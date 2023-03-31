Onyx Boox Kon-Tiki 3 – популярная электронная книга получила продолжение

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новый ридер Onyx Boox Kon-Tiki 3. Модель является продолжением серии ридеров с экраном 7,8 дюйма, она получила обновленный процессор, операционную систему Android 11 и улучшенное ПО. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Модель Onyx Boox Kon-Tiki 3 оснащена 7,8-дюймовым сенсорным дисплеем высокого разрешения E Ink Carta Plus. Экран такого размера отображает на 68% больше информации, чем аналогичные 6-дюймовые дисплеи. Благодаря этому обеспечивается больший комфорт при чтении текстов и при работе с документами. В модели установлена система подсветки MOON Light 2 с возможностью регулировки цветовой температуры. Оттенок можно менять от холодного белого для чтения днем до теплого желтого для чтения ночью. Светодиоды питаются постоянным током, что исключает мерцание света и обеспечивает дополнительный комфорт для глаз. Функция SNOW Field существенно снижает количество артефактов при частичной перерисовке.

Onyx Boox Kon-Tiki 3

Аппаратная платформа Kon-Tiki 3 базируется на обновленном процессоре Qualcomm, выполненном по 11-нанометровому техпроцессу и имеет 3 ГБ оперативной памяти. Даже при открытии «тяжелых» документов скорость работы ридера останется высокой. Модель имеет 32 ГБ встроенной памяти, которые позволят хранить на устройстве большое количество книг и документов. Модуль Wi-Fi поддерживает работу в двух диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц, и обеспечивает возможность выхода в Интернет, передачи файлов с других устройств и использования онлайн-сервисов, включая сетевые библиотеки, облачные хранилища, магазин приложений и многое другое. Модуль Bluetooth 5.0 позволяет подключать к ридеру наушники, беспроводные колонки, пульты управления и другие аксессуары.

Программное обеспечение ридера базируется на операционной системе Android 11 и позволяет использовать различные сторонние приложения и сервисы, что существенно расширяет возможности устройства. Предустановленный аудиоплеер дает возможность слушать аудиокниги и музыку. Кроме того, благодаря функции TTS есть возможность озвучивать содержимое текстовых файлов. Встроенные словари дают возможность переводить слова непосредственно во время чтения. А при подключении к Интернету можно использовать онлайн-переводчик для перевода фрагмента текста, выбрав его в документе. Встроенная библиотека позволяет сортировать книги по авторам, названиям и сериям, а удобный поиск и фильтры помогают быстро найти нужное произведение. Кроме стандартного способа записи книг через USB-кабель можно использовать облачный сервис Onyx Boox.

Характеристики Onyx Boox Kon-Tiki 3

Kon-Tiki 3, несмотря на большой размер экрана, имеет тонкий компактный корпус. Дисплей модели дополнительно покрыт защитным стеклом, предохраняющим от царапин и других повреждений, а также снижающим количество засветов и бликов. В комплекте с ридером поставляется «умная» обложка, переводящая устройство в спящий режим при закрытии. Разъем USB Type-C поддерживает функцию OTG, благодаря которой к устройству можно подключить внешний USB-накопитель, клавиатуру, мышь, проводную гарнитуру и другие аксессуары.

Onyx Boox Kon-Tiki 3 в корпусе черного цвета поступил в продажу и доступен по рекомендованной розничной цене 26 990 руб. Купить модель можно в фирменных салонах электронных книг Onyx Boox, в интернет-магазинах Onyx Boox и Palmstore, а также в сети магазинов DNS.

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Компания Onyx International была основана в 2006 г. Компания осуществляет полный цикл создания продукта, от разработки дизайна и программного обеспечения, до конвейерной сборки. Все современные модели Onyx Boox имеют сенсорное управление, немерцающую подсветку, беспроводные интерфейсы и дополнительные сервисы и программы.

Компания «МакЦентр» была основана в 1991 г. в России в качестве официального дилера компании Apple Computer. С 2009 г/ компания «МакЦентр» является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании Onyx International в России. «МакЦентр» осуществляет локализацию, сертификацию, а также сервисную и техническую поддержку продукции Onyx Boox. За прошедшие годы в России было представлено более 100 моделей устройств для чтения под брендом Onyx Boox. Дилерская сеть компании насчитывает более 150 партнеров по России и странам СНГ, в число которых входят крупные розничные сети, специализированные и интернет-магазины. Компания располагает собственной службой технической поддержки и сервисным центром.