacom 143 13
|Google LLC 12690 12
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|Digma 251 9
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|Wexler 61 4
|Siemens AG - Siemens Group 2673 4
|QUMO - КУМО 24 4
|iRiver 182 3
|Onext 7 3
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|Onyx Software 5 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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