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ONYX International

СОБЫТИЯ

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08.06.2026 Onyx Boox Go 6 (Gen II) – второе поколение популярного компактного ридера уже в продаже

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает, что открыт предзаказ на модель Onyx Boox Go 6 (Gen I
16.01.2026 Onyx Boox Palma 2 Pro – популярный ридер в формфакторе смартфона теперь с цветным экраном

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, рада сообщить о расширении линейки ридеров в формфакторе смартфона новой моделью с цветным экраном. В продажу поступил ридер Onyx Boox Palma 2 Pro, оснащенный 6,13-дюймо
09.12.2025 «Оникс Букс Кон-Тики 5» – популярный 7,8-дюймовый ридер получил продолжение

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку – ридер «Оникс Букс Кон-Тики 5». Модель продолжает с
12.11.2025 Onyx Boox Note Air 5 С – высокопроизводительный флагман с большим цветным экраном и стилусом

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, рада сообщить о пополнении популярной серии 10,3-дюймовых цветных ридеров новой моделью - Onyx Boox Note Air 5 С. Модель имеет дисплей E Ink Kaleido 3 с регулируемой под
25.04.2025 Представлены три новых ридера Onyx Boox: Go 7, Go Color 7 (Gen II) и Tab X C

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о премьере трех новых ридеров Onyx Boox с увеличенным
06.03.2025 Onyx Boox Note Max – флагманский ридер для чтения и работы с документами

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новый полноформатный букридер – модель Onyx Boox Note Max. Р
28.10.2024 Onyx Boox Note Air 4 С — ридер с большим цветным E Ink-экраном

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc., сообщает о расширении продуктовой линейки еще одним цветным крупноформатным ридером Onyx Boox Note Air 4 С. Модель имеет 10,3-дюймовый дисплей E Ink Kaleido 3 с немерца
17.09.2024 Onyx Boox Go 6 – быстрый ридер в тонком легком корпусе

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о старте продаж нового ридера Onyx Boox Go 6. Модель

04.07.2024 Onyx Boox Lomonosov 2 – доступный 10,3-дюймовый ридер с широким набором функций

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет еще одну новинку лета 2024 г. – электронную книгу Onyx Boox

27.06.2024 Серия электронных книг Go – две новинки Onyx Boox уже в продаже

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки двумя новинками - моделями

04.06.2024 Onyx Boox Raphael – цветной ридер оптимального размера

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представляет первый в линейке ридер с цветным 7-дюймовым экраном. Мод
14.05.2024 Ридер c цветным экраном Onyx Boox Faraday

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении линейки цветных ридеров новой моделью - Onyx Bo
06.05.2024 Onyx Boox Bering 4 – доступный ридер с базовым набором функций

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку - модель Onyx Boox Bering 4. Ридер имеет 6-дюймовый

20.02.2024 Onyx Boox Kant 2 – суперкомпактный ридер стал лучше

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о поступлении в продажу второго поколения суперкомпактного р
26.12.2023 Onyx Boox Note Air 3 – последняя новинка уходящего года

Компания «МакЦентр», дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки новой широкоформатной модел
12.12.2023 Onyx Boox Faust 6 – классический ридер с экраном Carta 1200

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, рада сообщить о выходе новой модели, пополнившей популярную серию ридеров
30.11.2023 Onyx Boox Volta 5 – компактный ридер с новейшим экраном Carta 1200

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении модельного ряда еще одним устройством - ридером
03.11.2023 Представлены первые в России ридеры с экраном Carta 1300 - Onyx Boox Darwin X и Onyx Boox Livingstone 3

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о поступлении в продажу двух новых ридеров, выполненных в по
17.10.2023 Премьера Onyx Boox – два крупноформатных цветных ридера Tab Ultra C Pro и Note Air 3 С

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении своей продуктовой линейки двумя крупноформатным
12.09.2023 Onyx Boox Magellan 5 – современный ридер в классическом корпусе

