Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о поступлении в продажу двух новых ридеров, выполненных в по

Выпущен крошечный ПК с 96 ГБ оперативной памяти. Столько не ставят даже в игровые ПК. Цена. Видео Мал, да удал Компания SimplyNUC анонсировала новый персональный компьютер Onyx – очень компактный неттоп, один из первых в своем классе с поддержкой процессора Intel Core i9-13900H. Это один из самых топовых процессоров Intel на август 2023 г. При этом сам компьютер