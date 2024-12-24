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PalmStore



24.12.2024 Новогодняя премьера: сразу три новинки «Оникс Букс» – «Дарвин 11», «Галилео 2» и «Вольта 6» 1
12.09.2023 Onyx Boox Magellan 5 – современный ридер в классическом корпусе 1
31.03.2023 Onyx Boox Kon-Tiki 3 – популярная электронная книга получила продолжение 1
24.01.2023 Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4 – популярные модели на новой аппаратной платформе Qualcomm 1
16.01.2023 Onyx Boox Tab X – флагманский ридер для чтения и работы с документами 1
20.10.2022 Ридер ONYX BOOX Livingstone 2 стал еще лучше 1
25.08.2022 Onyx Boox Darwin 9 – популярная электронная книга на новой аппаратной платформе 1
13.01.2022 Onyx Boox Edison – оптимальный выбор для чтения и работы 1
02.12.2021 Четыре новых электронных книги Onyx Boox 1
07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе 1
01.10.2021 Ридер Onyx Boox Faust 4 – современные характеристики в классическом корпусе 1
02.06.2021 Onyx Boox Lomonosov – ридер для чтения технической и учебной литературы 1
31.10.2018 Первый в России обзор букридера ONYX BOOX Gulliver 1
10.08.2017 Любимые книги капитана Кука 1
28.10.2016 Читай вместе с Цезарем 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

PalmStore и организации, системы, технологии, персоны:

ONYX International 143 15
МакЦентр - MacCentre 157 12
Qualcomm Technologies 1822 7
Apple Inc 12101 5
Wacom 142 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Asahi Glass 44 4
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 15
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 11
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 11
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 188 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 9
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 239 8
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 8
Наушники - Headphones 3999 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 7
Аудиокнига - Audiobook 201 7
Application store - магазин приложений 1195 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 6
Медиаплеер - Media player - аудиоплеер - audio player 233 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 5
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 4
Аксессуары 3881 4
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 103 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 3
WAV - Waveform Audio File Format 504 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
Split View 19 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1788 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 3
Контрастность 2824 3
Онлайн-переводчик 39 3
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 288 3
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 115 15
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 502 14
Google Android 13994 12
ONYX SNOW Field 45 10
ONYX MOON Light 42 9
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 4
Google Play - Google Store - Android Market 3291 4
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 213 3
Send2Boox 6 2
Microsoft Office Word 776 1
StarDict - свободная оболочка для электронных словарей с открытым исходным кодом 19 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 343 1
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 66 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep 106 1
Nvidia Volta GV 31 1
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 5
Япония 13282 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Английский язык 6634 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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