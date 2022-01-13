Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ONYX International
Публикаций - 69, упоминаний - 107
ONYX International упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1147 1
|Роснано 622 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 1
|Чубайс Анатолий 193 2
|Малис Александр 155 2
|Милица Евгений 5 2
|Медведев Дмитрий 1593 1
|Чхартишвили Григорий - Акунин Борис 9 1
|Пантелеев Антон 25 1
|Лукьяненко Сергей 42 1
|Галковский Андрей 25 1
|Сюй Виктор 30 1
|Донцова Дарья 7 1
|Анурьев Сергей 15 1
|Каренина Анна 11 1
|Грин Александр 1 1
|Клячин Александр 13 1
|Новикова Елена 56 1
|Игнатов Сергей 23 1
|Аитов Тимур 187 1
|Галушкин Олег 171 1
|Livingstone David - Ливингстон Давид 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1330 4
|Wikipedia - Википедия 399 3
|ScienceDaily 399 2
|MacUpdate 2 1
|SmartMarketing 73 4
|Gartner 3203 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru