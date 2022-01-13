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ONYX International



13.01.2022 Onyx Boox Edison – оптимальный выбор для чтения и работы
02.12.2021 Четыре новых электронных книги Onyx Boox
07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе
01.10.2021 Ридер Onyx Boox Faust 4 – современные характеристики в классическом корпусе
24.06.2021 Ридер Onyx Boox Volta 3 выходит в России
02.06.2021 Onyx Boox Lomonosov – ридер для чтения технической и учебной литературы
03.11.2020 Onyx Boox Note Air – крупноформатный ридер в сверхтонком металлическом корпусе
19.03.2020 «Макцентр» представил новый букридер Onyx Boox Darwin 7. Цена
09.12.2019 В России стартовали продажи букридера Onyx Boox Livingstone с подсветкой без мерцания. Цена
08.11.2019 В России стартовали продажи полноформатного букридера Onyx Boox Max 3. Цена
31.01.2019 Чтение с комфортом и удовольствием
13.12.2018 Sansung приглашает к революции в кинопрокате
28.11.2018 Пять новых букридеров ONYX умеют многое
31.10.2018 Первый в России обзор букридера ONYX BOOX Gulliver
20.06.2018 ONYX BOOX Note хорош со стилусом и без
19.02.2018 Обзор электронной книги ONYX BOOX Cleopatra 3
06.02.2018 Старинный авторитетный сайт заражал компьютеры Mac
13.11.2017 Обзор электронной книги ONYX BOOX Chronos: современный учебник
22.09.2017 Большой диагонали книга радуется
10.08.2017 Любимые книги капитана Кука
09.06.2017 «МакЦентр» начинает поставки 9,7-дюймового букридера ONYX BOOX Prometheus 2
28.10.2016 Читай вместе с Цезарем
21.09.2016 Softprom by ERC займется продвижением и поставкой ПО Onyx Graphics
27.11.2015 Читай, не упуская деталей
17.07.2015 Ещё больше книг - благодаря ONYX BOOX C67ML Magellan 3
30.10.2014 Букридер с Лукьяненко снаружи и внутри
27.08.2014 Букридер ONYX BOOX M96M Zeus — новый, большой, уникальный
10.07.2014 ONYX BOOX T76ML Cleopatra - магия Египта продолжается
23.04.2014 Битва флагманов: букридеры PocketBook 626 и ONYX C63ML Akunin Book
15.11.2013 Восемь раундов: букридер Onyx BOOX i63ML Maxwell против букридера PocketBook Touch2
22.10.2013 Электронные книги Onyx для великих путешествий
20.09.2013 Культура чтения: обзор E-Ink ридера Onyx Boox i63ML Maxwell. ZOOM.CNews рекомендует
01.08.2013 ONYX BOOX i63ML Maxwell – топовый ридер на ОС Android
03.12.2012 ZOOM.CNews рекомендует: светящийся E-Ink ридер Onyx Boox i62ML Aurora
24.09.2012 Словари Abbyy Lingvo появились в ридерах Onyx Boox
14.08.2012 Выбор ZOOM: обзор букридера Onyx Boox M92M Perseus
05.04.2012 Первый тест в России ридера Onyx Boox i62M Pilgrim: ZOOM.CNews рекомендует
21.10.2011 Тест-дуэль больших букридеров: Onyx Boox M91S Odysseus vs Digma q1000
28.09.2011 Onyx выпустила ридер Boox M90 с 9.7-дюймовым экраном
21.06.2011 Onyx создала первую электронную книгу с 9,7-дюймовым экраном E-Ink Pearl