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку – модель Onyx Boox Magellan 5. Ридер имеет 6-дюймовы
24.08.2023 Выпущен крошечный ПК с 96 ГБ оперативной памяти. Столько не ставят даже в игровые ПК. Цена. Видео

Мал, да удал Компания SimplyNUC анонсировала новый персональный компьютер Onyx – очень компактный неттоп, один из первых в своем классе с поддержкой процессора Intel Core i9-13900H. Это один из самых топовых процессоров Intel на август 2023 г. При этом сам компьютер

26.07.2023 Onyx Boox Kant – суперкомпактный ридер

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о расширении линейки ридеров суперкомпактной моделью Onyx Bo
30.06.2023 Летняя премьера Onyx Boox - модели Tab Mini С и Page

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc сообщила о расширении продуктовой линейки сразу двумя новинками - моде
07.06.2023 Onyx Boox Poke 5 – быстрый ридер в компактном корпусе

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представила модель Onyx Boox Poke 5. Ридер имеет 6-дюймовый экран выс
15.05.2023 Onyx Boox Galileo пополнил ряд 7-дюймовых ридеров производителя

Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представляет новый ридер с экраном 7 дюймов. Модель Onyx Boox Galileo
31.03.2023 Onyx Boox Kon-Tiki 3 – популярная электронная книга получила продолжение

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новый ридер Onyx Boox Kon-Tiki 3. Модель является продолжени
12.02.2023 Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android

Компания Onyx зарекомендовала себя как производитель топовых «читалок», поэтому ожидания от каждой новинки высоки. Модель BOOX Volta 4 метит в средний сегмент, а значит, должна предлагать все нужные фун
24.01.2023 Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4 – популярные модели на новой аппаратной платформе Qualcomm

«МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки двумя новыми ридерами самог
16.01.2023 Onyx Boox Tab X – флагманский ридер для чтения и работы с документами

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представила новый полноформатный букридер – модель Onyx Boox Tab X. Ридер имеет экран E Ink Mobius Carta размером 13,3 дюйма с гибкой подложкой, повышающей надежность устрой
15.12.2022 Onyx Boox Note 4 – новый крупноформатный ридер

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщает о поступлении в продажу очередной новинки – модели Onyx Boox
02.12.2022 Ридер ONYX BOOX Leaf 2 вышел в России

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщила CNews о пополнении линейки ридеров новой моделью с экраном 7
21.11.2022 ONYX BOOX Nova Air 2 – гаджет для чтения и работы c документами

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки новой моделью, ставшей прод
20.10.2022 Ридер ONYX BOOX Livingstone 2 стал еще лучше

Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, представила новую модель ONYX BOOX Livingstone 2, выполненную в шестидюйм
25.08.2022 Onyx Boox Darwin 9 – популярная электронная книга на новой аппаратной платформе

Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представила в России электронную книгу Onyx Boox Darwin 9. Ридер продолжа
14.07.2022 ONYX BOOX Poke 4 Lite – современный компактный ридер

Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщила о расширении продуктовой линейки новым компактным и недороги
23.06.2022 Две новинки ONYX BOOX уже в продаже

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, рада сообщить о пополнении линейки своих продуктов двумя ожидаемыми н
13.01.2022 Onyx Boox Edison – оптимальный выбор для чтения и работы

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет первую новинку 2022 г. – ридер Onyx Boox Edison. Модель имее
02.12.2021 Четыре новых электронных книги Onyx Boox

Компания «МакЦентр», дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает пополнении продуктовой линейки сразу четырьмя новыми ридерам
11.11.2021 Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

ги E-Ink Carta — E-Ink Carta Plus — обещает максимальную приближенность изображения к типографской продукции. Благодаря этой технологии у пользователя будут меньше уставать глаза при чтении. В модели ONYX BOOX Faust 4 экран E-Ink Carta Plus сочетается с фирменной подсветкой MOON Light 2, а также с технологией SNOW Field, позволяющей уменьшить артефакты при частичной перерисовке. Но давайте

07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представляет новую модель ридера с увеличенным экраном – Onyx


Публикаций - 158, упоминаний - 267

ONYX International и организации, системы, технологии, персоны:

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