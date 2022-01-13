Onyx Boox Edison – оптимальный выбор для чтения и работы

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет первую новинку 2022 г. – ридер Onyx Boox Edison. Модель имеет экран 7,8 дюйма с подсветкой и сенсорным управлением. Ридер отличается высокой скоростью работы, за которую отвечают мощный 8-ядерный процессор и 3 ГБ оперативной памяти. Модель оборудована модулями Wi-Fi и Bluetooth и базируется на операционной системе Android 10, существенно расширяющей возможности пользователей. Книга выполнена в тонком металлическом корпусе, а ее экран защищен стеклом известного японского производителя Asahi. Onyx Boox Edison поставляется в комплекте с защитным чехлом, имеющим кнопки листания.

Onyx Boox Edison оснащена 7,8-дюймовым дисплеем E Ink Carta Plus с подсветкой и сенсорным управлением. Экран такого размера отображает на 68% больше информации, чем аналогичные 6-дюймовые дисплеи. Несмотря на увеличенный экран, ридер имеет тонкий компактный корпус и его удобно использовать вне дома. В модели установлена подсветка Moon Light 2 с регулировкой цветовой температуры и отсутствием мерцания. Поддержка функции Snow Field позволяет существенно снизить количество артефактов на экране при частичной перерисовке. Четыре режима работы экрана дают возможность выбрать оптимальное соотношение качества отображения и скорости перерисовки практически для любого сценария использования. Экран книги дополнительно закрыт защитным стеклом от известного японского производителя Asahi, предохраняющим дисплей от царапин и других повреждений.

Onyx Boox Edison

Модель базируется на аппаратной платформе, включающей 8-ядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 1,8 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Благодаря этому обеспечивается комфортная скорость работы устройства во всех режимах использования. Ридер имеет встроенный модуль Wi-Fi, работающий в частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, обеспечивающий выход в Интернет, передачу файлов с других устройств и работу различных онлайн-сервисов. Использование Bluetooth-модуля версии 5.0 позволяет подключать к книге различные внешние устройства. Благодаря встроенным в корпус стереодинамикам имеется возможность прослушивать музыку и аудиокниги, а микрофон позволит использовать ридер в качестве диктофона. Литиево-полимерный аккумулятор обеспечивает высокую степень автономности, позволяя сократить количество необходимых зарядок устройства. Разъем USB Type-C поддерживает функцию OTG, благодаря которой к устройству можно подключать различные дополнительные устройства, такие как накопители, наушники, клавиатуры и т.п. В комплекте с книгой поставляется чехол, обеспечивающий надежную защиту экрана. На боковой стороне обложки имеются удобные кнопки листания, а при ее закрытии устройство автоматически переходит в спящий режим.

ПО ридера поддерживает работу с большинством популярных текстовых форматов, а также позволяет воспроизводить аудиофайлы MP3 и WAV. Благодаря встроенным словарям имеется возможность переводить текст непосредственно во время чтения, также на ридер можно установить дополнительные словарные базы. Onyx Boox Edison работает под управлением операционной системы Android 10 и имеет встроенный магазин приложений, в котором можно найти множество полезных и нужных программ. Библиотека ридера позволяет пользователю сортировать книги по авторам, названиям и сериям, а удобный поиск и фильтры помогут быстро найти нужное произведение. Приложение WEB-чтение дает возможность передавать из браузера и читать на ридере понравившиеся интернет-страницы, настраивая при этом различные параметры отображения текста. Благодаря функции TTS можно прослушивать содержимое текстовых файлов. Помимо стандартного способа записи книг через USB-кабель доступен облачный сервис Send2Boox. Поддерживается возможность одновременной работы сразу с двумя приложениями на одном экране - функция Split View.

Характеристики Onyx Boox Edison

Onyx Boox Edison в корпусе черного цвета поступил в продажу и доступен по рекомендованной розничной цене 26 990 руб. Приобрести новинку можно в фирменных салонах электронных книг Onyx Boox или в интернет-магазинах Onyx Boox и Palmstore, а также в сети цифровых супермаркетов «ДНС».