Публикаций - 69, упоминаний - 107

ONYX International упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МакЦентр - MacCentre 122 30
PocketBook International 81 10
Wacom 123 8
PalmStore 8 8
Digma 65 6
Qualcomm Technologies 1564 5
Explay - Эксплей 205 5
Google LLC 9512 4
Sony 5568 4
Apple Inc 10176 4
Samsung Electronics 8968 4
Amazon Inc - Amazon.com 2537 4
Wexler 56 3
iriver 152 3
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 149 3
Adobe Systems 1352 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 952 2
Abbyy 1073 2
Onyx Software 5 2
Microsoft Corporation 21118 2
Dell EMC 4483 2
Kofax 43 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 293 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 1
Seiko Epson Corporation 835 1
FrontRange Solutions 18 1
Sony Ericsson 1059 1
SentinelOne 11 1
Softprom by ERC 11 1
Sony Electronics 72 1
TeXet 45 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 287 1
Titanium Software 1 1
Армада - РБК софт 667 1
Onyx Graphics 2 1
ASBIS Prestigio 205 1
Twitter 2304 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 531 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 84 1
SEQ - SEC Consult Services 1320 1
Asahi Glass 36 6
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1593 2
Евросеть 1366 2
Открытие ФК - Номос-банк 98 1
Виктория - Сеть супермаркетов 88 1
McCentre.ru - интернет-магазин 1 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 15 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Marco Polo Hotel 6 1
Эксмо-АСТ - издательство 55 1
РСХБ - Россельхозбанк 203 1
Альфа-Банк 1328 1
Связной ГК 1087 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4894 1
Kickstarter 111 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 566 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1147 1
Роснано 622 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10161 41
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 271 36
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8959 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6339 21
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 81 19
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 135 18
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4931 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 14884 15
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3276 13
FB2 - FictionBook 97 12
EPUB - Electronic Publication 111 12
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 329 8
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 142 8
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 269 8
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1101 8
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4261 7
WAV - Waveform Audio File Format 448 6
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 462 6
USB OTG - On-The-Go 117 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6693 5
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 202 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 468 5
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 49 5
Split View 15 4
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 254 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 695 4
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 49 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3031 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3560 3
ARMv7 - Архитектура процессора 50 2
Аккумулятор литий-полимерный - Аккумулятор литий-ионный полимерный - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 49 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2063 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 1354 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 593 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 735 2
USB Type-C - USB-C 1005 2
Датчик магнитного поля Холла 61 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 851 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 530 2
ONYX BOOX - серия букридеров - электронная книга 78 50
Google Android 11581 31
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1474 21
ONYX SNOW Field 21 13
Google Play - Google Store - Android Market 2646 11
StarDict - свободная оболочка для электронных словарей с открытым исходным кодом 19 11
Microsoft Office Word 569 8
ONYX MOON Light 12 8
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 225 8
Microsoft Compiled HTML Help - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 53 8
FBReader 18 5
Microsoft Office Excel 723 4
Send2Boox 5 4
Abbyy Lingvo 168 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1022 4
Google Android 10 182 4
Linux OS 7287 4
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 515 3
Amazon Kindle 146 3
Microsoft Office PowerPoint 613 3
Apple iPad 3545 2
Microsoft Windows 7 1756 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 872 2
Apple macOS 1241 2
PocketBook - серия электронных книг 7 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 495 2
Яндекс.Маркет 476 2
ONYX Reader 2 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 1
ONYX Store 2 1
Nvidia Volta GV 27 1
Google Talk - Google Chat 157 1
Google YouTube - Видеохостинг 2179 1
Oracle PeopleSoft 368 1
QuickDic 1 1
Adobe Illustrator 99 1
МКА - Малые космические аппараты 23 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 207 1
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 130 1
Apple Final Cut Pro - Final Cut Pro X 32 1
Чубайс Анатолий 193 2
Малис Александр 155 2
Милица Евгений 5 2
Медведев Дмитрий 1593 1
Чхартишвили Григорий - Акунин Борис 9 1
Пантелеев Антон 25 1
Лукьяненко Сергей 42 1
Галковский Андрей 25 1
Сюй Виктор 30 1
Донцова Дарья 7 1
Анурьев Сергей 15 1
Каренина Анна 11 1
Грин Александр 1 1
Клячин Александр 13 1
Новикова Елена 56 1
Игнатов Сергей 23 1
Аитов Тимур 187 1
Галушкин Олег 171 1
Livingstone David - Ливингстон Давид 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 86405 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34757 11
Украина 5549 7
Беларусь - Белоруссия 3221 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12079 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9686 4
Германия - Федеративная Республика 7798 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11145 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27559 3
Япония 7947 2
Польша - Республика 1465 2
Египет - Арабская Республика 643 2
Европа 7418 2
США - Калифорния - Милпитас 8 1
Швейцария - Цюрих 229 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 253 1
Чили - Республика 429 1
Литва - Литовская Республика 529 1
Греция - Греческая Республика 632 1
Китай - Пекин 817 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 67 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1270 1
Казахстан - Алматы 476 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 312 1
США - Лос-Анджелес 677 1
Молдавия - Республика Молдова 647 1
Украина - Киев 906 1
США - Джорджия - Атланта 182 1
Грузия 1032 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1126 1
Саудовская Аравия - Королевство 487 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1933 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2906 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11677 1
Азия - Азиатский регион 3182 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11663 1
Казахстан - Республика 4156 1
Швеция - Королевство 1879 1
США - Калифорния 3084 1
Русский язык 1861 2
Английский язык 424 2
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 55 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2255 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 317 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 404 1
CNews - ZOOM.CNews 1330 4
Wikipedia - Википедия 399 3
ScienceDaily 399 2
MacUpdate 2 1
SmartMarketing 73 4
Gartner 3203 1
Олимпийские игры - Olympic Games 506 1
Чёрная пятница (распродажи) 85 1
День холостяков - китайский современный праздник 11 ноября 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
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